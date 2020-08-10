В Беларуси задержаны более 160 человек, - правозащитники
Милиция задержала в Минске 47 человек. В других городах Беларуси задержанных 119.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Подъем, такие данные приводит правозащитное движение "Вясна".
При этом в МВД заявили, что контролируют ситуацию "на несанкционированных массовых мероприятиях".
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.
Важно не только набрать 80% на выборах, но еще и победить эти 80% на улицах.
Повыдёргивали у них щиты (некоторые забрали себе), летали бутылки, а также использовались щитки от водостоков и палки. Приехала скорая за одним из них. Частично выключили уличный свет, ставят ограждение, люди мешают. И до сих пор стоят, никто не уходит!"
В один из домов в Минске на 7 этаж на балкон залетела газовая граната.
МЧС подняли лестницу в квартиру, говорят, там никого не было.
Везде газ, слезятся глаза и першит в горле.
Некоторых людей из квартир по лестнице вытаскивали в противогазах.
ОМОН почав використовувати табельну зброю!
В Бресте задержанных людей завозят всех в гаражи, когда отпустят не говорят.
Видимо мест, куда сажать людей, совсем не осталось.