Третій день у Білорусі спостерігаються суттєві проблеми з інтернет-доступом

Білоруські інтернет-користувачі третій день поспіль фіксують значні проблеми з доступом в інтернет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, у вівторок, як і раніше, не завантажуються багато сайтів поза національною доменною зоною by, не працюють популярні соціальні мережі, не запускаються месенджери і глобальні пошукові системи, є проблеми з доступом до онлайн-сервісів, наприклад, сервісів замовлення таксі, прогнозу погоди.

В основний день виборів президента Білорусі, 9 серпня, інтернет-користувачі відзначали проблеми з доступом до онлайн-ресурсів, включно із сайтами держустанов, міністерств і відомств, держагентства "БелТА" і сайтом президента Білорусі.

10 серпня державний оператор послуг зв'язку "Белтелеком" повідомляв, що до кінця дня планує відновити повноцінний доступ до глобальної мережі в Білорусі. Заявлялося, що спостерігається "проблема із зовнішніми каналами, велике навантаження".

Про конкретні терміни вирішення проблем наразі не повідомляється.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

