Договор на подъем танкера Delfi подписан, начались подготовительные работы, - Криклий

Подготовительные работы по поднятию затонувшего у одесского побережья танкера Delfi стартовали.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Одна из частных компаний обратилась с предложением осуществить работы по поднятию судна без использования государственных средств. Работы по подъему судна будет выполнять ООО "Краншип", а ООО "Бруклин-Киев" выступили с инициативой профинансировать сделку, за что им очень признательны", - написал глава МИУ.

Читайте также: Криклий - Зеленскому о работах по подъему танкера Delfi: Кран уже найден, сегодня будет подписан договор

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.

В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжает выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и теперь решать ее будет государство. Договор на эвакуацию танкера планируют подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.

Одесса (8027) танкер (157) Криклий Владислав (323)
Топ комментарии
+3
Тендер проводили? І які умови договору? Яка оплата?
11.08.2020 12:51 Ответить
+2
Договор на подъем танкера Delfi подписан, начались подготовительные работы, - Криклий - Цензор.НЕТ 3075
11.08.2020 12:52 Ответить
+1
это коррупция от бубочки
11.08.2020 12:53 Ответить
что б не волонтеры и пожертвования частного сектора у нас бы и масок в стране не найти б было днем с огнем
год не могли поднять, а щас хвалятся... лучше думали почему вы не смогли, и что всех достало это, а частный бизнес за свои его вытянуть решил.
позорища
показать весь комментарий
11.08.2020 12:53 Ответить
Усіх вітаю!
Нарешті озвучено нову дату, якщо все буде вдало- глава Одеської ОДА Максим Куций, проведе СЕППУКУ, оскільки державні Зе!Біли- слів на вітер не кидають?
показать весь комментарий
11.08.2020 13:13 Ответить
Надо было еще пол годика поподымать своими силами - не все причастные еще себе квартиры новые купили.
Соевая падла в своем репертуаре - лижет жопу Лолитке за гроши)))
показать весь комментарий
11.08.2020 13:18 Ответить
Зря радуетесь !! Ни хрена у этих воров от Зеленского ничего не получится!! К этому мероприятию надо отнестись немного посерьёзнее, по -инженерному, а не на хапок!!. Хотя откуда у безмозглой команды кухарок и баянистов Зеленского мозги инженеров??
показать весь комментарий
11.08.2020 13:24 Ответить
У воров попаредника получится?

"Работы по подъему судна будет выполнять ООО "Краншип", а ООО "Бруклин-Киев" выступили с инициативой профинансировать сделку", так зачем им это нужно, если не получится?
показать весь комментарий
11.08.2020 14:15 Ответить
Беззубая и никчемная власть! Фак!
показать весь комментарий
11.08.2020 14:03 Ответить
Власть этим не занималась до этого - этим занимался владелец, очевидно по закону у него было такое право.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:11 Ответить
Вы хорошо знаете законы по этому поводу?!
показать весь комментарий
11.08.2020 15:21 Ответить
Мы говорим не о возместить, а об убрать. Он пытался, и на это ему было дано время. После этого государство решает проблему, а владелец оплачивает издержки. Хотя, он может и оспаривать сумму в суде.
показать весь комментарий
12.08.2020 03:38 Ответить
Так понятно, что не он выполняет эти работы, а нанимает тех, у кого есть эта лицензия. Было сделано 3 попытки. Вы думаете это делала компания без лицензии?!
показать весь комментарий
13.08.2020 08:59 Ответить
На цензоре есть вся инфа, две последние попытки были недавно: https://censor.net/search/advanced/1/all/01-01-2000/14-08-2020/date/titles/0/delfi
показать весь комментарий
13.08.2020 09:41 Ответить
 
 