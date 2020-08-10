УКР
Новини Революція в Білорусі
У Білорусі затримано понад 160 осіб, - правозахисники

Міліція затримала в Мінську 47 осіб. В інших містах Білорусі затриманих 119.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Подъем, такі дані наводить правозахисний рух "Вясна".

При цьому в МВС заявили, що контролюють ситуацію "на несанкціонованих масових заходах".

У Білорусі затримано понад 160 осіб, - правозахисники 01

Читайте: У кількох містах Білорусі ОМОН опустив щити, - ЗМІ

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести

Білорусь (8083) вибори (6752) затримання (4383) протест (2446)
Топ коментарі
+12
Шутка вечера от "Остап Вишня Слава Украине"

Важно не только набрать 80% на выборах, но еще и победить эти 80% на улицах.
показати весь коментар
10.08.2020 02:01 Відповісти
+8
Живе,Беларусь!!! Тримайтесь сябри та сябровкі !!
показати весь коментар
10.08.2020 02:01 Відповісти
+3
Ну вот и все - мирная акция закончилась и начинается все по взрослому...Уже есть первые убитые..пздц
показати весь коментар
10.08.2020 02:05 Відповісти
Жыве вечна!
показати весь коментар
10.08.2020 02:18 Відповісти
100%. Поетому не важно сколько бабок-маразматиков кончающих от Сталина за тебя проголосовало. Важно чтобы за тобой была поддержка молодежи.
показати весь коментар
10.08.2020 02:19 Відповісти
Нам пишут в СМС: "В Пинске люди дали отпор милиции!
Повыдёргивали у них щиты (некоторые забрали себе), летали бутылки, а также использовались щитки от водостоков и палки. Приехала скорая за одним из них. Частично выключили уличный свет, ставят ограждение, люди мешают. И до сих пор стоят, никто не уходит!"
показати весь коментар
10.08.2020 02:02 Відповісти
В центр Минска направляются вертолеты.
показати весь коментар
10.08.2020 02:06 Відповісти
https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN

https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN Беларусь інфармацыі https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN @NEXTA_EN https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN/status/1292597814468513792 4 мин

В один из домов в Минске на 7 этаж на балкон залетела газовая граната.
МЧС подняли лестницу в квартиру, говорят, там никого не было.
Везде газ, слезятся глаза и першит в горле.
Некоторых людей из квартир по лестнице вытаскивали в противогазах.
показати весь коментар
10.08.2020 02:10 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Hlopak_

https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав до ґлузду https://mobile.twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1292575187079176195 1 ч

ОМОН почав використовувати табельну зброю!
показати весь коментар
10.08.2020 02:07 Відповісти
Польские СМИ пишут, что по трассе М1 в Минск подходят танки. Над городом уже вертолетная эскадрилья...
показати весь коментар
10.08.2020 02:07 Відповісти
Ну шо пішла спека! Броня крєпка і танкі біцькі бистри. Мені вже лячно за сусідів.
показати весь коментар
10.08.2020 02:24 Відповісти
В Беларуси задержаны более 160 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 6923
показати весь коментар
10.08.2020 02:08 Відповісти
Такие как Кадафи, Хусейн, Асад, Лукашенко,Путин, сами никогда власть не отпустят... им насрать на свой народ на жертвы... при явке 79% он не мог выиграть, так как все пришли проголосовать против диктатора, который за 26 лет у власти все задолбал, есть альтернативные экзитполы, которые показывают что выиграла Тихановская и набирает 72,1%, а Лукашенко - 13,7%... И практика показывает, что там где власть теряет поддержку граждан и не уходит, там ее выносят...
показати весь коментар
10.08.2020 02:09 Відповісти
По https://naviny.belsat.eu/ru/news/belavia-reshila-prodat-staryj-samolet-lukashenko-za-neskolko-millionov/ состоянию на ноябрь 2018 года, в авиационном парке Лукашенко было три самолета - американский https://lenta.ru/tags/organizations/boeing/ Boeing 737-800/BBJ2 EW-0****, канадский Bombardier Challenger 850 EW-3****, Як-40 EW-88187, а также вертолет Ми-8 EW-25049.
показати весь коментар
10.08.2020 02:10 Відповісти
Завтра начнут разбегаться холуи от Лукашенко, режиму бульбафюрера ******.
показати весь коментар
10.08.2020 02:10 Відповісти
https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN

https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN Беларусь інфармацыі https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN @NEXTA_EN https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN/status/1292597433445294082 6 мин

