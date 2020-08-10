УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8900 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
6 817 103

Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Президент Росії Володимир Путін направив Президенту Білорусі Олександру Лукашенку вітальну телеграму у зв'язку з перемогою на президентських виборах.

Про це повідомили БЕЛТА в пресслужбі Кремля, передає Цензор.НЕТ.

"Розраховую, що ваша державотворча діяльність сприятиме подальшому розвитку взаємовигідних російсько-білоруських відносин у всіх галузях, поглибленню співпраці в рамках Союзної держави, нарощуванню інтеграційних процесів по лінії Євразійського економічного союзу і СНД, а також військово-політичних зв'язків в Організації Договору про колективну безпеку. Це, безсумнівно, відповідає корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі", - йдеться в привітанні Володимира Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Китаю Сі Цзіньпін першим привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Автор: 

Білорусь (8083) вибори (6752) Лукашенко Олександр (2695) путін володимир (24847) Тіхановська Світлана (389)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Братья-украинцы, все что вы читаете из офф. СМИ Беларуси - это одно сплошное вранье от начала и до конца. У нас сутками нет интернета, невозможно скоординировать свои действия на протестах, мусора калечат людей и помощи нам ждать неоткуда! Мы заперты в банке с ядовитыми пауками из которой невозможно донести информацию до мира. Лукашенко проиграл на выборах, заявляю честно, знаю ситуацию изнутри.
Поддержите беларусов, вспомните кто был первой жертвой на Майдане. Поддержите хотя бы морально.
Павел. Могилев.
показати весь коментар
10.08.2020 11:46 Відповісти
+17
Все, всрав лука. Коли ***** вітав яника з перемогою до офіційного оголошення- той пролітав з тріском.
показати весь коментар
10.08.2020 11:35 Відповісти
+10
Ребята, мы с Вами!!!
показати весь коментар
10.08.2020 11:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
чтоб ты сдох кремлевский укурок и твоя плешивая пассия .

..
показати весь коментар
10.08.2020 18:20 Відповісти
Крокодил поздравил аллигатора с соседнего болота, с титулом главного тирана водоема!
показати весь коментар
10.08.2020 18:49 Відповісти
преждевременные поздравления ***** всегда заканчиваются плохо)))
показати весь коментар
10.08.2020 20:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 