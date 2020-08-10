Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики
Украина в 2020 году будет демонстрировать более глубокое падение (на 6,0%), чем мировая экономика, которая по прогнозу МВФ, сократится на 4,9%. В предыдущем консенсус-прогнозе за апрель 2020 года ожидалось, что падение составит 4,2%.
Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе "Влияние COVID-19 на экономику и общество - постпандемичное развитие" за июль 2020 года, передает Цензор.НЕТ.
Главные консенсус-месседжи являются следующими.
Во-первых, высоко вероятным является наступление второй волны пандемии COVID-19 во II полугодии 2020 года.
Во-вторых, коронавирусный кризис изменит характер будущего развития как мировой экономики, так и экономики Украины
Как отмечается в прогнозе, характер восстановления будет зависеть от уже действующих карантинных мер в Украине, а также усиленных в условиях "адаптивного карантина", в результате чего восстановление будет медленным.
Кроме того, в 2020 году несколько сдержаннее будут инфляционные процессы - 5,8% против 7% в предыдущем опросе (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года).
Все элементы спроса будут иметь отрицательную динамику, но самым большим будет падение инвестиций, которое углубилось до 20,3% с 14,8% в предыдущем консенсус-прогнозе.
Ситуация на рынке труда будет оставаться сложной до конца 2020 года. Безработица будет длительной в связи со значительным падением экономики и существенными структурными изменениями. Уровень безработицы по году будет - 9,6% (по сравнению с 9,4% в предыдущем опросе).
Однако уже в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 3,2%, который не компенсирует падения в 2020 году. Инфляция ускорится до 6,0% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года). Все элементы спроса будут иметь положительную динамику. Наибольший рост будет наблюдаться опять-таки в инвестициях - 8,5%. Безработица постепенное снижаться до 9,2%, но не выйдет на допандемичный уровень.
По мнению экспертов в 2022-2024 годах темпы экономического роста будут ускоряться.
Прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2024 годы рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства финансов, Национального банка, государственных институтов, инвесткомпаний и банков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/22/652809/
http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new2020/zmist/mekp/06/73u.png
Кстати -- а куда исчезли все свидетели секты полвареника и дорогого борщевого набора? Уже повыздыхали? Или вдруг онемели? А то зайдешь в магазин или на рынок, так судя по ценам у нас в Украине выращивают исключительно только одни бананы.
А в січні 2020 коронакриза ще не почалася!
в Китае 3 на миллион,
в Укпаине 43 на миллион
Не так активно как "Заворачивание шаурмы" но чаще "Игры ...уем на рояле"...
Логика железная, возможно для "Экономики в смартфоне" это в порядке вещей, но как быть с реальной экономикой?
Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
100%+++++++
Ця лавина вже рушила, але зелені на неї не зважають.
https://www.facebook.com/myroslavhai/videos/pcb.10156979073497163/10156979073252163/?type=3&theater Эмиссия спасёт Украину
= Зеленский (5.07.2020) =
Жить будем не хуже, чем в начале 2019г.
Но!!!
Большинство это честно заслужило. Не могу за него не порадоваться.
нвже вас море не вабить ?
И если все закончится только небольшим падением ВВП - это еще не самый плохой сценарий Может быть хуже, гораздо хуже...
но Барыга пришедший к власти на крови народа
обворовывал этот народ нагло и хитро
Поэтому он хуже Говнюковича
во главе с Зе-Оманскимвсеми силами пытаются уничтожить Украину