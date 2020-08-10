РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7267 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
14 801 70

Главу ЦИК Беларуси Ермошину ночью эвакуировали из Дома правительства

Главу ЦИК Беларуси Ермошину ночью эвакуировали из Дома правительства

Глава Центризбиркома Беларуси Лилия Ермошина заявила, что была ночью эвакуирована из здания Дома правительства, где расположен ЦИК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Цифры (по голосованию. - Ред.) получили в ручном режиме в силу того, что я с аналитиком была эвакуирована из Дома правительства. Поэтому мы приняли результаты буквально накануне", - рассказала глава ЦИК.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты.

Позже ЦИК Беларуси обнародовал предварительные итоги выборов: у Лукашенко 80,23% голосов, у Тихановской - 9,9%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штаб Тихановской ночью забаррикадировался из-за опасений задержаний

Автор: 

Беларусь (8025) выборы (24794) Лукашенко Александр (3647) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А чо не сірожа підрахуй
показать весь комментарий
10.08.2020 09:56 Ответить
+7
Кароче, **********. Той же сценарій що і у нас.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:03 Ответить
+5
Мене особисто турбує одне питання - скажіть будь ласка а за "бацьку" хтось ну хоч 3% з тих 80% які він собі "намалюв" вийде на мітинг чи його "підрахуї" всіх 100% йому "нарахували"???
показать весь комментарий
10.08.2020 09:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мене особисто турбує одне питання - скажіть будь ласка а за "бацьку" хтось ну хоч 3% з тих 80% які він собі "намалюв" вийде на мітинг чи його "підрахуї" всіх 100% йому "нарахували"???
показать весь комментарий
10.08.2020 09:51 Ответить
Така відповідь влаштує:
Главу ЦИК Беларуси Ермошину ночью эвакуировали из Дома правительства - Цензор.НЕТ 1896
показать весь комментарий
10.08.2020 09:54 Ответить
Кароче, **********. Той же сценарій що і у нас.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:03 Ответить
зебіли щось дуже активно розганяють тезу про антірасійського бацьку-бандєровца якого хоче скинути *****) Видно готують насєлєніє до миротворчого контингенту з "незавісімой" Білорусі
показать весь комментарий
10.08.2020 10:07 Ответить
Не похмелився зранку?
показать весь комментарий
10.08.2020 10:10 Ответить
- В чому програш, для росіян, в Майдані українському, і білоруському?
- Вони не врахували політичну активність українців, і політичну пасивність білорусів…
показать весь комментарий
10.08.2020 10:46 Ответить
Чому кацапська місія не побачила порушень у 80 відсотках за бацьку? Не здається що когось розвели "антиросійською" позицією лукашенки?
показать весь комментарий
10.08.2020 10:58 Ответить
Того що вони зрозуміли, що в Мінську "Майдан", проти Луки, за ЇХ сценарієм, не відбудеться... Не вистачає "вожаків"... Народ, на ранок, просто, "розсмоктався" і пішов спать... От і "затягли язика в сраку"...
показать весь комментарий
10.08.2020 11:07 Ответить
Ви справді вважаєте лукашенку антиросійським політиком знімать якого кацапи збиратимуть "Майдан"?
показать весь комментарий
10.08.2020 11:11 Ответить
Бл...!!!, невже не зрозуміло? Лука за свій "трон" воює... А він, нам, на троні, в даний час, вигідний, бо не пускає "іїтамнєтів" на територію Білорусі, і вони нам "в спину" не вдарять з півночі... Та будьте ж, "мать вашу за ногу", "державниками", а не "тупими р-рєволюціонєрами"!!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 11:22 Ответить
Лукашенко повнісю залежний, кацапський холуй.
А танки він "не пускає" тому що поки що ніхто не просив. І якби попросили то простелив би тим танкам червону доріжку.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:35 Ответить
Росія не "просить"... Вона "вимагає"... Ще з 2014-го... А Лука упирається... Тому що розуміє - роздавлять Україну - візьмуться за нього... Чи ти думаєш, що коли російські війська зайдуть на територію Білорусі, вони звідти "вийдуть"? Сумніваюсь...
А "губернатором" "Білоруського федерального округу" він буть не хоче...
показать весь комментарий
10.08.2020 11:57 Ответить
моя т.з. иетересна? ***** кинул дрожжи в белорусский сортир, прямо в выгребную яму с говном... а когда перебурлит, выгребет, наденет сюртук и галифе, навесит медали за вощвращение БелоруссИИ, жизнь войдет в колею, и укро-зозляцкая вата станет ставить в пример стабильность и ливерную колбасу...
показать весь комментарий
10.08.2020 10:09 Ответить
Ну так москальня цим буде намагатися скористатися. Тут питань нема.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:10 Ответить
ну вероятнее что как у нас в Украине ни кто не видил эти 73% и ни кто не выходит из них в поддержку Квартала !

