Главу ЦВК Білорусі Єрмошину вночі евакуювали з Будинку уряду

Глава Центрвиборчкому Білорусі Лілія Єрмошина заявила, що була вночі евакуйована з будівлі Будинку уряду, де розташована ЦВК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цифри (голосування. - Ред.) отримали в ручному режимі в силу того, що я з аналітиком була евакуйована з Будинку уряду. Тому ми прийняли результати буквально напередодні", - розповіла глава ЦВК.

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.

Пізніше ЦВК Білорусі оприлюднила попередні підсумки виборів: у Лукашенка 80,23% голосів, у Тіхановської - 9,9%.