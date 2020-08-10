РУС
Президентские выборы в Беларуси не соответствовали стандартам ОБСЕ, - МИД Латвии

Задержанные в Беларуси участники протестов должны быть незамедлительно освобождены, заявляет министерство иностранных дел Латвии.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что президентские выборы в Беларуси не соответствовали стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Правительство и правоохранительные органы Беларуси должны уважать гражданские свободы и права жителей страны свободно выражать политические взгляды. Применение силы против мирных демонстрантов неприемлемо, подчеркнули в министерстве.

МИД выразил сожаление в связи с тем, что у международных наблюдателей не было возможности участвовать в наблюдении за процессом голосования, а работа представителей СМИ по освещению выборов была ограничена.

"Только при соблюдении демократических прав и свобод возможно позитивное развитие отношений между Европейским союзом и Беларусью. Латвия как соседнее с Белоруссией государство заинтересовано в таком развитии", - подчеркнули в МИД.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Беларусь (8023) выборы (24794) Латвия (1398) Лукашенко Александр (3647) Тихановская Светлана (390)
Топ комментарии
+5
Сегодня понедельник, он под коксом.
10.08.2020 16:17 Ответить
+5
скорее стандартам СССР
10.08.2020 16:18 Ответить
+3
Америку открыли, они лет так 26 не соответствуют, и ЧТО?
10.08.2020 16:13 Ответить
10.08.2020 16:12 Ответить
Америку открыли, они лет так 26 не соответствуют, и ЧТО?
10.08.2020 16:13 Ответить
А почему молчит бубачька и не признает выборы в брацком нариде как законно состоявшиеся?
10.08.2020 16:13 Ответить
Сегодня понедельник, он под коксом.
10.08.2020 16:17 Ответить
поздравил бы ужэ бацку лично телефонам
10.08.2020 16:18 Ответить
А Пэтро уже признал, значит Зеля против Украины
10.08.2020 16:45 Ответить
То - Україна - це він?
10.08.2020 18:29 Ответить
пора и пианисту о стандартах высказаться.Президент какой никакой.
10.08.2020 16:14 Ответить
А кто сказал. что они живут по стандартам ОБСЕ?
10.08.2020 16:14 Ответить
скорее стандартам СССР
10.08.2020 16:18 Ответить
А они и не скрывают, есть Советская площадь, но выглядит по стандартам Европы и дороги не хуже.
10.08.2020 17:03 Ответить
Чем дальше от Европы, тем ближе к параше. В выиграше снова Пуйло.
10.08.2020 16:15 Ответить
износиловали бацьку злие еврогеи, - заставили фальсифицировать вибори и стать ближе к паРаше. А он то, девочка невинная с голубими глазками, совсем другого хотел)
10.08.2020 16:36 Ответить
Тю, а що, там колись бували інакші вибори? Не підкажете кого до 2014-го року називали "останнім диктатором ївропи"? І як воно вилізло на нашому горі з під санкцій надавши так-званий майданчик для переговорів з сєпарами і кацапами названий пізніше "Мінськ" і "Мінськ-2"!
10.08.2020 16:15 Ответить
Да ну,вот это новость.
10.08.2020 16:18 Ответить
На выборах в Белоруси уверенно победил будущий президент.
10.08.2020 16:19 Ответить
Кто победит?
10.08.2020 16:20 Ответить
Независимый наблюдатель на выборах президента Беларуси.

