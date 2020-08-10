РУС
В нескольких городах Беларуси ОМОН опустил щиты, - СМИ

В нескольких городах Беларуси ОМОН опустил щиты, - СМИ

Белорусские СМИ сообщают, что во время протестов после выборов в ряде городов силовики опустили щиты или сняли свои шлемы и не реагируют на протестующих.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, силовики опустили щиты в центре Бреста.

Также силовики не вступают в столкновения с протестующими в Новополоцке.

Сообщается также, что силовики сняли шлемы в Бобруйске.

В городе Лида на западе Беларуси ОМОН опустил щиты перед протестующими. В этом стотысячном городе силовики поддержали протестующих, которые в ответ начали скандировать: "Верым! Можам! Пераможам".

Также есть информация, что ОМОН опустил щиты и перед протестующими в Пинске - 130-тысячном городе на юге Беларуси.

В городе Барановичи ситуация еще интереснее. Там на улицы города вышел огромная толпа, к которой присоединились около 8000 человек. Силовикам просто не было, что им противопоставить, поэтому они отступили.

Как сообщает NEXTA, в Кобрине ОМОН сложил щиты.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

Беларусь (8023) выборы (24791) протест (5906) ОМОН (112)
10.08.2020 04:14 Ответить
10.08.2020 04:24 Ответить
Наскільки я розумію, зараз пріоритет боротьби - проти Луки, а не за Тихановську.
Тож новий лідер може з'явитися у процесі. Не думаю, що Тихановська настільки харизматична, щоб люди йшли на барикади конкретно за неї.
10.08.2020 04:28 Ответить
Был приказ опустить - опустили. Завтра будет другой приказ, будут делать что прикажут.
Для Лукашенко сейчас главное - Минск, а в других городах поработает КГБ...
10.08.2020 03:37 Ответить
_Они эти щиты и оружие ещё непременно поднимут против народа и постараются взять реванш, а после и отомстить за испытанное унижение! Ведь быдло посмело бунтовать против хозяев страны и псов хозяев... Если только беларусы не учтут наши ошибки.
10.08.2020 03:41 Ответить
10.08.2020 04:14 Ответить
Наскільки я розумію, зараз пріоритет боротьби - проти Луки, а не за Тихановську.
Тож новий лідер може з'явитися у процесі. Не думаю, що Тихановська настільки харизматична, щоб люди йшли на барикади конкретно за неї.
10.08.2020 04:28 Ответить
Можливо, що буде новий лідер. Тоді потрібні нові вибори без фальсифікацій.
10.08.2020 04:42 Ответить
Тихановская не лидер ни разу - шо она за свою жизнь сделала и совершила?
Она - просто плакат на стене у белорусской молодежи типа Мика Джагера или Леннона с Йокой Оной. Туман жизни в объективе профессионального фотографа.
10.08.2020 07:37 Ответить
Похоже Тихановская у них типа Зеленского - чертик из рояля...
10.08.2020 07:33 Ответить
протывсихство никогда до добра не приводило.у нас собственный горький опыт
10.08.2020 09:28 Ответить
Лукашенко доиграется и всё пойдёт по сценарию Чаушеску.
10.08.2020 04:23 Ответить
Людоед и агрессор против народа заслуживает быть уничтоженным народом.
10.08.2020 04:35 Ответить
_И хорошо бы так было со всеми тиранами. В назидание всем желающим идти против прав и свобод народов!
10.08.2020 04:38 Ответить
..а как быть с дураками, которых выбирает этот же народ?
10.08.2020 08:09 Ответить
Єдине, що зараз можна точно спрогнозувати, то це нелегітимність Луки для західних держав у разі визнання його перемоги.
10.08.2020 04:23 Ответить
10.08.2020 04:24 Ответить
Никогда не выливай отработанное масло пока в магазинах можно купить ритрат аммония а на заправках бензин! Заботься об чистоте окружающей среды!
10.08.2020 07:31 Ответить
P.S.: і так, у Вусатага Прусака цяпер можа быць усяго два шляхі.
І толькі адзін шлях можна выказаць у чатырохмерных каардынатах Мінск-Растоў.
Другі шлях - тут ужо трэба мінімум пяць вымярэнняў.
10.08.2020 04:44 Ответить
От чому кремль так прагне контролювати інтернет.
Одним ґебнявим телеграм-каналом NEXTA організовують і координують протести,вкидають потрібні меседжі.
А яка одноголосна підтримка протестів не тільки провладними діячами,але й російськими опозиційними блоґерами !
10.08.2020 06:10 Ответить
Это начало конца Великого шизофреника...
10.08.2020 06:34 Ответить
Да ладно шизофреника - Лука сумел на развалинах построить и сохранить на обломках СССР шо то похожее на социальное государство - типа малобюджетной Швеции.
В отличие от нашей Украины, где минимальная пенсия ниже прожиточного минимума в два-три раза.
10.08.2020 07:41 Ответить
Всё ИМ построенное благодаря кредитам, которые народу отдавать придется, а не в результате налаженной ИМ экономики.
- Дай мне свою банковскую карточку и я возьму кредит... и стану тебя, на него, угощать водкой тогда, как сам буду пить коньяк...
А? ШО? - не дашь?
10.08.2020 08:13 Ответить
с вяликой пенсией вяликой расеюшки не пробовал украинскую сравнивать?или ты еще салабон в лахте?
10.08.2020 09:31 Ответить
А что Лука хотел? Силовики первые кто продаёт и они прикуплены "Газпромом"
10.08.2020 06:51 Ответить
Сенсація ! Щити опущені ! А що мало бути ? Досить адекватна реакція на мирний протест.
Якби кидалися битись,чи захоплювати будівлі,-були б жертви.
10.08.2020 07:11 Ответить
Какой наив! Дверь в мышеловку тоже открыта круглосуточно!
10.08.2020 07:43 Ответить
Силовики не "пресували" народ в тих містах, де колись була Русь і були козаки.
10.08.2020 12:08 Ответить
 
 