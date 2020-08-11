НАБУ закончило расследование нанесения 51 млн грн убытков трем угледобывающим госпредприятиям. ИНФОГРАФИКА
Детективы НАБУ завершили расследование фактов нанесения 51,17 млн грн убытков трем угледобывающим государственным предприятиям.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
По данным следствия, в течение 2016-2018 гг. участники коррупционной схемы фактически установили контроль за государственными закупками трех государственных предприятий - ГП "Селидовуголь", ГП "Мирноградуголь" и ГП "Шахтоуправление Южнодонбасское №1". Речь идет про всю цепь - от мониторинга потребностей госпредприятий в закупках, формирования условий тендеров, коммуникации с потенциальными поставщиками до определения ожидаемой стоимости закупки, победителя тендеров и контроля за расчетами с ним.
По 69 закупкам указанных угледобывающих предприятий, которые проверяли НАБУ и САП и в которых установили факты нарушения законодательства, договоры на поставку получала одна компания. При этом речь шла о поставках самых разнообразных позиций: горюче-смазочные материалы, запасные части к горно-шахтному оборудованию, метизы, кабельная продукция для шахт. Однако фактически эта компания выполняла роль посредника, перепродавая с наценкой товар, приобретенный у участников реального сектора. Те, в свою очередь через специально созданные участниками схемы препятствия не имели реальных шансов напрамую сотрудничать с госпредприятиями.
В течение почти трех лет эти три государственные предприятия, выполняя указания организаторов схемы, закупили по завышенным ценам разнообразное оборудование, запасные, расходные материалы и другие товары, иногда даже без необходимости на общую сумму почти 174,5 млн грн, незаконно переплатив более 51,17 млн грн.
11 августа 2020 г. восьми подозреваемым и их адвокатам открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Среди лиц, следствие относительно действий которых завершено:
- физическое лицо, организатор преступной организации;
- секретарь тендерного комитета ГП "Селидовуголь";
- секретарь тендерного комитета ГП "Мирноградуголь";
- председатель тендерного комитета ГП "Шахтоуправление Южнодонбасское №1";
- секретарь тендерного комитета ГП "Шахтоуправление Южнодонбасское №1";
- член тендерного комитета ГП "Шахтоуправление Южнодонбасское №1";
- член тендерного комитета ГП "Шахтоуправление Южнодонбасское №1";
- физическое лицо.
Материалы следствия в отношении действий еще трех человек выделены в отдельное уголовное производство. Речь идет о подозреваемыом директоре ООО "Донэнергоэкспорт" (объявлен в розыск в марте 2020 года), председатель тендерного комитета ГП "Мирноградуголь" (объявлен в розыск в апреле 2020 года), а также о неустановленном лице. Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 УК Украины.
Расследование указанных фактов детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с февраля 2017 года.
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