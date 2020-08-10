УКР
Консенсус-прогноз падіння ВВП України в 2020 році погіршився до 6%, - Мінекономіки

Україна в 2020 році демонструватиме глибше падіння (на 6,0%), ніж світова економіка, яка за прогнозом МВФ, скоротиться на 4,9%. У попередньому консенсус-прогнозі за квітень 2020 року очікувалося, що падіння становитиме 4,2%.

Такі дані містяться в консенсус-прогнозі "Вплив COVID-19 на економіку і суспільство - постпандемічний розвиток" за липень 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

Головні консенсус-меседжі такі.

По-перше, високо ймовірним є наступ другої хвилі пандемії COVID-19 в II півріччі 2020 року.

По-друге, коронавірусна криза змінить характер майбутнього розвитку як світової економіки, так і економіки України

Як наголошується в прогнозі, характер відновлення буде залежати від вже чинних карантинних заходів в Україні, а також посилених в умовах "адаптивного карантину", в результаті чого відновлення буде повільним.

Крім того, в 2020 році дещо стриманіше будуть інфляційні процеси - 5,8% проти 7% в попередньому опитуванні (у розрахунку грудень до грудня попереднього року).

Всі елементи попиту матимуть негативну динаміку, але найбільшим буде падіння інвестицій, яке поглибилося до 20,3% з 14,8% в попередньому консенсус-прогнозі.

Ситуація на ринку праці буде залишатися складною до кінця 2020 року. Безробіття буде тривалим в зв'язку зі значним падінням економіки і суттєвими структурними змінами. Рівень безробіття на поточний рік буде - 9,6% (порівняно з 9,4% в попередньому опитуванні).

Однак уже в 2021 році буде мати місце економічне зростання на рівні 3,2%, який не компенсує падіння в 2020 році. Інфляція прискориться до 6,0% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року). Всі елементи попиту матимуть позитивну динаміку. Найбільше зростання буде спостерігатися знову-таки в інвестиціях - 8,5%. Безробіття поступово знижуватиметься до 9,2%, але не вийде на допандемічний рівень.

На думку експертів в 2022-2024 роках темпи економічного зростання будуть прискорюватися.

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2024 роки розрахований на базі матеріалів, наданих експертами Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Міністерства фінансів, Національного банку, державних інститутів, інвесткомпаній і банків.

Просте питання до зеботів: чому падіння ВВП України в мінус почалося ще в січні, коли ще навіть у Китаї не було коронакризи?
10.08.2020 17:38
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 1950
10.08.2020 17:43
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 256
10.08.2020 17:44
Просте питання до зеботів: чому падіння ВВП України в мінус почалося ще в січні, коли ще навіть у Китаї не було коронакризи?
10.08.2020 17:38
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 1950
10.08.2020 17:43
Економіку знищили зебіли, які обрали кретина.
10.08.2020 17:45
В ЕС тоже было падение, в этом конечно Зеля виноват?
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/22/652809/
10.08.2020 17:50
А в ЄС за 4 місяці до того був ріст ВВП 4,6% чи все-таки вони поступово скотились в рецесію, а?
10.08.2020 17:51
Добре. Розкажи будь ласка коли останній раз був "не мінус".
10.08.2020 18:50
Якщо вірити статистиці, до десь в листопаді...
10.08.2020 19:16
я твоїм словам віри не маю. ти давай своє джерело інформації.
10.08.2020 19:48
Держстат...

Консенсус-прогноз падіння ВВП України в 2020 році погіршився до 6%, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 9270
10.08.2020 20:02
ти посилання дай..
10.08.2020 20:31
не напрягайся, знайшов твій графік.
10.08.2020 20:41
Умінфіні інші цифри. https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/
10.08.2020 20:33
А у Укрстата именно эти
http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new2020/zmist/mekp/06/73u.png
10.08.2020 21:32
Посмотри падение ВВП с приходом, твоего шоколадного ублюдка
10.08.2020 19:05
По-перше, він не мій, по-друге, нова команда ж прийшла на обіцянках, що вони кращі за шоколадних...
10.08.2020 19:15
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 8636
10.08.2020 17:41
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 256
10.08.2020 17:44
Ну тут у кого как, в Китае во 2 квартале уже небольшой рост экономики а в США рекордное падение на 32%
10.08.2020 17:41
А в США зарплата більша, ніж в Україні?
показати весь коментар
10.08.2020 17:46
А у нас 0 был еще в ноябре-декабре 2019 года. А в минус ушли уже в январе. А про выполнение бюджета можно просто молчать и не ранить нежных зеленых организмов.
10.08.2020 17:47
Ну это началось не только у нас, глянь выше про допустим Германию.
10.08.2020 17:53
Не рассказывай сказки. У нас началось летом.

Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 46
10.08.2020 17:54
В Германии падение началось со 2 квартала 2019
10.08.2020 18:01
Ну да, вот коварный вирус. Еще со второго квартала 2019 года начал Зелю атаковать. А может все гораздо проще - проголосовали за тупую куклу олигархов?
10.08.2020 18:03
В первом квартале 2019 рост то был примерно в 4,7%. Но нариду этого было мало. Нариду хотелось манны небесной. Вот и получили.

Кстати -- а куда исчезли все свидетели секты полвареника и дорогого борщевого набора? Уже повыздыхали? Или вдруг онемели? А то зайдешь в магазин или на рынок, так судя по ценам у нас в Украине выращивают исключительно только одни бананы.
10.08.2020 18:07
Тільки от в Україні ВВП падає з кінця минулого року: 2 квартал 2019 - 4,6% росту ВВП, четвертий квартал 2019 - 0,5% росту ВВП, початок 2020 - ВВП пішов у мінус...

А в січні 2020 коронакриза ще не почалася!
10.08.2020 17:48
в США 500 смертей от ковид на миллион жителей,
в Китае 3 на миллион,
в Укпаине 43 на миллион
10.08.2020 18:59
Який прекрасний кінець епохи бідності)
10.08.2020 17:41
а могло быть и хуже - например падение на 12%)
10.08.2020 17:45
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 2057
10.08.2020 17:45
книжка по управлению толстовата)
10.08.2020 17:48
Но видно что ее читали!
Не так активно как "Заворачивание шаурмы" но чаще "Игры ...уем на рояле"...
10.08.2020 18:20
Так игра х@ем-это врожденный навык.Там ничему учиться не надо,потому и книгу юзали мало.Так-ознакомились.А вот "шаурму" часто за корешок теребили.Востребованная,оказалась,книженция.
10.08.2020 19:29
Скорее всего эта книга источник,но не знаний.
Консенсус-прогноз падіння ВВП України в 2020 році погіршився до 6%, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 1653
10.08.2020 19:36
ВВП падает а Зеленский решил минимальную зарплату поднять...
Логика железная, возможно для "Экономики в смартфоне" это в порядке вещей, но как быть с реальной экономикой?
10.08.2020 17:42
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 8503
10.08.2020 17:46
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 7395
10.08.2020 17:48
Ці дебіли не розуміють, що підніманням рівня мінімалки вони заганяють економіку в тінь. А ще вони не розуміють, що рівень зарплат напряму залежить від рівня відрахувань в бюджет і, відповідно, від зарплат у державному секторі.
10.08.2020 18:09
Бизнес уже уходит в тень. Статистика - штука упряма.
Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
10.08.2020 18:25
https://censor.net/user/427783 - "Статистика - штука упряма."