г.Брест, СШ 14, Участок 78/79.
Президентські вибори в Білорусі не відповідали стандартам ОБСЄ, - МЗС Латвії - Цензор.НЕТ 3482
10.08.2020 16:21 Ответить
Не дай Бог українській владі пискнуть, що білоруські вибори легітимні. Ми на наших місцевих виборах восени "слугам" це врахуємо.
10.08.2020 17:24 Ответить
"Президентские выборы в Беларуси не соответствовали стандартам ОБСЕ, - МИД Латвии"
Кэп, Президентські вибори в Білорусі не відповідали стандартам ОБСЄ, - МЗС Латвії - Цензор.НЕТ 8858
10.08.2020 16:23 Ответить
...иногда нужно быть и диктатором, чтобы уберечь страну от внешнего влияния жидомасонства.
Украина не смогла - нужно это признать...
10.08.2020 16:23 Ответить
цікаво буде порівняти неофіційні (бо офіційні Лука заборонив) екзит-поли біля посольств і консульств Білорусі з офіційними цифрами на закордоних дільницях...
Якщо і тут зфальшують...
10.08.2020 16:23 Ответить
Как сейчас руцню поджигают события в Беларуси - просто алис. Кремль в параше мечтал, чтоб Бацьку сменили и ***** тихой сапой захватил Беларусь, а козломордое сцыкливое стадо мечтало, чтоб беларусы стали им примером как свалить *****. Но Бацька устоял - Беларусь Независима. И козломордому стаду снова сцошно возникать против *****.
10.08.2020 16:25 Ответить
"Парламентские выборы в Белоруссии полностью соответствовали традициям и политической культуре белорусского общества, РФ не стала бы навязывать свое представление, заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства https://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota Григорий Рапота .

"Что вы ожидали от нас и что вы ожидали от наблюдателей ОБСЕ? Они говорят то, что они говорят во всех странах СНГ, и все, что не соответствует их представлению о жизни, их мироощущениям, их разочаровывает. Нас ничего не разочаровывает, потому что, я считаю, выборы полностью соответствовали законам Республики Беларусь и полностью соответствовали тем сложившимся традициям, той политической культуре, которая сложилась в белорусском обществе. Мы же должны это принимать в расчет."

Да, неплохо подожгло, оно и видно. Московское отребье за нас решает, какие у нас политические традиции и как мы должны жить (а именно, как скот, как быдло). Это несомненно разгромная победа над Путиным, которого, как и Лукашенко, ни в коем случае нельзя валить. Радуйтесь, щирые украинцы. Скоро и вас спасут от треклятого Запада. Будет и на вашей улице батька.
10.08.2020 16:52 Ответить
А ты уверен, белорус, шо мы радуемся? Мы просто трезво смотрим на вещи. У нас было два Майдана и мы понимаем, что это такое. Потерпите - будет и на Вашей улице Майдан, и на нашей ещё будет, но начатся он должен в параше. И триклятый Запад это не то, что мы хотели - мы хотели их антикризисные законы и бюрократию, а получили гей-парады, платную, медицину и образование, сокращение населения и ещё свору западных коррупционеров на нашу голову. Но есть одно но - у нас нет *****.
10.08.2020 17:44 Ответить
Зарекалася коза не ходить в огород. У нас была далеко не одна Плошча. Неуспешная в отличие от майданов, потому что нам было труднее протестовать. Потому что у вашего клептократического режима ни в первый, ни во второй раз не было отчетливых признаков тоталитарности.

Вы дважды успели с кровью выдрать заразу, пока она не успела разрастись, разветвиться глубже пустить корни. Но вы, вопреки своему бахвальству, не сделали выводов, вы ни на что не смотрите трезво, судя по тому как весело и с песней прос*раете сейчас завоевания своих побед. У нас не получалось четверть века, и каждая попытка была все сложнее и болезненнее, потому что годы цементируют режим, и он дает все более обширные метастазы. Мы терпим, не по своей воле, а потому что когда-то вначале отнеслись к опасностям вожделенной "сильной руки" чересчур легкомысленно и тоже думали, что может так и надо, что мы давно ученые, что мы рассудительные и снисходительные, как у нас говорят, памяркоўныя і талерантныя.

