13 854 82

Білоруська і російська пропаганда намагаються представити протести в Білорусі, як спецоперацію українських спецслужб, - Братущак

Пам'ятаєте затриманих у Білорусі "вагнерівців"? Вжух, і вони вже не росіяни, а учасники спецоперації українських спецслужб.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Олексій Братущак, передає Цензор.НЕТ.

"За подіями в Білорусі стоять українці. Так-так, увесь той протест – наших рук справа.
От дивіться. Пам’ятаєте затриманих в Білорусі "вагнерівців"? Вжух, і вони вже не росіяни, а учасники спецоперації українських спецслужб. Ледь не Лукашенка мали вбити. Так каже російська пропаганда", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Другий день протестів у Білорусі: коктейлі "Молотова", світлошумові гранати, стрільба і барикади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"З України їхали, там вистачає майданутих", - каже вже Лукашенко. Так-так, наші майданівці їхали шатати ситуацію в Мінську. Але їх не пустили. Не вірите Лукашенку? Так от вам підтвердження з телеканалу Медведчука (так-так, це саме той з українських політиків, хто вже привітав Лукашенка з перемогою). Ось в ефірі медведчуківського телеканалу працівниця сайту "Страна" Світлана Крюкова розповідає, що летіла в Мінськ, але її не впустили. Бо весь літак – усі пасажири - летіли "працювати на протест". Каже Крюкова. І білоруська пропаганда бере цю заяву в сюжет для свого головного телеканалу. Бо – правда. Ну, для офіційної білоруської пропаганди", - пояснив журналіст.

"Тому не дивуйтеся, що на вулицях Мінська в трєніках гуляє Арсеній Яценюк (дивіться мій попередній пост). Там десь і "кривавий пастор" є. Ну, і без Ющенка чергова "кольорова революція" не обійдеться. Порошенко на трахторі от-от має під’їхати) Усі наші – там)))", - іронізує Братущак

"Ну, або білоруська та російська пропаганда знову бреше. Намагається налаштувати білорусів проти українців. Не вперше, до речі. І це привід Зеленському зателефонувати Лукашенку. Висловити свою стурбованіть розпалюваню ворожнечі між двома народами. І застерегти від силового захоплення влади та запровадження військової диктатури. Ба більше, це має бути ультиматум. Бо якщо українці такі круті, що доросли до реалізації сценарію державного перевороту в сусідній країні, то можемо собі дозволити). Додаю стопкадр з сюжету білоруської пропаганди, де працівники "Страни" розповідають про українців, які летіли "працювати на протесті"", - резюмував журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС Білорусі заявило про першого загиблого протестувальника в Мінську

Білоруська і російська пропаганда намагаються представити протести в Білорусі, як спецоперацію українських спецслужб, - Братущак 01
Білоруська і російська пропаганда намагаються представити протести в Білорусі, як спецоперацію українських спецслужб, - Братущак 02

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Автор: 

