14 801 70

Главу ЦВК Білорусі Єрмошину вночі евакуювали з Будинку уряду

Главу ЦВК Білорусі Єрмошину вночі евакуювали з Будинку уряду

Глава Центрвиборчкому Білорусі Лілія Єрмошина заявила, що була вночі евакуйована з будівлі Будинку уряду, де розташована ЦВК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цифри (голосування. - Ред.) отримали в ручному режимі в силу того, що я з аналітиком була евакуйована з Будинку уряду. Тому ми прийняли результати буквально напередодні", - розповіла глава ЦВК.

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.

Пізніше ЦВК Білорусі оприлюднила попередні підсумки виборів: у Лукашенка 80,23% голосів, у Тіхановської - 9,9%.

+7
А чо не сірожа підрахуй
10.08.2020 09:56 Відповісти
+7
Кароче, **********. Той же сценарій що і у нас.
10.08.2020 10:03 Відповісти
+5
Мене особисто турбує одне питання - скажіть будь ласка а за "бацьку" хтось ну хоч 3% з тих 80% які він собі "намалюв" вийде на мітинг чи його "підрахуї" всіх 100% йому "нарахували"???
10.08.2020 09:51 Відповісти
Мене особисто турбує одне питання - скажіть будь ласка а за "бацьку" хтось ну хоч 3% з тих 80% які він собі "намалюв" вийде на мітинг чи його "підрахуї" всіх 100% йому "нарахували"???
10.08.2020 09:51 Відповісти
Така відповідь влаштує:
Главу ЦИК Беларуси Ермошину ночью эвакуировали из Дома правительства - Цензор.НЕТ 1896
10.08.2020 09:54 Відповісти
Кароче, **********. Той же сценарій що і у нас.
10.08.2020 10:03 Відповісти
зебіли щось дуже активно розганяють тезу про антірасійського бацьку-бандєровца якого хоче скинути *****) Видно готують насєлєніє до миротворчого контингенту з "незавісімой" Білорусі
10.08.2020 10:07 Відповісти
Не похмелився зранку?
10.08.2020 10:10 Відповісти
- В чому програш, для росіян, в Майдані українському, і білоруському?
- Вони не врахували політичну активність українців, і політичну пасивність білорусів…
10.08.2020 10:46 Відповісти
Чому кацапська місія не побачила порушень у 80 відсотках за бацьку? Не здається що когось розвели "антиросійською" позицією лукашенки?
10.08.2020 10:58 Відповісти
Того що вони зрозуміли, що в Мінську "Майдан", проти Луки, за ЇХ сценарієм, не відбудеться... Не вистачає "вожаків"... Народ, на ранок, просто, "розсмоктався" і пішов спать... От і "затягли язика в сраку"...
10.08.2020 11:07 Відповісти
Ви справді вважаєте лукашенку антиросійським політиком знімать якого кацапи збиратимуть "Майдан"?
10.08.2020 11:11 Відповісти
Бл...!!!, невже не зрозуміло? Лука за свій "трон" воює... А він, нам, на троні, в даний час, вигідний, бо не пускає "іїтамнєтів" на територію Білорусі, і вони нам "в спину" не вдарять з півночі... Та будьте ж, "мать вашу за ногу", "державниками", а не "тупими р-рєволюціонєрами"!!!!
10.08.2020 11:22 Відповісти
Лукашенко повнісю залежний, кацапський холуй.
А танки він "не пускає" тому що поки що ніхто не просив. І якби попросили то простелив би тим танкам червону доріжку.
10.08.2020 11:35 Відповісти
Росія не "просить"... Вона "вимагає"... Ще з 2014-го... А Лука упирається... Тому що розуміє - роздавлять Україну - візьмуться за нього... Чи ти думаєш, що коли російські війська зайдуть на територію Білорусі, вони звідти "вийдуть"? Сумніваюсь...
А "губернатором" "Білоруського федерального округу" він буть не хоче...
10.08.2020 11:57 Відповісти
моя т.з. иетересна? ***** кинул дрожжи в белорусский сортир, прямо в выгребную яму с говном... а когда перебурлит, выгребет, наденет сюртук и галифе, навесит медали за вощвращение БелоруссИИ, жизнь войдет в колею, и укро-зозляцкая вата станет ставить в пример стабильность и ливерную колбасу...
10.08.2020 10:09 Відповісти
Ну так москальня цим буде намагатися скористатися. Тут питань нема.
10.08.2020 10:10 Відповісти
ну вероятнее что как у нас в Украине ни кто не видил эти 73% и ни кто не выходит из них в поддержку Квартала !

Но где то ОНИ асть ......
10.08.2020 10:08 Відповісти
Один человек погиб во время вчерашних провокаций властей в Минске

Как стало известно правозащитникам «Весны», в Минске погиб один из участников акции протеста, которая проходила вечером и ночью с 9 на 10 августа.

