Штаб Тихановской ночью забаррикадировался из-за опасений задержаний
Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской забаррикадировался.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Спутник Беларусь".
Агентство отмечает, что в здании штаба заперли двери и окна из-за опасений задержаний.
"Есть опасения, что власть решит обвинить своих соперников на выборах президента в беспорядках в Минске", - цитируются слова представителей штаба.
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.
Александр Лукашенко - 80,23%
Светлана Тихановская - 9,9%
Анна Канопацкая - 1,68%
Андрей Дмитриев - 1,04 %
Сергей Черечень - 1,13 %
Против всех - 6,02%
Наглости фальсификаций нет предела.
Побузили и по хатам.
Лука победил. За этот год он зачистит все в ноль.
На границах ЕС появилась своя Северная Корея...
Многие исчезнут...многие сядут ...многие уедут ...
Коля может пить шампе. Корона бати будет его...