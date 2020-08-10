У Білорусі затримано понад 160 осіб, - правозахисники

Міліція затримала в Мінську 47 осіб. В інших містах Білорусі затриманих 119.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Подъем, такі дані наводить правозахисний рух "Вясна".

При цьому в МВС заявили, що контролюють ситуацію "на несанкціонованих масових заходах".

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести