У кількох містах Білорусі ОМОН опустив щити, - ЗМІ

Білоруські ЗМІ повідомляють, що під час протестів після виборів у кількох містах силовики опустили щити або зняли свої шоломи і не реагують на протестувальників.

Зокрема, силовики опустили щити в центрі Бреста.

Також силовики не вступають у сутички з протестувальниками в Новополоцьку.

Повідомляється також, що силовики зняли шоломи в Бобруйську.

У місті Ліда на заході Білорусі ОМОН опустив щити перед протестувальниками. У цьому стотисячному місті силовики підтримали протестувальників, які у відповідь почали скандувати: "Верим! Можам! Пераможам".

Також є інформація, що ОМОН опустив щити і перед протестувальниками в Пінську - 130-тисячному місті на півдні Білорусі.

У місті Барановичі ситуація ще цікавіше. Там на вулиці міста вийшов величезний натовп, до якого приєдналися близько 8000. Силовикам просто не було, що їм протиставити, тому вони відступили.

Як повідомляє NEXTA, в Кобрині ОМОН склав щити.

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести