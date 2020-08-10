Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики

Украина в 2020 году будет демонстрировать более глубокое падение (на 6,0%), чем мировая экономика, которая по прогнозу МВФ, сократится на 4,9%. В предыдущем консенсус-прогнозе за апрель 2020 года ожидалось, что падение составит 4,2%.

Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе "Влияние COVID-19 на экономику и общество - постпандемичное развитие" за июль 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

Главные консенсус-месседжи являются следующими.

Во-первых, высоко вероятным является наступление второй волны пандемии COVID-19 во II полугодии 2020 года.

Во-вторых, коронавирусный кризис изменит характер будущего развития как мировой экономики, так и экономики Украины

Как отмечается в прогнозе, характер восстановления будет зависеть от уже действующих карантинных мер в Украине, а также усиленных в условиях "адаптивного карантина", в результате чего восстановление будет медленным.

Кроме того, в 2020 году несколько сдержаннее будут инфляционные процессы - 5,8% против 7% в предыдущем опросе (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года).

Все элементы спроса будут иметь отрицательную динамику, но самым большим будет падение инвестиций, которое углубилось до 20,3% с 14,8% в предыдущем консенсус-прогнозе.

Ситуация на рынке труда будет оставаться сложной до конца 2020 года. Безработица будет длительной в связи со значительным падением экономики и существенными структурными изменениями. Уровень безработицы по году будет - 9,6% (по сравнению с 9,4% в предыдущем опросе).

Однако уже в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 3,2%, который не компенсирует падения в 2020 году. Инфляция ускорится до 6,0% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года). Все элементы спроса будут иметь положительную динамику. Наибольший рост будет наблюдаться опять-таки в инвестициях - 8,5%. Безработица постепенное снижаться до 9,2%, но не выйдет на допандемичный уровень.

По мнению экспертов в 2022-2024 годах темпы экономического роста будут ускоряться.

Прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2024 годы рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства финансов, Национального банка, государственных институтов, инвесткомпаний и банков.