САП оскаржила зміну підслідності "справи Окружного адмінсуду"

САП оскаржила зміну підслідності "справи Окружного адмінсуду"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржила у Вищому антикорупційному суді рішення про зміну підслідності справи голови і суддів ОАСК та голови Державної судової адміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у Фейсбуці. 

"САП 7 серпня 2020 року оскаржила до Вищого антикорупційного суду рішення слідчого судді Печерського районного суду м.Києва щодо зобов'язання Генерального прокурора визначити підслідність у справі за підозрою голови та суддів Окружного адміністративного суду м. Києва, а також голови Державної судової адміністрації", - зазначають в інформації.

Як повідомлялося, рішення Печерського райсуду Києва про передання "справи ОАСК" було прийнято 4 серпня. У НАБУ заявили, що готують скаргу на слідчого суддю Печерського райсуду Києва до Вищої ради правосуддя, а САП оскаржить його рішення у Вищому антикорупційному суді. У НАБУ вважають, що прийнявши таке рішення, суд вийшов за межі своїх повноважень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерський суд зобов'язав Офіс ГПУ забрати в НАБУ "справу суддів Окружного адмінсуду". У Бюро заявили, що суд вийшов за межі своїх повноважень

Голові ОАСК інкримінується ч.3 ст.27, ст.351-2 (організація перешкоджання діяльності ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (організація винесення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) , ч.2 ст.376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу України. Його заступнику інкримінується ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособництво в перешкоджанні діяльності ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 КК, іншим суддям ОАСК - ст.351-2, ч.2 ст.375 КК, судді Суворовського районного суду м.Одеси - ст.351-2, ч.2 ст.375 КК.

За версією слідства, злочинна організація приймала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і бізнесових кіл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справу суддів Окружного адмінсуду" дуже хоче розслідувати "таємничий орган". Чи не ДБР це, яке неодноразово забирало справи у НАБУ? - адвокат Головань

"Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подачі штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій або осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із визначеним результатом", - повідомляють на сторінці САП у Facebook.

Пізніше НАБУ оприлюднило відеосюжет, в якому йдеться, зокрема, про п'ять епізодів задокументованої протиправної діяльності суддів ОАСК та інших судів.

21 липня був оприлюднений ще один сюжет, у який увійшли матеріали про навмисне перешкоджання головою ОАСК проведення конкурсу на посаду голови ДСА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Ай я яй! А коменти де? Чи може мальдівські шлюшки не хочуть признавати,що всі ті судді призначені офшорним рехВАрматором?
показати весь коментар
10.08.2020 20:58 Відповісти
А что же скоморохи их сейчас так защищают? Целый год прикрывали, лелеяли. А накрыли их те кто при порохе назначен.
показати весь коментар
10.08.2020 22:31 Відповісти
Всю судейскую мафия должна прекратить свое существование.
показати весь коментар
10.08.2020 23:31 Відповісти
барыга "реформировал" под себя, зе ко ***** переподчиняет под себя! да еще антимайданными мусорками и писькунами укрепляется! на смену барыгам пришли малороссо-ушлепки!
показати весь коментар
11.08.2020 08:56 Відповісти
 
 