РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7728 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 073 83

Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики

Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики

Украина в 2020 году будет демонстрировать более глубокое падение (на 6,0%), чем мировая экономика, которая по прогнозу МВФ, сократится на 4,9%. В предыдущем консенсус-прогнозе за апрель 2020 года ожидалось, что падение составит 4,2%.

Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе "Влияние COVID-19 на экономику и общество - постпандемичное развитие" за июль 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

Главные консенсус-месседжи являются следующими.

Во-первых, высоко вероятным является наступление второй волны пандемии COVID-19 во II полугодии 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 вызвала самый большой за 25 лет обвал экономики еврозоны

Во-вторых, коронавирусный кризис изменит характер будущего развития как мировой экономики, так и экономики Украины

Как отмечается в прогнозе, характер восстановления будет зависеть от уже действующих карантинных мер в Украине, а также усиленных в условиях "адаптивного карантина", в результате чего восстановление будет медленным.

Кроме того, в 2020 году несколько сдержаннее будут инфляционные процессы - 5,8% против 7% в предыдущем опросе (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года).

Все элементы спроса будут иметь отрицательную динамику, но самым большим будет падение инвестиций, которое углубилось до 20,3% с 14,8% в предыдущем консенсус-прогнозе.

Ситуация на рынке труда будет оставаться сложной до конца 2020 года. Безработица будет длительной в связи со значительным падением экономики и существенными структурными изменениями. Уровень безработицы по году будет - 9,6% (по сравнению с 9,4% в предыдущем опросе).

Однако уже в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 3,2%, который не компенсирует падения в 2020 году. Инфляция ускорится до 6,0% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года). Все элементы спроса будут иметь положительную динамику. Наибольший рост будет наблюдаться опять-таки в инвестициях - 8,5%. Безработица постепенное снижаться до 9,2%, но не выйдет на допандемичный уровень.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НБУ ухудшил прогноз падения ВВП

По мнению экспертов в 2022-2024 годах темпы экономического роста будут ускоряться.

Прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2024 годы рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства финансов, Национального банка, государственных институтов, инвесткомпаний и банков.

Автор: 

ВВП (646) инфляция (831) карантин (16729) Министерство развития экономики (80) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Просте питання до зеботів: чому падіння ВВП України в мінус почалося ще в січні, коли ще навіть у Китаї не було коронакризи?
показать весь комментарий
10.08.2020 17:38 Ответить
+31
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 1950
показать весь комментарий
10.08.2020 17:43 Ответить
+31
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 256
показать весь комментарий
10.08.2020 17:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просте питання до зеботів: чому падіння ВВП України в мінус почалося ще в січні, коли ще навіть у Китаї не було коронакризи?
показать весь комментарий
10.08.2020 17:38 Ответить
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 1950
показать весь комментарий
10.08.2020 17:43 Ответить
Економіку знищили зебіли, які обрали кретина.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:45 Ответить
В ЕС тоже было падение, в этом конечно Зеля виноват?
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/22/652809/
показать весь комментарий
10.08.2020 17:50 Ответить
А в ЄС за 4 місяці до того був ріст ВВП 4,6% чи все-таки вони поступово скотились в рецесію, а?
показать весь комментарий
10.08.2020 17:51 Ответить
Добре. Розкажи будь ласка коли останній раз був "не мінус".
показать весь комментарий
10.08.2020 18:50 Ответить
Якщо вірити статистиці, до десь в листопаді...
показать весь комментарий
10.08.2020 19:16 Ответить
я твоїм словам віри не маю. ти давай своє джерело інформації.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:48 Ответить
Держстат...

Консенсус-прогноз падіння ВВП України в 2020 році погіршився до 6%, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 9270
показать весь комментарий
10.08.2020 20:02 Ответить
ти посилання дай..
показать весь комментарий
10.08.2020 20:31 Ответить
не напрягайся, знайшов твій графік.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:41 Ответить
Умінфіні інші цифри. https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/
показать весь комментарий
10.08.2020 20:33 Ответить
А у Укрстата именно эти
http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new2020/zmist/mekp/06/73u.png
показать весь комментарий
10.08.2020 21:32 Ответить
Посмотри падение ВВП с приходом, твоего шоколадного ублюдка
показать весь комментарий
10.08.2020 19:05 Ответить
По-перше, він не мій, по-друге, нова команда ж прийшла на обіцянках, що вони кращі за шоколадних...
показать весь комментарий
10.08.2020 19:15 Ответить
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 8636
показать весь комментарий
10.08.2020 17:41 Ответить
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 256
показать весь комментарий
10.08.2020 17:44 Ответить
Ну тут у кого как, в Китае во 2 квартале уже небольшой рост экономики а в США рекордное падение на 32%
показать весь комментарий
10.08.2020 17:41 Ответить
А в США зарплата більша, ніж в Україні?
показать весь комментарий
10.08.2020 17:46 Ответить
А у нас 0 был еще в ноябре-декабре 2019 года. А в минус ушли уже в январе. А про выполнение бюджета можно просто молчать и не ранить нежных зеленых организмов.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:47 Ответить
Ну это началось не только у нас, глянь выше про допустим Германию.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:53 Ответить
Не рассказывай сказки. У нас началось летом.

Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 46
показать весь комментарий
10.08.2020 17:54 Ответить
В Германии падение началось со 2 квартала 2019
показать весь комментарий
10.08.2020 18:01 Ответить
Ну да, вот коварный вирус. Еще со второго квартала 2019 года начал Зелю атаковать. А может все гораздо проще - проголосовали за тупую куклу олигархов?
показать весь комментарий
10.08.2020 18:03 Ответить
В первом квартале 2019 рост то был примерно в 4,7%. Но нариду этого было мало. Нариду хотелось манны небесной. Вот и получили.

Кстати -- а куда исчезли все свидетели секты полвареника и дорогого борщевого набора? Уже повыздыхали? Или вдруг онемели? А то зайдешь в магазин или на рынок, так судя по ценам у нас в Украине выращивают исключительно только одни бананы.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:07 Ответить
Тільки от в Україні ВВП падає з кінця минулого року: 2 квартал 2019 - 4,6% росту ВВП, четвертий квартал 2019 - 0,5% росту ВВП, початок 2020 - ВВП пішов у мінус...

А в січні 2020 коронакриза ще не почалася!
показать весь комментарий
10.08.2020 17:48 Ответить
в США 500 смертей от ковид на миллион жителей,
в Китае 3 на миллион,
в Укпаине 43 на миллион
показать весь комментарий
10.08.2020 18:59 Ответить
Який прекрасний кінець епохи бідності)
показать весь комментарий
10.08.2020 17:41 Ответить
а могло быть и хуже - например падение на 12%)
показать весь комментарий
10.08.2020 17:45 Ответить
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 2057
показать весь комментарий
10.08.2020 17:45 Ответить
книжка по управлению толстовата)
показать весь комментарий
10.08.2020 17:48 Ответить
Но видно что ее читали!
Не так активно как "Заворачивание шаурмы" но чаще "Игры ...уем на рояле"...
показать весь комментарий
10.08.2020 18:20 Ответить
Так игра х@ем-это врожденный навык.Там ничему учиться не надо,потому и книгу юзали мало.Так-ознакомились.А вот "шаурму" часто за корешок теребили.Востребованная,оказалась,книженция.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:29 Ответить
Скорее всего эта книга источник,но не знаний.
Консенсус-прогноз падіння ВВП України в 2020 році погіршився до 6%, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 1653
показать весь комментарий
10.08.2020 19:36 Ответить
ВВП падает а Зеленский решил минимальную зарплату поднять...
Логика железная, возможно для "Экономики в смартфоне" это в порядке вещей, но как быть с реальной экономикой?
показать весь комментарий
10.08.2020 17:42 Ответить
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 8503
показать весь комментарий
10.08.2020 17:46 Ответить
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 7395
показать весь комментарий
10.08.2020 17:48 Ответить
Ці дебіли не розуміють, що підніманням рівня мінімалки вони заганяють економіку в тінь. А ще вони не розуміють, що рівень зарплат напряму залежить від рівня відрахувань в бюджет і, відповідно, від зарплат у державному секторі.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:09 Ответить
Бизнес уже уходит в тень. Статистика - штука упряма.
Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:25 Ответить
https://censor.net/user/427783 - "Статистика - штука упряма."

100%+++++++
показать весь комментарий
10.08.2020 18:36 Ответить
А ще збільшення дефіциту пенсійного фонду буде прямим наслідком. Покривати який доведеться з дефіцитного ж бюджету.
Ця лавина вже рушила, але зелені на неї не зважають.
показать весь комментарий
10.08.2020 22:22 Ответить
Реальна економіка там нікого не хвилює. Головне, щоб за відосики капало.
показать весь комментарий
10.08.2020 22:19 Ответить
можливо няня мері жоппінс всі інвестиції з'їла
показать весь комментарий
10.08.2020 17:43 Ответить
Мендель образилася🙄
показать весь комментарий
10.08.2020 17:48 Ответить
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 2459
показать весь комментарий
10.08.2020 17:48 Ответить
Гребуть ...
показать весь комментарий
10.08.2020 17:48 Ответить
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 6455
показать весь комментарий
10.08.2020 17:50 Ответить
Майййа тты лапусечка... а с папироской - ну чиста проститутка... мечта!
показать весь комментарий
10.08.2020 18:02 Ответить
Корабельна сосна💃
показать весь комментарий
10.08.2020 18:07 Ответить
мой типаж... просты, как шпала... и цветы дарить не надо...
показать весь комментарий
10.08.2020 18:14 Ответить
это сосна или марьиванна?
показать весь комментарий
10.08.2020 19:02 Ответить
Роман, шо такое Гр??? Про мозги сам знаю...
показать весь комментарий
10.08.2020 18:00 Ответить
Украина при Президенте Зеленском начала развиваться
показать весь комментарий
10.08.2020 17:48 Ответить
Ну чего? Падение вниз -- это тоже типа развитие, только с отрицательным знаком.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:50 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2020 18:01 Ответить
Чёто вспомнилось вот такое => "Свет в конце тоннеля есть, только вот тоннель, *****, не заканчивается."
показать весь комментарий
10.08.2020 18:07 Ответить
Отрицательный рост экономики? Это как в Макшании?
показать весь комментарий
10.08.2020 18:11 Ответить
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 4115
показать весь комментарий
10.08.2020 17:51 Ответить
сокращенно УПЗНР...
показать весь комментарий
10.08.2020 18:01 Ответить
Шикарний сарказм)))
показать весь комментарий
10.08.2020 18:10 Ответить
https://censor.net/user/320765 - "Украина при Президенте Зеленском начала развиваться"

