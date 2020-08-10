5 485 19
Штаб Тіхановської вночі забарикадувався через побоювання затримань
Штаб кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської забарикадувався.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Спутник Беларусь".
Агентство зазначає, що в будівлі штабу замкнули двері і вікна через побоювання затримань.
"Є побоювання, що влада вирішить звинуватити своїх суперників на виборах президента в заворушеннях у Мінську", - цитуються слова представників штабу.
Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.
Александр Лукашенко - 80,23%
Светлана Тихановская - 9,9%
Анна Канопацкая - 1,68%
Андрей Дмитриев - 1,04 %
Сергей Черечень - 1,13 %
Против всех - 6,02%
Наглости фальсификаций нет предела.
Побузили и по хатам.
Лука победил. За этот год он зачистит все в ноль.
На границах ЕС появилась своя Северная Корея...
Многие исчезнут...многие сядут ...многие уедут ...
Коля может пить шампе. Корона бати будет его...