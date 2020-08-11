Білоруська і російська пропаганда намагаються представити протести в Білорусі, як спецоперацію українських спецслужб, - Братущак
Пам'ятаєте затриманих у Білорусі "вагнерівців"? Вжух, і вони вже не росіяни, а учасники спецоперації українських спецслужб.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Олексій Братущак, передає Цензор.НЕТ.
"За подіями в Білорусі стоять українці. Так-так, увесь той протест – наших рук справа.
От дивіться. Пам’ятаєте затриманих в Білорусі "вагнерівців"? Вжух, і вони вже не росіяни, а учасники спецоперації українських спецслужб. Ледь не Лукашенка мали вбити. Так каже російська пропаганда", - розповів він.
"З України їхали, там вистачає майданутих", - каже вже Лукашенко. Так-так, наші майданівці їхали шатати ситуацію в Мінську. Але їх не пустили. Не вірите Лукашенку? Так от вам підтвердження з телеканалу Медведчука (так-так, це саме той з українських політиків, хто вже привітав Лукашенка з перемогою). Ось в ефірі медведчуківського телеканалу працівниця сайту "Страна" Світлана Крюкова розповідає, що летіла в Мінськ, але її не впустили. Бо весь літак – усі пасажири - летіли "працювати на протест". Каже Крюкова. І білоруська пропаганда бере цю заяву в сюжет для свого головного телеканалу. Бо – правда. Ну, для офіційної білоруської пропаганди", - пояснив журналіст.
"Тому не дивуйтеся, що на вулицях Мінська в трєніках гуляє Арсеній Яценюк (дивіться мій попередній пост). Там десь і "кривавий пастор" є. Ну, і без Ющенка чергова "кольорова революція" не обійдеться. Порошенко на трахторі от-от має під’їхати) Усі наші – там)))", - іронізує Братущак
"Ну, або білоруська та російська пропаганда знову бреше. Намагається налаштувати білорусів проти українців. Не вперше, до речі. І це привід Зеленському зателефонувати Лукашенку. Висловити свою стурбованіть розпалюваню ворожнечі між двома народами. І застерегти від силового захоплення влади та запровадження військової диктатури. Ба більше, це має бути ультиматум. Бо якщо українці такі круті, що доросли до реалізації сценарію державного перевороту в сусідній країні, то можемо собі дозволити). Додаю стопкадр з сюжету білоруської пропаганди, де працівники "Страни" розповідають про українців, які летіли "працювати на протесті"", - резюмував журналіст.
9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
***, откровенно антиукраинская риторика, явная госизмена и призывы к перевороту для утверждения марионеточной диктатуры мертвччука... еще один Петин пройопп, этот мертвеччук. Не научились украинские прогрессивные перевороты себя защищать
с кремлём.
😂
Их бояться русские, они шумят в Беларуси, а по Донецку ваще разгуливают в открытую и делают провокации.
ВияНуланд!
-ты чего это пес плешивый КГБшный миня кинул на газу и нефти,немцам по пятаку продаешь,а мне по полтиннику...? убью студент Обну\леный
-григорьевич не пыли,видишь Эрдоган и принц Салман мне в дупло заехали па самые Мавзолеи,куда девацца,плати пес плешивый....
https://twitter.com/SiIavpravde
https://twitter.com/SiIavpravde Сила в правде
Ребята на видео говорят Русский ОМОН в Минске!
https://twitter.com/i/status/1292941535118491650 https://twitter.com/i/status/1292941535118491650
А з работницей сайта "Страна" Светланой Крюковой яка "рассказывает," Баканову слабо порозмовляти, а МЗС України слабо звернутись до телеканалу з вимогою спростування ?
Що ЗЄлікі сцим по пяткам, бо за мертвечуком #уйло стоїть ?
Все не поделят одну Хату
То союз хотят построить
Общую валюту замутить
20 лет в сортире крутят
Воду,дрожжи и мозги
Хаты те уже вскипели
Пора испечь гнилые пироги....
Эх колхозные братаны...
Пу и Лу,пора на пенсию...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Жыве Беларусь!
"Чергова спроба ????ського захоплення телеканалу 112 президентом Зеленським"?
Так Зеля все-таки пытается бороться с мертведчуковскими помойками?
Дык у нас во главе спецслужб сейчас пророссийские клоуны из 95-квартала.
Они и в своей стране ничего глобального организовать не могут. Не то чтобы в соседней.
Тоді - інша справа !
А у даній ситуації ...., просто протести проти ...
ай да Ярош! могЁт
"Не удивляйтесь, что на улицах Минска в трениках гуляет Арсений Яценюк. Там где-то и "кровавый пастор" есть. Ну, и без Ющенко очередная "цветная революция" не обойдется. Порошенко на трахторе вот-вот должен подъехать) Все наши - там)))",