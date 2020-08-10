Президенти Польщі і Литви засудили дії силовиків у Білорусі

Лідери Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Науседа звернулися до влади Білорусі з проханням дотримуватися демократичних стандартів.

Про це йдеться в їхній спільній заяві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо 24.

"Як сусіди Білорусі ми закликаємо білоруську владу повністю визнати і дотримуватися основних демократичних стандартів. Ми закликаємо утримуватися від насильства і поважати основні свободи, права людини і громадянина, включаючи права національних меншин і свободу слова", - йдеться в заяві.

Президенти переконані, що "діалог - це завжди найкращий метод забезпечення соціального розвитку й обговорення реформ і політичних дій".

"Ми ставимося до суверенітету і незалежності Білорусі з максимальною повагою і сподіваємося, що будуть існувати умови для поглиблення співпраці з суспільством і державними установами Білорусі", - заявили вони.

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.