+29
Пятая колонна медведчука сполна отрабатывает свой хлеб ,поёт дуэтом
с кремлём.
показати весь коментар
11.08.2020 08:44 Відповісти
+19
Распятого в трусиках мальчика Коленьку ещё не нашли?)
показати весь коментар
11.08.2020 08:44 Відповісти
+18
Визитки /Яроша уже нашли?
показати весь коментар
11.08.2020 08:40 Відповісти
Так вот чо ванька баканов не обезвреживал терористов . Это он разабатывал спецоперацию по дестабилизации в Беларуси
показати весь коментар
11.08.2020 08:40 Відповісти
Алексей Братущак, хм... Я ему должен и обязан верить?
показати весь коментар
11.08.2020 09:08 Відповісти
Нет... есть распухший правдой канал 112 и зик...
***, откровенно антиукраинская риторика, явная госизмена и призывы к перевороту для утверждения марионеточной диктатуры мертвччука... еще один Петин пройопп, этот мертвеччук. Не научились украинские прогрессивные перевороты себя защищать
показати весь коментар
11.08.2020 09:25 Відповісти
Хм... Я должен верить 112 и зик? Или может я должен верить пятому каналу? Хм, наверное у меня все таки должно быть своё мнение. Но, наверное, демократия такого не приветствует.
показати весь коментар
11.08.2020 11:05 Відповісти
Хм...
показати весь коментар
11.08.2020 11:15 Відповісти
Визитки /Яроша уже нашли?
показати весь коментар
11.08.2020 08:40 Відповісти
В Ростове риелторы снова потирают руки?)
показати весь коментар
11.08.2020 08:41 Відповісти
"Простите, а часовню тоже я?"...
показати весь коментар
11.08.2020 08:40 Відповісти
Баканов, займись этими чертями!
показати весь коментар
11.08.2020 08:41 Відповісти
Весело Братущак глумится над тараканом, задорно и с огоньком. Уважаю
показати весь коментар
11.08.2020 08:41 Відповісти
Та да. Биндеры чей только труба не шатать.
показати весь коментар
11.08.2020 08:42 Відповісти
а зачем нам это? нам как раз беспорядки в Беларуси не на руку, Лука сукин сын, но это прогнозируемый сукин сын. А вот кому на руку, тут и к бабке ходить не надо. Х.йлу напрямую выгоден этот бардак, что бы повторить украинский сценарий по развалу ближайших соседей
показати весь коментар
11.08.2020 08:43 Відповісти
Белорусская и российская пропаганда пытается представить протесты в Беларуси, как спецоперацию украинских спецслужб, - Братущак - Цензор.НЕТ 5517
показати весь коментар
11.08.2020 09:00 Відповісти
Распятого в трусиках мальчика Коленьку ещё не нашли?)
показати весь коментар
11.08.2020 08:44 Відповісти
его в турции звалашылы ))
показати весь коментар
11.08.2020 08:52 Відповісти
Пятая колонна медведчука сполна отрабатывает свой хлеб ,поёт дуэтом
с кремлём.
показати весь коментар
11.08.2020 08:44 Відповісти
Визитку Яроша еще не нашли? Ждемссс...
показати весь коментар
11.08.2020 08:44 Відповісти
Я даЖе цуть-цуть загордилси!
😂
показати весь коментар
11.08.2020 08:45 Відповісти
Я тоже. Вот нам в Украине раньше Майданы устраивали мириканцы и прочие жидобандеровцы. А теперь мы доросли, можем сами Майданы в соседних странах делать.
показати весь коментар
11.08.2020 08:59 Відповісти
ЦРУ, МИ-6 и прочие моссады нервно курят в сторонке и ждут распоряжений о роспуске.
показати весь коментар
11.08.2020 08:46 Відповісти
Аггга, мальчики в коротких штанишках они..))
показати весь коментар
11.08.2020 08:57 Відповісти
А вы говорите Лука русские танки не пропустит...Пропустит аж бегом,он щас перед кацам не то,что раком станет-он им лесгинку станцует...И ето уже не шутки!!!
