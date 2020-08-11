До Мінська рухається колона важкої військової техніки, - ЗМІ
Білоруські ЗМІ повідомляють, що в центр Мінська рухається важка військова техніка.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє видання "Наша нива".
"З Уруччя (мікрорайон на околиці Мінська, де розташована військова частина) рухається важка військова техніка", - повідомляє видання.
9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
Цікаво, чи білоруси доганяють =мноґоходовочку= чи у них взагалі ніде ніщо не дзеленчить ?
Бо отак ходитимуть =на протести= і підгруватимуть х**лу ...
Будем воевать с собственным народом
Группировка ещё в субботу стояла на границе.
Совсем другое дело военные, у которых родня на баррикадах скорее всего. Войска перейдут на сторону народа с вероятностью 80%!
а у них с 14-го отработано помощь дружественной стране
у белорусов с выбором на пост президента беда, не было ни пробелоруских кандидатов, ни проевропейских. Одни проросийские. А еще забавней когда приверженцы одного проросийского политика обзывают кремлевскими сосками приверженцев другого проросийского. Вам самим не тошно то?
Ну и в любом случае люди выбрали тот сорт дерьма, которым им меньше воздух портит и "приятние" на вкус. Это их право, право голоса. И кем бы ни была эта Тихановская, но белорусы вправе требовать ухода Луки из должности. Такова демократия. Все оправдания в пользу Луки типа он менее росийский ниочем, он проиграл и должен уйти, а пока это все совок был есть и пока ничего не изменится то и будет.
П.С. вспомните как "узурпатор" Порох и прям таки "хунта" устроил честные выборы, проиграл и освободил президентский кабинет. это цивилизованно по крайней мере, да и зебобам нашим нужна прививка от популизма как никак