Молодой человек получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, в результате наезда на него спецтехники на проспекте Победителей. Медики скорой помощи, приехавшие на место происшествия, не смогли его спасти.

Также, по сведениям «Весны» , в минских больницах находятся десятки пострадавших во время акции. Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Также пострадавшие находятся в больнице скорой медицинской помощи и в 6-й больнице Минска.

Правозащитник «Весны» Валентин Стефанович отмечает, что вся ответственность за трагические события вчерашнего вечера полностью лежит на Министерстве внутренних дел, Совете Безопасности Беларуси. Именно их действия привели к трагическим последствиям.
10.08.2020 09:51 Відповісти
Щось це перегукується з Русвесной 14-го року на Домбасі.
10.08.2020 10:05 Відповісти
В Турцию или Ростов ?
10.08.2020 09:51 Відповісти
Дивно, виходить Лука навіть Дом Уряду не контролює, що треба було евакуювати.
10.08.2020 09:53 Відповісти
Чогось "орденоносець" Ахендовський вспам'ятався..
😁
10.08.2020 09:54 Відповісти
А чо не сірожа підрахуй
10.08.2020 09:56 Відповісти
А Рябець, Ківалов, "гірші"?
10.08.2020 10:00 Відповісти
Охендовському достатньо було не зібрати половину складу ЦВК і ще цілий рік в Україні замість президента був би виконуючий обов'язки.

Я не розумію, для чого тобі це треба було ?
10.08.2020 10:45 Відповісти
Що було треба??
Це вам не шолібокак, а каклібошо...))
10.08.2020 10:56 Відповісти
для чого тобі було треба, шоб не були призначені вибори президента в травні 2014 року ?
10.08.2020 10:59 Відповісти
Уявляю собі цю спецоперацію.

Поверніть тьотю взад, вона повинна бути на роботі та підраховувати.
10.08.2020 09:56 Відповісти
- підрахунок голосів..
10.08.2020 09:58 Відповісти
Кивалова на выручку туда!!
10.08.2020 09:58 Відповісти
Если народ спустит это все луке и на этот раз, я уберу из своего обихода слово белорусь...
10.08.2020 09:58 Відповісти
Батька зло, но вас походу его снятием к кремлю голой попой подкладывают.
10.08.2020 10:04 Відповісти
Главу ЦИК Беларуси Ермошину ночью эвакуировали из Дома правительства - Цензор.НЕТ 6098
10.08.2020 10:04 Відповісти
Игорек все пропроссийские СМИ дают подобные ифры. Вчера все перепечатывали высер 112 канала по этому поводу. Хотя на радио Совобода или ББС вы не найдете подобных цифр, потому что они высосаны из члена Пригожина а не на данных экзит полов. НИКОГДА БЕЛАРУСЬ НЕ ДАСТ ТИХАНОВСКОЙ ТАК МНОГО, НИКОГДА! ЭТО БРЕД,
10.08.2020 11:07 Відповісти
Лукашенко облажался
10.08.2020 10:05 Відповісти
В Минске силовики открыли огонь по протестующим.
В понедельник, 10 августа, после полуночи силовики перешли к активным действиям для разгона участников акций протеста после выборов президента Беларуси.
Силовики открыли огонь по протестующим демонстрантам. Кроме того, ОМОНовцы также начали разгонять демонстрантов при помощи водометов.
10.08.2020 10:05 Відповісти
Відомий план "Шатун". Ми вже проходили.
10.08.2020 10:08 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/10/7262350/ Один человек погиб в ходе протестов в Минске - правозащитник
10.08.2020 10:06 Відповісти
Все таки боятся мрази народного гнева. А если бы у населения еще оружие было припрятано? Власть и мусорва бы не вела себя так как будто Бога за яйца держит. Поетому сколько вы не свистите а в странах где населению запрещено иметь оружие и право на защиту не могут считаться свободными и демократическими.
10.08.2020 10:07 Відповісти
в Беларусии после партизаншины в 40 вых оружия как не у кого ...
10.08.2020 10:09 Відповісти
Вождь ЛУКАка из племени ДУРАка может посеять веру лишь в лысой голове "великого" ирнтервьюера гондона, правда стоимость этой веры остась за скобками
10.08.2020 10:09 Відповісти
На нары суку.
10.08.2020 10:10 Відповісти
Тут и говорить не о чем, надо наблюдать поворот колеса истории.
10.08.2020 10:12 Відповісти
Сегодня, 10 августа, глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина во время брифинга огласила первые промежуточные результаты выборов в стране.

