Президент Латвії Левітс закликав ОБСЄ розслідувати вибори в Білорусі

Міжнародні експерти мають перевірити, наскільки вибори президента Білорусі відповідають стандартам вільних і демократичних виборів

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Sputnik.by, про це йдеться в спеціальній заяві президента Латвії Егілса Левітса.

"Я закликаю ОБСЄ та інші компетентні міжнародні організації, вислухавши всі зацікавлені сторони, зайнятися розслідуванням процесу виборів, який завершився щойно, і передвиборчої боротьби, і проведення самих виборів, і визначення результатів голосування, і подій після цього", - заявив глава балтійської республіки.

На його думку, експерти з міжнародної організації зобов'язані "перевірити відповідність цих виборів стандартам вільних і демократичних виборів", щоб винести свій висновок.

Левітс також виступив зі зверненням до білоруських силовиків "поважати всі права і свободи людини і громадянина, в тому числі свободу слова, преси, свободу на збори". Також мають бути звільнені всі затримані під час проведення виборчої кампанії в Білорусі.

"Латвія як країна - сусід Білорусі повністю підтримує глибоке прагнення білоруського народу жити у своїй незалежній, вільній, демократичній і правовій державі", - запевнив латвійський президент.

Також читайте: Лукашенко про протести в Білорусі: Нашими вівцями управляли з Польщі, Чехії та Британії. Ми все відфіксували

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. 

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протести в Білорусі: правозахисники повідомили про загибель однієї людини і десятки госпіталізованих у Мінську

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

За даними МВС Білорусі під час масових акцій протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. осіб. Постраждали 39 правоохоронців і понад 50 цивільних осіб.

ОБСЕ расследовать? Всем и так понятно , что выборов там не было, и что дальше?
10.08.2020 13:25 Відповісти
_Видел я уже как ОБСЕ "расследует"... Помню паскудину подлую тальявини, по результатам "расследования" которой, как зафиксировано в оф. документе ОБСЕ, Грузия виновата в агрессии расии.
_Мрази!
10.08.2020 13:26 Відповісти
Первая забастовка, работники БМЗ остановили производство из-за несогласия с результатами выборов.
10.08.2020 13:27 Відповісти
Ой как было бы интересно на это посмотреть. Но маловероятно...
10.08.2020 13:23 Відповісти
Потрібно було вимагати розслідувати російське втручання в вибори в Білорусі, російських провокаторів та бойовиків, спеціально завезених з росії.
10.08.2020 13:31 Відповісти
Это будет возможно, если протест победит и установится власть, не марионеточная, по отношению к козлосрани.
10.08.2020 13:33 Відповісти
Згоден! А ще нехай розслідують обнулення в РФ, Странно когда Хутин узурпировал окончательно власть в стране с самым большим кол-ом ядерных зарядов, мировая общественность ни звука ни проронила. А когда Бацька из последних сил сопротивляется спец операции РФ по анексии Беларуси европейские бюрократы вдруг очнулись. Такое ощущение ,что путин давно их всех купил и поимел.
10.08.2020 16:20 Відповісти
Что тут расследовать? Арестовали всех кандидатов, отключили интернет, избили возмущенных и нарисовали голоса.
10.08.2020 13:25 Відповісти
Расследовать деятельность пригожинских мразей по втручанню в вибори Беларусі. Наприклад, помічено, що особа на форумі Цензоа з ніком Игорь Д, працює на московську пропраганду. Ця особо регулярно и активно обезцінює комменти тих людей, що висловлюють недовіру кацапаським агентам Тихановським. Треба розслідувати. що тут робе Игорь Д, хто або що пише під цим ніком, які теми и чому воно обирає для атак. Скількі та від кого ця особа получає горошей, яке відношення має до так званих "ольгінских" и т.д. и т.п.
10.08.2020 16:31 Відповісти
ОБСЕ расследовать? Всем и так понятно , что выборов там не было, и что дальше?
Путин поздравил, китай тоже!!! Ща еще назарбаев с кадыровым- и попустит батю - а то уже начал бояться!!!! Там компания друзей сурьезная-без Америки неполучится!!!!
10.08.2020 13:26 Відповісти
Може і не відповідають, але прох#ловський путч не вдався. Думаю, що в Європі второпають, що Лука, який би не був, не перетворив Білорусь на *********** округ кацапії, а його "опоненти" зробили б це залюбки.
10.08.2020 13:27 Відповісти
зачем ************** луке ************* путч?
10.08.2020 13:30 Відповісти
Так отож. Якби лука був 100% **************, то і спроби путчу б не було. Було б звичайне "одобрямс". Чому ще вчора хйло не схотіло розмовляти з лукою? Чому за вагнерівцями не прибігли ні від хла, ні від клоуна?
10.08.2020 13:33 Відповісти
может это был не путч, а возмущение методам *********** луки!?
10.08.2020 13:35 Відповісти
І ще питаннячка: (1) чому в суботу з мацкви Луці строго-настрого пріказалі, чтоби нє віпєндрівался, а пєрєдал власть пабедівшєму? (2) чому Лука не схотів сьогодні вночі розмовляти з хлом, посилаючись на гіпертонічний криз, а вранці бадьоро провів прес-конференцію?
10.08.2020 14:12 Відповісти
у латишів президент теж єврей, але не така тупа расєянська бубочка
10.08.2020 13:29 Відповісти
da, etot iz zapodnoi Germaniji, on do konchikov volos nenavidit rusnju, no vot zaraza okupantov prizivajet ********** v obscjestvo / i eto ploho, okupant i jevo otprisk dolzjen sginutj iz strani.
10.08.2020 15:36 Відповісти
https://mobile.twitter.com/belteanews

