В Минск движется колонна тяжелой военной техники, - СМИ

Белорусские СМИ сообщают, что в центр Минска движется тяжелая военная техника.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфас-Украина, об этом сообщает издание "Наша нива".

"Из Уручья (микрорайон на окраине Минска, где расположена военная часть) идет тяжелая военная техника", - сообщает издание.

9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.