показати весь коментар
11.08.2020 08:47 Відповісти
Угораю с этих Скабеевых Шалавьевых и Сикелевых..... Обнулятера хвалят за Хабаровский Майдан...Типа Путлер вяликий Палканводец...круче Жюкова Джугашвили и прочего советского ДЕРЬМА...
показати весь коментар
11.08.2020 08:47 Відповісти
Украинские спецслужбы самые крутые на постсоветском пространстве!!!
Их бояться русские, они шумят в Беларуси, а по Донецку ваще разгуливают в открытую и делают провокации.
показати весь коментар
11.08.2020 08:48 Відповісти
Вот они и нашли повод напасть на Украину.
показати весь коментар
11.08.2020 08:48 Відповісти
Украинские спецслужбы организовали протесты в Беларуси ? Да кто в это поверит ? Один вид Баканова с отрицательным IQ тому подтверждение.))
показати весь коментар
11.08.2020 08:49 Відповісти
А ни кацам,ни бульбашам доказательств не нужно,главное показать кто паскудит их спокойную,и тихую жизнь...Как показали выборы в Украине "лохтурат"всегда верит тому,кто круче врёт...
показати весь коментар
11.08.2020 08:55 Відповісти
а они думают не на Баканова, а на других орлов, которые с Порохом еще работали, на Буданова и Кондратюка, ккоторые якобы отчитываются напрямую ЦРУ в обход Баканова и поэтому их недавно повысили))
показати весь коментар
11.08.2020 09:00 Відповісти
А де Зебіли? Розкажіть нам про Пецю і Медведчука?
показати весь коментар
11.08.2020 08:50 Відповісти
Белорусская и российская пропаганда пытается представить протесты в Беларуси, как спецоперацию украинских спецслужб, - Братущак - Цензор.НЕТ 2549
показати весь коментар
11.08.2020 08:51 Відповісти
Спыницься!!!
показати весь коментар
11.08.2020 08:52 Відповісти
Білоруське село Януки (Вітебська область) активно готується до приїзду Президента України Віктора Януковича, предки якого походять з цього села.
показати весь коментар
11.08.2020 08:58 Відповісти
Пьяные негры на танках уже у границ, массово ввозится монтажная пена и снегири, готовые к распятию. Подгоняются стада плачущих коров и эпилептических женщин, не выходящих из припадков. Усиленно печатаются визитки Яроша и печеньки "Рошен".
показати весь коментар
11.08.2020 08:52 Відповісти
Позовите Вия Нуланд!
показати весь коментар
11.08.2020 09:09 Відповісти
Вот кого по настоящему бояться надо!!!
показати весь коментар
11.08.2020 11:58 Відповісти
Лукаш звонит Путлеру и говорит.....
-ты чего это пес плешивый КГБшный миня кинул на газу и нефти,немцам по пятаку продаешь,а мне по полтиннику...? убью студент Обну\леный
-григорьевич не пыли,видишь Эрдоган и принц Салман мне в дупло заехали па самые Мавзолеи,куда девацца,плати пес плешивый....
показати весь коментар
11.08.2020 08:54 Відповісти
Похоже на хорошо слаженный хор - тут и Путин своего кума с его каналом задействовал, и с Лукой сговорился. Продуманная спецоперация спецслужб России против Украины. Ради чего? А может Рашка создаёт повод, чтобы напасть на Украину?
показати весь коментар
11.08.2020 08:56 Відповісти
Считаю,что Ваша точка зрения имеет право быть среди основных.Сейчас ситуация такова,что Луку "загоняют" в некие рамки из которых ему не вырваться,учитывая не патологическую тягу к власти...
показати весь коментар
11.08.2020 09:02 Відповісти
Ось бандери вам ще не те влаштують. Трусіться і гавкайте.
показати весь коментар
11.08.2020 08:57 Відповісти
https://twitter.com/SiIavpravde
https://twitter.com/SiIavpravde

