РУС
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент России Владимир Путин направил Президенту Беларуси Александру Лукашенко поздравительную телеграмму в связи с победой на президентских выборах.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля, передает Цензор.НЕТ.

"Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", - говорится в поздравлении Владимира Путина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Штаб Тихановской не признает предварительные результаты выборов президента, объявленные ЦИК Беларуси

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

+26
Братья-украинцы, все что вы читаете из офф. СМИ Беларуси - это одно сплошное вранье от начала и до конца. У нас сутками нет интернета, невозможно скоординировать свои действия на протестах, мусора калечат людей и помощи нам ждать неоткуда! Мы заперты в банке с ядовитыми пауками из которой невозможно донести информацию до мира. Лукашенко проиграл на выборах, заявляю честно, знаю ситуацию изнутри.
Поддержите беларусов, вспомните кто был первой жертвой на Майдане. Поддержите хотя бы морально.
Павел. Могилев.
10.08.2020 11:46 Ответить
+17
Все, всрав лука. Коли ***** вітав яника з перемогою до офіційного оголошення- той пролітав з тріском.
10.08.2020 11:35 Ответить
+10
Ребята, мы с Вами!!!
10.08.2020 11:50 Ответить
чтоб ты сдох кремлевский укурок и твоя плешивая пассия .

10.08.2020 18:20 Ответить
Крокодил поздравил аллигатора с соседнего болота, с титулом главного тирана водоема!
10.08.2020 18:49 Ответить
преждевременные поздравления ***** всегда заканчиваются плохо)))
10.08.2020 20:35 Ответить