https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1292765000843628544 20 мин

Других выборов у нас для вас нет

Президент Латвии Левитс призвал ОБСЕ расследовать выборы в Беларуси - Цензор.НЕТ 3389
10.08.2020 13:30 Відповісти
https://twitter.com/V_Solovey

https://twitter.com/V_Solovey Валерий Соловей @V_Solovey

https://twitter.com/V_Solovey https://twitter.com/V_Solovey


https://twitter.com/V_Solovey/status/1292729333384130560 2 ч

Ночью Лукашенко отказался говорить с Путиным, сославшись на гипертонический криз. Генералы требовали от него отдать приказ на применение боевых патронов.
10.08.2020 13:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uhjW3FXqt4U Лукашенко, он же "император картохи", не хочет расставаться с троном. Это "демократичные" выборы по-"лукашенковски". ОМОНовские псы отрабатывают кость... И первая жертва(
10.08.2020 13:32 Відповісти
Народ Беларуси поздравляю с правильным выбором ! Президент Латвии Левитс призвал ОБСЕ расследовать выборы в Беларуси - Цензор.НЕТ 7098
10.08.2020 13:33 Відповісти
В Белоруси не было выборов.
10.08.2020 13:36 Відповісти
Ну так Зебил же смог? Быть крепким хозяйственником.
10.08.2020 13:38 Відповісти
классно ты про пороха
10.08.2020 13:40 Відповісти
ОБСЕ и другие организации: "Выражаем глубокую обеспокоенность ...".
10.08.2020 13:35 Відповісти
Нам оно здорово помогло, пусть попугают Луку. Как там говорят, напугали ежа .............. .
10.08.2020 13:35 Відповісти
Это европа хотела втюхать белорусам такое же гэ , как втюхали нам в 2014,
10.08.2020 13:43 Відповісти
Почему же соратники и соратницы Тихановской сбежали от Луки к пуйлу, а не в Европу?
10.08.2020 13:55 Відповісти
Сбежали.... Тут явно попытка оскорбления, но при режиме Лукашенко действие, которое вы обозначаете словом "сбежать" не является позорным. Большинство "не сбежавших" сейчас гниют - в тюрьме, на кладбище, а то и в безымянной могиле. Речь явно шла о Цепкало, ну так он после Москвы уже и в Киеве побывал, и в Варшаве приземлился. Напоминаю, речь идет не о штабе Тихановской как таковом, где как раз было и есть много представителей старой национально-ориентированной оппозиции, а о соляночном коалиционном штабе, и тем не менее люди на митингах скандируют "Жыве Беларусь!", а не "Путин помоги" и не "Вместе с Россией", и выходят под БЧБ, и редко под закатом-над-болотом, и уж точно никогда не под триколором, хотя пару раз прокремлевские провокаторы пробовали присоседиться. Даже Цепкало, как самый здесь ватный, по ватности крепко уступает и самому Лукашенко, и его прикорытникам, у которых по новой моде по два "союзных" флажка на столах, закат и аквафреш, и которые уже десятилетиями, отработав свои серебряники за продажу белорусского народа, на покой обязательно отбывают в Россию - не то служить в потешные органы Союзного государства, не то подвизаться при коррумпировавших их когда-то российских бизнес-структурах, не то просто наслаждаться наворованным где-то вдали от неблагодарного народа, в кругу единомышленников с идеальной русскоязычной челюстью. Коноплевы, Зимовские... тысячи их.
10.08.2020 14:44 Відповісти
Они бегут именно в россию!
Почему не в Европу?
10.08.2020 14:46 Відповісти
Почему лукашенковцы бегут в братскую Россию? Это вы и сами знаете. А кто же из известных противников Лукашенко тоже "сбежал" туда? Кроме Цепкало, который так себе противник Лукашенко, просто бывший соратник, да и он в России не шибко задержался и сомнительно, что там осядет - небезопасно. Назовите хоть пару громких имен эмигрантов-диссидентов, - может, узнаю что-то новое о нашей белорусской политике.
10.08.2020 15:00 Відповісти
НЕ лукашенковцы бегут в россию, а его оппозиция!
И сам Цепкало, и вчера его жена, которая является соратницей Тихановской после бегства ее мужа.
И муж самой Тихановской отбитый путинец.

