Протестувальники в Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк: вимагають визнати Тіхановську президентом, звільнити політв'язнів і провести нові вибори
11 серпня в Білорусі заплановано загальнонаціональний страйк, народ закликають не виходити на роботу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Nexta live.
"Режим тримається виключно на нас і страйк - це те, чого він боїться найбільше. На податки від нашої праці він годує свою армію чиновників і бандитів у чорному, які стріляють мирним людям у спину і ногами б'ють жінок", - ідеться в повідомленні.
Протестувальники вимагають:
- Визнання Світлани Тіхановської новим президентом Республіки Білорусь;
- Звільнення всіх політичних в'язнів;
- Проведення нових чесних виборів.
9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/406405-uehavshiy-v-rossiyu-iz-za-politicheskogo-presledovaniya-sopernik Не допущенный к выборам президента Белоруссии Валерий Цепкало обратился к Владимиру Путину и «братьям-россиянам» с просьбой осудить «антинародную и антироссийскую политику» белорусского режима.
В письме Цепкало обращается не только к Путину, но и к «братьям-россиянам». Он просит «не подставлять в очередной раз «плечо» действующему президенту страны Александру Лукашенко. На протяжении всего своего правления Лукашенко, по его мнению, в отношениях с Россией «занимался политическими играми, получая максимум выгоды для своего режима и допуская непозволительную в международных отношениях и дипломатической практике риторику». По мнению Цепкало, у Лукашенко никогда не было желания строить с Россией «честные, уважительные и сбалансированные взаимоотношения».
В качестве целей оппозиции Цепкало обозначил избрание единого оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, освобождение политзаключенных и проведение новых выборов с участием всех альтернативных кандидатов. Эти цели он перечислил и в письме Путину.(С)
Насмішив На выборах присутствовали тысячи местных и международных наблюдателей, представители кандидатов.
Что-то началось?
.https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389061/ Минский электротехнический завод начал забастовку - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск
Лукашенко там словил далеко не всех.