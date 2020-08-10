Правительство Ливана уходит в отставку после акций протеста из-за масштабного взрыва в порту Бейрута

Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе после акций протеста, связанных с гибелью людей от взрыва селитры в порту Бейрута.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АР.

О таком решении правительства сообщил министр здравоохранения Ливана.

По его словам, официальное заявление будет уже совсем скоро. Действующий Кабинет Министров будет работать в статусе исполняющих обязанности, пока не будет сформировано новое правительство.

Ранее в отставку ушла министер информации, министр окружающей среды, министр юстиции и министр финансов. Все это на фоне протестов в течение трех последних дней.

8 августа в ливанской столице тысячи людей вышли на улицы. Они требовали наказать виновных за взрыв в порту 4 августа, из-за которого погибли по меньшей мере 200 человек. Во время протестов не менее 728 человек получили ранения в результате столкновений с полицией.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд. Среди жертв трагедии есть гражданин Украины.