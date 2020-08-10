УКР
Штаб Тіхановської вночі забарикадувався через побоювання затримань

Штаб Тіхановської вночі забарикадувався через побоювання затримань

Штаб кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської забарикадувався.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Спутник Беларусь".

Агентство зазначає, що в будівлі штабу замкнули двері і вікна через побоювання затримань.

"Є побоювання, що влада вирішить звинуватити своїх суперників на виборах президента в заворушеннях у Мінську", - цитуються слова представників штабу.

Також читайте: Тіхановська та її соратники готові сісти за стіл переговорів із владою Білорусі

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.

Автор: 

Білорусь (8083) вибори (6752) протест (2446) Тіхановська Світлана (389)
+6
Нет бы выйти и успокоить людей или наоборот возглавить протест, за тебя люди вышли а ты закрываешься и дрожишь от страха.
10.08.2020 09:17
+5
ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов:

Александр Лукашенко - 80,23%
Светлана Тихановская - 9,9%
Анна Канопацкая - 1,68%
Андрей Дмитриев - 1,04 %
Сергей Черечень - 1,13 %
Против всех - 6,02%

Наглости фальсификаций нет предела.
10.08.2020 09:16
+2
И что они думают что єто поможет?!
10.08.2020 09:15
И что они думают что єто поможет?!
10.08.2020 09:15
та да - больше на пиар похоже
10.08.2020 09:34
Звісно допоможе, вони в посольстві ********* забарикадувались.
10.08.2020 09:45
ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов:

Александр Лукашенко - 80,23%
Светлана Тихановская - 9,9%
Анна Канопацкая - 1,68%
Андрей Дмитриев - 1,04 %
Сергей Черечень - 1,13 %
Против всех - 6,02%

Наглости фальсификаций нет предела.
10.08.2020 09:16
кукуреку, беларусы слилились, все кончено, Лука победил... Беларусы мы с вами, боритесь и поборете! У вас хотят отобрать ваше будущее
10.08.2020 09:16
лука давно у них будущее отобрал - они все хотят в рашку
10.08.2020 09:35
Надо было еще головы в асфальт засунуть...для гарантии...тогда бы точно помогло...😃
10.08.2020 09:17
Нет бы выйти и успокоить людей или наоборот возглавить протест, за тебя люди вышли а ты закрываешься и дрожишь от страха.
10.08.2020 09:17
Чошо ви хочите від домогосподарки? Їй то взагалі нафіг не потрібно, просто хтось вирішив за неї...
10.08.2020 10:10
не дарма ж їй на підмогу ***** дві сотні вагнеровців присилав
10.08.2020 10:40
Тут не баррикадироваться надо, а идти на улицы и по-настоящему возглавлять протест. Постить видосики с места событий и обращаться с пламенными призывами в телеграме - это не протест.
10.08.2020 09:18
"а шваброй ручку двери подпёрли? - ну шо ж они так! заходь хто хоче!" (С)
10.08.2020 09:19
Ну вот и все...
Побузили и по хатам.
Лука победил. За этот год он зачистит все в ноль.
На границах ЕС появилась своя Северная Корея...
10.08.2020 09:20
Этой обиды 3 процентный таракан белорусам не простит...
Многие исчезнут...многие сядут ...многие уедут ...
Коля может пить шампе. Корона бати будет его...
10.08.2020 09:23
Сцыкуны!
10.08.2020 09:21
И халявщики. Куда ж без руцького газа и нефти, И главный экспорт ориентирован на Рашку тоже
10.08.2020 09:34
Нехай волає голосніше "КРИМНАШ, КРИМНАШ" і "ПУТІН ПАМАГІ РУССКОЯЗИЧНИМ БЄЛОЙ НОВОРОССІЇ"
10.08.2020 09:25
Забаррикадировались !!Да кому Вы нужны !!
10.08.2020 09:27
Забаррикадировался ? Тогда оппозиция может сушить весла. Как сказал великий Лобановский - Главное не допустить пассивной обороны, которая рано или поздно приводит к пропущенному мячу.
Штаб Тихановской ночью забаррикадировался из-за опасений задержаний - Цензор.НЕТ 1726
10.08.2020 09:28
 
 