Но где то ОНИ асть ......
показать весь комментарий
10.08.2020 10:08 Ответить
Один человек погиб во время вчерашних провокаций властей в Минске

Как стало известно правозащитникам «Весны», в Минске погиб один из участников акции протеста, которая проходила вечером и ночью с 9 на 10 августа.

Молодой человек получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, в результате наезда на него спецтехники на проспекте Победителей. Медики скорой помощи, приехавшие на место происшествия, не смогли его спасти.

Также, по сведениям «Весны» , в минских больницах находятся десятки пострадавших во время акции. Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Также пострадавшие находятся в больнице скорой медицинской помощи и в 6-й больнице Минска.

Правозащитник «Весны» Валентин Стефанович отмечает, что вся ответственность за трагические события вчерашнего вечера полностью лежит на Министерстве внутренних дел, Совете Безопасности Беларуси. Именно их действия привели к трагическим последствиям.
показать весь комментарий
10.08.2020 09:51 Ответить
Щось це перегукується з Русвесной 14-го року на Домбасі.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:05 Ответить
В Турцию или Ростов ?
показать весь комментарий
10.08.2020 09:51 Ответить
Дивно, виходить Лука навіть Дом Уряду не контролює, що треба було евакуювати.
показать весь комментарий
10.08.2020 09:53 Ответить
Чогось "орденоносець" Ахендовський вспам'ятався..
😁
показать весь комментарий
10.08.2020 09:54 Ответить
А чо не сірожа підрахуй
показать весь комментарий
10.08.2020 09:56 Ответить
А Рябець, Ківалов, "гірші"?
показать весь комментарий
10.08.2020 10:00 Ответить
Охендовському достатньо було не зібрати половину складу ЦВК і ще цілий рік в Україні замість президента був би виконуючий обов'язки.

Я не розумію, для чого тобі це треба було ?
показать весь комментарий
10.08.2020 10:45 Ответить
Що було треба??
Це вам не шолібокак, а каклібошо...))
показать весь комментарий
10.08.2020 10:56 Ответить
для чого тобі було треба, шоб не були призначені вибори президента в травні 2014 року ?
показать весь комментарий
10.08.2020 10:59 Ответить
Уявляю собі цю спецоперацію.

