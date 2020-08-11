УКР
Третій день у Білорусі спостерігаються суттєві проблеми з інтернет-доступом

Білоруські інтернет-користувачі третій день поспіль фіксують значні проблеми з доступом в інтернет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, у вівторок, як і раніше, не завантажуються багато сайтів поза національною доменною зоною by, не працюють популярні соціальні мережі, не запускаються месенджери і глобальні пошукові системи, є проблеми з доступом до онлайн-сервісів, наприклад, сервісів замовлення таксі, прогнозу погоди.

В основний день виборів президента Білорусі, 9 серпня, інтернет-користувачі відзначали проблеми з доступом до онлайн-ресурсів, включно із сайтами держустанов, міністерств і відомств, держагентства "БелТА" і сайтом президента Білорусі.

10 серпня державний оператор послуг зв'язку "Белтелеком" повідомляв, що до кінця дня планує відновити повноцінний доступ до глобальної мережі в Білорусі. Заявлялося, що спостерігається "проблема із зовнішніми каналами, велике навантаження".

Про конкретні терміни вирішення проблем наразі не повідомляється.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Да если бы только с интернетом !
Там такие проблемы , что ой-ёй-ёй !
11.08.2020 10:47 Відповісти
Белорусы выбрали партизанскую тактику, а не ту что была в Киеве. В Киеве ценром всего был Майдан; желающие свержения режима прибывали на Майдан и уже с него проводились наступления(интернет был не очень нужен)! В Минске белорусы протестуют по всему городу, заставляя силовиков распылять свои бригады(тут интернет очень нужен: чтобы можно было передавать информацию о спец технике и человеческом ресурсе, которые были выделены в тот или иной район города. Также если протестующих не много, чтобы они могли просто слинять)
11.08.2020 11:45 Відповісти
Лукашенка блокує. Щоб світ не знав про його злочини.
11.08.2020 10:47 Відповісти
Есть такой интернациональный рецепт: если в стране не работает интернет-надо перезагрузить роутер убрать диктатора, после чего можно пользоваться пресловутым тырнетом.
11.08.2020 10:50 Відповісти
Нічо. Ілон Маск вирішить цю проблему по американськи.
Наукою і технікою.
11.08.2020 10:53 Відповісти
Посмотрим.
11.08.2020 10:59 Відповісти
А як тут лукодрочери кукарєкали на Порошенка, за те що він закрив інтернетпомийниці «Однокласснікі», і «Вконтактє»...
11.08.2020 10:52 Відповісти
в несколько раз возрос поток информации
просто сеть не справляется с нагрузкой
/припомните праздники начинаются массовые поздравления
невозможно дозвониться или войти в интернет /
так было и в Белоруссии и не надо пиариться
11.08.2020 13:21 Відповісти
 
 