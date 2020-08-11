Протестующие в Беларуси объявили общенациональную забастовку: Требуют признать Тихановскую президентом, освободить политзаключенных и провести новые выборы

11 августа в Беларуси запланирована общенациональная забастовка, народ призывают не выходить на работу.

"Режим держится исключительно на нас и забастовка - это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в чёрном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами избивают женщин", - говорится в сообщении.

Протестующие требуют



- Признания Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь;

- Освобождения всех политических заключенных;

- Проведения новых честных выборов.

9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

