РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9204 посетителя онлайн
Новости Революция в Беларуси
2 290 54

Президент Латвии Левитс призвал ОБСЕ расследовать выборы в Беларуси

Президент Латвии Левитс призвал ОБСЕ расследовать выборы в Беларуси

Международные эксперты должны проверить, насколько выборы президента Беларуси соответствуют стандартам свободных и демократических выборов

Какк информиурет Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik.by, об этом говорится в специальном заявлении президента Латвии Эгилса Левитса.

"Я призываю ОБСЕ и другие компетентные международные организации, выслушав все заинтересованные стороны, заняться расследованием завершившегося только что процесса выборов – и предвыборной борьбы, и проведения самих выборов, и определения результатов голосования, и событий после этого", – заявил глава балтийской республики.

По его мнению, эксперты из международной организации обязаны "проверить соответствие данных выборов стандартам свободных и демократических выборов", чтобы вынести свое заключение.

Левитс также выступил с обращением к белорусским силовикам "уважать все права и свободы человека и гражданина, в том числе свободу слова, прессы, свободу на собрания". Также должны быть освобождены все задержанные за время проведения избирательной кампании в Беларуси.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Перемены нах#й! На колени упал!", - силовики избивают парня и девушку в одном из дворов Минска. ВИДЕО

"Латвия как страна – сосед Беларуси полностью поддерживает глубокое стремление белорусского народа жить в своем независимом, свободном, демократическом и правовом государстве", – заверил латвийский президент.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Протесты в Беларуси: правозащитники сообщили о гибели одного человека и десятках госпитализированных в Минске

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

По данным МВД Беларуси во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны около 3 тыс. человек. Пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц.

Беларусь (8023) выборы (24791) Латвия (1398) Лукашенко Александр (3647) ОБСЕ (4900) Левитс Эгилс (29) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
ОБСЕ расследовать? Всем и так понятно , что выборов там не было, и что дальше?
показать весь комментарий
10.08.2020 13:25 Ответить
+4
_Видел я уже как ОБСЕ "расследует"... Помню паскудину подлую тальявини, по результатам "расследования" которой, как зафиксировано в оф. документе ОБСЕ, Грузия виновата в агрессии расии.
_Мрази!
показать весь комментарий
10.08.2020 13:26 Ответить
+4
Первая забастовка, работники БМЗ остановили производство из-за несогласия с результатами выборов.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ой как было бы интересно на это посмотреть. Но маловероятно...
показать весь комментарий
10.08.2020 13:23 Ответить
Потрібно було вимагати розслідувати російське втручання в вибори в Білорусі, російських провокаторів та бойовиків, спеціально завезених з росії.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:31 Ответить
Это будет возможно, если протест победит и установится власть, не марионеточная, по отношению к козлосрани.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:33 Ответить
Згоден! А ще нехай розслідують обнулення в РФ, Странно когда Хутин узурпировал окончательно власть в стране с самым большим кол-ом ядерных зарядов, мировая общественность ни звука ни проронила. А когда Бацька из последних сил сопротивляется спец операции РФ по анексии Беларуси европейские бюрократы вдруг очнулись. Такое ощущение ,что путин давно их всех купил и поимел.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:20 Ответить
Что тут расследовать? Арестовали всех кандидатов, отключили интернет, избили возмущенных и нарисовали голоса.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:25 Ответить
Расследовать деятельность пригожинских мразей по втручанню в вибори Беларусі. Наприклад, помічено, що особа на форумі Цензоа з ніком Игорь Д, працює на московську пропраганду. Ця особо регулярно и активно обезцінює комменти тих людей, що висловлюють недовіру кацапаським агентам Тихановським. Треба розслідувати. що тут робе Игорь Д, хто або що пише під цим ніком, які теми и чому воно обирає для атак. Скількі та від кого ця особа получає горошей, яке відношення має до так званих "ольгінских" и т.д. и т.п.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:31 Ответить
ОБСЕ расследовать? Всем и так понятно , что выборов там не было, и что дальше?
показать весь комментарий
10.08.2020 13:25 Ответить
_Видел я уже как ОБСЕ "расследует"... Помню паскудину подлую тальявини, по результатам "расследования" которой, как зафиксировано в оф. документе ОБСЕ, Грузия виновата в агрессии расии.
_Мрази!
показать весь комментарий
10.08.2020 13:26 Ответить
Путин поздравил, китай тоже!!! Ща еще назарбаев с кадыровым- и попустит батю - а то уже начал бояться!!!! Там компания друзей сурьезная-без Америки неполучится!!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 13:26 Ответить
Первая забастовка, работники БМЗ остановили производство из-за несогласия с результатами выборов.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:27 Ответить
Може і не відповідають, але прох#ловський путч не вдався. Думаю, що в Європі второпають, що Лука, який би не був, не перетворив Білорусь на *********** округ кацапії, а його "опоненти" зробили б це залюбки.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:27 Ответить
зачем ************** луке ************* путч?
показать весь комментарий
10.08.2020 13:30 Ответить
Так отож. Якби лука був 100% **************, то і спроби путчу б не було. Було б звичайне "одобрямс". Чому ще вчора хйло не схотіло розмовляти з лукою? Чому за вагнерівцями не прибігли ні від хла, ні від клоуна?
показать весь комментарий
10.08.2020 13:33 Ответить
может это был не путч, а возмущение методам *********** луки!?
показать весь комментарий
10.08.2020 13:35 Ответить
І ще питаннячка: (1) чому в суботу з мацкви Луці строго-настрого пріказалі, чтоби нє віпєндрівался, а пєрєдал власть пабедівшєму? (2) чому Лука не схотів сьогодні вночі розмовляти з хлом, посилаючись на гіпертонічний криз, а вранці бадьоро провів прес-конференцію?
показать весь комментарий
10.08.2020 14:12 Ответить
у латишів президент теж єврей, але не така тупа расєянська бубочка
показать весь комментарий
10.08.2020 13:29 Ответить
da, etot iz zapodnoi Germaniji, on do konchikov volos nenavidit rusnju, no vot zaraza okupantov prizivajet ********** v obscjestvo / i eto ploho, okupant i jevo otprisk dolzjen sginutj iz strani.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:36 Ответить
https://mobile.twitter.com/belteanews

