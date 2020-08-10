САП обжаловала изменение подследственности "дела Окружного админсуда"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала в Высшем антикоррупционном суде решение об изменении подследственности дела главы и судей ОАСК и главы Государственной судебной администрации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Фейсбуке.

"CАП 7 августа 2020 обжаловала в Высшем антикоррупционном суде решение следственного судьи Печерского районного суда Киева об обязательстве генерального прокурора определить подследственность по делу по подозрению главы и судей Окружного административного суда г. Киева, а также главы Государственной судебной администрации", - отмечается в информации.

Как сообщалось, решение Печерского райсуда Киева о передаче "дела ОАСК" было принято 4 августа. В НАБУ заявили, что готовят жалобу на следственного судью Печерского райсуда Киева в Высший совет правосудия, а САП обжалует его решение в Высшем антикоррупционном суде. В НАБУ считают, что приняв такое решение, суд вышел за пределы своих полномочий.

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Его заместителю инкриминируется ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособничество в препятствовании деятельности ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 УК, остальным судьям ОАСК - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК, судье Суворовского районного суда г.Одессы - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.

"В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом", - сообщается на странице САП в Facebook.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов.

21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

