Штаб Тихановской ночью забаррикадировался из-за опасений задержаний

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской забаррикадировался.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Спутник Беларусь".

Агентство отмечает, что в здании штаба заперли двери и окна из-за опасений задержаний.

"Есть опасения, что власть решит обвинить своих соперников на выборах президента в беспорядках в Минске", - цитируются слова представителей штаба.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

Беларусь (8023) выборы (24791) протест (5906) Тихановская Светлана (390)
+6
Нет бы выйти и успокоить людей или наоборот возглавить протест, за тебя люди вышли а ты закрываешься и дрожишь от страха.
10.08.2020 09:17 Ответить
+5
ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов:

Александр Лукашенко - 80,23%
Светлана Тихановская - 9,9%
Анна Канопацкая - 1,68%
Андрей Дмитриев - 1,04 %
Сергей Черечень - 1,13 %
Против всех - 6,02%

Наглости фальсификаций нет предела.
10.08.2020 09:16 Ответить
+2
И что они думают что єто поможет?!
10.08.2020 09:15 Ответить
И что они думают что єто поможет?!
10.08.2020 09:15 Ответить
та да - больше на пиар похоже
10.08.2020 09:34 Ответить
Звісно допоможе, вони в посольстві ********* забарикадувались.
10.08.2020 09:45 Ответить
ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов:

Александр Лукашенко - 80,23%
Светлана Тихановская - 9,9%
Анна Канопацкая - 1,68%
Андрей Дмитриев - 1,04 %
Сергей Черечень - 1,13 %
Против всех - 6,02%

Наглости фальсификаций нет предела.
10.08.2020 09:16 Ответить
кукуреку, беларусы слилились, все кончено, Лука победил... Беларусы мы с вами, боритесь и поборете! У вас хотят отобрать ваше будущее
10.08.2020 09:16 Ответить
лука давно у них будущее отобрал - они все хотят в рашку
10.08.2020 09:35 Ответить
Надо было еще головы в асфальт засунуть...для гарантии...тогда бы точно помогло...😃
10.08.2020 09:17 Ответить
Нет бы выйти и успокоить людей или наоборот возглавить протест, за тебя люди вышли а ты закрываешься и дрожишь от страха.
10.08.2020 09:17 Ответить
Чошо ви хочите від домогосподарки? Їй то взагалі нафіг не потрібно, просто хтось вирішив за неї...
10.08.2020 10:10 Ответить
не дарма ж їй на підмогу ***** дві сотні вагнеровців присилав
10.08.2020 10:40 Ответить
Тут не баррикадироваться надо, а идти на улицы и по-настоящему возглавлять протест. Постить видосики с места событий и обращаться с пламенными призывами в телеграме - это не протест.
10.08.2020 09:18 Ответить
"а шваброй ручку двери подпёрли? - ну шо ж они так! заходь хто хоче!" (С)
10.08.2020 09:19 Ответить
Ну вот и все...
Побузили и по хатам.
Лука победил. За этот год он зачистит все в ноль.
На границах ЕС появилась своя Северная Корея...
10.08.2020 09:20 Ответить
Этой обиды 3 процентный таракан белорусам не простит...
Многие исчезнут...многие сядут ...многие уедут ...
Коля может пить шампе. Корона бати будет его...
10.08.2020 09:23 Ответить
Сцыкуны!
10.08.2020 09:21 Ответить
И халявщики. Куда ж без руцького газа и нефти, И главный экспорт ориентирован на Рашку тоже
10.08.2020 09:34 Ответить
Нехай волає голосніше "КРИМНАШ, КРИМНАШ" і "ПУТІН ПАМАГІ РУССКОЯЗИЧНИМ БЄЛОЙ НОВОРОССІЇ"
10.08.2020 09:25 Ответить
Забаррикадировались !!Да кому Вы нужны !!
10.08.2020 09:27 Ответить
Забаррикадировался ? Тогда оппозиция может сушить весла. Как сказал великий Лобановский - Главное не допустить пассивной обороны, которая рано или поздно приводит к пропущенному мячу.
Штаб Тихановской ночью забаррикадировался из-за опасений задержаний - Цензор.НЕТ 1726
10.08.2020 09:28 Ответить
 
 