Больше всех набрал глава Беларуси Александр Лукашенко - 80,23%.
Далее идет Тихановская с 9,9% поддержки.
За ней Анна Канопацкая - 1,68%.
Также менее 2% набрали Сергей Черечень - 1,13 % и Андрей Дмитриев - 1,04%.
Ермошина уверяет, что подсчет практически завершен и вскоре будет официальный результат.

https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk03-_CwUFkmBtJHqirN7_XyiYxQBXw:1597043737757&q=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjGvrfFi5DrAhXDwosKHY9WDTUQkeECKAB6BAgXECs Финита ля комедия !
10.08.2020 10:16 Відповісти
Лука жорстко палиться. Якщо немає чого приховувати навіщо ЦВК ховати? Тупорилий він колхозник,малювати 80 відсотків при 10-15 реальних...
Навіть ***** собі менше намалював, десь втричі меньше...
10.08.2020 10:16 Відповісти
https://newsua.one/news/minsk-posle-vyborov-unylyi-grushnyi-cirk.html МИНСК ПОСЛЕ ВЫБОРОВ: УНЫЛЫЙ ГРУШНЫЙ ЦИРК

Автор: https://zloy-odessit.livejournal.com/ АЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКО

Итак, первая ночь после выборов в Беларуси прошла под шум патриотических лозунгов и хлопки светошумовых гранат. Беларусь делала очень непростой выбор, оставаться и дальше под руководством президента, который не менялся 26 лет, или же сделать ставку на молодую, "перспективную" домохозяйку, не просто не имеющую какого либо опыта в политике, но имеющую весьма интересный гибридный шлейф контактов и действий.

Вчера на улицы столицы Беларуси Минска вышли тысячи сторонников оппозиции. Протесты проходили и в других городах республики, но не настолько многочисленные, а потому и не удивительно, что всё внимание было приковано именно к столице. Ряд журналистов и делающих себе имя на хайпе говорящих голов, бездумно стали называть события в Минске очередным Майданом, хотя ничего общего в этих событиях - нет. И вот почему…

Когда в Украине началась "Революция достоинства" и на Майдан стали стягиваться люди, это были отнюдь не крепкого телосложения агрессивные молодые люди, представляющие интересы некоего политического лидера. Это были программисты, архитекторы, писатели, официанты, врачи и преподаватели. Это были люди объединённые убеждением, что при Януковиче, президенте - российской марионетке, страна движется в совершенно неверном направлении.

В Беларуси, мы можем видеть кардинально обратную ситуацию, а именно, народ выходит на улицы против президента, установившего в стране авторитарный режим, но в поддержку кандидатов российских марионеток.

Не мне судить, какой президент нужен Беларуси. Но я могу сказать с полной уверенностью, какая Беларусь, как соседка, не нужна Украине - Беларусь поглощённая Россией. А вчера мы как никогда могли наблюдать, какое внимание российская пропагандистская машина уделяла протестам в Беларуси, причем не в пользу Лукашенко, что странно… Ведь когда в России подавляют протест оппозиции это правильно и заслуживает поощрения. Неужто в Беларуси был какой-то другой, необычный протест?

Украинские и западные СМИ попросту пасли задних на фоне того, как пропагандистская машина РФ ретранслировала события, сопровождая их своими нарративами. Ведущие российские Telegram-каналы, которые до этого освещали события в Хабаровске (а как я уже неоднократно писал, хабаровский протест это сценарий ГРУ) строчили десятки, сотни сообщений на протяжении всей ночи.

В свою очередь, ряд представителей оппозиции, например жена кандидата Цепкало, внезапно уехала голосовать в Москву, а в самой столице РФ лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, стал пророчить Лукашенко судьбу Януковича.

Грустно это выглядит. Грустно выглядит то, как стремящиеся к демократии и свободе беларусы, становятся жертвами расставленных гибридных капканов. При этом, есть электорат который готов голосовать за людей: которые получают деньги на предвыборную компанию от "Газпрома"; пиартехнологами которых являются люди продвигавшие фиктивный политический проект Ксении Собчак в интересах кандидата - Путина; обслуживают которых медиаресурсы Алишера Усманова; в команде которых имеются кадровые офицеры ГРУ; за людей, которые до сих не знают, что Крым - оккупированный, а Россия Беларуси - не союзное государство; за людей, которые при малейшей угрозе бегут в Москву, а не в Брюссель…

Очень много маркеров и я бы даже сказал - штампов, на оппозиции, в которую беларусам хочется верить, но которой веры быть не может.

А потому, да - мне есть дело до событий в Беларуси, даже больше любого другого беларуса. Потому, что если для кого-то это вопрос личной неприязни к Лукашенко, то для меня, это вопрос безопасности северной границы Украины на следующие несколько лет. И да - не сравнивайте этот ГРУшный цирк с Майданом.