Скрины его страниц в соцсетях.

https://censor.net/comments/locate/3212852/019214cb-51d8-715b-982f-3e0612fd3ff0
https://censor.net/comments/locate/3212852/019214cb-51da-7157-8318-0e1686db712b
10.08.2020 15:04 Відповісти
Не съезжай на афедроне, пригожинский юноша. Тебя четко спросили, ты знаешь еще хоть пару фамилий за последние 26 лет? Про "оппозиционера" Цепкало полгода назад никто не знал, что он оппозиционер. Он бывший лукашенковский чиновник, вырос и возмужал при нем как государственный служащий. Если бы остался у корыта, то через 10 лет, при условии что Лукашенко не угробит к этому моменту страну, тоже обустроился бы в России, как и многие до него. Сейчас уже, когда выступил против него, вряд ли. Там и сам Лукашенко до него при желании дотянется, и российские спецслужбы могут подарок сделать усатому в обмен на очередную интеграционную карту. Да, тянет его воспитание туда, к березкам, но то, что все-таки выступил против упыря, - это большой шаг с его стороны, который на пользу в том числе и национально ориентированной оппозиции. Детей Тихановских эвакуировали сразу в Европу. Сам Тихановский вроде как раз никуда не сбежал, он вообще сидит по ложному обвинению, раз, и против "союзной интеграции" выступал и наказание за это отбывал, два. Вешать москалей не призывал, правда. Кто из теперешних украинских политиков у власти призывает вешать москалей? Можно по именам?
И еще раз где фамилии "многочисленных" видных, да хотя бы и не видных белорусских оппозиционеров уехавших, спасаясь от Лукашенко, в Россию (в этом месте что-то ржу) за последнюю четверть века? Методички выдали только к последним выборам, за трехмесячный срок белорусской истории? И все? Ну выдай хотя бы за этот срок что-нибудь действительно во множественном числе.
10.08.2020 15:34 Відповісти
Ну если "эксперт" Сварожич не способен даже понять с кем он общается на форуме, то его аналитические способности, конечно, впечатляют ...

Кто из нынешних оппонентов Луки не ватник?
Тихановский любит путлера, Цепкало сбежал к путлеру.
Еще один оппозиционер Добров визжал крым_наш в 2014 году.

https://pbs.twimg.com/media/Ee98VBeX0AI5qhZ?format=png&name=360x360
10.08.2020 15:42 Відповісти
Некляев, Статкевич, Дашкевич, Санников, Халип, Радина, сын, дочь и мать Северинцы, Логвинец. Мотолько, Винярский, Ковалькова, Николайчик, Добротвор, Вечерка, Пальчис, Костусев, Козлов, Бондаренко, Кулаков, Путило, Лосик... Позняка не забываем, хотя он в своей эмиграции давно уже не в политике, а скорее над ней.