https://twitter.com/SiIavpravde Сила в правде



Ребята на видео говорят Русский ОМОН в Минске!



https://twitter.com/i/status/1292941535118491650 https://twitter.com/i/status/1292941535118491650
показати весь коментар
11.08.2020 08:59 Відповісти
Говорят что Тихановская уже в Литве
показати весь коментар
11.08.2020 09:00 Відповісти
Это зеркало в котором можно увидеть следующие выборы в Украине.Благодаря Порошенко вы сиогли в последний раз свободно голосовать.
показати весь коментар
11.08.2020 09:00 Відповісти
Журналист предлагает Зеленскому позвонить Лукашенко и поддержать, ради дружбы народов. Я правильно все понял?
показати весь коментар
11.08.2020 09:01 Відповісти
Пороху постійно дорікали за канали мертвечука, у т.ч. ЗЄля. Але при Пороху вони не несли такої зухвалої (ярой) антиукраїнської пропаганди, тримались берега, в рамках. При ЗЕвладі розпоясались - мертветчук демонстративно їздить в Крим на зустріч з #уйлом, його канали транслюють рашу (кирюху наприклад), всяку антидержавну підарасню (кілєр риг кожара,).
А з работницей сайта "Страна" Светланой Крюковой яка "рассказывает," Баканову слабо порозмовляти, а МЗС України слабо звернутись до телеканалу з вимогою спростування ?
Що ЗЄлікі сцим по пяткам, бо за мертвечуком #уйло стоїть ?
показати весь коментар
11.08.2020 09:01 Відповісти
Ти ба, як старанно "налагоджують" "братерські" стосунки та мир з Україною. Правда ж, зеленський?
показати весь коментар
11.08.2020 09:03 Відповісти
какіх-какіх спецслужб, ізвінітє...
показати весь коментар
11.08.2020 09:06 Відповісти
Два плешивых акробата
Все не поделят одну Хату
То союз хотят построить
Общую валюту замутить
20 лет в сортире крутят
Воду,дрожжи и мозги
Хаты те уже вскипели
Пора испечь гнилые пироги....
Эх колхозные братаны...
Пу и Лу,пора на пенсию...
показати весь коментар
11.08.2020 09:10 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
11.08.2020 09:15 Відповісти
Это не украинские спецслужбы, а потрошиные потрохоботы.
показати весь коментар
11.08.2020 09:20 Відповісти
Олежа, расшифруй то дерьмо, которое ты изверг ртом.
показати весь коментар
11.08.2020 19:35 Відповісти
Потрохоботы разгоняют Майдан в Беларуси и ***** тоже. Но и сами беларусы а как же. А вот кто воспользуется итогами? Вопрос.
показати весь коментар
14.08.2020 21:09 Відповісти
Порохоботам, как раз, выгодно что бы остался бацька, ибо что ждать от кацапской "опозиции" хз. А ты, Олежка, дибил, как я посмотрю.
показати весь коментар
14.08.2020 21:50 Відповісти
Порохоботам может быть Бацька удобней, но хозяину потрохоботов нет. И не обзывайся.
показати весь коментар
14.08.2020 22:42 Відповісти
Дибилоид, у тебя с логикой бяда, как у всех идиотов. С одной стороны ты утверждаешь что у "порохоботов" есть хозяин, но с другой стороны что у них есть свое мнение, отличное от хозяйского. У тебя от таких противоречий дерьмо в бошке не закипает?
показати весь коментар
15.08.2020 09:20 Відповісти
А десь там на сході України, виборці Медведчука зітхнули з полегшенням, бандерівці і правосекі їдуть не до їх а в Білорусь.
показати весь коментар
11.08.2020 09:24 Відповісти
Ги, не при цьому керівництві. СБУ не Моссад на такі спецоперації не здатін.
показати весь коментар
11.08.2020 09:25 Відповісти
Крысы кремлевские кроме ГУЛАГа за 100 лет так ни буя и не построили...,Перестройку повторите БАРАНы одноклеточные...Перестройка два струна,нету денех ни шиша....и это с газом нефтью и Алмазами Якутии..стадо ИДИОТОВ Шарико-Швондеров краснопузых...
показати весь коментар
11.08.2020 09:27 Відповісти
Лукашенка красиво разыграл антиросийскую карту. Признаюсь я и сам повелся на клоунаду с вагнеровцами. Но главное, что беларусы не повелись.
Жыве Беларусь!
показати весь коментар
11.08.2020 09:28 Відповісти
Батька китайцев развел на 500 лямов долляров красиво... Сидзиньпин богатый Буратин,заплатит колхознику на развитие бизнеса советского Хлама...
показати весь коментар
11.08.2020 09:33 Відповісти
Ну а че, украинские спец службы что хотят делают по миру, наша спецслужба всем спецслужбам спецслужба )))
показати весь коментар
11.08.2020 09:35 Відповісти
Урода ушастого Медведчука давно пора подвесить за яйца (если есть) иди за ноги. Вместе с Оксаной Марченко. В идеале - и старика Кабаева с гимнасткой. Как идейного вдохновителя Пуйла Владимировича - Муссолини с Петаччи...
показати весь коментар
11.08.2020 09:35 Відповісти
Ну, з тими італійськими партизани вчинили гуманно - спочатку розстріляли, а вже потім повісили за ноги. Мертвечук же з своєю самкою і на таку "гуманність" не заслуговує.
показати весь коментар
11.08.2020 09:43 Відповісти
Словакия выгнала нах... три спецслужбиста РАБссии,очередная паБЕДА плешивого Хмыря....повторили подвиг ФСБшников в Черногории и Греции...стадо баранов одни ПРОВАЛЫ
показати весь коментар
11.08.2020 09:38 Відповісти
Зеленый клоун ездил же к диктатору .и договорились об очередном лохотроне .****** они все
показати весь коментар
11.08.2020 09:38 Відповісти
Якщо б теперішні спецслужби зуміли організувати ці протести в Бульбашії, то це говорило б про їх високий професіоналізм. Але хто ж повірить, що ці пристосуванці є професіоналами?
показати весь коментар
11.08.2020 09:39 Відповісти
Когда откроется Заседание Гаагагского Трибунала по Боингу...Крысы кремлевкие запоют совсем другие ПЕСНИ....Иски потерпевших на миллиарды долларов...Получите порцию па самый МАВЗОЛЕЙ...ублюдки...А следом Польша подаст ИСК по самолету Леха Качинского....Не отмоетесь шакалы...
показати весь коментар
11.08.2020 09:43 Відповісти
...и погребинский это озвучил на канале "НАШ".."это была операция СБУ под руководством ЦРУ,направленная на свержение Лукашенко..."..Имеем "политОЛУХА",работающего на ФСБ РФ...
показати весь коментар
11.08.2020 09:49 Відповісти
Михайло Погребинский старый и тупой Мудак работает на КГБ-ФСБ еще в времен Перестройки...
показати весь коментар
11.08.2020 09:53 Відповісти
Может и ездили но оплачивал наверное Медведчук
показати весь коментар
11.08.2020 09:57 Відповісти
Майдан в Бульбашии организовали Тихановская,ее муж,а так же арестованный глава Белгазпромбанка Бабарико и прочая шелупонь рангом ниже...
показати весь коментар
11.08.2020 10:00 Відповісти
Оу, а что там написано в правом-верхнем углу за объявление?