Одно радует, три десятка крепких, натренированных парней, умеющих реально убивать, а не просто красоваться в TikTok хуком с правой, так и не попали на вчерашний "протест". А теперь, на мгновение, задумайтесь, чтобы было, если бы они там были.

Но, увы, я не оптимист в данном вопросе, а потому, раскрутка маховика хаоса в Беларуси, мне видится куда более вероятной, чем даже малейшая идея о том, что Кремль спустит ситуацию на тормоза. Отнюдь. В последнюю декаду Путина и особенно сейчас, ему нужны новые победы, а потому, послевыборная глава в Беларуси ещё не закрыта.
10.08.2020 10:23 Відповісти
В том то и дело, что крепкие пригожинские парни попали в Минск, просто в гораздо меньших количесвтах. 25 лет нельзя было в Беларуси найти десяток смельчаков готовых кинуть взрыв пакте или подпалить шину. А тут вдруг как грибы повыростали? НЕВЕРЮ,
10.08.2020 10:35 Відповісти
Ти диви,яка ****.
10.08.2020 10:23 Відповісти
ще не один диктатор на демократичних виборах не віддав владу
10.08.2020 10:24 Відповісти
где ты видел демократические выборы?
10.08.2020 10:27 Відповісти
То , что сейчас происходит в Беларуси , с вероятностью близкой к 1 , происходило бы на будущих выборах в Украине , если бы на прошлых выборах - "победил" Порошенко ! Но это совершенно не означает , что Зеленского нужно оставлять президентом ! Более того ! Желательны досрочные президентские выборы в Украине ! И чем скорее , тем лучше !
10.08.2020 10:29 Відповісти
Новых подходящих кандидатов в презы Украины нет! Больше всего подходит Порох, но там перспективы нет, бараны и враги Украины за него не проголосуют. А других не видно. Так что пусть парится Зеленский, если его "избиратели" выбрали. "мудрый нарид" сказал - "хуже не будет"
10.08.2020 10:54 Відповісти
Беларусам не повезло, что у них нет однозначного кандидата с четкими целями в интересах народа. Там половина шатающихся, которые не понимают за что им жопы рвать. Баба эта мутная. Революции делают патриоты, а пользуются результатом мерзавцы. Мы это уже прошли и не один раз. У нас тоже нет однозначного Лидера, за которого можно было бы голосовать, понимая, что он не будет сдавать Украину.
10.08.2020 10:37 Відповісти
кандидаты нужны для проведения выборов, которых никогда не было в Белоруси и судя по всем еще долго не будет.
10.08.2020 10:43 Відповісти
Не надейся Игорек сдохнет твой Путин, проведут выборы в Беларуси, но ты в это времябудешь уже на другой работе, возможно сортиры мыть в тюрьме за работу на Пригожина.
10.08.2020 10:48 Відповісти
Да Лукашенко уже дряхлый старик. Там без вариантов уже, что до следующих выборов он не дотянет.
10.08.2020 10:49 Відповісти
ГОТОВ лично ехать в Минск -с огромным портертом Бацьки и расстяжкой Живе Беларусь! Хотя правильно ехать сразу с ротой Правого Сектора отлавливать в топпе "демонстрантов" кацапских мразей и рубить им указательные пальцы на двух руках.
10.08.2020 10:39 Відповісти
зачетно лизнул дружбана *****.
10.08.2020 10:41 Відповісти
Рубить надо большие пальцы рук. Без указательного стрелять еще можно.
А кацапских мразей и в Украине полно.
10.08.2020 10:51 Відповісти
Вот вам как дактело-\специалисту оставим кацапских мразей в Украине Можете начать с Иогря Д он ведет себя как типичный троль: обесценивает месседжи тех, кто понимает, что в Беларусе не массовый протест против Луки, а кремлевская спецоперация
10.08.2020 11:03 Відповісти
Это точно
оно нашло флаг
Правый сектор с коллаборантами
Еще бы Свободу с тягнывбоками приплел
10.08.2020 11:14 Відповісти
О! Спасибо за подсказку!
10.08.2020 11:47 Відповісти
а на чому її евакуювали - на вертольоті? Чи через підземний хід?
10.08.2020 10:59 Відповісти
На танку!
10.08.2020 11:44 Відповісти
прикольно, луки ********** спрятали))) то что результаты сфальсицированы нет сомнения)))
10.08.2020 11:41 Відповісти
Дивно, погодьтесь. У неї зараз повинна дупа горіти від роботи, а її на відпочинок відвезли. Зачекайте-зачекайте! Я знаю де підрахуйка... її вже розстріляли.
10.08.2020 11:46 Відповісти
На місці Тихановської я б не поспішав зі скасуванням смертної кари. Спочатку треба розібратися з усіма фальшувальниками.
10.08.2020 18:37 Відповісти
 
 