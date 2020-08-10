У кількох містах Білорусі ОМОН опустив щити, - ЗМІ
Білоруські ЗМІ повідомляють, що під час протестів після виборів у кількох містах силовики опустили щити або зняли свої шоломи і не реагують на протестувальників.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.
Зокрема, силовики опустили щити в центрі Бреста.
Також силовики не вступають у сутички з протестувальниками в Новополоцьку.
Повідомляється також, що силовики зняли шоломи в Бобруйську.
У місті Ліда на заході Білорусі ОМОН опустив щити перед протестувальниками. У цьому стотисячному місті силовики підтримали протестувальників, які у відповідь почали скандувати: "Верим! Можам! Пераможам".
Також є інформація, що ОМОН опустив щити і перед протестувальниками в Пінську - 130-тисячному місті на півдні Білорусі.
У місті Барановичі ситуація ще цікавіше. Там на вулиці міста вийшов величезний натовп, до якого приєдналися близько 8000. Силовикам просто не було, що їм протиставити, тому вони відступили.
Як повідомляє NEXTA, в Кобрині ОМОН склав щити.
Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести
Для Лукашенко сейчас главное - Минск, а в других городах поработает КГБ...
Тож новий лідер може з'явитися у процесі. Не думаю, що Тихановська настільки харизматична, щоб люди йшли на барикади конкретно за неї.
Она - просто плакат на стене у белорусской молодежи типа Мика Джагера или Леннона с Йокой Оной. Туман жизни в объективе профессионального фотографа.
1. Не спяшаецеся верыць мянтам. Яшчэ рана.
2. Вы змагаецеся за Беларусь, а не за Ціханоўску.
3. Базавая формула: 2/3 бензіну, 1/3 машыннага алею.
І толькі адзін шлях можна выказаць у чатырохмерных каардынатах Мінск-Растоў.
Другі шлях - тут ужо трэба мінімум пяць вымярэнняў.
Одним ґебнявим телеграм-каналом NEXTA організовують і координують протести,вкидають потрібні меседжі.
А яка одноголосна підтримка протестів не тільки провладними діячами,але й російськими опозиційними блоґерами !
В отличие от нашей Украины, где минимальная пенсия ниже прожиточного минимума в два-три раза.
- Дай мне свою банковскую карточку и я возьму кредит... и стану тебя, на него, угощать водкой тогда, как сам буду пить коньяк...
А? ШО? - не дашь?
Якби кидалися битись,чи захоплювати будівлі,-були б жертви.