В Беларуси проходят массовые забастовки на крупных предприятиях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Беларуси началась общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места.
Об этом сообщает Telegram канал NEXTA_live, передает Цензор.НЕТ.
В соцсетях массово публикуются видео, как люди уходят с рабочих мест и требуют встречи с руководителями предприятий.
"Минский маргариновый завод массово уходит с работы. Люди аплодируют, машины сигналят", - говорится в одном из сообщений.
О бессрочном протесте объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ).
Забастовочные требования работников ОАО "МЭТЗ ИМ. В.И. Козлова":
1) Немедленно прекратить насилие в отношении мирных безоружных граждан, которые имеют право мирно выражать свою политическую позицию!
2) Прекратить провокации для оправдания действий силовиков.
3) Выпустить людей задержанных во время прошедших мирных демонстраций.
4) Включить интернет, чтобы исключить вероятность появления домыслов и слухов.
"Жабинковский сахарный завод полностью остановил свою работу, люди бастуют. Рабочие собрались в ДК и требуют встречи с председателем райисполкома для выдвижения своих требований", - говорится в сообщении.
"ОМОН разогнал людей, собравшихся возле проходной электротехнического завода им. Козлова , чтобы поддержать бастующих. Задержано минимум два человека", - отмечается в сообщении.
Также известно, что в столице Беларуси бастуют сотрудники Минского электротехнического завода, Института химии новых материалов НАН Беларуси.
По информации СМИ, на заводе БелАЗ в Жодино рабочие обсуждают формат забастовки и конкретные требования для предприятия.
Работники Жабинковского сахарного завода вызвали председателя райисполкома, чтобы объявить ему о начале забастовки.
Сотрудники предприятия "Гродно Азот" заявили, что не признают результаты выборов и также готовятся бастовать.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.
не наше профсоюзное гавно
видать на всем постсовке гнилые профсоюзы
НЕ заї..алося брехати,
гі... брехло ?
Рано радоваться!
Ну з москалями, все зрозуміло..... напівазіати, без азійських диспотій їхня Росія не може існувати.... Тому Ваня Грозний, Сталін, Путін, Кадиров...... але білоруси?
https://censor.net/comments/locate/3213087/019214ca-5d30-7218-b3fb-d545c2b777d5
В Україні і то...шо би там не казали...типу олігархи, опереточна демократія з ляльководами олігархами.... Але на почтку каденції в усіх президентів рейтинги під 50-70%, а під кінець.... 1-5%.... Так було з Ющем(1%), Порошенко під кінець каденції мав заледве (5%).... І швидше за все така ж доля і у Зелінського.....(Тільки один Кучма був 2 каденції, і то після першої мав низький рейтинг, але переміг бо у сепарники йому підвели комуняку Симоненка).... Тобто навіть 4 роки вистарчає, щоб суспільство втомилося від цієї людини....
А тут 30 років!!!!!! Одна та сама пика в телеку??? Це жах... як білоруси себе опустили з тим Лукашенко....
Інша справа РОСІЯ.... При Єльцині було 36 олігархів, при Путіні зараз під 200 олігархів.... Ті ж самі чинники... ПУТІН і його клептократична вертикаль, РЕСУРСИ... і по суті, в Росії БАНДИТСЬКІ 90-сті ніколи не закінчувалися... вони продовжуються.... Тому РОСІЯ ПРИРЕЧЕНА НА ДОВГЕ ІСНУВАННЯ З ОЛІГАРХАМИ....
Це тільки теорія, яка може бути чосто відірваною від життя. Виявляється, що не зовсім і вичерпав. Не всі білоруси напевне знають, але відчувають, що з їхнім Лукою більш як в 2 раза ВВП на душу населення більше ніж в Україні, в якій багато раз змінилися президенти. Просто Лука більше як може старається для країни, а наші президенти більше стараються красти.
Ото я думаю, що і зараз народ все таки проголосував за Луку. У них нема кращого вибору. Думаю, що його суперники хочуть розікрасти Біларусь.
А то що зараз відбувається у білорусів, свідчить про серйозні проблеми в економіці...Завжди такі події потрібно привязувати до економічних чинників....