https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1292765000843628544 20 мин

Других выборов у нас для вас нет

Президент Латвии Левитс призвал ОБСЕ расследовать выборы в Беларуси - Цензор.НЕТ 3389
показать весь комментарий
10.08.2020 13:30 Ответить
https://twitter.com/V_Solovey

https://twitter.com/V_Solovey Валерий Соловей @V_Solovey

https://twitter.com/V_Solovey https://twitter.com/V_Solovey


https://twitter.com/V_Solovey/status/1292729333384130560 2 ч

Ночью Лукашенко отказался говорить с Путиным, сославшись на гипертонический криз. Генералы требовали от него отдать приказ на применение боевых патронов.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uhjW3FXqt4U Лукашенко, он же "император картохи", не хочет расставаться с троном. Это "демократичные" выборы по-"лукашенковски". ОМОНовские псы отрабатывают кость... И первая жертва(
показать весь комментарий
10.08.2020 13:32 Ответить
Народ Беларуси поздравляю с правильным выбором ! Президент Латвии Левитс призвал ОБСЕ расследовать выборы в Беларуси - Цензор.НЕТ 7098
показать весь комментарий
10.08.2020 13:33 Ответить
В Белоруси не было выборов.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:36 Ответить
Ну так Зебил же смог? Быть крепким хозяйственником.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:38 Ответить
классно ты про пороха
показать весь комментарий
10.08.2020 13:40 Ответить
ОБСЕ и другие организации: "Выражаем глубокую обеспокоенность ...".
показать весь комментарий
10.08.2020 13:35 Ответить
Нам оно здорово помогло, пусть попугают Луку. Как там говорят, напугали ежа .............. .
показать весь комментарий
10.08.2020 13:35 Ответить
Это европа хотела втюхать белорусам такое же гэ , как втюхали нам в 2014,
показать весь комментарий
10.08.2020 13:43 Ответить
Почему же соратники и соратницы Тихановской сбежали от Луки к пуйлу, а не в Европу?
показать весь комментарий
10.08.2020 13:55 Ответить
Сбежали.... Тут явно попытка оскорбления, но при режиме Лукашенко действие, которое вы обозначаете словом "сбежать" не является позорным. Большинство "не сбежавших" сейчас гниют - в тюрьме, на кладбище, а то и в безымянной могиле. Речь явно шла о Цепкало, ну так он после Москвы уже и в Киеве побывал, и в Варшаве приземлился. Напоминаю, речь идет не о штабе Тихановской как таковом, где как раз было и есть много представителей старой национально-ориентированной оппозиции, а о соляночном коалиционном штабе, и тем не менее люди на митингах скандируют "Жыве Беларусь!", а не "Путин помоги" и не "Вместе с Россией", и выходят под БЧБ, и редко под закатом-над-болотом, и уж точно никогда не под триколором, хотя пару раз прокремлевские провокаторы пробовали присоседиться. Даже Цепкало, как самый здесь ватный, по ватности крепко уступает и самому Лукашенко, и его прикорытникам, у которых по новой моде по два "союзных" флажка на столах, закат и аквафреш, и которые уже десятилетиями, отработав свои серебряники за продажу белорусского народа, на покой обязательно отбывают в Россию - не то служить в потешные органы Союзного государства, не то подвизаться при коррумпировавших их когда-то российских бизнес-структурах, не то просто наслаждаться наворованным где-то вдали от неблагодарного народа, в кругу единомышленников с идеальной русскоязычной челюстью. Коноплевы, Зимовские... тысячи их.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:44 Ответить
Они бегут именно в россию!
Почему не в Европу?
показать весь комментарий
10.08.2020 14:46 Ответить
Почему лукашенковцы бегут в братскую Россию? Это вы и сами знаете. А кто же из известных противников Лукашенко тоже "сбежал" туда? Кроме Цепкало, который так себе противник Лукашенко, просто бывший соратник, да и он в России не шибко задержался и сомнительно, что там осядет - небезопасно. Назовите хоть пару громких имен эмигрантов-диссидентов, - может, узнаю что-то новое о нашей белорусской политике.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:00 Ответить
НЕ лукашенковцы бегут в россию, а его оппозиция!
И сам Цепкало, и вчера его жена, которая является соратницей Тихановской после бегства ее мужа.
И муж самой Тихановской отбитый путинец.

