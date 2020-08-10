САП оскаржила зміну підслідності "справи Окружного адмінсуду"
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржила у Вищому антикорупційному суді рішення про зміну підслідності справи голови і суддів ОАСК та голови Державної судової адміністрації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у Фейсбуці.
"САП 7 серпня 2020 року оскаржила до Вищого антикорупційного суду рішення слідчого судді Печерського районного суду м.Києва щодо зобов'язання Генерального прокурора визначити підслідність у справі за підозрою голови та суддів Окружного адміністративного суду м. Києва, а також голови Державної судової адміністрації", - зазначають в інформації.
Як повідомлялося, рішення Печерського райсуду Києва про передання "справи ОАСК" було прийнято 4 серпня. У НАБУ заявили, що готують скаргу на слідчого суддю Печерського райсуду Києва до Вищої ради правосуддя, а САП оскаржить його рішення у Вищому антикорупційному суді. У НАБУ вважають, що прийнявши таке рішення, суд вийшов за межі своїх повноважень.
Голові ОАСК інкримінується ч.3 ст.27, ст.351-2 (організація перешкоджання діяльності ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (організація винесення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) , ч.2 ст.376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу України. Його заступнику інкримінується ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособництво в перешкоджанні діяльності ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 КК, іншим суддям ОАСК - ст.351-2, ч.2 ст.375 КК, судді Суворовського районного суду м.Одеси - ст.351-2, ч.2 ст.375 КК.
За версією слідства, злочинна організація приймала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і бізнесових кіл.
"Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подачі штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій або осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із визначеним результатом", - повідомляють на сторінці САП у Facebook.
Пізніше НАБУ оприлюднило відеосюжет, в якому йдеться, зокрема, про п'ять епізодів задокументованої протиправної діяльності суддів ОАСК та інших судів.
21 липня був оприлюднений ще один сюжет, у який увійшли матеріали про навмисне перешкоджання головою ОАСК проведення конкурсу на посаду голови ДСА.
