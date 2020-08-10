Главу ЦИК Беларуси Ермошину ночью эвакуировали из Дома правительства
Глава Центризбиркома Беларуси Лилия Ермошина заявила, что была ночью эвакуирована из здания Дома правительства, где расположен ЦИК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Цифры (по голосованию. - Ред.) получили в ручном режиме в силу того, что я с аналитиком была эвакуирована из Дома правительства. Поэтому мы приняли результаты буквально накануне", - рассказала глава ЦИК.
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты.
Позже ЦИК Беларуси обнародовал предварительные итоги выборов: у Лукашенко 80,23% голосов, у Тихановской - 9,9%.
- Вони не врахували політичну активність українців, і політичну пасивність білорусів…
А танки він "не пускає" тому що поки що ніхто не просив. І якби попросили то простелив би тим танкам червону доріжку.
А "губернатором" "Білоруського федерального округу" він буть не хоче...
Но где то ОНИ асть ......
Как стало известно правозащитникам «Весны», в Минске погиб один из участников акции протеста, которая проходила вечером и ночью с 9 на 10 августа.
Молодой человек получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, в результате наезда на него спецтехники на проспекте Победителей. Медики скорой помощи, приехавшие на место происшествия, не смогли его спасти.
Также, по сведениям «Весны» , в минских больницах находятся десятки пострадавших во время акции. Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Также пострадавшие находятся в больнице скорой медицинской помощи и в 6-й больнице Минска.
Правозащитник «Весны» Валентин Стефанович отмечает, что вся ответственность за трагические события вчерашнего вечера полностью лежит на Министерстве внутренних дел, Совете Безопасности Беларуси. Именно их действия привели к трагическим последствиям.
Я не розумію, для чого тобі це треба було ?
Це вам не шолібокак, а каклібошо...))
Поверніть тьотю взад, вона повинна бути на роботі та підраховувати.
В понедельник, 10 августа, после полуночи силовики перешли к активным действиям для разгона участников акций протеста после выборов президента Беларуси.
Силовики открыли огонь по протестующим демонстрантам. Кроме того, ОМОНовцы также начали разгонять демонстрантов при помощи водометов.
Больше всех набрал глава Беларуси Александр Лукашенко - 80,23%.
Далее идет Тихановская с 9,9% поддержки.
За ней Анна Канопацкая - 1,68%.
Также менее 2% набрали Сергей Черечень - 1,13 % и Андрей Дмитриев - 1,04%.
Ермошина уверяет, что подсчет практически завершен и вскоре будет официальный результат.
Навіть ***** собі менше намалював, десь втричі меньше...
Автор: https://zloy-odessit.livejournal.com/ АЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКО
Итак, первая ночь после выборов в Беларуси прошла под шум патриотических лозунгов и хлопки светошумовых гранат. Беларусь делала очень непростой выбор, оставаться и дальше под руководством президента, который не менялся 26 лет, или же сделать ставку на молодую, "перспективную" домохозяйку, не просто не имеющую какого либо опыта в политике, но имеющую весьма интересный гибридный шлейф контактов и действий.
Вчера на улицы столицы Беларуси Минска вышли тысячи сторонников оппозиции. Протесты проходили и в других городах республики, но не настолько многочисленные, а потому и не удивительно, что всё внимание было приковано именно к столице. Ряд журналистов и делающих себе имя на хайпе говорящих голов, бездумно стали называть события в Минске очередным Майданом, хотя ничего общего в этих событиях - нет. И вот почему…
Когда в Украине началась "Революция достоинства" и на Майдан стали стягиваться люди, это были отнюдь не крепкого телосложения агрессивные молодые люди, представляющие интересы некоего политического лидера. Это были программисты, архитекторы, писатели, официанты, врачи и преподаватели. Это были люди объединённые убеждением, что при Януковиче, президенте - российской марионетке, страна движется в совершенно неверном направлении.
В Беларуси, мы можем видеть кардинально обратную ситуацию, а именно, народ выходит на улицы против президента, установившего в стране авторитарный режим, но в поддержку кандидатов российских марионеток.
Не мне судить, какой президент нужен Беларуси. Но я могу сказать с полной уверенностью, какая Беларусь, как соседка, не нужна Украине - Беларусь поглощённая Россией. А вчера мы как никогда могли наблюдать, какое внимание российская пропагандистская машина уделяла протестам в Беларуси, причем не в пользу Лукашенко, что странно… Ведь когда в России подавляют протест оппозиции это правильно и заслуживает поощрения. Неужто в Беларуси был какой-то другой, необычный протест?
Украинские и западные СМИ попросту пасли задних на фоне того, как пропагандистская машина РФ ретранслировала события, сопровождая их своими нарративами. Ведущие российские Telegram-каналы, которые до этого освещали события в Хабаровске (а как я уже неоднократно писал, хабаровский протест это сценарий ГРУ) строчили десятки, сотни сообщений на протяжении всей ночи.
В свою очередь, ряд представителей оппозиции, например жена кандидата Цепкало, внезапно уехала голосовать в Москву, а в самой столице РФ лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, стал пророчить Лукашенко судьбу Януковича.
Грустно это выглядит. Грустно выглядит то, как стремящиеся к демократии и свободе беларусы, становятся жертвами расставленных гибридных капканов. При этом, есть электорат который готов голосовать за людей: которые получают деньги на предвыборную компанию от "Газпрома"; пиартехнологами которых являются люди продвигавшие фиктивный политический проект Ксении Собчак в интересах кандидата - Путина; обслуживают которых медиаресурсы Алишера Усманова; в команде которых имеются кадровые офицеры ГРУ; за людей, которые до сих не знают, что Крым - оккупированный, а Россия Беларуси - не союзное государство; за людей, которые при малейшей угрозе бегут в Москву, а не в Брюссель…
Очень много маркеров и я бы даже сказал - штампов, на оппозиции, в которую беларусам хочется верить, но которой веры быть не может.
А потому, да - мне есть дело до событий в Беларуси, даже больше любого другого беларуса. Потому, что если для кого-то это вопрос личной неприязни к Лукашенко, то для меня, это вопрос безопасности северной границы Украины на следующие несколько лет. И да - не сравнивайте этот ГРУшный цирк с Майданом.
Одно радует, три десятка крепких, натренированных парней, умеющих реально убивать, а не просто красоваться в TikTok хуком с правой, так и не попали на вчерашний "протест". А теперь, на мгновение, задумайтесь, чтобы было, если бы они там были.
Но, увы, я не оптимист в данном вопросе, а потому, раскрутка маховика хаоса в Беларуси, мне видится куда более вероятной, чем даже малейшая идея о том, что Кремль спустит ситуацию на тормоза. Отнюдь. В последнюю декаду Путина и особенно сейчас, ему нужны новые победы, а потому, послевыборная глава в Беларуси ещё не закрыта.
А кацапских мразей и в Украине полно.
оно нашло флаг
Правый сектор с коллаборантами
Еще бы Свободу с тягнывбоками приплел