Президент Латвии Левитс призвал ОБСЕ расследовать выборы в Беларуси

Международные эксперты должны проверить, насколько выборы президента Беларуси соответствуют стандартам свободных и демократических выборов

Какк информиурет Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik.by, об этом говорится в специальном заявлении президента Латвии Эгилса Левитса.

"Я призываю ОБСЕ и другие компетентные международные организации, выслушав все заинтересованные стороны, заняться расследованием завершившегося только что процесса выборов – и предвыборной борьбы, и проведения самих выборов, и определения результатов голосования, и событий после этого", – заявил глава балтийской республики.

По его мнению, эксперты из международной организации обязаны "проверить соответствие данных выборов стандартам свободных и демократических выборов", чтобы вынести свое заключение.

Левитс также выступил с обращением к белорусским силовикам "уважать все права и свободы человека и гражданина, в том числе свободу слова, прессы, свободу на собрания". Также должны быть освобождены все задержанные за время проведения избирательной кампании в Беларуси.

"Латвия как страна – сосед Беларуси полностью поддерживает глубокое стремление белорусского народа жить в своем независимом, свободном, демократическом и правовом государстве", – заверил латвийский президент.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

По данным МВД Беларуси во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны около 3 тыс. человек. Пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц.