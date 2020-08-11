УКР
Новини Революція в Білорусі
16 626 123

МВС Білорусі заявило про першого загиблого протестувальника в Мінську

МВС Білорусі заявило про першого загиблого протестувальника в Мінську

Під час масових акцій у столиці Білорусі ввечері 10 серпня загинула людина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал МВС Білорусі.

В інформації зазначається: "10 серпня, близько 23:00, під час масових заворушень у Мінську на проспекті Притицького, натовп зводив барикади для блокування руху. У ході протистояння зі спецпризщначенцями, які прибули для деблокування площі, один із протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій у бік правоохоронців. Він вибухнув у руці, чоловік зазнав травм, несумісних із життям. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі порушили 21 кримінальну справу проти протестувальників

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Автор: 

Білорусь (8084) вибори (6755) Лукашенко Олександр (2695) Тіхановська Світлана (389)
Топ коментарі
+15
Пошли в ход первые коктели молотова
11.08.2020 00:49 Відповісти
+13
Щас просмотрел видео о Майдане 2013-2014. Там много новых комментариев. Видно белорусы пересмотрели и теперь применяют боевой опыт Майдана на практике
11.08.2020 00:52 Відповісти
+12
В Армении ТОЖЕ шумели, когда Пашинян к власти рвался.
И ЧТО на выходе получили?
Опять ручных прокремлевских зверьков во власти.

При всех недостатках Лукашенко, он все-равно держал дистанцию от *****, периодически устраивая скандалы с битьем посуды.
То что белорусы хотят привести к власти прокремлевскую шмару, так то закончится полным поглощением Беларуси.
Для сравнения могу привести пример Лугандона, там тоже были и выборы и массовые гуляния беспорядки на улице, которые закончились "Путин введи..."
А что, типа НАРОД ТАК ЗАХОТЕЛ.

Так что у кого родовая травма, типа "обязательно надо МАЙДАНИТЬ", мозги включайте для понимания ЧЕМ ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ.

Как говорил американский президент Рузвельт про генерала Самосу "Он конечно сукин сын, но он НАШ сукин сын".
11.08.2020 01:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Полагаю потому, что просто получилось красиво по правилам композиции. Снимки корреспондентка сделала еще до первых сегодняшних столкновений там, потом все было уже не так празднично.
11.08.2020 02:28 Відповісти
наглая брехня
11.08.2020 02:23 Відповісти
я бы очень рекоммендовал белорусам (что со стороны протестующих, что со стороны омона и властей) договориться мирно. Единственный кто выиграет от насилия это Россия, кто бы в конечном итоге не победил - вы проиграете.
11.08.2020 03:31 Відповісти
как ты мирно с агрофюрером договоришься - он же не договороспособный...только революцыя и развал до основания...а по-другому рабство и тирания...
11.08.2020 06:07 Відповісти
А поділіться досвідом процедури "мирного домовляння із омоном".
Бо у мене не складалося.
11.08.2020 10:46 Відповісти
как вариант помаранчева революция. Даже если жертвы и были, то они не носили массового характера, и смена власти произошла.
11.08.2020 14:27 Відповісти
Не варіант. Тоді домовленості були не на рівні омону, а на рівні кучми, який не віддав наказ омону.
Якщо омон отримує наказ калічити, він калічить, поки не зустріне збройний або рівнозначний опір. Калічить у тому числі і парламентерів.
11.08.2020 17:48 Відповісти
договориться можно
в Канаду Луку и его гестапо, в Беларусь - канадскую полицию и Трюдо
как тебе такой вариант?
11.08.2020 10:52 Відповісти
и за что ж вы так не любите Беларусь чтобы дать им Трюдо?
11.08.2020 14:21 Відповісти
запомни чухонец
даже если ****** ********** совкодрочер воткнет в свою вонючую кремлевскую задницу все флаги США, Канады, Франции и Великобритании, от него все равно будет вонять немытыми, обосцаными помоями
11.08.2020 14:29 Відповісти
ну вот еще один диванный воин. Ввиду вашей ограниченной возможности изьясняться мне не до конца понятен смысл ваших высказываний, но если вы намекаете что я не Канадец, то вы ошибаетесь. И как Канадец я имею право быть сторонником Трюдо или его противником. Я отношусь к последним т.к. не согласен с тем что он делает с нашей страной.
11.08.2020 14:45 Відповісти
настоящий канадец не может смердеть протухшим ********** дерьмом
значит ты такой же канадец, как я Папа Римский
11.08.2020 14:57 Відповісти
у вас несколько искаженное представление о реальности, но если по сути то я больше половины жизни провел таки в Канаде, про-кремлевским я не являюсь по убеждениям т.к. россия агрессор в Украине. Более того, я считаю что беспорядки в Беларуси приведут к тому что там усилиться российское присутствие, и либо россия полностью захватит Беларусь, либо еще хуже начнет там устраивать всякие республики - оно вам надо чтобы на севере Украины была еще одна агрессия россии и боевые действия? Попробуйте убрать эмоции, и вы возможно заметите что в том что я говорю есть смысл.
11.08.2020 16:30 Відповісти
не знаю где ты там жил, но смердит от тебя ********** дерьмом за версту
так вот:
- отрезать головы узурпаторам, стрелять и вешать за ноги диктаторов - это не беспорядки, а исторические европейские ценности и революции
11.08.2020 16:45 Відповісти
я свою точку зрения аргументировал в отличии от вас. Я не скрываю своего отношения к россии, ибо это страна агрессор на территории Украины (и не только), и если бы там свергли путина и всю его свору, то был бы только за. Но смотря чуть дальше клавиатуры я вижу что эскалация конфликта в Беларуси увеличит там присутствие россии, что не выгодно Украине. Парируйте если можете, но попытайтесь использовать аргументы, а не голословно обзываться, ибо выглядите очень не убедительно.
11.08.2020 17:16 Відповісти
Первом погибшем. Судя по всему Цензор с нетерпением ждет продолжения шоу.
11.08.2020 04:56 Відповісти
Не суди по собі.
11.08.2020 11:50 Відповісти
Версия МВД Беларуси не заслуживает доверия, что этот митингующий 'сам виноват'. Просто есть факт , что погиб первый человек, сражаясь за свободную страну , за свой выбор. Так будет правильно. А остальное , после зеркальной фальсификации выборов лукашенкой- не верю. Убили его, теперь пишут, что пытался бросить что-то в правоохранителей, но 'взорваллсь в руках' .
Лукашенко своим нежеланием признать результат выборов бросил свою страну в противостояние и уже кровь на его руках - вот есть истина.
11.08.2020 05:56 Відповісти
спрашиваю, вы за большевиков, али за коммунистов...?(с)
11.08.2020 07:18 Відповісти
Майдан- барыга-клоун ,следующиц кто? "Эволюция". Белоруссы придурки. Надо развивать гражданские институты и эволюционно развиваться. Революция-кровь,разрушение,упадок,приход к власти мерзавцев. В Беларуси,кто бы ни пришел к власти,будет на порядок хуже чем Лукашенко.Охлос этого не понимает,у него вообще нет мозгов. Каждого из них ограбят,сделают нищими,еще и устроят войнушку. Охлос. Для Украины это жопа. Следующий будет куклой России и тогда у Украины появится и с севера " мышебратья",обязательно. Но это два шага вперед,потом. А сейчас уррррряяяя,придурки.
11.08.2020 06:36 Відповісти
В 1937 - лучше, чем Сталин тоже не было. Но вам не расскажут об этом сотни тысяч убиенных.
11.08.2020 08:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 