https://www.facebook.com/myroslavhai/videos/pcb.10156979073497163/10156979073252163/?type=3&theater Эмиссия спасёт Украину
показать весь комментарий
10.08.2020 18:41 Ответить
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 4871
показать весь комментарий
10.08.2020 17:49 Ответить
Напоминает кривую либидо после 65...
показать весь комментарий
10.08.2020 18:04 Ответить
а, ну да, конец... конец висит... стало быть, про потенцию...
показать весь комментарий
10.08.2020 18:05 Ответить
«Мы с ноября показываем, что импотентная власть»(с)
= Зеленский (5.07.2020) =
показать весь комментарий
10.08.2020 18:23 Ответить
зебилам повезло что есть вирус, есть на что кивать
показать весь комментарий
10.08.2020 17:50 Ответить
Слава всем!
Жить будем не хуже, чем в начале 2019г.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:50 Ответить
Да нет. Большинство будет уже в этом году жить гораздо хуже, чем в 2019-м.
Но!!!
Большинство это честно заслужило. Не могу за него не порадоваться.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:06 Ответить
ви би не гаяли час на Цензор )
нвже вас море не вабить ?
показать весь комментарий
10.08.2020 18:11 Ответить
Так ахметовский премьер. как его, говорил шо ввп растет. Шота не пойму. А ну, зетипилы, разясните мне шо к чему.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:09 Ответить
Якщо хтось розуміє звідки вони ****...ть, той далі не витрачатиме час на цей ресурс. Кровосісі, фує...ві.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:12 Ответить
"Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики" - уже 40% роста не будет, а будет только 34% роста, что нас тоже устраивает.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:17 Ответить
Консенсус-прогноз падіння ВВП України в 2020 році погіршився до 6%, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 170
показать весь комментарий
10.08.2020 18:22 Ответить
Какие вы блин оптимисты Падение будет двузначным И хороших решений ни у кого в кармане нет...
И если все закончится только небольшим падением ВВП - это еще не самый плохой сценарий Может быть хуже, гораздо хуже...
показать весь комментарий
10.08.2020 18:26 Ответить
У нас лучше не может быть, будет только хуже потому, что у нас каждый следующий президент хуже предыдущего.
показать весь комментарий
10.08.2020 18:42 Ответить
Ну да, Янык просто офигенно лучше пороха был.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:43 Ответить
Говнюковичь сволочь
но Барыга пришедший к власти на крови народа
обворовывал этот народ нагло и хитро
Поэтому он хуже Говнюковича
показать весь комментарий
11.08.2020 00:16 Ответить
Шо до сих пор говно из головы не вымыл? Ну ничего, моча членограя через некоторое время справится и с твоими мозгами! Когда пердак остынет подумай: почему после "хитрого обворовывания" в карманах у "Барыги" стало меньше денег а не больше? Мне можешь не отвечать.
показать весь комментарий
11.08.2020 22:26 Ответить
Вони брехуни. Всі реальні прогнози дають 9% як оптимістичний сценарій. І збільшення безробіття внаслідок збільшення мінімалки. Наостанок, збільшення дефіциту бюджету, хоча здавалося б куди ще. Та вже зрозуміло, що секвестр теж має бути двозначним.
показать весь комментарий
10.08.2020 22:18 Ответить
Консенсус-прогноз падіння ВВП України в 2020 році погіршився до 6%, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 3683
показать весь комментарий
10.08.2020 18:43 Ответить
зеленые микробы Дубинские Ермаки арыХамские
во главе с Зе-Оманскимвсеми силами пытаются уничтожить Украину
показать весь комментарий
11.08.2020 00:12 Ответить
 
 