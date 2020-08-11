Протестувальники в Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк: вимагають визнати Тіхановську президентом, звільнити політв'язнів і провести нові вибори

11 серпня в Білорусі заплановано загальнонаціональний страйк, народ закликають не виходити на роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Nexta live.

"Режим тримається виключно на нас і страйк - це те, чого він боїться найбільше. На податки від нашої праці він годує свою армію чиновників і бандитів у чорному, які стріляють мирним людям у спину і ногами б'ють жінок", - ідеться в повідомленні.

Протестувальники вимагають:

- Визнання Світлани Тіхановської новим президентом Республіки Білорусь;

- Звільнення всіх політичних в'язнів;

- Проведення нових чесних виборів.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