В Бресте задержанных людей завозят всех в гаражи, когда отпустят не говорят.
Видимо мест, куда сажать людей, совсем не осталось.
показати весь коментар
10.08.2020 02:11 Відповісти
Теперь беларусам назад отступать нельзя. Иначе завтра не 160 человек а тысячи активистов сядут в тюрьмы наказанные системой
показати весь коментар
10.08.2020 02:16 Відповісти
_Народ имеет полное право (в Конституции США обязанность) разорвать на клочки агрессора против народа, его прав и свод, узурпатора и попирателя Конституционного строя. Какой-то мерзкий недочеловечишка решил что может нагибать целый народ?! Таких мразей нужно рвать на куски в назидание следующим - тем, кто захочет превратить народ в бесправных рабов!
В Беларуси задержаны более 160 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9757
показати весь коментар
10.08.2020 02:16 Відповісти
Завтра узнаем, сколько среди задержанных россиян.
показати весь коментар
10.08.2020 02:18 Відповісти
Я боюсь, что бы они завербованными кацапами украинцами не оказались
показати весь коментар
10.08.2020 02:20 Відповісти
Это не имеет значения. Главное - протесьы реальные или инспирированный извне движ.
показати весь коментар
10.08.2020 02:22 Відповісти
Да нет это важно. Если все же путлер на стороне Луки, то Украину могут обвинить в нападении на Беларусь....
показати весь коментар
10.08.2020 02:25 Відповісти
Ми цього не дізнаємось, але хотілося б.
показати весь коментар
10.08.2020 02:20 Відповісти
Рабы остались на паРаше и лугандоне с Крымом🤣
показати весь коментар
10.08.2020 02:20 Відповісти
Короче я отдыхать.. Беларусь сегодня закончилась и наступает Белорусская республика в составе Московии... Белорусы - вас кацапы разорвут на куски по вашей же глупости...
показати весь коментар
10.08.2020 02:21 Відповісти
У меня тоже такое ощущение. Будем надеяться, что мы ошибаемся
показати весь коментар
10.08.2020 02:24 Відповісти
Там будуть мочити людей бронетехнікою і авіацією.А не так,як в нас.Я звісно що проти цього.але ж це факт і знайдуться ті,хто це буде робити.Бо там там силовики,до такого завжди готувалися.Наші форумчани цього не розуміють.
показати весь коментар
10.08.2020 02:28 Відповісти
Там люди повинні діяти радикально,щоб перемогти.Набагато радикальніше,ніж у нас.
показати весь коментар
10.08.2020 02:29 Відповісти
В країні, де ніколи не було демократії, де абсолютна більшість населення міцно й на все життя зазомбована раша-тв, ви там чекаєте революціїю? Це переворот, підготовлений кремлем. Я розумію, ви наївні, вам здається, що в Білорусі настрої такі ж як в національно-демократичній четвертині України. Як би не так. Абсолютна більшість там за росію і настаящєва царя - це який плєшивий. Й не треба мене з Ольгіно плутати - ви самі хто такі будете, ананіми... Тим часом, "на захист прастова народа" вже встигли виступити Мєдвєдєфф і Жіріновскій... Хлопці, невже ви не розумієте, що це величезна трагедія обдуреного народа?! Так, вони думають, що скидають тирана і диктатора, воно так і є. Але своїми же руками вони поведуть Білорусь під аншлюс. Ще півроку тому побачив по інтернету наближеного до кремля "політолога", який заявив, що готується аншлюс Білорусі. Рейтинг плєшивого падає, й він вирішив ознаменувати обнулєніє на царствіє маленькою переможною гібридною "невійною". Новий режим в Білорусі буде віддзеркаленням нашого. Буратіно знайде свою Мальвіну. Все йде по черзі. Прінуждєніє Грузії, Вірменії, Молдови, Зе-України, тепер Ті-Білорусі. Ну а кінобойовик для інтернета рашатудеєвці знімати вміють, й інтернет-горлопанів, замаскованих під "націоналістів" підтягнуть.
показати весь коментар
10.08.2020 03:23 Відповісти
ГУЛАГ по имени Белорусь был и им останется...РАБссиянские выкормыши....
показати весь коментар
10.08.2020 04:15 Відповісти
 
 