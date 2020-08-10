РУС
Новости
Президенты Польши и Литвы осудили действия силовиков в Беларуси

Лидеры Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа обратились к властям Беларуси с просьбой соблюдать демократические стандарты.

Об этом говорится в их совместном заявлении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо 24.

"Как соседи Беларуси, мы призываем белорусские власти полностью признать и соблюдать основные демократические стандарты. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова", - говорится в заявлении.

Президенты убеждены, что "диалог - это всегда лучший метод обеспечения социального развития и обсуждения реформ и политических действий".

В Беларуси задержаны более 160 человек, - правозащитники

"Мы относимся к суверенитету и независимости Беларуси с максимальным уважением и надеемся, что будут существовать условия для углубления сотрудничества с обществом и государственными учреждениями Беларуси", - заявили они.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

Беларусь (8023) выборы (24791) протест (5906) Дуда Анджей (789) Науседа Гитанас (301)
Позор!
Бацьку на Ростов!
Беларусь в ЕС и НАТО!!!
10.08.2020 02:44
Не осудили напрямую Луку. Понимают, кто за Тихановской...
10.08.2020 02:44
_Где народ силой не принудил государство работать на себя, там сам стал бесправным придатком государства, принадлежащего гнуснейшим мерзавцам и бандитам.
10.08.2020 02:44
Легко говорить там с сознанием и задавленой ватой и без тварей типа омона.
10.08.2020 02:40
_Где народ силой не принудил государство работать на себя, там сам стал бесправным придатком государства, принадлежащего гнуснейшим мерзавцам и бандитам.
10.08.2020 02:44
Не осудили напрямую Луку. Понимают, кто за Тихановской...
10.08.2020 02:44
Позор!
Бацьку на Ростов!
Беларусь в ЕС и НАТО!!!
10.08.2020 02:44
Только сначала она войдет в состав рашки...
10.08.2020 02:58
Ну вот пошли заявы куме.
-Так.Подбили бабки вже
10.08.2020 02:46
Пишут, что сейчас на улицах более 100 тысяч человек и в центр ещё подходят люди из спальных микрорайонов. Разгоняют водомётами, слышны взрывы.
10.08.2020 02:47
Сразу кажи "мульйон", так будет круче звучать.
10.08.2020 03:02
А московский прихвостень Зеленый собирается поздравить Лукашенка.
10.08.2020 02:49
Зеля уже спит. Время уже. Но до Дня Независимости Украины не долго осталось...
10.08.2020 03:27
Украина, помогай Беларуси стать свободной!!!
10.08.2020 02:51
Выборы позорно просрали! 6% это не 50% когда сопли размазывают о фальсификациях. Дунька победила в Киеве, там ей и править вместе с нашей зеленой соплей. Хотите другого в Беларуси, поменяйте белорусов. А так потуги проплаченных актеров- жалкая пародия на майдан(((
10.08.2020 02:52
«02:41, 10 августа 2020
Штаб Тихановской в Минске забаррикадировался

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Минске начал баррикадироваться, чтобы защитить своих сотрудников от возможных задержаний. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на своего корреспондента.»
10.08.2020 02:52
Это не Украина, разбаррикадируют аж бегом, кто-то сомневается? Значит тот не был в Беларуси. Бацька вагнеров мордой в асфальт уложил не задумываясь а тут какие-то залетные "активисты" за баблос российских олигархов переворот надумали. Конец пьесы.
10.08.2020 02:57
Америка, почему молчит Д.Трамп?!
Остановите убийства людей КГБ-стами!!!
10.08.2020 02:56
А чего Трампу говорить когда 80% против 6%? Надо иметь было поддержку как у Трампа на выборах, и то там противники воняли почти месяц, просрав честно выборы...
10.08.2020 02:59
Говнобот, ты эту методичку везде размазываешь?
10.08.2020 06:44
И то верно. Трамп всегда за рашку лапу тянет, а щас чего молчит о зверствах Луки?
10.08.2020 03:01
У Трампа и так свои выборы на носу и без российской поддержки он пролетит на них как фанера.
10.08.2020 03:03
Вагнеровцы решили батька бити?Думаю,белорусы и без американцев справятся.
10.08.2020 03:05
Беларусы, без силы Вас сметут КГБ с милицией!
Действуйте, чтобы переломить ситуацию!!!
10.08.2020 03:10
Так зачастую и происходит: народ многочисленней, а шакалы и нелюди сплочённей.
10.08.2020 03:23
А шо там наш Зебил? А ну да, он за одно с ******, а не Дудой.
10.08.2020 03:14
Хозяин страны народ, пся крев! А не бандиты в галстуках.
10.08.2020 03:43
РАБссия советское дерьмо тем более колхозное не отпускает.... будет вторая Абхезия или Асетия....Путлер подобного дерьма уже наплодил...
10.08.2020 04:09
А шо падумал ЗЄля и шо на ето скажет ******* ?
10.08.2020 07:34
Во Франции и в США не осуждали.
Нужно действовать жестче, как у них?
10.08.2020 09:02
https://twitter.com/hu_lviv

