РУС
В Беларуси задержаны более 160 человек, - правозащитники

Милиция задержала в Минске 47 человек. В других городах Беларуси задержанных 119.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Подъем, такие данные приводит правозащитное движение "Вясна".

При этом в МВД заявили, что контролируют ситуацию "на несанкционированных массовых мероприятиях".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Против протестующих в Минске применили резиновые пули - есть раненые. ФОТОрепортаж

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

Беларусь (8023) выборы (24791) задержание (6714) протест (5906)
+12
Шутка вечера от "Остап Вишня Слава Украине"

Важно не только набрать 80% на выборах, но еще и победить эти 80% на улицах.
10.08.2020 02:01 Ответить
+8
Живе,Беларусь!!! Тримайтесь сябри та сябровкі !!
10.08.2020 02:01 Ответить
+3
Ну вот и все - мирная акция закончилась и начинается все по взрослому...Уже есть первые убитые..пздц
10.08.2020 02:05 Ответить
Живе,Беларусь!!! Тримайтесь сябри та сябровкі !!
10.08.2020 02:01 Ответить
Жыве вечна!
10.08.2020 02:18 Ответить
10.08.2020 02:01 Ответить
100%. Поетому не важно сколько бабок-маразматиков кончающих от Сталина за тебя проголосовало. Важно чтобы за тобой была поддержка молодежи.
показать весь комментарий
10.08.2020 02:19 Ответить
Нам пишут в СМС: "В Пинске люди дали отпор милиции!
Повыдёргивали у них щиты (некоторые забрали себе), летали бутылки, а также использовались щитки от водостоков и палки. Приехала скорая за одним из них. Частично выключили уличный свет, ставят ограждение, люди мешают. И до сих пор стоят, никто не уходит!"
10.08.2020 02:02 Ответить
10.08.2020 02:05 Ответить
В центр Минска направляются вертолеты.
10.08.2020 02:06 Ответить
https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN

https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN Беларусь інфармацыі https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN @NEXTA_EN https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN/status/1292597814468513792 4 мин

В один из домов в Минске на 7 этаж на балкон залетела газовая граната.
МЧС подняли лестницу в квартиру, говорят, там никого не было.
Везде газ, слезятся глаза и першит в горле.
Некоторых людей из квартир по лестнице вытаскивали в противогазах.
10.08.2020 02:10 Ответить
https://mobile.twitter.com/Hlopak_

https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав до ґлузду https://mobile.twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1292575187079176195 1 ч

ОМОН почав використовувати табельну зброю!
10.08.2020 02:07 Ответить
Польские СМИ пишут, что по трассе М1 в Минск подходят танки. Над городом уже вертолетная эскадрилья...
10.08.2020 02:07 Ответить
Ну шо пішла спека! Броня крєпка і танкі біцькі бистри. Мені вже лячно за сусідів.
10.08.2020 02:24 Ответить
В Беларуси задержаны более 160 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 6923
10.08.2020 02:08 Ответить
Такие как Кадафи, Хусейн, Асад, Лукашенко,Путин, сами никогда власть не отпустят... им насрать на свой народ на жертвы... при явке 79% он не мог выиграть, так как все пришли проголосовать против диктатора, который за 26 лет у власти все задолбал, есть альтернативные экзитполы, которые показывают что выиграла Тихановская и набирает 72,1%, а Лукашенко - 13,7%... И практика показывает, что там где власть теряет поддержку граждан и не уходит, там ее выносят...
10.08.2020 02:09 Ответить
По https://naviny.belsat.eu/ru/news/belavia-reshila-prodat-staryj-samolet-lukashenko-za-neskolko-millionov/ состоянию на ноябрь 2018 года, в авиационном парке Лукашенко было три самолета - американский https://lenta.ru/tags/organizations/boeing/ Boeing 737-800/BBJ2 EW-0****, канадский Bombardier Challenger 850 EW-3****, Як-40 EW-88187, а также вертолет Ми-8 EW-25049.
10.08.2020 02:10 Ответить
Завтра начнут разбегаться холуи от Лукашенко, режиму бульбафюрера ******.
10.08.2020 02:10 Ответить
https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN

https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN Беларусь інфармацыі https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN @NEXTA_EN https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN/status/1292597433445294082 6 мин

