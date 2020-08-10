Зеленский заявил о важности разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы

Военная разведка Украины должна усовершенствовать аналитическую деятельность и усилить стратегическую и оперативную работу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время представления новоназначенного начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова.

"Нужно усилить стратегическую и оперативную составляющие, усовершенствовать аналитическую деятельность и качество получаемой информации", – подчеркнул плава государства.

Также Зеленский отметил важность разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы.

"В ней обязательно должны быть закреплены ключевые вещи: это оснащение подразделений современным вооружением и техникой, переход на стандарты НАТО в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации, внедрение современных подходов в подготовке личного состава", – сказал президент.

Также Владимир Зеленский обратил внимание на важность возрождения боевого духа украинской военной разведки.

"Я искренне желаю и лично вам, и всем вашим подчиненным достойно продолжать славные традиции украинской армии и разведки", – отметил Глава государства, обращаясь к начальнику ГУР Минобороны Буданову.

Также Зеленский пожелал военным разведчикам силы, мудрости, выдержки "и всегда быть на шаг впереди наших врагов".

Буданов отметил, что перед Украиной стоят такие вызовы, как усиление влияния гибридных войн, глобальная дезинформация и наличие врага на нашей земле.

"Сегодня перед военной разведкой Украины стоят такие задачи. Это увеличение влияния разведки в сфере международных отношений, возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Автономной Республики Крым и восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину", – подчеркнул начальник ГУР Минобороны.

Буданов ставит перед собой задачу повысить профессиональный уровень сотрудников, ввести новые технологии, усилить аналитическую работу с целью прогнозирования рисков и проводить специальные мероприятия.