Поверніть тьотю взад, вона повинна бути на роботі та підраховувати.
показать весь комментарий
10.08.2020 09:56 Ответить
- підрахунок голосів..
показать весь комментарий
10.08.2020 09:58 Ответить
Кивалова на выручку туда!!
показать весь комментарий
10.08.2020 09:58 Ответить
Если народ спустит это все луке и на этот раз, я уберу из своего обихода слово белорусь...
показать весь комментарий
10.08.2020 09:58 Ответить
Батька зло, но вас походу его снятием к кремлю голой попой подкладывают.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:04 Ответить
Главу ЦИК Беларуси Ермошину ночью эвакуировали из Дома правительства - Цензор.НЕТ 6098
показать весь комментарий
10.08.2020 10:04 Ответить
Игорек все пропроссийские СМИ дают подобные ифры. Вчера все перепечатывали высер 112 канала по этому поводу. Хотя на радио Совобода или ББС вы не найдете подобных цифр, потому что они высосаны из члена Пригожина а не на данных экзит полов. НИКОГДА БЕЛАРУСЬ НЕ ДАСТ ТИХАНОВСКОЙ ТАК МНОГО, НИКОГДА! ЭТО БРЕД,
показать весь комментарий
10.08.2020 11:07 Ответить
Лукашенко облажался
показать весь комментарий
10.08.2020 10:05 Ответить
В Минске силовики открыли огонь по протестующим.
В понедельник, 10 августа, после полуночи силовики перешли к активным действиям для разгона участников акций протеста после выборов президента Беларуси.
Силовики открыли огонь по протестующим демонстрантам. Кроме того, ОМОНовцы также начали разгонять демонстрантов при помощи водометов.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:05 Ответить
Відомий план "Шатун". Ми вже проходили.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:08 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/10/7262350/ Один человек погиб в ходе протестов в Минске - правозащитник
показать весь комментарий
10.08.2020 10:06 Ответить
Все таки боятся мрази народного гнева. А если бы у населения еще оружие было припрятано? Власть и мусорва бы не вела себя так как будто Бога за яйца держит. Поетому сколько вы не свистите а в странах где населению запрещено иметь оружие и право на защиту не могут считаться свободными и демократическими.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:07 Ответить
в Беларусии после партизаншины в 40 вых оружия как не у кого ...
показать весь комментарий
10.08.2020 10:09 Ответить
Вождь ЛУКАка из племени ДУРАка может посеять веру лишь в лысой голове "великого" ирнтервьюера гондона, правда стоимость этой веры остась за скобками
показать весь комментарий
10.08.2020 10:09 Ответить
На нары суку.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:10 Ответить
Тут и говорить не о чем, надо наблюдать поворот колеса истории.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:12 Ответить
Сегодня, 10 августа, глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина во время брифинга огласила первые промежуточные результаты выборов в стране.

Больше всех набрал глава Беларуси Александр Лукашенко - 80,23%.
Далее идет Тихановская с 9,9% поддержки.
За ней Анна Канопацкая - 1,68%.
Также менее 2% набрали Сергей Черечень - 1,13 % и Андрей Дмитриев - 1,04%.
Ермошина уверяет, что подсчет практически завершен и вскоре будет официальный результат.

https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk03-_CwUFkmBtJHqirN7_XyiYxQBXw:1597043737757&q=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjGvrfFi5DrAhXDwosKHY9WDTUQkeECKAB6BAgXECs Финита ля комедия !
показать весь комментарий
10.08.2020 10:16 Ответить
Лука жорстко палиться. Якщо немає чого приховувати навіщо ЦВК ховати? Тупорилий він колхозник,малювати 80 відсотків при 10-15 реальних...
Навіть ***** собі менше намалював, десь втричі меньше...
показать весь комментарий
10.08.2020 10:16 Ответить
https://newsua.one/news/minsk-posle-vyborov-unylyi-grushnyi-cirk.html МИНСК ПОСЛЕ ВЫБОРОВ: УНЫЛЫЙ ГРУШНЫЙ ЦИРК

Автор: https://zloy-odessit.livejournal.com/ АЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКО

Итак, первая ночь после выборов в Беларуси прошла под шум патриотических лозунгов и хлопки светошумовых гранат. Беларусь делала очень непростой выбор, оставаться и дальше под руководством президента, который не менялся 26 лет, или же сделать ставку на молодую, "перспективную" домохозяйку, не просто не имеющую какого либо опыта в политике, но имеющую весьма интересный гибридный шлейф контактов и действий.

