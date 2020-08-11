УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10032 відвідувача онлайн
Новини Революція в Білорусі
33 954 226

Протестувальники в Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк: вимагають визнати Тіхановську президентом, звільнити політв'язнів і провести нові вибори

Протестувальники в Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк: вимагають визнати Тіхановську президентом, звільнити політв'язнів і провести нові вибори

11 серпня в Білорусі заплановано загальнонаціональний страйк, народ закликають не виходити на роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Nexta live.

"Режим тримається виключно на нас і страйк - це те, чого він боїться найбільше. На податки від нашої праці він годує свою армію чиновників і бандитів у чорному, які стріляють мирним людям у спину і ногами б'ють жінок", - ідеться в повідомленні.

Протестувальники вимагають:

- Визнання Світлани Тіхановської новим президентом Республіки Білорусь;
- Звільнення всіх політичних в'язнів;
- Проведення нових чесних виборів.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Читайте: Білоруська і російська пропаганда намагаються представити протести в Білорусі, як спецоперацію українських спецслужб, - Братущак

Протестувальники в Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк: вимагають визнати Тіхановську президентом, звільнити політвязнів і провести нові вибори 01

Білорусь (8084) вибори (6755) Лукашенко Олександр (2695) Тіхановська Світлана (389)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Тихановская пошла ради перевыборов, она сразу сказала, что моя программа кандидата в президенты это проведение честных выборов.
показати весь коментар
11.08.2020 09:25 Відповісти
+16
Протестувальники в Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк: вимагають визнати Тіхановську президентом, звільнити політв'язнів і провести нові вибори - Цензор.НЕТ 9366
показати весь коментар
11.08.2020 11:20 Відповісти
+13
Как-то странно:
Признать президентом и провести новые выборы?
показати весь коментар
11.08.2020 09:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
ми теж так вважали, що "нет спорных территорий"
показати весь коментар
11.08.2020 11:09 Відповісти
Да ну ладно. Донбасс и Крым давно бурлили, только наше руководство этого "не замечало" в угоду свинособакам.
показати весь коментар
11.08.2020 11:37 Відповісти
Я так розумію,що в'язні,яких вимагають звільнити,це чоловік Тихановської ,який буде брати участь в нових виборах.А також його соратник"опозиціонер" Цепкало,який втік в рашу і накатав челобитну пуйлу?Оцей?
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/406405-uehavshiy-v-rossiyu-iz-za-politicheskogo-presledovaniya-sopernik Не допущенный к выборам президента Белоруссии Валерий Цепкало обратился к Владимиру Путину и «братьям-россиянам» с просьбой осудить «антинародную и антироссийскую политику» белорусского режима.

В письме Цепкало обращается не только к Путину, но и к «братьям-россиянам». Он просит «не подставлять в очередной раз «плечо» действующему президенту страны Александру Лукашенко. На протяжении всего своего правления Лукашенко, по его мнению, в отношениях с Россией «занимался политическими играми, получая максимум выгоды для своего режима и допуская непозволительную в международных отношениях и дипломатической практике риторику». По мнению Цепкало, у Лукашенко никогда не было желания строить с Россией «честные, уважительные и сбалансированные взаимоотношения».

