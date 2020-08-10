Штаб Тихановской ночью забаррикадировался из-за опасений задержаний

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской забаррикадировался.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Спутник Беларусь".

Агентство отмечает, что в здании штаба заперли двери и окна из-за опасений задержаний.

"Есть опасения, что власть решит обвинить своих соперников на выборах президента в беспорядках в Минске", - цитируются слова представителей штаба.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

