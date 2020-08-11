Третій день у Білорусі спостерігаються суттєві проблеми з інтернет-доступом
Білоруські інтернет-користувачі третій день поспіль фіксують значні проблеми з доступом в інтернет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, у вівторок, як і раніше, не завантажуються багато сайтів поза національною доменною зоною by, не працюють популярні соціальні мережі, не запускаються месенджери і глобальні пошукові системи, є проблеми з доступом до онлайн-сервісів, наприклад, сервісів замовлення таксі, прогнозу погоди.
В основний день виборів президента Білорусі, 9 серпня, інтернет-користувачі відзначали проблеми з доступом до онлайн-ресурсів, включно із сайтами держустанов, міністерств і відомств, держагентства "БелТА" і сайтом президента Білорусі.
10 серпня державний оператор послуг зв'язку "Белтелеком" повідомляв, що до кінця дня планує відновити повноцінний доступ до глобальної мережі в Білорусі. Заявлялося, що спостерігається "проблема із зовнішніми каналами, велике навантаження".
Про конкретні терміни вирішення проблем наразі не повідомляється.
9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
Там такие проблемы , что ой-ёй-ёй !
перезагрузить роутерубрать диктатора, после чего можно пользоваться пресловутым тырнетом.
Наукою і технікою.
просто сеть не справляется с нагрузкой
/припомните праздники начинаются массовые поздравления
невозможно дозвониться или войти в интернет /
так было и в Белоруссии и не надо пиариться