Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Президент Росії Володимир Путін направив Президенту Білорусі Олександру Лукашенку вітальну телеграму у зв'язку з перемогою на президентських виборах.

Про це повідомили БЕЛТА в пресслужбі Кремля, передає Цензор.НЕТ.

"Розраховую, що ваша державотворча діяльність сприятиме подальшому розвитку взаємовигідних російсько-білоруських відносин у всіх галузях, поглибленню співпраці в рамках Союзної держави, нарощуванню інтеграційних процесів по лінії Євразійського економічного союзу і СНД, а також військово-політичних зв'язків в Організації Договору про колективну безпеку. Це, безсумнівно, відповідає корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі", - йдеться в привітанні Володимира Путіна.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.