"Президентские выборы в Беларуси не соответствовали стандартам ОБСЕ, - МИД Латвии"

Задержанные в Беларуси участники протестов должны быть незамедлительно освобождены, заявляет министерство иностранных дел Латвии.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что президентские выборы в Беларуси не соответствовали стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Правительство и правоохранительные органы Беларуси должны уважать гражданские свободы и права жителей страны свободно выражать политические взгляды. Применение силы против мирных демонстрантов неприемлемо, подчеркнули в министерстве.

МИД выразил сожаление в связи с тем, что у международных наблюдателей не было возможности участвовать в наблюдении за процессом голосования, а работа представителей СМИ по освещению выборов была ограничена.

"Только при соблюдении демократических прав и свобод возможно позитивное развитие отношений между Европейским союзом и Беларусью. Латвия как соседнее с Белоруссией государство заинтересовано в таком развитии", - подчеркнули в МИД.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.