Скрины его страниц в соцсетях.

https://censor.net/comments/locate/3212852/019214cb-51d8-715b-982f-3e0612fd3ff0
https://censor.net/comments/locate/3212852/019214cb-51da-7157-8318-0e1686db712b
показать весь комментарий
10.08.2020 15:04 Ответить
Не съезжай на афедроне, пригожинский юноша. Тебя четко спросили, ты знаешь еще хоть пару фамилий за последние 26 лет? Про "оппозиционера" Цепкало полгода назад никто не знал, что он оппозиционер. Он бывший лукашенковский чиновник, вырос и возмужал при нем как государственный служащий. Если бы остался у корыта, то через 10 лет, при условии что Лукашенко не угробит к этому моменту страну, тоже обустроился бы в России, как и многие до него. Сейчас уже, когда выступил против него, вряд ли. Там и сам Лукашенко до него при желании дотянется, и российские спецслужбы могут подарок сделать усатому в обмен на очередную интеграционную карту. Да, тянет его воспитание туда, к березкам, но то, что все-таки выступил против упыря, - это большой шаг с его стороны, который на пользу в том числе и национально ориентированной оппозиции. Детей Тихановских эвакуировали сразу в Европу. Сам Тихановский вроде как раз никуда не сбежал, он вообще сидит по ложному обвинению, раз, и против "союзной интеграции" выступал и наказание за это отбывал, два. Вешать москалей не призывал, правда. Кто из теперешних украинских политиков у власти призывает вешать москалей? Можно по именам?
И еще раз где фамилии "многочисленных" видных, да хотя бы и не видных белорусских оппозиционеров уехавших, спасаясь от Лукашенко, в Россию (в этом месте что-то ржу) за последнюю четверть века? Методички выдали только к последним выборам, за трехмесячный срок белорусской истории? И все? Ну выдай хотя бы за этот срок что-нибудь действительно во множественном числе.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:34 Ответить
Ну если "эксперт" Сварожич не способен даже понять с кем он общается на форуме, то его аналитические способности, конечно, впечатляют ...

Кто из нынешних оппонентов Луки не ватник?
Тихановский любит путлера, Цепкало сбежал к путлеру.
Еще один оппозиционер Добров визжал крым_наш в 2014 году.

https://pbs.twimg.com/media/Ee98VBeX0AI5qhZ?format=png&name=360x360
показать весь комментарий
10.08.2020 15:42 Ответить
Некляев, Статкевич, Дашкевич, Санников, Халип, Радина, сын, дочь и мать Северинцы, Логвинец. Мотолько, Винярский, Ковалькова, Николайчик, Добротвор, Вечерка, Пальчис, Костусев, Козлов, Бондаренко, Кулаков, Путило, Лосик... Позняка не забываем, хотя он в своей эмиграции давно уже не в политике, а скорее над ней.

