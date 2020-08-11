Количество активных больных COVID-19 снизилось в 10 областях Украины, - СНБО

Количество излечившихся от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в девяти областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской, Харьковской, Одесской и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве (более 100).

В то же время, в большинстве областей, кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, а также Киева, количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 17 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 28 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 676 человек (на 12 меньше за сутки);

- в Волынской области подтверждено 48 случаев заболевания, 1 человек умер, 33 выздоровели, сейчас болеет 1 085 человек (на 14 больше за сутки);

- в Днепропетровской области нет новых случаев заболевания, но 2 заболевших ранее умерли, а 14 - выздоровели, сейчас болеет 390 человек (на 16 меньше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 6 новых случаев заболевания и 19 выздоровления, болеет 206 человек (на 13 меньше);

- в Житомирской области 24 человека заболели, 3 умерли и 29 выздоровели, болеет 579 человек (на 8 меньше);

- в Закарпатской области 66 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 11 - выздоровления, сейчас болеет 3 144 человека (на 54 больше за сутки);

- в Запорожской области 6 новых заболевших и 7 человек выздоровели, сейчас болеет 278 человек (на 1 меньше);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 114 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 83 - выздоровления, сейчас болеют 3 467 человек (на 29 больше);

- в Киеве 123 новых случая заболевания и 33 человека выздоровели, сейчас болеет 6 293 человека (на 90 больше за сутки);

- в Киевской области 42 новых заболевших, 1 человек умер и 8 выздоровели, сейчас болеют 1 199 человек (на 33 больше за сутки);

- в Кировоградской области 1 человек заболел и 4 выздоровели, сейчас болеет 33 человека (на 3 меньше за сутки);

- в Луганской области только 2 случая заболевания, болеет 40 человек;

- во Львовской области подтвержден 161 новый случай заболевания Covid-19, 4 случая смерти и 13 случаев выздоровления, сейчас болеют 7 884 человека (на 144 больше за сутки);

- в Николаевской области 13 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 6 - выздоровления, сейчас болеет 222 человека (на 6 больше за сутки);

- в Одесской области 134 новых случая заболевания, 2 человека умерли, 39 выздоровели, сейчас болеет 2 849 человек (на 93 больше за сутки);

- в Полтавской области 6 новых случаев заболевания и 5 выздоровления, сейчас болеет 130 человек (на 1 больше за сутки);

- в Ривненской области 95 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 66 случаев выздоровления, сейчас болеет 1 561 человек (на 28 больше за сутки);

- в Сумской области 3 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 13 - выздоровления, сейчас болеет 275 человек (на 11 меньше);

- в Тернопольской области 51 новый случай заболевания, 3 случая смерти и 76 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 163 человека (на 28 меньше);

- в Харьковской области 129 новых случаев заболевания, 2 случая смерти, 20 человек выздоровели, сейчас болеют 2 352 человека (на 107 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 2 новых случая заболевания и 1 случай смерти, болеют 53 человека (на 1 больше, чем днем ранее);

- в Хмельницкой области 8 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 8 – выздоровления, сейчас болеет 301 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Черкасской области 3 человека заболели и 9 выздоровели, сейчас болеют 223 человека (на 6 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 90 новых случаев заболевания, 2 человека умерли и 51 выздоровел, сейчас болеет 1 371 человек (на 37 больше за сутки);

- в Черниговской области только 14 новых случаев заболевания, сейчас болеет 456 человек.

