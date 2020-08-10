РУС
Зеленский заявил о важности разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы

Военная разведка Украины должна усовершенствовать аналитическую деятельность и усилить стратегическую и оперативную работу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время представления новоназначенного начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова.

"Нужно усилить стратегическую и оперативную составляющие, усовершенствовать аналитическую деятельность и качество получаемой информации", – подчеркнул плава государства.

Также Зеленский отметил важность разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы.

"В ней обязательно должны быть закреплены ключевые вещи: это оснащение подразделений современным вооружением и техникой, переход на стандарты НАТО в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации, внедрение современных подходов в подготовке личного состава", – сказал президент.

Также Владимир Зеленский обратил внимание на важность возрождения боевого духа украинской военной разведки.

"Я искренне желаю и лично вам, и всем вашим подчиненным достойно продолжать славные традиции украинской армии и разведки", – отметил Глава государства, обращаясь к начальнику ГУР Минобороны Буданову.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский представил нового начальника ГУР Минобороны Буданова коллективу: Он - не "кабинетный теоретик", а настоящий боевой офицер. ФОТО

Также Зеленский пожелал военным разведчикам силы, мудрости, выдержки "и всегда быть на шаг впереди наших врагов".

Буданов отметил, что перед Украиной стоят такие вызовы, как усиление влияния гибридных войн, глобальная дезинформация и наличие врага на нашей земле.

"Сегодня перед военной разведкой Украины стоят такие задачи. Это увеличение влияния разведки в сфере международных отношений, возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Автономной Республики Крым и восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину", – подчеркнул начальник ГУР Минобороны.

Буданов ставит перед собой задачу повысить профессиональный уровень сотрудников, ввести новые технологии, усилить аналитическую работу с целью прогнозирования рисков и проводить специальные мероприятия.

Топ комментарии
+17
Внимательно слушаю!
Зеленский заявил о важности разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы - Цензор.НЕТ 8521
10.08.2020 14:05 Ответить
+15
Ага, як був клоуном так і залишився....

Зеленський заявив про важливість розробки нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки - Цензор.НЕТ 6973
10.08.2020 14:25 Ответить
+13
Так Вава у нас дрисантнік чи сцикпризначинець?
10.08.2020 14:08 Ответить
Внимательно слушаю!
Зеленский заявил о важности разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы - Цензор.НЕТ 8521
10.08.2020 14:05 Ответить
Так у Зели даже до такого не доходит. У него все в будущем времени. В настоящем говорить не о чем - жопа.
10.08.2020 14:09 Ответить
Прям как у фантаста Гандона )=
10.08.2020 14:14 Ответить
Де в розвідувальній стратегії буде прописана ліквідація путіна та всіх причетних до війни проти України?
10.08.2020 14:43 Ответить
Владимир Владимирович НЕ ОДОБРИТ, успокойся Володя, МИР же, не бузи, путешествуй по своим дорожкам
10.08.2020 14:05 Ответить
Без беспилотников, без разведгрупп, с предателями в генштабе и на посту президента... "Мы верим тебе, Кааа"
10.08.2020 14:07 Ответить
Зе! Президент, Зеленский: "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"



https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
10.08.2020 14:07 Ответить
Порохоботы врут всегда. Конец обрезали, а там Зеленский говорит, что это маразмы руссоСМИ.
10.08.2020 14:46 Ответить
А он не хочет поговорить о реализации ракетной программы? Или о "покойнике" ему говорить не очень хочется?
10.08.2020 14:07 Ответить
Так Вава у нас дрисантнік чи сцикпризначинець?
10.08.2020 14:08 Ответить
Как Бадоев для следующего видосика придумает и скажет -- тем и будет.
10.08.2020 14:13 Ответить
Зеленский заявил о важности разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы - Цензор.НЕТ 757
10.08.2020 14:17 Ответить
Ага, як був клоуном так і залишився....

