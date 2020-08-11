РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5847 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
16 626 123

МВД Беларуси заявило о первом погибшем протестующем в Минске

МВД Беларуси заявило о первом погибшем протестующем в Минске

В ходе массовых акций в столице Беларуси вечером 10 августа погиб человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает Телеграм-канал МВД Беларуси.

В информации отмечается: "10 августа, около 23:00, во время массовых беспорядков в Минске на проспекте Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, – говорится в информации.

9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Автор: 

Беларусь (8024) выборы (24794) Лукашенко Александр (3647) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Пошли в ход первые коктели молотова
показать весь комментарий
11.08.2020 00:49 Ответить
+13
Щас просмотрел видео о Майдане 2013-2014. Там много новых комментариев. Видно белорусы пересмотрели и теперь применяют боевой опыт Майдана на практике
показать весь комментарий
11.08.2020 00:52 Ответить
+12
В Армении ТОЖЕ шумели, когда Пашинян к власти рвался.
И ЧТО на выходе получили?
Опять ручных прокремлевских зверьков во власти.

При всех недостатках Лукашенко, он все-равно держал дистанцию от *****, периодически устраивая скандалы с битьем посуды.
То что белорусы хотят привести к власти прокремлевскую шмару, так то закончится полным поглощением Беларуси.
Для сравнения могу привести пример Лугандона, там тоже были и выборы и массовые гуляния беспорядки на улице, которые закончились "Путин введи..."
А что, типа НАРОД ТАК ЗАХОТЕЛ.

Так что у кого родовая травма, типа "обязательно надо МАЙДАНИТЬ", мозги включайте для понимания ЧЕМ ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ.

Как говорил американский президент Рузвельт про генерала Самосу "Он конечно сукин сын, но он НАШ сукин сын".
показать весь комментарий
11.08.2020 01:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Полагаю потому, что просто получилось красиво по правилам композиции. Снимки корреспондентка сделала еще до первых сегодняшних столкновений там, потом все было уже не так празднично.
показать весь комментарий
11.08.2020 02:28 Ответить
наглая брехня
показать весь комментарий
11.08.2020 02:23 Ответить
я бы очень рекоммендовал белорусам (что со стороны протестующих, что со стороны омона и властей) договориться мирно. Единственный кто выиграет от насилия это Россия, кто бы в конечном итоге не победил - вы проиграете.
показать весь комментарий
11.08.2020 03:31 Ответить
как ты мирно с агрофюрером договоришься - он же не договороспособный...только революцыя и развал до основания...а по-другому рабство и тирания...
показать весь комментарий
11.08.2020 06:07 Ответить
А поділіться досвідом процедури "мирного домовляння із омоном".
Бо у мене не складалося.
показать весь комментарий
11.08.2020 10:46 Ответить
как вариант помаранчева революция. Даже если жертвы и были, то они не носили массового характера, и смена власти произошла.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:27 Ответить
Не варіант. Тоді домовленості були не на рівні омону, а на рівні кучми, який не віддав наказ омону.
Якщо омон отримує наказ калічити, він калічить, поки не зустріне збройний або рівнозначний опір. Калічить у тому числі і парламентерів.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:48 Ответить
договориться можно
в Канаду Луку и его гестапо, в Беларусь - канадскую полицию и Трюдо
как тебе такой вариант?
показать весь комментарий
11.08.2020 10:52 Ответить
и за что ж вы так не любите Беларусь чтобы дать им Трюдо?
показать весь комментарий
11.08.2020 14:21 Ответить
запомни чухонец
даже если ****** ********** совкодрочер воткнет в свою вонючую кремлевскую задницу все флаги США, Канады, Франции и Великобритании, от него все равно будет вонять немытыми, обосцаными помоями
показать весь комментарий
11.08.2020 14:29 Ответить
ну вот еще один диванный воин. Ввиду вашей ограниченной возможности изьясняться мне не до конца понятен смысл ваших высказываний, но если вы намекаете что я не Канадец, то вы ошибаетесь. И как Канадец я имею право быть сторонником Трюдо или его противником. Я отношусь к последним т.к. не согласен с тем что он делает с нашей страной.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:45 Ответить
настоящий канадец не может смердеть протухшим ********** дерьмом
значит ты такой же канадец, как я Папа Римский
показать весь комментарий
11.08.2020 14:57 Ответить
у вас несколько искаженное представление о реальности, но если по сути то я больше половины жизни провел таки в Канаде, про-кремлевским я не являюсь по убеждениям т.к. россия агрессор в Украине. Более того, я считаю что беспорядки в Беларуси приведут к тому что там усилиться российское присутствие, и либо россия полностью захватит Беларусь, либо еще хуже начнет там устраивать всякие республики - оно вам надо чтобы на севере Украины была еще одна агрессия россии и боевые действия? Попробуйте убрать эмоции, и вы возможно заметите что в том что я говорю есть смысл.
показать весь комментарий
11.08.2020 16:30 Ответить
не знаю где ты там жил, но смердит от тебя ********** дерьмом за версту
так вот:
- отрезать головы узурпаторам, стрелять и вешать за ноги диктаторов - это не беспорядки, а исторические европейские ценности и революции
показать весь комментарий
11.08.2020 16:45 Ответить
я свою точку зрения аргументировал в отличии от вас. Я не скрываю своего отношения к россии, ибо это страна агрессор на территории Украины (и не только), и если бы там свергли путина и всю его свору, то был бы только за. Но смотря чуть дальше клавиатуры я вижу что эскалация конфликта в Беларуси увеличит там присутствие россии, что не выгодно Украине. Парируйте если можете, но попытайтесь использовать аргументы, а не голословно обзываться, ибо выглядите очень не убедительно.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:16 Ответить
Первом погибшем. Судя по всему Цензор с нетерпением ждет продолжения шоу.
показать весь комментарий
11.08.2020 04:56 Ответить
Не суди по собі.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:50 Ответить
Версия МВД Беларуси не заслуживает доверия, что этот митингующий 'сам виноват'. Просто есть факт , что погиб первый человек, сражаясь за свободную страну , за свой выбор. Так будет правильно. А остальное , после зеркальной фальсификации выборов лукашенкой- не верю. Убили его, теперь пишут, что пытался бросить что-то в правоохранителей, но 'взорваллсь в руках' .
Лукашенко своим нежеланием признать результат выборов бросил свою страну в противостояние и уже кровь на его руках - вот есть истина.
показать весь комментарий
11.08.2020 05:56 Ответить
спрашиваю, вы за большевиков, али за коммунистов...?(с)
показать весь комментарий
11.08.2020 07:18 Ответить
Майдан- барыга-клоун ,следующиц кто? "Эволюция". Белоруссы придурки. Надо развивать гражданские институты и эволюционно развиваться. Революция-кровь,разрушение,упадок,приход к власти мерзавцев. В Беларуси,кто бы ни пришел к власти,будет на порядок хуже чем Лукашенко.Охлос этого не понимает,у него вообще нет мозгов. Каждого из них ограбят,сделают нищими,еще и устроят войнушку. Охлос. Для Украины это жопа. Следующий будет куклой России и тогда у Украины появится и с севера " мышебратья",обязательно. Но это два шага вперед,потом. А сейчас уррррряяяя,придурки.
показать весь комментарий
11.08.2020 06:36 Ответить
В 1937 - лучше, чем Сталин тоже не было. Но вам не расскажут об этом сотни тысяч убиенных.
показать весь комментарий
11.08.2020 08:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 