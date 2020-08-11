РУС
В Минск движется колонна тяжелой военной техники, - СМИ

В Минск движется колонна тяжелой военной техники, - СМИ

Белорусские СМИ сообщают, что в центр Минска движется тяжелая военная техника.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфас-Украина, об этом сообщает издание "Наша нива".

"Из Уручья (микрорайон на окраине Минска, где расположена военная часть) идет тяжелая военная техника", - сообщает издание.

9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Калона цяжкіх панцервагэнаў, кажаце?
Сябры, глядзіце сюды: гэтая ***** добра гарыць.

Калона цяжкіх панцервагэнаў, кажаце?

Сябры, глядзіце сюды: гэтая ***** добра гарыць.
11.08.2020 04:36 Ответить
Передавай привет Путину . Лукашенко закрыл все беларусские школы , гимназии и колледжи . Запретил национальную символику , убрал беларускую мову с телевидения и радио . Не называй его про-беларуским . Он кацап и бореця за свою власть . ВСЕ!

11.08.2020 01:56 Ответить
02:03 Омоновец перешел на сторону народа и встал в сцепку!

02:03 Омоновец перешел на сторону народа и встал в сцепку!
11.08.2020 02:31 Ответить
В Минск движется колонна тяжелой военной техники, - СМИ - Цензор.НЕТ 1901
11.08.2020 06:49 Ответить
Тихановська конкретно влипла. Схоже, ***** вирішив валити Лукашенка. А значить- потрібна сакральна жертва, бажано добре спотворена, щоб дужче обурити народ. Гадаю, на днях Кремль її прибере. Щойно протести підуть на спад- і вона стане каталізатором.
11.08.2020 07:06 Ответить
Так отож. Дурепа набита. Поки не готова сказати, чи її прикінчать (наразі- не думаю), але Луку москалі реально хочуть знести і скористатися ситуацією.
Цікаво, чи білоруси доганяють =мноґоходовочку= чи у них взагалі ніде ніщо не дзеленчить ?
Бо отак ходитимуть =на протести= і підгруватимуть х**лу ...
11.08.2020 07:12 Ответить
Більшість білорусів за негайний ссср.
11.08.2020 07:14 Ответить
А зачем ее убирать? Кто вместо нее? Она же идеальный кандидат - тупая и послушная, как после комы
11.08.2020 07:25 Ответить
Якщо протести почнуть затухати- її смерть стане каталізатором.
11.08.2020 07:41 Ответить
В Минск движется колонна тяжелой военной техники, - СМИ - Цензор.НЕТ 6700
11.08.2020 06:50 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/8/10/388975/ В Беларуси продолжаются массовые акции протеста (Онлайн) - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск
11.08.2020 06:55 Ответить
Белорусам потрібно зорганізуватись ..Сформувати штаб опору ..виробити план ..висунути вимоги до *бацька * ..Надій на* прикормлених т.зв.опозіціонерів *не покладати ..Та і не заявили вони про себе в екстремальних ситуаціях.
11.08.2020 07:06 Ответить
Там пока просто бунт, причём обширный и большой. Да, вы правы, им надо самоорганизоваться.
11.08.2020 08:58 Ответить
После того что творилось в США, Запад не будет реагировать слишком громко. Иначе будут выглядеть глупо. Ограничатся дежурными фразами про демократию и права. Но гробовое молчание "цивилизованного мира" когда Лукашенко начал бросать своих конкурентов в подвалы действительно удивило.
11.08.2020 07:35 Ответить
Видео тяжелой техники в Минске - в студию!
11.08.2020 07:47 Ответить
Пока только https://youtu.be/6CoS1uajhk4 ЗАСТАВКА готова
11.08.2020 08:01 Ответить
TYT

В Минск движется колонна тяжелой военной техники, - СМИ - Цензор.НЕТ 5955
11.08.2020 08:10 Ответить
Техника емть-воевать нескем..
Будем воевать с собственным народом
11.08.2020 07:56 Ответить
У белорусов все есть, и рвбу они на сале жарят. Это всё бабы белорусские воду мутят.
11.08.2020 07:57 Ответить
Три дня общенациональной забастовки и Таракан сдохнет
11.08.2020 08:08 Ответить
Так. Щоб взяти гроши у доброго ********* потім. Для "спасєнія страни"
11.08.2020 08:40 Ответить
Шкода що від шимпанЗЕ допомоги не буде білорусам, але надія є, раз пуйло поздоровило срака луці, фарт тікає від лисого.
11.08.2020 08:22 Ответить
Воно труситься и ссыться.
11.08.2020 09:00 Ответить
Народ, не обольщайтесь. Эта коза - ставленница Кремля, а Некста - кремлядский ресурс. Наш Майдан стоял за демократию против русского мира - у белорусов всё не так - там имела жабу гадюку - вот что сейчас происходит.
11.08.2020 08:32 Ответить
пример для России, засидевшийся диктатор. Внимательно смотрят
11.08.2020 08:50 Ответить
Кончится всё вводом российских войск, для защиты русско-язычного населения.
Группировка ещё в субботу стояла на границе.
11.08.2020 09:09 Ответить
Одно дело прикормленные космонавты, набившие руку на протестующих, без чести и совести.
Совсем другое дело военные, у которых родня на баррикадах скорее всего. Войска перейдут на сторону народа с вероятностью 80%!
11.08.2020 10:19 Ответить
щас старшему брату звякнет: введи!
а у них с 14-го отработано помощь дружественной стране
11.08.2020 10:44 Ответить
Любая техника хорошо горит при помощи бутылок со смесью. Проверено на Майдане.
11.08.2020 11:44 Ответить
забавно когда одни называют других российскими сосками и ватниками и тоже самое читают в ответ.
у белорусов с выбором на пост президента беда, не было ни пробелоруских кандидатов, ни проевропейских. Одни проросийские. А еще забавней когда приверженцы одного проросийского политика обзывают кремлевскими сосками приверженцев другого проросийского. Вам самим не тошно то?
Ну и в любом случае люди выбрали тот сорт дерьма, которым им меньше воздух портит и "приятние" на вкус. Это их право, право голоса. И кем бы ни была эта Тихановская, но белорусы вправе требовать ухода Луки из должности. Такова демократия. Все оправдания в пользу Луки типа он менее росийский ниочем, он проиграл и должен уйти, а пока это все совок был есть и пока ничего не изменится то и будет.
П.С. вспомните как "узурпатор" Порох и прям таки "хунта" устроил честные выборы, проиграл и освободил президентский кабинет. это цивилизованно по крайней мере, да и зебобам нашим нужна прививка от популизма как никак
11.08.2020 16:41 Ответить
ДНР за Тихановскую!!!
11.08.2020 20:35 Ответить