Зеленський заявив про важливість розробки нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки - Цензор.НЕТ 6973
10.08.2020 14:25 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/e/0/a/8/e0a89a1c15779ab8e5220a20fdd577bc/original.jpgВоенная разведка Украины должна усовершенствовать аналитическую деятельность и усилить стратегическую и оперативную работу. Источник: https://censor.net/n3212849
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Саме тому звільнили аналітиків?
10.08.2020 14:08 Ответить
Для пущего эффекта подключить Мертвеччука. Он мигом все секреты Х-ла выведает.
10.08.2020 14:09 Ответить
и на интервью у гордона всем их расскажет )
10.08.2020 14:14 Ответить
бубочко розповіло про баканорозвідку
10.08.2020 14:09 Ответить
В украинской разведке опять будут ФСБ шники?
10.08.2020 14:09 Ответить
без жодних сумнівів
10.08.2020 14:10 Ответить
лише мене напружує те, що ішак взяв під особистий контроль питання розвідувальної програми?
10.08.2020 14:10 Ответить
пока это только слова - деньги лоббируй в своей фракции - отдача будет колоссальная - а то до войны, все было ,по остаточному принципу
10.08.2020 14:10 Ответить
а кто их оштрафует - на фото все без масок - не порядок однозначно))
10.08.2020 14:15 Ответить
подчистили место для Ильяшева ("муженька" Лукаш), скоро приедет с новой ФСБ-ной программой
10.08.2020 14:11 Ответить
вряд ли - я так все таки думаю - все бывшим выпускникам КВОКУ пришла новая смена
10.08.2020 14:17 Ответить
***... возник вопросик - А разработка новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы будет с участием фсб !?.. Кста... че это я дурню спрашиваю у агентов фсб...
10.08.2020 14:12 Ответить
никак брату ермака надумал вручить часы и берет разведчика? )
10.08.2020 14:13 Ответить
Вручат, на бутафорской позиции как и бубочке.

Зеленський заявив про важливість розробки нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки - Цензор.НЕТ 1892
10.08.2020 14:21 Ответить
малиновый берет с часами и червовыми листьями )
10.08.2020 14:25 Ответить
Після вручення уклоністу марунового берету, 79-ка стала на рівні стройбату. Це моє буде таке відношення. За колір цього берету і сам берет хлопці вмирали, винесли і брехню і зневагу малоросів, але вистояли, щоб малорос бруднив цей берет?
10.08.2020 15:29 Ответить
А это типа КП бата. Перекреативил Бадоев