Много их, долго перечислять и стыдно, если кого-то сейчас забыл. А кто такой Добров, гуглить пришлось, но так и не понял, чем он знаменит. Только то, что он вообще-то украинец из Днепропетровска и к Беларуси ни ухом ни рылом.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:03 Ответить
Добров один из тех, кто входит в первую пятерку-шестерку наиболее поддерживаемых белорусами.
Кто из действительно достойных, готовых противостоять Кремлю, имеет реальные шансы победить на честных выборах в Беларуси?
показать весь комментарий
10.08.2020 16:08 Ответить
Э-э-э белорусы об этом знают? Хоть лукашенковские, хоть не лукашенковские? Вообще любые? Палишься, тролль, как кот зимой на припечке.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:14 Ответить
Само ты тролль, залетное.
На вопросы по существу не отвечаешь.

"Кто из действительно достойных, готовых противостоять Кремлю, имеет реальные шансы победить на честных выборах в Беларуси?"
показать весь комментарий
10.08.2020 16:21 Ответить
О, от кремлевских антифашистов антисиметизм попер.
Никогда не было, и вот опять.

По поводу Тихановской:
Девичья фамилия Пилипчук. Родом из-под Лунинца, юг Брестской области. Полешуцкий край. Не самый редкий типаж для этого региона. Из полуеврейского во время оно Бобруйска таких в жизни не видывал. С Брестчины - пожалуйста. Тогда уже по справедливости надо говорить: зачем белорусам Президентша-хохлушка? Или все дело в фамилии мужа, потому что есть старый лапотный великорусский обычай: всех с белорусскими и польскими фамилиями на -ич и -ский записывать в евреи. Понимаю, что истинных ценителей восхищает белокурая нордическая красота угро-финки Маши Захаровой. Простите, браться, что у нас ближе к вашей украинской границе чернявые люди водятся, бог знает каких кровей.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:11 Ответить
Страшная? Лєна Б, перелогінься!

https://shlyahta.com.ua/vy-khocha-by-fotku-tsiiei-tykhanovskoi-*******-durni-eksnardepka-rehionalka-olena-bondarenko-prokomentuvala-zavorushennia-u-bilorusi/ екснардепка-регіоналка Олена Бондаренко прокоментувала заворушення у Білорусі
показать весь комментарий
10.08.2020 15:11 Ответить
Горжусь народом Беларуси и ихним Бацькой !Президент Латвии Левитс призвал ОБСЕ расследовать выборы в Беларуси - Цензор.НЕТ 1260
показать весь комментарий
10.08.2020 13:41 Ответить
СЛАВА НАРОДУ БЕЛАРУСИ ! СЛАВА ПРЕЗИДЕНТУ ЛУКАШЕНКУ !Президент Латвії Левітс закликав ОБСЄ розслідувати вибори в Білорусі - Цензор.НЕТ 9842
показать весь комментарий
10.08.2020 13:50 Ответить
Нечего там расследовать, не водится в Беларуси оппозиция, все эти клоуны , даже те которые сидят или уже отсидели, за "крепкую братскую дружбу" с мордором и демократию ищут только в Москве
показать весь комментарий
10.08.2020 14:10 Ответить
Это вы, к примеру, про Статкевича с Северинцем?
показать весь комментарий
10.08.2020 14:12 Ответить
В данном случае речь о "действующих лицах", да и от остальных ничего внятного не слышно..
показать весь комментарий
10.08.2020 14:20 Ответить
якщо на цих виборах не було міжнародних спостерігачів (касапи, з тайожним - це тіпа свої. внутрішні) - то нема чого визнавати такі вибори легітимними. Як би проценти там не нарисували би, і які насправді би не були.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:41 Ответить
Наши выбары-дурыбары, на самом деле давно, кроме самых первых, нигде свободными и демократичными не признают, даже с наблюдателями. Стабильно их поддерживают и оправдывают только среднеазиатские султанаты, посылающие наблюдателей в рамках СНГ, да Россия, от которой Лукашенко, по мнению здешних ботов, "защищает" Украину. О, что такое. Кажется, сейчас опять Путин подставил плечо младшему брату. Ну и неожиданность. Определяйтесь скорее заново, кто он, ваш Батька (нам-то он не батька точно), на этот раз - кацап или бЕндеровец.
показать весь комментарий
10.08.2020 14:52 Ответить
бацька - бульбаш.
Раптом шо - бульбашами в совкові часи вас презирливо називали касапи та комуняки. За угодовську позиціюZ перед ними.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:00 Ответить
 
 