Много их, долго перечислять и стыдно, если кого-то сейчас забыл. А кто такой Добров, гуглить пришлось, но так и не понял, чем он знаменит. Только то, что он вообще-то украинец из Днепропетровска и к Беларуси ни ухом ни рылом.
10.08.2020 16:03 Відповісти
Добров один из тех, кто входит в первую пятерку-шестерку наиболее поддерживаемых белорусами.
Кто из действительно достойных, готовых противостоять Кремлю, имеет реальные шансы победить на честных выборах в Беларуси?
10.08.2020 16:08 Відповісти
Э-э-э белорусы об этом знают? Хоть лукашенковские, хоть не лукашенковские? Вообще любые? Палишься, тролль, как кот зимой на припечке.
10.08.2020 16:14 Відповісти
Само ты тролль, залетное.
На вопросы по существу не отвечаешь.

"Кто из действительно достойных, готовых противостоять Кремлю, имеет реальные шансы победить на честных выборах в Беларуси?"
10.08.2020 16:21 Відповісти
О, от кремлевских антифашистов антисиметизм попер.
Никогда не было, и вот опять.

По поводу Тихановской:
Девичья фамилия Пилипчук. Родом из-под Лунинца, юг Брестской области. Полешуцкий край. Не самый редкий типаж для этого региона. Из полуеврейского во время оно Бобруйска таких в жизни не видывал. С Брестчины - пожалуйста. Тогда уже по справедливости надо говорить: зачем белорусам Президентша-хохлушка? Или все дело в фамилии мужа, потому что есть старый лапотный великорусский обычай: всех с белорусскими и польскими фамилиями на -ич и -ский записывать в евреи. Понимаю, что истинных ценителей восхищает белокурая нордическая красота угро-финки Маши Захаровой. Простите, браться, что у нас ближе к вашей украинской границе чернявые люди водятся, бог знает каких кровей.
10.08.2020 14:11 Відповісти
Страшная? Лєна Б, перелогінься!

https://shlyahta.com.ua/vy-khocha-by-fotku-tsiiei-tykhanovskoi-*******-durni-eksnardepka-rehionalka-olena-bondarenko-prokomentuvala-zavorushennia-u-bilorusi/ екснардепка-регіоналка Олена Бондаренко прокоментувала заворушення у Білорусі
10.08.2020 15:11 Відповісти
Горжусь народом Беларуси и ихним Бацькой !Президент Латвии Левитс призвал ОБСЕ расследовать выборы в Беларуси - Цензор.НЕТ 1260
10.08.2020 13:41 Відповісти
СЛАВА НАРОДУ БЕЛАРУСИ ! СЛАВА ПРЕЗИДЕНТУ ЛУКАШЕНКУ !Президент Латвії Левітс закликав ОБСЄ розслідувати вибори в Білорусі - Цензор.НЕТ 9842
10.08.2020 13:50 Відповісти
Нечего там расследовать, не водится в Беларуси оппозиция, все эти клоуны , даже те которые сидят или уже отсидели, за "крепкую братскую дружбу" с мордором и демократию ищут только в Москве
10.08.2020 14:10 Відповісти
Это вы, к примеру, про Статкевича с Северинцем?
10.08.2020 14:12 Відповісти
В данном случае речь о "действующих лицах", да и от остальных ничего внятного не слышно..
10.08.2020 14:20 Відповісти
якщо на цих виборах не було міжнародних спостерігачів (касапи, з тайожним - це тіпа свої. внутрішні) - то нема чого визнавати такі вибори легітимними. Як би проценти там не нарисували би, і які насправді би не були.
10.08.2020 14:41 Відповісти
Наши выбары-дурыбары, на самом деле давно, кроме самых первых, нигде свободными и демократичными не признают, даже с наблюдателями. Стабильно их поддерживают и оправдывают только среднеазиатские султанаты, посылающие наблюдателей в рамках СНГ, да Россия, от которой Лукашенко, по мнению здешних ботов, "защищает" Украину. О, что такое. Кажется, сейчас опять Путин подставил плечо младшему брату. Ну и неожиданность. Определяйтесь скорее заново, кто он, ваш Батька (нам-то он не батька точно), на этот раз - кацап или бЕндеровец.
10.08.2020 14:52 Відповісти
бацька - бульбаш.
Раптом шо - бульбашами в совкові часи вас презирливо називали касапи та комуняки. За угодовську позиціюZ перед ними.
10.08.2020 15:00 Відповісти
 
 