Вчера на улицы столицы Беларуси Минска вышли тысячи сторонников оппозиции. Протесты проходили и в других городах республики, но не настолько многочисленные, а потому и не удивительно, что всё внимание было приковано именно к столице. Ряд журналистов и делающих себе имя на хайпе говорящих голов, бездумно стали называть события в Минске очередным Майданом, хотя ничего общего в этих событиях - нет. И вот почему…

Когда в Украине началась "Революция достоинства" и на Майдан стали стягиваться люди, это были отнюдь не крепкого телосложения агрессивные молодые люди, представляющие интересы некоего политического лидера. Это были программисты, архитекторы, писатели, официанты, врачи и преподаватели. Это были люди объединённые убеждением, что при Януковиче, президенте - российской марионетке, страна движется в совершенно неверном направлении.

В Беларуси, мы можем видеть кардинально обратную ситуацию, а именно, народ выходит на улицы против президента, установившего в стране авторитарный режим, но в поддержку кандидатов российских марионеток.

Не мне судить, какой президент нужен Беларуси. Но я могу сказать с полной уверенностью, какая Беларусь, как соседка, не нужна Украине - Беларусь поглощённая Россией. А вчера мы как никогда могли наблюдать, какое внимание российская пропагандистская машина уделяла протестам в Беларуси, причем не в пользу Лукашенко, что странно… Ведь когда в России подавляют протест оппозиции это правильно и заслуживает поощрения. Неужто в Беларуси был какой-то другой, необычный протест?

Украинские и западные СМИ попросту пасли задних на фоне того, как пропагандистская машина РФ ретранслировала события, сопровождая их своими нарративами. Ведущие российские Telegram-каналы, которые до этого освещали события в Хабаровске (а как я уже неоднократно писал, хабаровский протест это сценарий ГРУ) строчили десятки, сотни сообщений на протяжении всей ночи.

В свою очередь, ряд представителей оппозиции, например жена кандидата Цепкало, внезапно уехала голосовать в Москву, а в самой столице РФ лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, стал пророчить Лукашенко судьбу Януковича.

Грустно это выглядит. Грустно выглядит то, как стремящиеся к демократии и свободе беларусы, становятся жертвами расставленных гибридных капканов. При этом, есть электорат который готов голосовать за людей: которые получают деньги на предвыборную компанию от "Газпрома"; пиартехнологами которых являются люди продвигавшие фиктивный политический проект Ксении Собчак в интересах кандидата - Путина; обслуживают которых медиаресурсы Алишера Усманова; в команде которых имеются кадровые офицеры ГРУ; за людей, которые до сих не знают, что Крым - оккупированный, а Россия Беларуси - не союзное государство; за людей, которые при малейшей угрозе бегут в Москву, а не в Брюссель…

Очень много маркеров и я бы даже сказал - штампов, на оппозиции, в которую беларусам хочется верить, но которой веры быть не может.

А потому, да - мне есть дело до событий в Беларуси, даже больше любого другого беларуса. Потому, что если для кого-то это вопрос личной неприязни к Лукашенко, то для меня, это вопрос безопасности северной границы Украины на следующие несколько лет. И да - не сравнивайте этот ГРУшный цирк с Майданом.

Одно радует, три десятка крепких, натренированных парней, умеющих реально убивать, а не просто красоваться в TikTok хуком с правой, так и не попали на вчерашний "протест". А теперь, на мгновение, задумайтесь, чтобы было, если бы они там были.

