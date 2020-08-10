УКР
Президенти Польщі і Литви засудили дії силовиків у Білорусі

Лідери Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Науседа звернулися до влади Білорусі з проханням дотримуватися демократичних стандартів.

Про це йдеться в їхній спільній заяві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо 24.

"Як сусіди Білорусі ми закликаємо білоруську владу повністю визнати і дотримуватися основних демократичних стандартів. Ми закликаємо утримуватися від насильства і поважати основні свободи, права людини і громадянина, включаючи права національних меншин і свободу слова", - йдеться в заяві.

Президенти переконані, що "діалог - це завжди найкращий метод забезпечення соціального розвитку й обговорення реформ і політичних дій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СК Білорусі порушив кримінальні справи за фактом масових заворушень і насильства проти міліції: учасникам загрожує до 15 років в'язниці

"Ми ставимося до суверенітету і незалежності Білорусі з максимальною повагою і сподіваємося, що будуть існувати умови для поглиблення співпраці з суспільством і державними установами Білорусі", - заявили вони.

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.

Автор: 

Білорусь (8083) вибори (6752) протест (2446) Дуда Анджей (805) Науседа Гітанас (372)
Топ коментарі
+4
Позор!
Бацьку на Ростов!
Беларусь в ЕС и НАТО!!!
10.08.2020 02:44 Відповісти
+3
Не осудили напрямую Луку. Понимают, кто за Тихановской...
10.08.2020 02:44 Відповісти
+3
_Где народ силой не принудил государство работать на себя, там сам стал бесправным придатком государства, принадлежащего гнуснейшим мерзавцам и бандитам.
10.08.2020 02:44 Відповісти
Легко говорить там с сознанием и задавленой ватой и без тварей типа омона.
10.08.2020 02:40 Відповісти
_Где народ силой не принудил государство работать на себя, там сам стал бесправным придатком государства, принадлежащего гнуснейшим мерзавцам и бандитам.
10.08.2020 02:44 Відповісти
Не осудили напрямую Луку. Понимают, кто за Тихановской...
10.08.2020 02:44 Відповісти
Позор!
Бацьку на Ростов!
Беларусь в ЕС и НАТО!!!
10.08.2020 02:44 Відповісти
Только сначала она войдет в состав рашки...
10.08.2020 02:58 Відповісти
Ну вот пошли заявы куме.
-Так.Подбили бабки вже
10.08.2020 02:46 Відповісти
Пишут, что сейчас на улицах более 100 тысяч человек и в центр ещё подходят люди из спальных микрорайонов. Разгоняют водомётами, слышны взрывы.
10.08.2020 02:47 Відповісти
Сразу кажи "мульйон", так будет круче звучать.
10.08.2020 03:02 Відповісти
А московский прихвостень Зеленый собирается поздравить Лукашенка.
10.08.2020 02:49 Відповісти
Зеля уже спит. Время уже. Но до Дня Независимости Украины не долго осталось...
10.08.2020 03:27 Відповісти
Украина, помогай Беларуси стать свободной!!!
10.08.2020 02:51 Відповісти
Выборы позорно просрали! 6% это не 50% когда сопли размазывают о фальсификациях. Дунька победила в Киеве, там ей и править вместе с нашей зеленой соплей. Хотите другого в Беларуси, поменяйте белорусов. А так потуги проплаченных актеров- жалкая пародия на майдан(((
10.08.2020 02:52 Відповісти
«02:41, 10 августа 2020
Штаб Тихановской в Минске забаррикадировался

