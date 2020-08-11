МВД Беларуси заявило о первом погибшем протестующем в Минске

В ходе массовых акций в столице Беларуси вечером 10 августа погиб человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Телеграм-канал МВД Беларуси.

В информации отмечается: "10 августа, около 23:00, во время массовых беспорядков в Минске на проспекте Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, – говорится в информации.

9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.