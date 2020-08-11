РУС
Третий день в Беларуси наблюдаются значительные проблемы с интернет-доступом

Белорусские интернет-пользователи третий день подряд фиксируют значительные проблемы с доступом в интернет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, во вторник по-прежнему не загружаются многие сайты вне национальной доменной зоны by, не работают популярные социальные сети, не запускаются мессенджеры и глобальные поисковые системы, имеются проблемы с доступом к онлайн-сервисам, к примеру, сервисам заказа такси, прогноза погоды.

В основной день выборов президента Беларуси, 9 августа, интернет-пользователи отмечали проблемы с доступом к онлайн-ресурсам, включая сайты госучреждений, министерств и ведомств, госагентства "БелТА" и сайта президента Беларуси.

Читайте также: Байден - Лукашенко: Аресты граждан и попытки заткнуть рот наблюдателям – не действия политика, уверенного в победе

10 августа государственный оператор услуг связи "Белтелеком" сообщал, что до конца дня планирует восстановить полноценный доступ к глобальной сети в Беларуси. Заявлялось, что наблюдается "проблема с внешними каналами, большая нагрузка".

О конкретных сроках решения проблем в настоящее время не сообщается.

9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Лежат штабелями. Их бьют, издеваются. Никого туда не пускают", - отделение милиции Минска после протеста переполнено задержанными. ВИДЕО

Беларусь (8024) выборы (24794) Лукашенко Александр (3647) Тихановская Светлана (390)
