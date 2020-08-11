В Беларуси проходят массовые забастовки на крупных предприятиях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Беларуси началась общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места.

Об этом сообщает Telegram канал NEXTA_live, передает Цензор.НЕТ.

В соцсетях массово публикуются видео, как люди уходят с рабочих мест и требуют встречи с руководителями предприятий.

"Минский маргариновый завод массово уходит с работы. Люди аплодируют, машины сигналят", - говорится в одном из сообщений.

О бессрочном протесте объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ).

Забастовочные требования работников ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. Козлова":



1) Немедленно прекратить насилие в отношении мирных безоружных граждан, которые имеют право мирно выражать свою политическую позицию!



2) Прекратить провокации для оправдания действий силовиков.



3) Выпустить людей задержанных во время прошедших мирных демонстраций.



4) Включить интернет, чтобы исключить вероятность появления домыслов и слухов.

"Жабинковский сахарный завод полностью остановил свою работу, люди бастуют. Рабочие собрались в ДК и требуют встречи с председателем райисполкома для выдвижения своих требований", - говорится в сообщении.

"ОМОН разогнал людей, собравшихся возле проходной электротехнического завода им. Козлова , чтобы поддержать бастующих. Задержано минимум два человека", - отмечается в сообщении.

Также известно, что в столице Беларуси бастуют сотрудники Минского электротехнического завода, Института химии новых материалов НАН Беларуси.

По информации СМИ, на заводе БелАЗ в Жодино рабочие обсуждают формат забастовки и конкретные требования для предприятия.

Работники Жабинковского сахарного завода вызвали председателя райисполкома, чтобы объявить ему о начале забастовки.

Сотрудники предприятия "Гродно Азот" заявили, что не признают результаты выборов и также готовятся бастовать.







Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.