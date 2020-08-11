Білоруська і російська пропаганда намагаються представити протести в Білорусі, як спецоперацію українських спецслужб, - Братущак

Пам'ятаєте затриманих у Білорусі "вагнерівців"? Вжух, і вони вже не росіяни, а учасники спецоперації українських спецслужб.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Олексій Братущак, передає Цензор.НЕТ.

"За подіями в Білорусі стоять українці. Так-так, увесь той протест – наших рук справа.

От дивіться. Пам’ятаєте затриманих в Білорусі "вагнерівців"? Вжух, і вони вже не росіяни, а учасники спецоперації українських спецслужб. Ледь не Лукашенка мали вбити. Так каже російська пропаганда", - розповів він.

"З України їхали, там вистачає майданутих", - каже вже Лукашенко. Так-так, наші майданівці їхали шатати ситуацію в Мінську. Але їх не пустили. Не вірите Лукашенку? Так от вам підтвердження з телеканалу Медведчука (так-так, це саме той з українських політиків, хто вже привітав Лукашенка з перемогою). Ось в ефірі медведчуківського телеканалу працівниця сайту "Страна" Світлана Крюкова розповідає, що летіла в Мінськ, але її не впустили. Бо весь літак – усі пасажири - летіли "працювати на протест". Каже Крюкова. І білоруська пропаганда бере цю заяву в сюжет для свого головного телеканалу. Бо – правда. Ну, для офіційної білоруської пропаганди", - пояснив журналіст.

"Тому не дивуйтеся, що на вулицях Мінська в трєніках гуляє Арсеній Яценюк (дивіться мій попередній пост). Там десь і "кривавий пастор" є. Ну, і без Ющенка чергова "кольорова революція" не обійдеться. Порошенко на трахторі от-от має під’їхати) Усі наші – там)))", - іронізує Братущак

"Ну, або білоруська та російська пропаганда знову бреше. Намагається налаштувати білорусів проти українців. Не вперше, до речі. І це привід Зеленському зателефонувати Лукашенку. Висловити свою стурбованіть розпалюваню ворожнечі між двома народами. І застерегти від силового захоплення влади та запровадження військової диктатури. Ба більше, це має бути ультиматум. Бо якщо українці такі круті, що доросли до реалізації сценарію державного перевороту в сусідній країні, то можемо собі дозволити). Додаю стопкадр з сюжету білоруської пропаганди, де працівники "Страни" розповідають про українців, які летіли "працювати на протесті"", - резюмував журналіст.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.