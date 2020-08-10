УКР
У кількох містах Білорусі ОМОН опустив щити, - ЗМІ

У кількох містах Білорусі ОМОН опустив щити, - ЗМІ

Білоруські ЗМІ повідомляють, що під час протестів після виборів у кількох містах силовики опустили щити або зняли свої шоломи і не реагують на протестувальників.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

Зокрема, силовики опустили щити в центрі Бреста.

Також силовики не вступають у сутички з протестувальниками в Новополоцьку.

Повідомляється також, що силовики зняли шоломи в Бобруйську.

Також читайте: Літак сім'ї Лукашенка полетів з Мінська до Туреччини

У місті Ліда на заході Білорусі ОМОН опустив щити перед протестувальниками. У цьому стотисячному місті силовики підтримали протестувальників, які у відповідь почали скандувати: "Верим! Можам! Пераможам".

Також є інформація, що ОМОН опустив щити і перед протестувальниками в Пінську - 130-тисячному місті на півдні Білорусі.

У місті Барановичі ситуація ще цікавіше. Там на вулиці міста вийшов величезний натовп, до якого приєдналися близько 8000. Силовикам просто не було, що їм протиставити, тому вони відступили.

Як повідомляє NEXTA, в Кобрині ОМОН склав щити.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жорстоке придушення протестів у Мінську. ВIДЕО

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести

Білорусь (8083) вибори (6752) протест (2446) ОМОН (66)
Топ коментарі
+12
Це добре, що деякі силовики не вбивають митингувальників. Погано те, що нема вибору між Лукою і Тихановською.
показати весь коментар
10.08.2020 04:14 Відповісти
+10
Сябры, запамінайце тры простыя ісціны:

1. Не спяшаецеся верыць мянтам. Яшчэ рана.
2. Вы змагаецеся за Беларусь, а не за Ціханоўску.
3. Базавая формула: 2/3 бензіну, 1/3 машыннага алею.
10.08.2020 04:24 Відповісти
10.08.2020 04:24 Відповісти
+9
Наскільки я розумію, зараз пріоритет боротьби - проти Луки, а не за Тихановську.
Тож новий лідер може з'явитися у процесі. Не думаю, що Тихановська настільки харизматична, щоб люди йшли на барикади конкретно за неї.
показати весь коментар
10.08.2020 04:28 Відповісти
Был приказ опустить - опустили. Завтра будет другой приказ, будут делать что прикажут.
Для Лукашенко сейчас главное - Минск, а в других городах поработает КГБ...
показати весь коментар
10.08.2020 03:37 Відповісти
_Они эти щиты и оружие ещё непременно поднимут против народа и постараются взять реванш, а после и отомстить за испытанное унижение! Ведь быдло посмело бунтовать против хозяев страны и псов хозяев... Если только беларусы не учтут наши ошибки.
показати весь коментар
10.08.2020 03:41 Відповісти
Це добре, що деякі силовики не вбивають митингувальників. Погано те, що нема вибору між Лукою і Тихановською.
показати весь коментар
10.08.2020 04:14 Відповісти
Наскільки я розумію, зараз пріоритет боротьби - проти Луки, а не за Тихановську.
Тож новий лідер може з'явитися у процесі. Не думаю, що Тихановська настільки харизматична, щоб люди йшли на барикади конкретно за неї.
показати весь коментар
10.08.2020 04:28 Відповісти
Можливо, що буде новий лідер. Тоді потрібні нові вибори без фальсифікацій.
показати весь коментар
10.08.2020 04:42 Відповісти
Тихановская не лидер ни разу - шо она за свою жизнь сделала и совершила?
Она - просто плакат на стене у белорусской молодежи типа Мика Джагера или Леннона с Йокой Оной. Туман жизни в объективе профессионального фотографа.
показати весь коментар
10.08.2020 07:37 Відповісти
Похоже Тихановская у них типа Зеленского - чертик из рояля...
показати весь коментар
10.08.2020 07:33 Відповісти
протывсихство никогда до добра не приводило.у нас собственный горький опыт
показати весь коментар
10.08.2020 09:28 Відповісти
Лукашенко доиграется и всё пойдёт по сценарию Чаушеску.
показати весь коментар
10.08.2020 04:23 Відповісти
Людоед и агрессор против народа заслуживает быть уничтоженным народом.
показати весь коментар
10.08.2020 04:35 Відповісти
_И хорошо бы так было со всеми тиранами. В назидание всем желающим идти против прав и свобод народов!
показати весь коментар
10.08.2020 04:38 Відповісти
..а как быть с дураками, которых выбирает этот же народ?
показати весь коментар
10.08.2020 08:09 Відповісти
Єдине, що зараз можна точно спрогнозувати, то це нелегітимність Луки для західних держав у разі визнання його перемоги.
показати весь коментар
10.08.2020 04:23 Відповісти
Сябры, запамінайце тры простыя ісціны:

1. Не спяшаецеся верыць мянтам. Яшчэ рана.
2. Вы змагаецеся за Беларусь, а не за Ціханоўску.
3. Базавая формула: 2/3 бензіну, 1/3 машыннага алею.
показати весь коментар
10.08.2020 04:24 Відповісти
Никогда не выливай отработанное масло пока в магазинах можно купить ритрат аммония а на заправках бензин! Заботься об чистоте окружающей среды!
показати весь коментар
10.08.2020 07:31 Відповісти
P.S.: і так, у Вусатага Прусака цяпер можа быць усяго два шляхі.
І толькі адзін шлях можна выказаць у чатырохмерных каардынатах Мінск-Растоў.
Другі шлях - тут ужо трэба мінімум пяць вымярэнняў.
показати весь коментар
10.08.2020 04:44 Відповісти
От чому кремль так прагне контролювати інтернет.
Одним ґебнявим телеграм-каналом NEXTA організовують і координують протести,вкидають потрібні меседжі.
А яка одноголосна підтримка протестів не тільки провладними діячами,але й російськими опозиційними блоґерами !
показати весь коментар
10.08.2020 06:10 Відповісти
Это начало конца Великого шизофреника...
показати весь коментар
10.08.2020 06:34 Відповісти
Да ладно шизофреника - Лука сумел на развалинах построить и сохранить на обломках СССР шо то похожее на социальное государство - типа малобюджетной Швеции.
В отличие от нашей Украины, где минимальная пенсия ниже прожиточного минимума в два-три раза.
показати весь коментар
10.08.2020 07:41 Відповісти
Всё ИМ построенное благодаря кредитам, которые народу отдавать придется, а не в результате налаженной ИМ экономики.
- Дай мне свою банковскую карточку и я возьму кредит... и стану тебя, на него, угощать водкой тогда, как сам буду пить коньяк...
А? ШО? - не дашь?
показати весь коментар
10.08.2020 08:13 Відповісти
с вяликой пенсией вяликой расеюшки не пробовал украинскую сравнивать?или ты еще салабон в лахте?
показати весь коментар
10.08.2020 09:31 Відповісти
А что Лука хотел? Силовики первые кто продаёт и они прикуплены "Газпромом"
показати весь коментар
10.08.2020 06:51 Відповісти
Сенсація ! Щити опущені ! А що мало бути ? Досить адекватна реакція на мирний протест.
Якби кидалися битись,чи захоплювати будівлі,-були б жертви.
показати весь коментар
10.08.2020 07:11 Відповісти
Какой наив! Дверь в мышеловку тоже открыта круглосуточно!
показати весь коментар
10.08.2020 07:43 Відповісти
Силовики не "пресували" народ в тих містах, де колись була Русь і були козаки.
показати весь коментар
10.08.2020 12:08 Відповісти
 
 