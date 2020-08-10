2 439 34
У Білорусі затримано понад 160 осіб, - правозахисники
Міліція затримала в Мінську 47 осіб. В інших містах Білорусі затриманих 119.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Подъем, такі дані наводить правозахисний рух "Вясна".
При цьому в МВС заявили, що контролюють ситуацію "на несанкціонованих масових заходах".
Топ коментарі
+12 Игорь Монахов
показати весь коментар10.08.2020 02:01 Відповісти Посилання
+8 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар10.08.2020 02:01 Відповісти Посилання
+3 Игорь Монахов
показати весь коментар10.08.2020 02:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Важно не только набрать 80% на выборах, но еще и победить эти 80% на улицах.
Повыдёргивали у них щиты (некоторые забрали себе), летали бутылки, а также использовались щитки от водостоков и палки. Приехала скорая за одним из них. Частично выключили уличный свет, ставят ограждение, люди мешают. И до сих пор стоят, никто не уходит!"
https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN Беларусь інфармацыі https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN @NEXTA_EN https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN/status/1292597814468513792 4 мин
В один из домов в Минске на 7 этаж на балкон залетела газовая граната.
МЧС подняли лестницу в квартиру, говорят, там никого не было.
Везде газ, слезятся глаза и першит в горле.
Некоторых людей из квартир по лестнице вытаскивали в противогазах.
https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав до ґлузду https://mobile.twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1292575187079176195 1 ч
ОМОН почав використовувати табельну зброю!
https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN Беларусь інфармацыі https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN @NEXTA_EN https://mobile.twitter.com/NEXTA_EN/status/1292597433445294082 6 мин
В Бресте задержанных людей завозят всех в гаражи, когда отпустят не говорят.
Видимо мест, куда сажать людей, совсем не осталось.