Значного профіту від знижок на російський газ і нафту немає (падіння цін - світова тенденція) , виробництво немодернізоване, совкове, потужні західні інвестиції не йдуть, тому що санкції..... Всі кредити або з Росії, або з Китаю..., а Росія сама зараз в траблі..... От і потроху починають бунтувати білоруси....
В авторитарних і в напівавторитарних режимах ЕКОНОМІКА, СУДИ, ПОЛІТИКА - це по суті ОДНА ЛЮДИНА.... І коли йде все добре, то ця людина забирає всі ЛАВРИ собі, коли щось валиться, то всі шишки дістаються також цій ЛЮДИНІ.....
В сталих демократіях, зовсім інакше... там сильні незалежні інституції, а не верховна влада..... І Меркель може бути навіть 30 років канцлером, але якщо почнуться проблеми в економіці, то жоден німець не буде звинувачувати у цьому Меркель(що вона стара і вичерпалася), а лише ті інституції і тих чиновників, які займаються економікою країни....
Архимед - 73 года
Исаак Ньютон - 84 года
Галилео Галилей - 78 лет
и т.д. .... Не думаю, что эти люди, годам к 25 обзаведясь взрослыми мозгами, к 55 "себя полностью исчерпали"
Лукашенко не человек, он - существо из параллельного мира. Из мира государственной службы охраны и других спецслужб. Он не имеет возможности пройтись по Минску или иным городам и сёлам, он не имеет возможности пройтись по рынкам, магазинам , предприятиям чтобы увидеть реальную жизнь на земле, а не ту которую ему приносят в "рекламных буклетах" из госстата.
Такие люди как Лукашенко, Путин, Сев.Корейские Кимы и т.п., исчерпывают себя как человека не через 30 лет, а в тот момент когда им в голову приходит мысль "я буду главой государства и всё буду устраивать так, чтобы править до конца своих дней". И момент этот может быть еще задолго до реального восхождения "на трон".
А там далі хоч трава не рости...
У нас вже відбулося два майдани, одна війна і одна "електоральна революція" - і у Львові, і в Пустомитівському районі сидять всі ті самі старі гриби корупціонери-функціонери багаточисельних дозвільних систем, які сиділи там ще при Кучмі. І сміються тобі в обличчя, і нічого їм не буде, і ніхто їх звідти ніколи не вижене, і саму систему не поламає.
А ви дрочіть на чесні вибори, дєрьмократичні цінності і гейропу - вперед.
Одна из главных "фишек" "оппозиции" это приватизация всех предприятий. Они говорят, что как только все приватизуется, то беларусы станут жить как на Западе. Это как нам, украинцам, говорили в начале 90-х. Потом у нас все разокрали и теперь ВВП на душу населения в Украине более чем в 2 раза ниже чем в Беларуси (где Лукашенко уберег от массовой приватизации) и на последнем месте в Европе.
это совковое дерьмо давно уже должно рыбку ловить на даче и бульбу выкапывать. )))
а за то что устроил побоище мусорней своих граждан , теперь должен топтать зону до конца жизни, мразота.
Лукашенко уже проиграл, только не может этого принять... А сколько натворит...
Закінчилося тим, що ВСІ заводи позакривалися, тому робітники вимушені були йти торгувати на базар снікерсами, щоб не здохнути. Білоруси напевне цього не знають або у них щось з головою.
В "Бацьки" не побастуєш.
НЕ ВІРТЕ - КАЦАПИ ТУТ НЕ ПРИ ЧОМ, МОСКОВІЯ НІЧОГО НЕ РОБИТЬ
Предприятие не так легко взять штурмом...
Во первых там есть ТСО и это облегчает задачу обороны..
+ можно споткнуться на проводах до 1000в упавших на землю, либо выше растянутых до 10000в...
Можно получить в коктейль молотова, либо серной кислоты
Получить в голову тяжелый предмет с крыши цеха
просто получить по голове армаатурой приспособленой для ведения ближнего боя...
заточку в горло...и много много полезного...
На предприятии можно организовать отряд самообороны для боя на улице...изготовить средства защиты и ведения уличных боев...в отряд можно подтянуть и протестующих с улицы после беседы с опытным бригадиром...