100%+++++++
10.08.2020 18:36
А ще збільшення дефіциту пенсійного фонду буде прямим наслідком. Покривати який доведеться з дефіцитного ж бюджету.
Ця лавина вже рушила, але зелені на неї не зважають.
10.08.2020 22:22
Реальна економіка там нікого не хвилює. Головне, щоб за відосики капало.
10.08.2020 22:19
можливо няня мері жоппінс всі інвестиції з'їла
10.08.2020 17:43
Мендель образилася🙄
10.08.2020 17:48
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 2459
10.08.2020 17:48
Гребуть ...
10.08.2020 17:48
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 6455
10.08.2020 17:50
Майййа тты лапусечка... а с папироской - ну чиста проститутка... мечта!
10.08.2020 18:02
Корабельна сосна💃
10.08.2020 18:07
мой типаж... просты, как шпала... и цветы дарить не надо...
10.08.2020 18:14
это сосна или марьиванна?
10.08.2020 19:02
Роман, шо такое Гр??? Про мозги сам знаю...
10.08.2020 18:00
Украина при Президенте Зеленском начала развиваться
10.08.2020 17:48
Ну чего? Падение вниз -- это тоже типа развитие, только с отрицательным знаком.
10.08.2020 17:50
10.08.2020 18:01
Чёто вспомнилось вот такое => "Свет в конце тоннеля есть, только вот тоннель, *****, не заканчивается."
10.08.2020 18:07
Отрицательный рост экономики? Это как в Макшании?
10.08.2020 18:11
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 4115
10.08.2020 17:51
сокращенно УПЗНР...
10.08.2020 18:01
Шикарний сарказм)))
10.08.2020 18:10
https://censor.net/user/320765 - "Украина при Президенте Зеленском начала развиваться"

https://www.facebook.com/myroslavhai/videos/pcb.10156979073497163/10156979073252163/?type=3&theater Эмиссия спасёт Украину
10.08.2020 18:41
Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 4871
10.08.2020 17:49
Напоминает кривую либидо после 65...
10.08.2020 18:04
а, ну да, конец... конец висит... стало быть, про потенцию...
10.08.2020 18:05
«Мы с ноября показываем, что импотентная власть»(с)
= Зеленский (5.07.2020) =
10.08.2020 18:23
зебилам повезло что есть вирус, есть на что кивать
10.08.2020 17:50
Слава всем!
Жить будем не хуже, чем в начале 2019г.
10.08.2020 17:50
Да нет. Большинство будет уже в этом году жить гораздо хуже, чем в 2019-м.
Но!!!
Большинство это честно заслужило. Не могу за него не порадоваться.
10.08.2020 18:06
ви би не гаяли час на Цензор )
нвже вас море не вабить ?
10.08.2020 18:11
Так ахметовский премьер. как его, говорил шо ввп растет. Шота не пойму. А ну, зетипилы, разясните мне шо к чему.
10.08.2020 18:09
Якщо хтось розуміє звідки вони ****...ть, той далі не витрачатиме час на цей ресурс. Кровосісі, фує...ві.
10.08.2020 18:12
"Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики" - уже 40% роста не будет, а будет только 34% роста, что нас тоже устраивает.
10.08.2020 18:17
Консенсус-прогноз падіння ВВП України в 2020 році погіршився до 6%, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 170
10.08.2020 18:22
Какие вы блин оптимисты Падение будет двузначным И хороших решений ни у кого в кармане нет...
И если все закончится только небольшим падением ВВП - это еще не самый плохой сценарий Может быть хуже, гораздо хуже...
10.08.2020 18:26
У нас лучше не может быть, будет только хуже потому, что у нас каждый следующий президент хуже предыдущего.
10.08.2020 18:42
Ну да, Янык просто офигенно лучше пороха был.
10.08.2020 19:43
Говнюковичь сволочь
но Барыга пришедший к власти на крови народа
обворовывал этот народ нагло и хитро
Поэтому он хуже Говнюковича
11.08.2020 00:16
Шо до сих пор говно из головы не вымыл? Ну ничего, моча членограя через некоторое время справится и с твоими мозгами! Когда пердак остынет подумай: почему после "хитрого обворовывания" в карманах у "Барыги" стало меньше денег а не больше? Мне можешь не отвечать.
11.08.2020 22:26
Вони брехуни. Всі реальні прогнози дають 9% як оптимістичний сценарій. І збільшення безробіття внаслідок збільшення мінімалки. Наостанок, збільшення дефіциту бюджету, хоча здавалося б куди ще. Та вже зрозуміло, що секвестр теж має бути двозначним.
10.08.2020 22:18
Консенсус-прогноз падіння ВВП України в 2020 році погіршився до 6%, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 3683
10.08.2020 18:43
зеленые микробы Дубинские Ермаки арыХамские
во главе с Зе-Оманскимвсеми силами пытаются уничтожить Украину
11.08.2020 00:12
 
 