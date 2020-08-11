РУС
Новости Революция в Беларуси
Протестующие в Беларуси объявили общенациональную забастовку: Требуют признать Тихановскую президентом, освободить политзаключенных и провести новые выборы

Протестующие в Беларуси объявили общенациональную забастовку: Требуют признать Тихановскую президентом, освободить политзаключенных и провести новые выборы

11 августа в Беларуси запланирована общенациональная забастовка, народ призывают не выходить на работу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Nexta live.

"Режим держится исключительно на нас и забастовка - это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в чёрном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами избивают женщин", - говорится в сообщении.

Протестующие требуют 

- Признания Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь;
- Освобождения всех политических заключенных;
- Проведения новых честных выборов.

9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Читайте: Белорусская и российская пропаганда пытается представить протесты в Беларуси, как спецоперацию украинских спецслужб, - Братущак

Протестующие в Беларуси объявили общенациональную забастовку: Требуют признать Тихановскую президентом, освободить политзаключенных и провести новые выборы 01

+17
Тихановская пошла ради перевыборов, она сразу сказала, что моя программа кандидата в президенты это проведение честных выборов.
11.08.2020 09:25 Ответить
+16
11.08.2020 11:20 Ответить
+13
Как-то странно:
Признать президентом и провести новые выборы?
11.08.2020 09:14 Ответить
ми теж так вважали, що "нет спорных территорий"
11.08.2020 11:09 Ответить
Да ну ладно. Донбасс и Крым давно бурлили, только наше руководство этого "не замечало" в угоду свинособакам.
11.08.2020 11:37 Ответить
Я так розумію,що в'язні,яких вимагають звільнити,це чоловік Тихановської ,який буде брати участь в нових виборах.А також його соратник"опозиціонер" Цепкало,який втік в рашу і накатав челобитну пуйлу?Оцей?
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/406405-uehavshiy-v-rossiyu-iz-za-politicheskogo-presledovaniya-sopernik Не допущенный к выборам президента Белоруссии Валерий Цепкало обратился к Владимиру Путину и «братьям-россиянам» с просьбой осудить «антинародную и антироссийскую политику» белорусского режима.

В письме Цепкало обращается не только к Путину, но и к «братьям-россиянам». Он просит «не подставлять в очередной раз «плечо» действующему президенту страны Александру Лукашенко. На протяжении всего своего правления Лукашенко, по его мнению, в отношениях с Россией «занимался политическими играми, получая максимум выгоды для своего режима и допуская непозволительную в международных отношениях и дипломатической практике риторику». По мнению Цепкало, у Лукашенко никогда не было желания строить с Россией «честные, уважительные и сбалансированные взаимоотношения».

