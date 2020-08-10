Президент Латвії Левітс закликав ОБСЄ розслідувати вибори в Білорусі
Міжнародні експерти мають перевірити, наскільки вибори президента Білорусі відповідають стандартам вільних і демократичних виборів
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Sputnik.by, про це йдеться в спеціальній заяві президента Латвії Егілса Левітса.
"Я закликаю ОБСЄ та інші компетентні міжнародні організації, вислухавши всі зацікавлені сторони, зайнятися розслідуванням процесу виборів, який завершився щойно, і передвиборчої боротьби, і проведення самих виборів, і визначення результатів голосування, і подій після цього", - заявив глава балтійської республіки.
На його думку, експерти з міжнародної організації зобов'язані "перевірити відповідність цих виборів стандартам вільних і демократичних виборів", щоб винести свій висновок.
Левітс також виступив зі зверненням до білоруських силовиків "поважати всі права і свободи людини і громадянина, в тому числі свободу слова, преси, свободу на збори". Також мають бути звільнені всі затримані під час проведення виборчої кампанії в Білорусі.
"Латвія як країна - сусід Білорусі повністю підтримує глибоке прагнення білоруського народу жити у своїй незалежній, вільній, демократичній і правовій державі", - запевнив латвійський президент.
Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%.
Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
За даними МВС Білорусі під час масових акцій протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. осіб. Постраждали 39 правоохоронців і понад 50 цивільних осіб.
_Мрази!
https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1292765000843628544 20 мин
Других выборов у нас для вас нет
https://twitter.com/V_Solovey Валерий Соловей @V_Solovey
https://twitter.com/V_Solovey https://twitter.com/V_Solovey
https://twitter.com/V_Solovey/status/1292729333384130560 2 ч
Ночью Лукашенко отказался говорить с Путиным, сославшись на гипертонический криз. Генералы требовали от него отдать приказ на применение боевых патронов.
Почему не в Европу?
И сам Цепкало, и вчера его жена, которая является соратницей Тихановской после бегства ее мужа.
И муж самой Тихановской отбитый путинец.
Скрины его страниц в соцсетях.
https://censor.net/comments/locate/3212852/019214cb-51d8-715b-982f-3e0612fd3ff0
https://censor.net/comments/locate/3212852/019214cb-51da-7157-8318-0e1686db712b
И еще раз где фамилии "многочисленных" видных, да хотя бы и не видных белорусских оппозиционеров уехавших, спасаясь от Лукашенко, в Россию (в этом месте что-то ржу) за последнюю четверть века? Методички выдали только к последним выборам, за трехмесячный срок белорусской истории? И все? Ну выдай хотя бы за этот срок что-нибудь действительно во множественном числе.
Кто из нынешних оппонентов Луки не ватник?
Тихановский любит путлера, Цепкало сбежал к путлеру.
Еще один оппозиционер Добров визжал крым_наш в 2014 году.
https://pbs.twimg.com/media/Ee98VBeX0AI5qhZ?format=png&name=360x360
Много их, долго перечислять и стыдно, если кого-то сейчас забыл. А кто такой Добров, гуглить пришлось, но так и не понял, чем он знаменит. Только то, что он вообще-то украинец из Днепропетровска и к Беларуси ни ухом ни рылом.
Кто из действительно достойных, готовых противостоять Кремлю, имеет реальные шансы победить на честных выборах в Беларуси?
На вопросы по существу не отвечаешь.
"Кто из действительно достойных, готовых противостоять Кремлю, имеет реальные шансы победить на честных выборах в Беларуси?"
Никогда не было, и вот опять.
По поводу Тихановской:
Девичья фамилия Пилипчук. Родом из-под Лунинца, юг Брестской области. Полешуцкий край. Не самый редкий типаж для этого региона. Из полуеврейского во время оно Бобруйска таких в жизни не видывал. С Брестчины - пожалуйста. Тогда уже по справедливости надо говорить: зачем белорусам Президентша-хохлушка? Или все дело в фамилии мужа, потому что есть старый лапотный великорусский обычай: всех с белорусскими и польскими фамилиями на -ич и -ский записывать в евреи. Понимаю, что истинных ценителей восхищает белокурая нордическая красота угро-финки Маши Захаровой. Простите, браться, что у нас ближе к вашей украинской границе чернявые люди водятся, бог знает каких кровей.
https://shlyahta.com.ua/vy-khocha-by-fotku-tsiiei-tykhanovskoi-*******-durni-eksnardepka-rehionalka-olena-bondarenko-prokomentuvala-zavorushennia-u-bilorusi/ екснардепка-регіоналка Олена Бондаренко прокоментувала заворушення у Білорусі
Раптом шо - бульбашами в совкові часи вас презирливо називали касапи та комуняки. За угодовську позиціюZ перед ними.