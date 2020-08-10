Президенти Польщі і Литви засудили дії силовиків у Білорусі
Лідери Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Науседа звернулися до влади Білорусі з проханням дотримуватися демократичних стандартів.
Про це йдеться в їхній спільній заяві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо 24.
"Як сусіди Білорусі ми закликаємо білоруську владу повністю визнати і дотримуватися основних демократичних стандартів. Ми закликаємо утримуватися від насильства і поважати основні свободи, права людини і громадянина, включаючи права національних меншин і свободу слова", - йдеться в заяві.
Президенти переконані, що "діалог - це завжди найкращий метод забезпечення соціального розвитку й обговорення реформ і політичних дій".
"Ми ставимося до суверенітету і незалежності Білорусі з максимальною повагою і сподіваємося, що будуть існувати умови для поглиблення співпраці з суспільством і державними установами Білорусі", - заявили вони.
Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.
Бацьку на Ростов!
Беларусь в ЕС и НАТО!!!
-Так.Подбили бабки вже
https://twitter.com/Lysistrata_by Лизистрата 97% @Lysistrata_by
Пишут, что сейчас на улицах более 100 тысяч человек и в центр ещё подходят люди из спальных микрорайонов. Разгоняют водомётами, слышны взрывы.
Штаб Тихановской в Минске забаррикадировался
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Минске начал баррикадироваться, чтобы защитить своих сотрудников от возможных задержаний. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на своего корреспондента.»
Остановите убийства людей КГБ-стами!!!
Действуйте, чтобы переломить ситуацию!!!
Нужно действовать жестче, как у них?
https://twitter.com/hu_lviv Каменяр
1. Можу помилятися в оцінках, але те що ми бачимо сьогодні в Білорусі - це спроба "цветной революции" руками русні. Причому не факт, що результатом цієї історії стане прихід до влади цієї ТП. Достатньо схилити бацьку до виконання якихось умов угоди від якої не можна відмовитись
2. Просто декілька індикаторів на користь цієї версії:
а) інформаційна підтримка русні як основа всієї кампанії. Фактично кампанію проти луки вела русня, починаючи від "опитування" про 3%, закінчуючи теперішньою координованою подачою інфи з різних міст.
3. В умовах "відключеного інтернету" і жорсткої диктатури, в умовах відсутності структурованої політичної опозиції (яка могла б зберати інфу і швидко її поширювати), в умовах коли події відбуваються не на одному місці (це не Майдан), володіти таким масивом інфи можуть спецслужби
4. Тобто, то що зараз радісно поширюється як "белоруський бунт" і виходить з одного телеграм-каналу, дуже ймовірно організовано спецслужбами. Якої країни? - Давайте здогадаємось Звідтам же: нагнітання, переоцінка чисельності, "перемога" ТП як довершений факт
5. б) ціла кампанія з легімітизації перемоги ТП Вкидаються якісь "протоколи", імхо, написані одною рукою і навіть одною ручкою (ось приміром) Хто думає, що "білоруська опозиція", якої фактично немає, здатна до такого?
6. в) ціла кампанія з нагнітання суспільного обурення. Приклад "відключений інтернет", який фактично не відключений, про що всі переконались Це, звісно, тупо, але це працює Люди не ******* коли їх позбавляють чогось. Навіть якщо це брехня
7. В Україні, до речі, це також провертали. Згадайте як Порошенко не пускав на телебачення Саакашвілі і Шарія. Тобто, фактично, пускали ще й як. Але це дозволяло їм набирати додаткову популярність як ущемльонним опозиціонерам, яких боїться влада.
8. г) прямі заклики до повалення влади, яка перемогла з результатом 80%. Ну що тут сказати... в умовах, коли в Білорусі діє смертна кара (реально діє). Тобто, очевидно дана відмашка і гарантії перемоги. Хоча це русня, ребята. Русня зрадить тебе завжди.
9. д) вже не кажучи за такі очевидні зашквари як підтримка протестів з боку офіційного кремля. Дуже компліментарно вони до цього відносяться. Ні тобі фашистів, ні тобі каратєлів. Підтримка "новороських" бомків та інші ознаки
10. Тобто, імхо, срач в Білорусі намічається немаленький. І тут питання в тому хто контролює (чи то пак, більше контролює) білоруські спецслужби Поки мої ставки не на користь бацьки Але на користь бацьки те, що організатори явно сподівались на більше "повстання" якого не сталось
11. І можна було б сказати "мені *****" на Білорусь, але мене кров нагла заливає коли я бачу як українці поширюють інформаційно координовану ***** Бо це означає, що ми мало навчились опиратись цьому. І чи є сумніви, що русня це використає і проти нас?