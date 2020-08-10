Президенты Польши и Литвы осудили действия силовиков в Беларуси
Лидеры Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа обратились к властям Беларуси с просьбой соблюдать демократические стандарты.
Об этом говорится в их совместном заявлении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо 24.
"Как соседи Беларуси, мы призываем белорусские власти полностью признать и соблюдать основные демократические стандарты. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова", - говорится в заявлении.
Президенты убеждены, что "диалог - это всегда лучший метод обеспечения социального развития и обсуждения реформ и политических действий".
"Мы относимся к суверенитету и независимости Беларуси с максимальным уважением и надеемся, что будут существовать условия для углубления сотрудничества с обществом и государственными учреждениями Беларуси", - заявили они.
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.
Бацьку на Ростов!
Беларусь в ЕС и НАТО!!!
-Так.Подбили бабки вже
https://twitter.com/Lysistrata_by Лизистрата 97% @Lysistrata_by
Пишут, что сейчас на улицах более 100 тысяч человек и в центр ещё подходят люди из спальных микрорайонов. Разгоняют водомётами, слышны взрывы.
Штаб Тихановской в Минске забаррикадировался
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Минске начал баррикадироваться, чтобы защитить своих сотрудников от возможных задержаний. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на своего корреспондента.»
Остановите убийства людей КГБ-стами!!!
Действуйте, чтобы переломить ситуацию!!!
Нужно действовать жестче, как у них?
https://twitter.com/hu_lviv Каменяр
1. Можу помилятися в оцінках, але те що ми бачимо сьогодні в Білорусі - це спроба "цветной революции" руками русні. Причому не факт, що результатом цієї історії стане прихід до влади цієї ТП. Достатньо схилити бацьку до виконання якихось умов угоди від якої не можна відмовитись
2. Просто декілька індикаторів на користь цієї версії:
а) інформаційна підтримка русні як основа всієї кампанії. Фактично кампанію проти луки вела русня, починаючи від "опитування" про 3%, закінчуючи теперішньою координованою подачою інфи з різних міст.
3. В умовах "відключеного інтернету" і жорсткої диктатури, в умовах відсутності структурованої політичної опозиції (яка могла б зберати інфу і швидко її поширювати), в умовах коли події відбуваються не на одному місці (це не Майдан), володіти таким масивом інфи можуть спецслужби
4. Тобто, то що зараз радісно поширюється як "белоруський бунт" і виходить з одного телеграм-каналу, дуже ймовірно організовано спецслужбами. Якої країни? - Давайте здогадаємось Звідтам же: нагнітання, переоцінка чисельності, "перемога" ТП як довершений факт
5. б) ціла кампанія з легімітизації перемоги ТП Вкидаються якісь "протоколи", імхо, написані одною рукою і навіть одною ручкою (ось приміром) Хто думає, що "білоруська опозиція", якої фактично немає, здатна до такого?
6. в) ціла кампанія з нагнітання суспільного обурення. Приклад "відключений інтернет", який фактично не відключений, про що всі переконались Це, звісно, тупо, але це працює Люди не ******* коли їх позбавляють чогось. Навіть якщо це брехня
7. В Україні, до речі, це також провертали. Згадайте як Порошенко не пускав на телебачення Саакашвілі і Шарія. Тобто, фактично, пускали ще й як. Але це дозволяло їм набирати додаткову популярність як ущемльонним опозиціонерам, яких боїться влада.
8. г) прямі заклики до повалення влади, яка перемогла з результатом 80%. Ну що тут сказати... в умовах, коли в Білорусі діє смертна кара (реально діє). Тобто, очевидно дана відмашка і гарантії перемоги. Хоча це русня, ребята. Русня зрадить тебе завжди.
9. д) вже не кажучи за такі очевидні зашквари як підтримка протестів з боку офіційного кремля. Дуже компліментарно вони до цього відносяться. Ні тобі фашистів, ні тобі каратєлів. Підтримка "новороських" бомків та інші ознаки
10. Тобто, імхо, срач в Білорусі намічається немаленький. І тут питання в тому хто контролює (чи то пак, більше контролює) білоруські спецслужби Поки мої ставки не на користь бацьки Але на користь бацьки те, що організатори явно сподівались на більше "повстання" якого не сталось
11. І можна було б сказати "мені *****" на Білорусь, але мене кров нагла заливає коли я бачу як українці поширюють інформаційно координовану ***** Бо це означає, що ми мало навчились опиратись цьому. І чи є сумніви, що русня це використає і проти нас?