МВС Білорусі заявило про першого загиблого протестувальника в Мінську
Під час масових акцій у столиці Білорусі ввечері 10 серпня загинула людина.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал МВС Білорусі.
В інформації зазначається: "10 серпня, близько 23:00, під час масових заворушень у Мінську на проспекті Притицького, натовп зводив барикади для блокування руху. У ході протистояння зі спецпризщначенцями, які прибули для деблокування площі, один із протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій у бік правоохоронців. Він вибухнув у руці, чоловік зазнав травм, несумісних із життям. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події".
9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
Лукашенко своим нежеланием признать результат выборов бросил свою страну в противостояние и уже кровь на его руках - вот есть истина.