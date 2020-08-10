В нескольких городах Беларуси ОМОН опустил щиты, - СМИ
Белорусские СМИ сообщают, что во время протестов после выборов в ряде городов силовики опустили щиты или сняли свои шлемы и не реагируют на протестующих.
В частности, силовики опустили щиты в центре Бреста.
Также силовики не вступают в столкновения с протестующими в Новополоцке.
Сообщается также, что силовики сняли шлемы в Бобруйске.
В городе Лида на западе Беларуси ОМОН опустил щиты перед протестующими. В этом стотысячном городе силовики поддержали протестующих, которые в ответ начали скандировать: "Верым! Можам! Пераможам".
Также есть информация, что ОМОН опустил щиты и перед протестующими в Пинске - 130-тысячном городе на юге Беларуси.
В городе Барановичи ситуация еще интереснее. Там на улицы города вышел огромная толпа, к которой присоединились около 8000 человек. Силовикам просто не было, что им противопоставить, поэтому они отступили.
Как сообщает NEXTA, в Кобрине ОМОН сложил щиты.
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.
Для Лукашенко сейчас главное - Минск, а в других городах поработает КГБ...
Тож новий лідер може з'явитися у процесі. Не думаю, що Тихановська настільки харизматична, щоб люди йшли на барикади конкретно за неї.
Она - просто плакат на стене у белорусской молодежи типа Мика Джагера или Леннона с Йокой Оной. Туман жизни в объективе профессионального фотографа.
1. Не спяшаецеся верыць мянтам. Яшчэ рана.
2. Вы змагаецеся за Беларусь, а не за Ціханоўску.
3. Базавая формула: 2/3 бензіну, 1/3 машыннага алею.
І толькі адзін шлях можна выказаць у чатырохмерных каардынатах Мінск-Растоў.
Другі шлях - тут ужо трэба мінімум пяць вымярэнняў.
Одним ґебнявим телеграм-каналом NEXTA організовують і координують протести,вкидають потрібні меседжі.
А яка одноголосна підтримка протестів не тільки провладними діячами,але й російськими опозиційними блоґерами !
В отличие от нашей Украины, где минимальная пенсия ниже прожиточного минимума в два-три раза.
- Дай мне свою банковскую карточку и я возьму кредит... и стану тебя, на него, угощать водкой тогда, как сам буду пить коньяк...
А? ШО? - не дашь?
Якби кидалися битись,чи захоплювати будівлі,-були б жертви.