В качестве целей оппозиции Цепкало обозначил избрание единого оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, освобождение политзаключенных и проведение новых выборов с участием всех альтернативных кандидатов. Эти цели он перечислил и в письме Путину.(С)
показати весь коментар
11.08.2020 10:55 Відповісти
Забастовка, в сложившейся ситуации - это хорошее, рациональное решение. Тут ОМОН бессилен. Вот только что бы директора предприятий и чиновники не обвели народ вокруг пальца. Что бы это не оказалось очередным маневром власти, сбить волну активного протеста и успокоить ситуацию в стране, а дальше начать бесконечные переговоры.
показати весь коментар
11.08.2020 11:00 Відповісти
Какая еще забастовка. Они натуральные паяцы. Более 80% населения реально поддержало Лукашенко. Злые клоуны, рвущиеся к дерибану, пытаются проводить государственный переворот. Лукашенко явно не без недостатков, но народ сейчас не видит ему альтернативы. И очевидно что народ прав.
показати весь коментар
11.08.2020 11:11 Відповісти
Третий день читаю новости из Беларусии и не могу понять против чего протестуют. Говорят, что против фальсификации выборов. Но где факты фальсификации? На выборах присутствовали тысячи местных и международных наблюдателей, представители кандидатов..., которые должны знать данные занесенные в протоколы комиссий. Где факты вброса, подкупа, каруселей... Против чего протестуют, против того, что кухарка сказала, что она победила. Так выложи факты своей победы и тогда, против их непризнания, протестуй. Понятно, что Лука всем надоел, хочется чего-то нового. Ну так выдвигайте кого-то достойного, который сильнее его. Ну это... Когда вся страна работала на экономику, оно сидело дома, а потом выключила сериал по телику и решила: а пойду ка я в президенты. Два слова связать не может, ноль в политике, экономике, финансах, управлении... Сябры, за кого на баррикады вышли? Это самое достойное, что у вас есть? Так чего ж эта ваша Жанна ДАРКкевич не на протестах с вами, а драпанула за границу? И вы ей страну и себя хотите доверить?
показати весь коментар
11.08.2020 11:13 Відповісти
Вы бы читали новости в беларуских телеграм-каналах или на оппозиционных ресурсах. Тогда бы знали, как проводят выборы в Беларуси, и как считают голоса. И никаких тысяч иностранных наблюдателей не было. Официально - около 250 чел, и те скорее всего из россии. Независимых наблюдателей зачастую не пускали на порог участков, мотивируя эпид. ситуацией. По поводу выдвижения кого-то достойного. Все достойные сидят по тюрьмам.
показати весь коментар
11.08.2020 14:16 Відповісти
троль досить флудити
Насмішив На выборах присутствовали тысячи местных и международных наблюдателей, представители кандидатов.
показати весь коментар
11.08.2020 14:53 Відповісти
Захлебнется забастовка (. Кремль подогреет Бацьку деньгами, переживут. А вот что будет с западными инвестициями в Белорусь - большой вопрос. Риски невозврата плавно возрастают.
показати весь коментар
11.08.2020 11:15 Відповісти
Нет в Белоруси оппозиционного лидера, поэтому все акции рано или поздно свернутся. Тихановская уже уехала в Литву, за что бороться?
показати весь коментар
11.08.2020 11:19 Відповісти
против ***** в виде Луки.
показати весь коментар
11.08.2020 11:21 Відповісти
Поля, золотая Вы моя, Вы реально представляете себе, что беларусы борются за Тихановскую?
показати весь коментар
11.08.2020 16:06 Відповісти
Протестувальники в Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк: вимагають визнати Тіхановську президентом, звільнити політв'язнів і провести нові вибори - Цензор.НЕТ 9366
показати весь коментар
11.08.2020 11:20 Відповісти
Ха! Меняют одного ватника на другую...ватницу.
показати весь коментар
11.08.2020 12:00 Відповісти
естественный круговорот ваты в природе))))
показати весь коментар
11.08.2020 12:10 Відповісти
Визнати Тихановську президентом і тут же оголосити нові вибори. Шизофренія. Жаль сябрів, але, ще неготові...
показати весь коментар
11.08.2020 12:17 Відповісти
Ну, таперичя, Запад выразит не только глубокую обеспокоенность, но и крайнюю озабоченность!
показати весь коментар
11.08.2020 12:18 Відповісти
Всей забастовки - перерыв на обед! Ни чего не будет...
показати весь коментар
11.08.2020 12:21 Відповісти
Ребята тащите Белазовские покрышки Иначе это всё флешмоб
показати весь коментар
11.08.2020 12:40 Відповісти
Уже полдень!
Что-то началось?
показати весь коментар
11.08.2020 12:42 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389078/ Жабинковский сахарный завод полностью остановил работу - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск

..............................................................................................................
.https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389061/ Минский электротехнический завод начал забастовку - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск Протестувальники в Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк: вимагають визнати Тіхановську президентом, звільнити політв'язнів і провести нові вибори - Цензор.НЕТ 5487
показати весь коментар
11.08.2020 12:48 Відповісти
У Мінську вивозять усі лавки. Бояться, що люди будуть використовувати їх як барикади. Мусорки теж вирішили вивезти. Такими темпами люди будуть кидати сміття в міліціонерів (с)
показати весь коментар
11.08.2020 14:10 Відповісти
Ну хоч щось, бо зовсім вже все кепсько може закінчитись,так,власне, і не розпочавшись,і всі жертви були б даремні...
показати весь коментар
11.08.2020 14:24 Відповісти
Зачем в Беларусь приехала партия русских боевиков?
Лукашенко там словил далеко не всех.
показати весь коментар
11.08.2020 20:34 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 