И имеем в итоге - полное отсутствие антикризисных реформ, неважно, болезненных или нет, зато регулярные болезненные кризисы и неуклонное сползание все ниже и ниже в яму, человеконавистническую идеологию неофашизма с культом всезнающего вождя в затхлой обертке советской ностальгии, де факто платную и при этом нестраховую медицину, де юре платное (солидными даже по европейским меркам деньгами или продолжительной кабальной отработкой) и при этом низкокачественное образование, потому что в существующей доктрине, образование в первую очередь призвано насаждать идеологию подчинения (см. выше), а знания - они как-нибудь сами на практике приложатся, сокращение населения - от высокой смертности, низкой рождаемости и бегства трудоспособного населения (не юношеского паломничества, чтобы посмотреть мир и набраться опыта, а бегства, эмиграции, когда дверь в опостылевший отчий дом с облегчением закрывают за собой навсегда), гигантскую, ничего не производящую свору пророссийски настроенных бюрократов-коррупционеров и садистов-силовиков, а помимо них еще и бюрократов собственно российских - через союзные и прочие договоры, которые один за другим подмахивает Лукашенко.

Имеем ползучую приватизацию на всех уровнях без ведома народа и его участия в этой приватизации. Когда президент щедро делится с российскими, китайскими, арабскими, сербскими друзьями крупными участками земли и предприятиями-флагманами, чиновники рангом поменьше - участками и предприятиями помельче, и так - до самого низа. А чтобы можно было официально сбыть имущество подешевле, и больше положить себе в карман, даже успешные предприятия при этом не брезгуют начале обанкротить.

И сколько мы, по-вашему, должны ждать? Пока в противоположность библейской легенде, где Моисей водил по пустыне людей до тех пор, пока они не забыли, что значит быть рабами, у нас не останется тех, кто помнит, что такое быть свободным? И ради чего ждать? Оказывается, ради ваших, соседских инфантильных страхов и комплексов, порожденных исключительно тем, что вы сами пока не уверены, чего вам от этой жизни надо, как отдельным гражданам и как самостоятельному государству.
10.08.2020 18:27 Ответить
Не було б мацькви, то і Хабаровьк, і Мінськ самі б розібрались у своїх справах
10.08.2020 16:31 Ответить
A eto znachit - vsem v ES budet trudnovato ih priznatj i sankcii luke ne minovatj
10.08.2020 16:57 Ответить
ну вот, у мида латвии есть яйца. Выборы непрозрачные, к подсчету голосов наблюдатели не были допущены - все, до свидания, Лука. Ты автоматом слил, и поздравляют тебя только слопатоеды и их марионетки.
10.08.2020 17:00 Ответить
Китай тоже марионетка?..Да он тоталитарный но никак не ********** марионетка ))))
10.08.2020 18:33 Ответить
МИД Латвии - считает себя ОБСЕ.
Латвия, официально 1,9 млн населения. Из них постоянно живут не в Латвии 1 млн.
10.08.2020 17:16 Ответить
Самый прикол ждёт лукашку какой? Выборы в ООН,ЕС,США.. признают не легитимными и он "Нон-гранд".
10.08.2020 19:03 Ответить
Не смішіть.........
Хто така ця тихановська? Домогосподарка, а в минулому перекладач. Невже якісь дурачки голосуватимуть за неї?
10.08.2020 19:03 Ответить
Это говорит президент Латвии, которого назначила партия с шестью процентами в сейме, который поиехал из другой страны, который оказался самозванцем (осенью выйдет книга о его реальной биографии). Президент страны в которой одна треть убежала в ирии, а ещё одна треть не имеет права голоса. Страной, которая уверенно выходит в лидеры по тормозу ЕС.
Бубочка с лукой на этом фоне свои, настоящие, но не без грехов.
10.08.2020 19:13 Ответить
e usjljopok, ti golosa ne imejesj, poetomu chemodan i za Zilupe. na rodinu predkov-okupantov.
11.08.2020 00:52 Ответить
Старая сытая двуличная европа молчит в тряпочку,подсчитывая гешефт от *****.
10.08.2020 20:09 Ответить
 
 