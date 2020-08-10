Президент Латвии Левитс призвал ОБСЕ расследовать выборы в Беларуси
Международные эксперты должны проверить, насколько выборы президента Беларуси соответствуют стандартам свободных и демократических выборов
Какк информиурет Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik.by, об этом говорится в специальном заявлении президента Латвии Эгилса Левитса.
"Я призываю ОБСЕ и другие компетентные международные организации, выслушав все заинтересованные стороны, заняться расследованием завершившегося только что процесса выборов – и предвыборной борьбы, и проведения самих выборов, и определения результатов голосования, и событий после этого", – заявил глава балтийской республики.
По его мнению, эксперты из международной организации обязаны "проверить соответствие данных выборов стандартам свободных и демократических выборов", чтобы вынести свое заключение.
Левитс также выступил с обращением к белорусским силовикам "уважать все права и свободы человека и гражданина, в том числе свободу слова, прессы, свободу на собрания". Также должны быть освобождены все задержанные за время проведения избирательной кампании в Беларуси.
"Латвия как страна – сосед Беларуси полностью поддерживает глубокое стремление белорусского народа жить в своем независимом, свободном, демократическом и правовом государстве", – заверил латвийский президент.
Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.
Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
По данным МВД Беларуси во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны около 3 тыс. человек. Пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
_Мрази!
https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1292765000843628544 20 мин
Других выборов у нас для вас нет
https://twitter.com/V_Solovey Валерий Соловей @V_Solovey
https://twitter.com/V_Solovey https://twitter.com/V_Solovey
https://twitter.com/V_Solovey/status/1292729333384130560 2 ч
Ночью Лукашенко отказался говорить с Путиным, сославшись на гипертонический криз. Генералы требовали от него отдать приказ на применение боевых патронов.
Почему не в Европу?
И сам Цепкало, и вчера его жена, которая является соратницей Тихановской после бегства ее мужа.
И муж самой Тихановской отбитый путинец.
Скрины его страниц в соцсетях.
https://censor.net/comments/locate/3212852/019214cb-51d8-715b-982f-3e0612fd3ff0
https://censor.net/comments/locate/3212852/019214cb-51da-7157-8318-0e1686db712b
И еще раз где фамилии "многочисленных" видных, да хотя бы и не видных белорусских оппозиционеров уехавших, спасаясь от Лукашенко, в Россию (в этом месте что-то ржу) за последнюю четверть века? Методички выдали только к последним выборам, за трехмесячный срок белорусской истории? И все? Ну выдай хотя бы за этот срок что-нибудь действительно во множественном числе.
Кто из нынешних оппонентов Луки не ватник?
Тихановский любит путлера, Цепкало сбежал к путлеру.
Еще один оппозиционер Добров визжал крым_наш в 2014 году.
https://pbs.twimg.com/media/Ee98VBeX0AI5qhZ?format=png&name=360x360
Много их, долго перечислять и стыдно, если кого-то сейчас забыл. А кто такой Добров, гуглить пришлось, но так и не понял, чем он знаменит. Только то, что он вообще-то украинец из Днепропетровска и к Беларуси ни ухом ни рылом.
Кто из действительно достойных, готовых противостоять Кремлю, имеет реальные шансы победить на честных выборах в Беларуси?
На вопросы по существу не отвечаешь.
"Кто из действительно достойных, готовых противостоять Кремлю, имеет реальные шансы победить на честных выборах в Беларуси?"
Никогда не было, и вот опять.
По поводу Тихановской:
Девичья фамилия Пилипчук. Родом из-под Лунинца, юг Брестской области. Полешуцкий край. Не самый редкий типаж для этого региона. Из полуеврейского во время оно Бобруйска таких в жизни не видывал. С Брестчины - пожалуйста. Тогда уже по справедливости надо говорить: зачем белорусам Президентша-хохлушка? Или все дело в фамилии мужа, потому что есть старый лапотный великорусский обычай: всех с белорусскими и польскими фамилиями на -ич и -ский записывать в евреи. Понимаю, что истинных ценителей восхищает белокурая нордическая красота угро-финки Маши Захаровой. Простите, браться, что у нас ближе к вашей украинской границе чернявые люди водятся, бог знает каких кровей.
https://shlyahta.com.ua/vy-khocha-by-fotku-tsiiei-tykhanovskoi-*******-durni-eksnardepka-rehionalka-olena-bondarenko-prokomentuvala-zavorushennia-u-bilorusi/ екснардепка-регіоналка Олена Бондаренко прокоментувала заворушення у Білорусі
Раптом шо - бульбашами в совкові часи вас презирливо називали касапи та комуняки. За угодовську позиціюZ перед ними.