https://twitter.com/hu_lviv Каменяр

1. Можу помилятися в оцінках, але те що ми бачимо сьогодні в Білорусі - це спроба "цветной революции" руками русні. Причому не факт, що результатом цієї історії стане прихід до влади цієї ТП. Достатньо схилити бацьку до виконання якихось умов угоди від якої не можна відмовитись

2. Просто декілька індикаторів на користь цієї версії:
а) інформаційна підтримка русні як основа всієї кампанії. Фактично кампанію проти луки вела русня, починаючи від "опитування" про 3%, закінчуючи теперішньою координованою подачою інфи з різних міст.

3. В умовах "відключеного інтернету" і жорсткої диктатури, в умовах відсутності структурованої політичної опозиції (яка могла б зберати інфу і швидко її поширювати), в умовах коли події відбуваються не на одному місці (це не Майдан), володіти таким масивом інфи можуть спецслужби

4. Тобто, то що зараз радісно поширюється як "белоруський бунт" і виходить з одного телеграм-каналу, дуже ймовірно організовано спецслужбами. Якої країни? - Давайте здогадаємось Звідтам же: нагнітання, переоцінка чисельності, "перемога" ТП як довершений факт

5. б) ціла кампанія з легімітизації перемоги ТП Вкидаються якісь "протоколи", імхо, написані одною рукою і навіть одною ручкою (ось приміром) Хто думає, що "білоруська опозиція", якої фактично немає, здатна до такого?

6. в) ціла кампанія з нагнітання суспільного обурення. Приклад "відключений інтернет", який фактично не відключений, про що всі переконались Це, звісно, тупо, але це працює Люди не ******* коли їх позбавляють чогось. Навіть якщо це брехня

7. В Україні, до речі, це також провертали. Згадайте як Порошенко не пускав на телебачення Саакашвілі і Шарія. Тобто, фактично, пускали ще й як. Але це дозволяло їм набирати додаткову популярність як ущемльонним опозиціонерам, яких боїться влада.

8. г) прямі заклики до повалення влади, яка перемогла з результатом 80%. Ну що тут сказати... в умовах, коли в Білорусі діє смертна кара (реально діє). Тобто, очевидно дана відмашка і гарантії перемоги. Хоча це русня, ребята. Русня зрадить тебе завжди.

9. д) вже не кажучи за такі очевидні зашквари як підтримка протестів з боку офіційного кремля. Дуже компліментарно вони до цього відносяться. Ні тобі фашистів, ні тобі каратєлів. Підтримка "новороських" бомків та інші ознаки

10. Тобто, імхо, срач в Білорусі намічається немаленький. І тут питання в тому хто контролює (чи то пак, більше контролює) білоруські спецслужби Поки мої ставки не на користь бацьки Але на користь бацьки те, що організатори явно сподівались на більше "повстання" якого не сталось

11. І можна було б сказати "мені *****" на Білорусь, але мене кров нагла заливає коли я бачу як українці поширюють інформаційно координовану ***** Бо це означає, що ми мало навчились опиратись цьому. І чи є сумніви, що русня це використає і проти нас?
10.08.2020 09:24
 
 