Зеленський заявив про важливість розробки нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки - Цензор.НЕТ 9964
показать весь комментарий
10.08.2020 16:06 Ответить
Зеленський заявив про важливість розробки нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки - Цензор.НЕТ 4812
10.08.2020 15:41 Ответить
еге ж, зеленський заявив про необхідність розробки нової розвідувальної програми,
***** заявив, що він є прихильником миру у всьому світі,
іділ заявив про важливість розвитку христіянської моралі,
а людожери з острова Тумба-Юмба стали веганами..
10.08.2020 14:14 Ответить
що б воно в цьому розуміло?
10.08.2020 14:20 Ответить
Оцените формулировочку: " … и восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину".
10.08.2020 14:20 Ответить
"Сегодня перед военной разведкой Украины стоят такие задачи. Это увеличение влияния разведки в сфере международных отношений, возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Автономной Республики Крым и восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину", - подчеркнул начальник ГУР Минобороны.
10.08.2020 14:23 Ответить
восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину - переводится следующим образом (для тех, кто не понял) - мочить будут всех и везде
10.08.2020 14:44 Ответить
оценил. восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину - переводится следующим образом (для тех, кто не понял) - мочить будут всех и везде
10.08.2020 14:44 Ответить
оценил. восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину - переводится следующим образом (для тех, кто не понял) - мочить будут всех и везде
10.08.2020 14:45 Ответить
зе-разведчик
10.08.2020 14:22 Ответить
клоун-разведчик
10.08.2020 14:25 Ответить
В разведке главное - мозги!
ЦРУ 80% информации черпает из открытых источников.
Например, США предсказывают урожай пшеницы в Украине за 9 месяцев до сбора урожая.
10.08.2020 14:25 Ответить
Всем, всем, всем! Совершенно секретно!
10.08.2020 14:32 Ответить
А із "старою" програмою, що не так. ***** не подобається?
10.08.2020 14:33 Ответить
Зеленський заявив про важливість розробки нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки - Цензор.НЕТ 5595
10.08.2020 14:40 Ответить
Четырежды уклонист повествует о развелке. Бггг...
10.08.2020 14:45 Ответить
Это может нарушить "перемирие" .
10.08.2020 14:46 Ответить
Это зеленое жабеня хоть понимает смысл слов "оперативная работа". "аналитическая работа", взаимосвязь этих направалений деятельности силовых структур и спецслужб?
Господь бережи Україну від таких "недоліків".
10.08.2020 14:50 Ответить
сильно сложно! Разведка в квартале? Спрошу у Израиля - инфа для избранных!
10.08.2020 14:51 Ответить
Зеленський заявив про важливість розробки нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки - Цензор.НЕТ 1177
10.08.2020 15:15 Ответить
Порошенко хотя бы не обзывал Украину проституткой и по фонтанам не бегал с шаурмой в зубах. Да и срочную отслужил.
10.08.2020 15:18 Ответить
Я служив в армії і після звільнення в міліції. І при всіх. Підтримував революцію на Майдані в 2004 році, а коли побачив фальсифікації з боку міліції, прокуратури, судів і влади -звільнився. Мені було соромно за мерів, які по вказівці тих патрій, що привели війну, через шість годин самого процесу виборів мали вже всі підписані протоколи і результати, які їх ставили "регіонали". Це я кажу за місто. Чому у Вас немає питань до Медведчука, Бойко, Вілкула, Януковича, Кучми, Кравчука, Тимошенко і навіть Зеленського, який всіх обманув? У Вас тільки питання до Порошенко, який не зігнувся перед малоросами і зрадниками, а захистив Україну. І у мене є відповідь - він проукраїнський. І робить все правильно. Звичайно і він людина і є багато помилок, але він найкращий і Ви можете головою об стіну битися - мене не переконаєте.
10.08.2020 16:29 Ответить
Хай краще прийме методичку для хірургів, як вирізати грижу, чи ракові пухлини. Результат один з доктриною на розвідку, але там зрозуміють на наступний день.
10.08.2020 15:21 Ответить
Это фото сделано на "Ленинской кузнице" которую пеця украл у украинского народа и развалил, и где сейчас находится фабрика порохоботов. Это там у нас при зе теперь военная разведка?
10.08.2020 15:28 Ответить
Ті кораблебудівні заводи, які украли і знищили - то це Миколаїв. Там дійсно все вивезли в Росію, а інше на металобрухт. І хто там цим займався, а Кучма, Янукович, Кіля Бімба і їх російські "бізнесмени". А "Ленінська кузна" одна єдина працювала і будувала військові катери. І Порошенко зберіг те що було і купив нове обладнання. Там знайшли злочин?. Кричали, вопіли і Порошенко її продав. Будемо чекати бенекораблі і вовакатера. Скоро вони будуть? Чи будемо купувати французські?
10.08.2020 15:36 Ответить
Селюк, Ленинская кузня строила морские сейнеры и траулеры которые в случае войны переоборудовались в военные. Сейчас эта махина стоит разваленная и ржавая, потихоньку сносится и потрох там строит жилые кварталы.
10.08.2020 16:03 Ответить
Це всі твої аргементи -"селюк"? Чмо ти кацапське і олігофрен.Вивчи мову країни, в якій пощастило жити, чи кепи невистачає? Мені твоя відповідь не потрібна. Навчися спілкуватися. А військові катери для флоту будувала тільки "Ленінська кузня".
10.08.2020 16:31 Ответить
Ты уже на стадионе назаявлял....заявлюн ...в!
10.08.2020 17:26 Ответить
 
 