Но, увы, я не оптимист в данном вопросе, а потому, раскрутка маховика хаоса в Беларуси, мне видится куда более вероятной, чем даже малейшая идея о том, что Кремль спустит ситуацию на тормоза. Отнюдь. В последнюю декаду Путина и особенно сейчас, ему нужны новые победы, а потому, послевыборная глава в Беларуси ещё не закрыта.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:23 Ответить
В том то и дело, что крепкие пригожинские парни попали в Минск, просто в гораздо меньших количесвтах. 25 лет нельзя было в Беларуси найти десяток смельчаков готовых кинуть взрыв пакте или подпалить шину. А тут вдруг как грибы повыростали? НЕВЕРЮ,
показать весь комментарий
10.08.2020 10:35 Ответить
Ти диви,яка ****.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:23 Ответить
ще не один диктатор на демократичних виборах не віддав владу
показать весь комментарий
10.08.2020 10:24 Ответить
где ты видел демократические выборы?
показать весь комментарий
10.08.2020 10:27 Ответить
То , что сейчас происходит в Беларуси , с вероятностью близкой к 1 , происходило бы на будущих выборах в Украине , если бы на прошлых выборах - "победил" Порошенко ! Но это совершенно не означает , что Зеленского нужно оставлять президентом ! Более того ! Желательны досрочные президентские выборы в Украине ! И чем скорее , тем лучше !
показать весь комментарий
10.08.2020 10:29 Ответить
Новых подходящих кандидатов в презы Украины нет! Больше всего подходит Порох, но там перспективы нет, бараны и враги Украины за него не проголосуют. А других не видно. Так что пусть парится Зеленский, если его "избиратели" выбрали. "мудрый нарид" сказал - "хуже не будет"
показать весь комментарий
10.08.2020 10:54 Ответить
Беларусам не повезло, что у них нет однозначного кандидата с четкими целями в интересах народа. Там половина шатающихся, которые не понимают за что им жопы рвать. Баба эта мутная. Революции делают патриоты, а пользуются результатом мерзавцы. Мы это уже прошли и не один раз. У нас тоже нет однозначного Лидера, за которого можно было бы голосовать, понимая, что он не будет сдавать Украину.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:37 Ответить
кандидаты нужны для проведения выборов, которых никогда не было в Белоруси и судя по всем еще долго не будет.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:43 Ответить
Не надейся Игорек сдохнет твой Путин, проведут выборы в Беларуси, но ты в это времябудешь уже на другой работе, возможно сортиры мыть в тюрьме за работу на Пригожина.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:48 Ответить
Да Лукашенко уже дряхлый старик. Там без вариантов уже, что до следующих выборов он не дотянет.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:49 Ответить
ГОТОВ лично ехать в Минск -с огромным портертом Бацьки и расстяжкой Живе Беларусь! Хотя правильно ехать сразу с ротой Правого Сектора отлавливать в топпе "демонстрантов" кацапских мразей и рубить им указательные пальцы на двух руках.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:39 Ответить
зачетно лизнул дружбана *****.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:41 Ответить
Рубить надо большие пальцы рук. Без указательного стрелять еще можно.
А кацапских мразей и в Украине полно.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:51 Ответить
Вот вам как дактело-\специалисту оставим кацапских мразей в Украине Можете начать с Иогря Д он ведет себя как типичный троль: обесценивает месседжи тех, кто понимает, что в Беларусе не массовый протест против Луки, а кремлевская спецоперация
показать весь комментарий
10.08.2020 11:03 Ответить
Это точно
оно нашло флаг
Правый сектор с коллаборантами
Еще бы Свободу с тягнывбоками приплел
показать весь комментарий
10.08.2020 11:14 Ответить
О! Спасибо за подсказку!
показать весь комментарий
10.08.2020 11:47 Ответить
а на чому її евакуювали - на вертольоті? Чи через підземний хід?
показать весь комментарий
10.08.2020 10:59 Ответить
На танку!
показать весь комментарий
10.08.2020 11:44 Ответить
прикольно, луки ********** спрятали))) то что результаты сфальсицированы нет сомнения)))
показать весь комментарий
10.08.2020 11:41 Ответить
Дивно, погодьтесь. У неї зараз повинна дупа горіти від роботи, а її на відпочинок відвезли. Зачекайте-зачекайте! Я знаю де підрахуйка... її вже розстріляли.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:46 Ответить
На місці Тихановської я б не поспішав зі скасуванням смертної кари. Спочатку треба розібратися з усіма фальшувальниками.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:37 Ответить
 
 