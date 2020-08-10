В Беларуси задержаны более 160 человек, - правозащитники

Милиция задержала в Минске 47 человек. В других городах Беларуси задержанных 119.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Подъем, такие данные приводит правозащитное движение "Вясна".

При этом в МВД заявили, что контролируют ситуацию "на несанкционированных массовых мероприятиях".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Против протестующих в Минске применили резиновые пули - есть раненые. ФОТОрепортаж

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.