Главу ЦИК Беларуси Ермошину ночью эвакуировали из Дома правительства

Глава Центризбиркома Беларуси Лилия Ермошина заявила, что была ночью эвакуирована из здания Дома правительства, где расположен ЦИК.

"Цифры (по голосованию. - Ред.) получили в ручном режиме в силу того, что я с аналитиком была эвакуирована из Дома правительства. Поэтому мы приняли результаты буквально накануне", - рассказала глава ЦИК.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты.

Позже ЦИК Беларуси обнародовал предварительные итоги выборов: у Лукашенко 80,23% голосов, у Тихановской - 9,9%.

