Консенсус-прогноз падіння ВВП України в 2020 році погіршився до 6%, - Мінекономіки
Україна в 2020 році демонструватиме глибше падіння (на 6,0%), ніж світова економіка, яка за прогнозом МВФ, скоротиться на 4,9%. У попередньому консенсус-прогнозі за квітень 2020 року очікувалося, що падіння становитиме 4,2%.
Такі дані містяться в консенсус-прогнозі "Вплив COVID-19 на економіку і суспільство - постпандемічний розвиток" за липень 2020 року, передає Цензор.НЕТ.
Головні консенсус-меседжі такі.
По-перше, високо ймовірним є наступ другої хвилі пандемії COVID-19 в II півріччі 2020 року.
По-друге, коронавірусна криза змінить характер майбутнього розвитку як світової економіки, так і економіки України
Як наголошується в прогнозі, характер відновлення буде залежати від вже чинних карантинних заходів в Україні, а також посилених в умовах "адаптивного карантину", в результаті чого відновлення буде повільним.
Крім того, в 2020 році дещо стриманіше будуть інфляційні процеси - 5,8% проти 7% в попередньому опитуванні (у розрахунку грудень до грудня попереднього року).
Всі елементи попиту матимуть негативну динаміку, але найбільшим буде падіння інвестицій, яке поглибилося до 20,3% з 14,8% в попередньому консенсус-прогнозі.
Ситуація на ринку праці буде залишатися складною до кінця 2020 року. Безробіття буде тривалим в зв'язку зі значним падінням економіки і суттєвими структурними змінами. Рівень безробіття на поточний рік буде - 9,6% (порівняно з 9,4% в попередньому опитуванні).
Однак уже в 2021 році буде мати місце економічне зростання на рівні 3,2%, який не компенсує падіння в 2020 році. Інфляція прискориться до 6,0% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року). Всі елементи попиту матимуть позитивну динаміку. Найбільше зростання буде спостерігатися знову-таки в інвестиціях - 8,5%. Безробіття поступово знижуватиметься до 9,2%, але не вийде на допандемічний рівень.
На думку експертів в 2022-2024 роках темпи економічного зростання будуть прискорюватися.
Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2024 роки розрахований на базі матеріалів, наданих експертами Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Міністерства фінансів, Національного банку, державних інститутів, інвесткомпаній і банків.