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Минске начал баррикадироваться, чтобы защитить своих сотрудников от возможных задержаний. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на своего корреспондента.»
10.08.2020 02:52 Відповісти
Это не Украина, разбаррикадируют аж бегом, кто-то сомневается? Значит тот не был в Беларуси. Бацька вагнеров мордой в асфальт уложил не задумываясь а тут какие-то залетные "активисты" за баблос российских олигархов переворот надумали. Конец пьесы.
10.08.2020 02:57 Відповісти
Америка, почему молчит Д.Трамп?!
Остановите убийства людей КГБ-стами!!!
10.08.2020 02:56 Відповісти
А чего Трампу говорить когда 80% против 6%? Надо иметь было поддержку как у Трампа на выборах, и то там противники воняли почти месяц, просрав честно выборы...
10.08.2020 02:59 Відповісти
Говнобот, ты эту методичку везде размазываешь?
10.08.2020 06:44 Відповісти
И то верно. Трамп всегда за рашку лапу тянет, а щас чего молчит о зверствах Луки?
10.08.2020 03:01 Відповісти
У Трампа и так свои выборы на носу и без российской поддержки он пролетит на них как фанера.
10.08.2020 03:03 Відповісти
Вагнеровцы решили батька бити?Думаю,белорусы и без американцев справятся.
10.08.2020 03:05 Відповісти
Беларусы, без силы Вас сметут КГБ с милицией!
Действуйте, чтобы переломить ситуацию!!!
10.08.2020 03:10 Відповісти
Так зачастую и происходит: народ многочисленней, а шакалы и нелюди сплочённей.
10.08.2020 03:23 Відповісти
А шо там наш Зебил? А ну да, он за одно с ******, а не Дудой.
10.08.2020 03:14 Відповісти
Хозяин страны народ, пся крев! А не бандиты в галстуках.
10.08.2020 03:43 Відповісти
РАБссия советское дерьмо тем более колхозное не отпускает.... будет вторая Абхезия или Асетия....Путлер подобного дерьма уже наплодил...
10.08.2020 04:09 Відповісти
А шо падумал ЗЄля и шо на ето скажет ******* ?
10.08.2020 07:34 Відповісти
Во Франции и в США не осуждали.
Нужно действовать жестче, как у них?
10.08.2020 09:02 Відповісти
https://twitter.com/hu_lviv

https://twitter.com/hu_lviv Каменяр

1. Можу помилятися в оцінках, але те що ми бачимо сьогодні в Білорусі - це спроба "цветной революции" руками русні. Причому не факт, що результатом цієї історії стане прихід до влади цієї ТП. Достатньо схилити бацьку до виконання якихось умов угоди від якої не можна відмовитись

2. Просто декілька індикаторів на користь цієї версії:
а) інформаційна підтримка русні як основа всієї кампанії. Фактично кампанію проти луки вела русня, починаючи від "опитування" про 3%, закінчуючи теперішньою координованою подачою інфи з різних міст.

3. В умовах "відключеного інтернету" і жорсткої диктатури, в умовах відсутності структурованої політичної опозиції (яка могла б зберати інфу і швидко її поширювати), в умовах коли події відбуваються не на одному місці (це не Майдан), володіти таким масивом інфи можуть спецслужби

4. Тобто, то що зараз радісно поширюється як "белоруський бунт" і виходить з одного телеграм-каналу, дуже ймовірно організовано спецслужбами. Якої країни? - Давайте здогадаємось Звідтам же: нагнітання, переоцінка чисельності, "перемога" ТП як довершений факт

5. б) ціла кампанія з легімітизації перемоги ТП Вкидаються якісь "протоколи", імхо, написані одною рукою і навіть одною ручкою (ось приміром) Хто думає, що "білоруська опозиція", якої фактично немає, здатна до такого?

6. в) ціла кампанія з нагнітання суспільного обурення. Приклад "відключений інтернет", який фактично не відключений, про що всі переконались Це, звісно, тупо, але це працює Люди не ******* коли їх позбавляють чогось. Навіть якщо це брехня

7. В Україні, до речі, це також провертали. Згадайте як Порошенко не пускав на телебачення Саакашвілі і Шарія. Тобто, фактично, пускали ще й як. Але це дозволяло їм набирати додаткову популярність як ущемльонним опозиціонерам, яких боїться влада.

8. г) прямі заклики до повалення влади, яка перемогла з результатом 80%. Ну що тут сказати... в умовах, коли в Білорусі діє смертна кара (реально діє). Тобто, очевидно дана відмашка і гарантії перемоги. Хоча це русня, ребята. Русня зрадить тебе завжди.

9. д) вже не кажучи за такі очевидні зашквари як підтримка протестів з боку офіційного кремля. Дуже компліментарно вони до цього відносяться. Ні тобі фашистів, ні тобі каратєлів. Підтримка "новороських" бомків та інші ознаки

10. Тобто, імхо, срач в Білорусі намічається немаленький. І тут питання в тому хто контролює (чи то пак, більше контролює) білоруські спецслужби Поки мої ставки не на користь бацьки Але на користь бацьки те, що організатори явно сподівались на більше "повстання" якого не сталось

11. І можна було б сказати "мені *****" на Білорусь, але мене кров нагла заливає коли я бачу як українці поширюють інформаційно координовану ***** Бо це означає, що ми мало навчились опиратись цьому. І чи є сумніви, що русня це використає і проти нас?
10.08.2020 09:24 Відповісти
 
 