В Бресте задержанных людей завозят всех в гаражи, когда отпустят не говорят.
Видимо мест, куда сажать людей, совсем не осталось.
10.08.2020 02:11 Ответить
Теперь беларусам назад отступать нельзя. Иначе завтра не 160 человек а тысячи активистов сядут в тюрьмы наказанные системой
10.08.2020 02:16 Ответить
_Народ имеет полное право (в Конституции США обязанность) разорвать на клочки агрессора против народа, его прав и свод, узурпатора и попирателя Конституционного строя. Какой-то мерзкий недочеловечишка решил что может нагибать целый народ?! Таких мразей нужно рвать на куски в назидание следующим - тем, кто захочет превратить народ в бесправных рабов!
В Беларуси задержаны более 160 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9757
10.08.2020 02:16 Ответить
Завтра узнаем, сколько среди задержанных россиян.
10.08.2020 02:18 Ответить
Я боюсь, что бы они завербованными кацапами украинцами не оказались
показать весь комментарий
Это не имеет значения. Главное - протесьы реальные или инспирированный извне движ.
показать весь комментарий
Да нет это важно. Если все же путлер на стороне Луки, то Украину могут обвинить в нападении на Беларусь....
показать весь комментарий
Ми цього не дізнаємось, але хотілося б.
10.08.2020 02:20 Ответить
Рабы остались на паРаше и лугандоне с Крымом🤣
10.08.2020 02:20 Ответить
Короче я отдыхать.. Беларусь сегодня закончилась и наступает Белорусская республика в составе Московии... Белорусы - вас кацапы разорвут на куски по вашей же глупости...
10.08.2020 02:21 Ответить
У меня тоже такое ощущение. Будем надеяться, что мы ошибаемся
10.08.2020 02:24 Ответить
Там будуть мочити людей бронетехнікою і авіацією.А не так,як в нас.Я звісно що проти цього.але ж це факт і знайдуться ті,хто це буде робити.Бо там там силовики,до такого завжди готувалися.Наші форумчани цього не розуміють.
10.08.2020 02:28 Ответить
Там люди повинні діяти радикально,щоб перемогти.Набагато радикальніше,ніж у нас.
10.08.2020 02:29 Ответить
В країні, де ніколи не було демократії, де абсолютна більшість населення міцно й на все життя зазомбована раша-тв, ви там чекаєте революціїю? Це переворот, підготовлений кремлем. Я розумію, ви наївні, вам здається, що в Білорусі настрої такі ж як в національно-демократичній четвертині України. Як би не так. Абсолютна більшість там за росію і настаящєва царя - це який плєшивий. Й не треба мене з Ольгіно плутати - ви самі хто такі будете, ананіми... Тим часом, "на захист прастова народа" вже встигли виступити Мєдвєдєфф і Жіріновскій... Хлопці, невже ви не розумієте, що це величезна трагедія обдуреного народа?! Так, вони думають, що скидають тирана і диктатора, воно так і є. Але своїми же руками вони поведуть Білорусь під аншлюс. Ще півроку тому побачив по інтернету наближеного до кремля "політолога", який заявив, що готується аншлюс Білорусі. Рейтинг плєшивого падає, й він вирішив ознаменувати обнулєніє на царствіє маленькою переможною гібридною "невійною". Новий режим в Білорусі буде віддзеркаленням нашого. Буратіно знайде свою Мальвіну. Все йде по черзі. Прінуждєніє Грузії, Вірменії, Молдови, Зе-України, тепер Ті-Білорусі. Ну а кінобойовик для інтернета рашатудеєвці знімати вміють, й інтернет-горлопанів, замаскованих під "націоналістів" підтягнуть.
10.08.2020 03:23 Ответить
ГУЛАГ по имени Белорусь был и им останется...РАБссиянские выкормыши....
10.08.2020 04:15 Ответить
 
 