"Чергова спроба ????ського захоплення телеканалу 112 президентом Зеленським"?

Так Зеля все-таки пытается бороться с мертведчуковскими помойками?
показати весь коментар
11.08.2020 10:02 Відповісти
Все это цирк типа 95 квартал...
показати весь коментар
11.08.2020 10:03 Відповісти
А где Правый сектор, Ярош? Недоработка
показати весь коментар
11.08.2020 10:07 Відповісти
Весь Мир театр а люди в нем АКТЕРЫ../Уильям Шекспир/ а конкретно Андрей Панин в роли Путлера,Голобородько в роли Зеленского,актер Голливуда Дональд Трамп в роли Дона Трампа..
показати весь коментар
11.08.2020 10:08 Відповісти
Блеять! Ржунимагу!
Дык у нас во главе спецслужб сейчас пророссийские клоуны из 95-квартала.
Они и в своей стране ничего глобального организовать не могут. Не то чтобы в соседней.
показати весь коментар
11.08.2020 10:16 Відповісти
Мировому сообществу,а тем более Украине всякие протестные акции в московии и Беларуси и нахрен не нужны, по той простой причине что никакая помощь не будет действенной покуда сами народы не захотят свободы, а не перераспределения благ.
показати весь коментар
11.08.2020 10:22 Відповісти
Був би хороший потенційний національний білоруський Лідер ...

Тоді - інша справа !
А у даній ситуації ...., просто протести проти ...
показати весь коментар
11.08.2020 13:13 Відповісти
Зєля! Ордєн Баканаву!
показати весь коментар
11.08.2020 10:41 Відповісти
в хабаровске бендеровцы, и в минске
ай да Ярош! могЁт
показати весь коментар
11.08.2020 10:42 Відповісти
Кто тут топил за Луку,наелись, это только начало подлости для Украины со стороны этой мрази.
показати весь коментар
11.08.2020 11:52 Відповісти
ПРОРОЧЕСТВО:
"Не удивляйтесь, что на улицах Минска в трениках гуляет Арсений Яценюк. Там где-то и "кровавый пастор" есть. Ну, и без Ющенко очередная "цветная революция" не обойдется. Порошенко на трахторе вот-вот должен подъехать) Все наши - там)))",
показати весь коментар
11.08.2020 12:29 Відповісти
ага и вагнеровцев прислали.
показати весь коментар
11.08.2020 13:05 Відповісти
 
 