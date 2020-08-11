Протестующие в Беларуси объявили общенациональную забастовку: Требуют признать Тихановскую президентом, освободить политзаключенных и провести новые выборы
11 августа в Беларуси запланирована общенациональная забастовка, народ призывают не выходить на работу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Nexta live.
"Режим держится исключительно на нас и забастовка - это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в чёрном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами избивают женщин", - говорится в сообщении.
Протестующие требуют
- Признания Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь;
- Освобождения всех политических заключенных;
- Проведения новых честных выборов.
9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/406405-uehavshiy-v-rossiyu-iz-za-politicheskogo-presledovaniya-sopernik Не допущенный к выборам президента Белоруссии Валерий Цепкало обратился к Владимиру Путину и «братьям-россиянам» с просьбой осудить «антинародную и антироссийскую политику» белорусского режима.
В письме Цепкало обращается не только к Путину, но и к «братьям-россиянам». Он просит «не подставлять в очередной раз «плечо» действующему президенту страны Александру Лукашенко. На протяжении всего своего правления Лукашенко, по его мнению, в отношениях с Россией «занимался политическими играми, получая максимум выгоды для своего режима и допуская непозволительную в международных отношениях и дипломатической практике риторику». По мнению Цепкало, у Лукашенко никогда не было желания строить с Россией «честные, уважительные и сбалансированные взаимоотношения».
В качестве целей оппозиции Цепкало обозначил избрание единого оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, освобождение политзаключенных и проведение новых выборов с участием всех альтернативных кандидатов. Эти цели он перечислил и в письме Путину.(С)
Насмішив На выборах присутствовали тысячи местных и международных наблюдателей, представители кандидатов.
Что-то началось?
..............................................................................................................
.https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389061/ Минский электротехнический завод начал забастовку - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск
Лукашенко там словил далеко не всех.