В нескольких городах Беларуси ОМОН опустил щиты, - СМИ

Белорусские СМИ сообщают, что во время протестов после выборов в ряде городов силовики опустили щиты или сняли свои шлемы и не реагируют на протестующих.

В частности, силовики опустили щиты в центре Бреста.

Также силовики не вступают в столкновения с протестующими в Новополоцке.

Сообщается также, что силовики сняли шлемы в Бобруйске.

В городе Лида на западе Беларуси ОМОН опустил щиты перед протестующими. В этом стотысячном городе силовики поддержали протестующих, которые в ответ начали скандировать: "Верым! Можам! Пераможам".

Также есть информация, что ОМОН опустил щиты и перед протестующими в Пинске - 130-тысячном городе на юге Беларуси.

В городе Барановичи ситуация еще интереснее. Там на улицы города вышел огромная толпа, к которой присоединились около 8000 человек. Силовикам просто не было, что им противопоставить, поэтому они отступили.

Как сообщает NEXTA, в Кобрине ОМОН сложил щиты.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.