В качестве целей оппозиции Цепкало обозначил избрание единого оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, освобождение политзаключенных и проведение новых выборов с участием всех альтернативных кандидатов. Эти цели он перечислил и в письме Путину.(С)
11.08.2020 10:55 Ответить
Забастовка, в сложившейся ситуации - это хорошее, рациональное решение. Тут ОМОН бессилен. Вот только что бы директора предприятий и чиновники не обвели народ вокруг пальца. Что бы это не оказалось очередным маневром власти, сбить волну активного протеста и успокоить ситуацию в стране, а дальше начать бесконечные переговоры.
11.08.2020 11:00 Ответить
Какая еще забастовка. Они натуральные паяцы. Более 80% населения реально поддержало Лукашенко. Злые клоуны, рвущиеся к дерибану, пытаются проводить государственный переворот. Лукашенко явно не без недостатков, но народ сейчас не видит ему альтернативы. И очевидно что народ прав.
11.08.2020 11:11 Ответить
Третий день читаю новости из Беларусии и не могу понять против чего протестуют. Говорят, что против фальсификации выборов. Но где факты фальсификации? На выборах присутствовали тысячи местных и международных наблюдателей, представители кандидатов..., которые должны знать данные занесенные в протоколы комиссий. Где факты вброса, подкупа, каруселей... Против чего протестуют, против того, что кухарка сказала, что она победила. Так выложи факты своей победы и тогда, против их непризнания, протестуй. Понятно, что Лука всем надоел, хочется чего-то нового. Ну так выдвигайте кого-то достойного, который сильнее его. Ну это... Когда вся страна работала на экономику, оно сидело дома, а потом выключила сериал по телику и решила: а пойду ка я в президенты. Два слова связать не может, ноль в политике, экономике, финансах, управлении... Сябры, за кого на баррикады вышли? Это самое достойное, что у вас есть? Так чего ж эта ваша Жанна ДАРКкевич не на протестах с вами, а драпанула за границу? И вы ей страну и себя хотите доверить?
11.08.2020 11:13 Ответить
Вы бы читали новости в беларуских телеграм-каналах или на оппозиционных ресурсах. Тогда бы знали, как проводят выборы в Беларуси, и как считают голоса. И никаких тысяч иностранных наблюдателей не было. Официально - около 250 чел, и те скорее всего из россии. Независимых наблюдателей зачастую не пускали на порог участков, мотивируя эпид. ситуацией. По поводу выдвижения кого-то достойного. Все достойные сидят по тюрьмам.
11.08.2020 14:16 Ответить
троль досить флудити
Насмішив На выборах присутствовали тысячи местных и международных наблюдателей, представители кандидатов.
11.08.2020 14:53 Ответить
Захлебнется забастовка (. Кремль подогреет Бацьку деньгами, переживут. А вот что будет с западными инвестициями в Белорусь - большой вопрос. Риски невозврата плавно возрастают.
11.08.2020 11:15 Ответить
Нет в Белоруси оппозиционного лидера, поэтому все акции рано или поздно свернутся. Тихановская уже уехала в Литву, за что бороться?
11.08.2020 11:19 Ответить
против ***** в виде Луки.
11.08.2020 11:21 Ответить
Поля, золотая Вы моя, Вы реально представляете себе, что беларусы борются за Тихановскую?
11.08.2020 16:06 Ответить
11.08.2020 11:20 Ответить
Ха! Меняют одного ватника на другую...ватницу.
11.08.2020 12:00 Ответить
естественный круговорот ваты в природе))))
11.08.2020 12:10 Ответить
Визнати Тихановську президентом і тут же оголосити нові вибори. Шизофренія. Жаль сябрів, але, ще неготові...
11.08.2020 12:17 Ответить
Ну, таперичя, Запад выразит не только глубокую обеспокоенность, но и крайнюю озабоченность!
11.08.2020 12:18 Ответить
Всей забастовки - перерыв на обед! Ни чего не будет...
11.08.2020 12:21 Ответить
Ребята тащите Белазовские покрышки Иначе это всё флешмоб
11.08.2020 12:40 Ответить
Уже полдень!
Что-то началось?
11.08.2020 12:42 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389078/ Жабинковский сахарный завод полностью остановил работу - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск

..............................................................................................................
.https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389061/ Минский электротехнический завод начал забастовку - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск Протестувальники в Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк: вимагають визнати Тіхановську президентом, звільнити політв'язнів і провести нові вибори - Цензор.НЕТ 5487
11.08.2020 12:48 Ответить
У Мінську вивозять усі лавки. Бояться, що люди будуть використовувати їх як барикади. Мусорки теж вирішили вивезти. Такими темпами люди будуть кидати сміття в міліціонерів (с)
11.08.2020 14:10 Ответить
Ну хоч щось, бо зовсім вже все кепсько може закінчитись,так,власне, і не розпочавшись,і всі жертви були б даремні...
11.08.2020 14:24 Ответить
Зачем в Беларусь приехала партия русских боевиков?
Лукашенко там словил далеко не всех.
11.08.2020 20:34 Ответить
