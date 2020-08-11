В Минск движется колонна тяжелой военной техники, - СМИ
Белорусские СМИ сообщают, что в центр Минска движется тяжелая военная техника.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфас-Украина, об этом сообщает издание "Наша нива".
"Из Уручья (микрорайон на окраине Минска, где расположена военная часть) идет тяжелая военная техника", - сообщает издание.
9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Цікаво, чи білоруси доганяють =мноґоходовочку= чи у них взагалі ніде ніщо не дзеленчить ?
Бо отак ходитимуть =на протести= і підгруватимуть х**лу ...
Будем воевать с собственным народом
Группировка ещё в субботу стояла на границе.
Совсем другое дело военные, у которых родня на баррикадах скорее всего. Войска перейдут на сторону народа с вероятностью 80%!
а у них с 14-го отработано помощь дружественной стране
у белорусов с выбором на пост президента беда, не было ни пробелоруских кандидатов, ни проевропейских. Одни проросийские. А еще забавней когда приверженцы одного проросийского политика обзывают кремлевскими сосками приверженцев другого проросийского. Вам самим не тошно то?
Ну и в любом случае люди выбрали тот сорт дерьма, которым им меньше воздух портит и "приятние" на вкус. Это их право, право голоса. И кем бы ни была эта Тихановская, но белорусы вправе требовать ухода Луки из должности. Такова демократия. Все оправдания в пользу Луки типа он менее росийский ниочем, он проиграл и должен уйти, а пока это все совок был есть и пока ничего не изменится то и будет.
П.С. вспомните как "узурпатор" Порох и прям таки "хунта" устроил честные выборы, проиграл и освободил президентский кабинет. это цивилизованно по крайней мере, да и зебобам нашим нужна прививка от популизма как никак