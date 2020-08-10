Президент Латвії Левітс закликав ОБСЄ розслідувати вибори в Білорусі

Міжнародні експерти мають перевірити, наскільки вибори президента Білорусі відповідають стандартам вільних і демократичних виборів

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Sputnik.by, про це йдеться в спеціальній заяві президента Латвії Егілса Левітса.

"Я закликаю ОБСЄ та інші компетентні міжнародні організації, вислухавши всі зацікавлені сторони, зайнятися розслідуванням процесу виборів, який завершився щойно, і передвиборчої боротьби, і проведення самих виборів, і визначення результатів голосування, і подій після цього", - заявив глава балтійської республіки.

На його думку, експерти з міжнародної організації зобов'язані "перевірити відповідність цих виборів стандартам вільних і демократичних виборів", щоб винести свій висновок.

Левітс також виступив зі зверненням до білоруських силовиків "поважати всі права і свободи людини і громадянина, в тому числі свободу слова, преси, свободу на збори". Також мають бути звільнені всі затримані під час проведення виборчої кампанії в Білорусі.

"Латвія як країна - сусід Білорусі повністю підтримує глибоке прагнення білоруського народу жити у своїй незалежній, вільній, демократичній і правовій державі", - запевнив латвійський президент.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

За даними МВС Білорусі під час масових акцій протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. осіб. Постраждали 39 правоохоронців і понад 50 цивільних осіб.