Штаб Тіхановської вночі забарикадувався через побоювання затримань

Штаб кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської забарикадувався.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Спутник Беларусь".

Агентство зазначає, що в будівлі штабу замкнули двері і вікна через побоювання затримань.

"Є побоювання, що влада вирішить звинуватити своїх суперників на виборах президента в заворушеннях у Мінську", - цитуються слова представників штабу.

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.