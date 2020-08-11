Экс-министра Кожару, подозреваемого в убийстве человека, оставили в СИЗО
Киевский апелляционный суд принял решение об изменении меры пресечения бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре, которого подозревают в убийстве Сергея Старицкого. Его снова отправили под стражу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила дочь погибшего экс-главы телеканала "Интер" Екатерина Старицкая.
Она отметила: "Кожару опят оставили в СИЗО, что уже даёт нам реальную надежду верить, что наша судебная система может всё-таки быть справедливой и прозрачной
Очень надеюсь, что очередная маленькая победа сложится в одну большую".
Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.
По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.
Брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.
25 марта экс-министра иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержали правоохранители.
Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.
10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.
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До цих пір Україна відхаркує........
Тут не выпускают под подписку работягу прибившего грабителя в своей хате...
Зі слів Єрмака, Україна передала посередникам в ОБСЄ перелік з приблизно 100 осіб, які утримуються на окупованих територіях, і готова обміняти їх на таку ж кількість «полонених» з числа осіб, які підозрюються або обвинувачуються в скоєнні злочинів чи вже засуджені вироками українських судів.
Щоправда, якби Україна навіть визнала наявність на своїй території збройного конфлікту й стала б дотримуватись положень Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими, то термін «полонені» стосувався б лише людей, які брали участь у бойових діях і були захоплені ворогом. Станом на 1 серпня 2020 року в так званій «Донецькій народній республіці» утримується 7 військовослужбовців Збройних Сил України, ось їх перелік:
Беспалий Роман Володимирович, 17.06.1991 р.н., старший сержант;
Бабенко Іван Юрійович, 31.10.1086 р.н., солдат;
Качинський Андрій Іванович, 09.12.1983 р.н., солдат;
Корсун Павло Юрійович, 21.06.1986 р.н., старший солдат;
Мирончук Ігор Васильович, 15.03.1976 р.н., прапорщик;
Панченко Станіслав Мирославович, 03.01.1999 р.н., солдат;
Чміль Віталій Анатолійович, 06.11.1983 р.н., матрос.
Усі інші громадяни, яких ув'язнила окупаційна влада, ні за яких обставин не можуть вважатись полоненими навіть в умовах війни. Принагідно зазначу, що жодної копійки на харчування та лікування своїх військовослужбовців, захоплених ворогом, Україна ніколи не виділяла, усю допомогу їм надають волонтери, які збирають одяг, їжу, медичні препарати тощо та привозять у Донецьк чи Луганськ і передають ув'язненим.
Тому, насправді, йдеться про новий бізнес-проект глави держави, який Андрій Борисович активно розвиває разом з начальником штабу Антитерористичного центру при СБУ генерал-майором Геннадієм Кузнецовим. Цього Кузнецова вже два рази виганяли з СБУ за вчинення корупційних правопорушень, у 2011 році він був засуджений вироком Печерського районного суду Києва за вчинення службового злочину, а в лютому 2019 року за результатами двох службових перевірок Кузнецову була винесена сувора догана з попередженням про неповну службову відповідність за розкрадання бюджетних коштів, використання службового автомобіля для поїздок на відпочинок за кордон і «ліві заробітки» у вигляді охорони концертів Вакарчука з отриманням грошей «у конверті». Тож не дивно, що з огляду на бурхливу кримінальну біографію Кузнецова Єрмак призначив його «головним по обмінах», включив представником України до складу Тристоронньої контактної групи замість Валерії Лутковської та в березні 2020 року нагородив (Указом за підписом Зеленського) Орденом Данила Галицького.
Працює цей новий бізнес Єрмака за наступною схемою. У ДНР утримується, припустимо, 7-10 українських військовослужбовців і бойовики готові їх обміняти на своїх комбатантів. Але список тих, кого хоче забрати українська сторона, складається в штабі Антитерористичного центру при СБУ і в цей список начальник штабу генерал-майор СБУ Геннадій Кузнецов включає лише 2 або 3 українських солдат. А решта 15 - 20 осіб - це бізнесмени, які проживають на окупованій території і яких бойовики спеціально затримують для того, щоби вони заплатили за включення їх Україною в список на обмін. Або навіть колишні бойовики чи їх посібники, які чимсь провинились перед окупаційною владою й потрапили до в'язниці.
Місце в списку коштує від 30 до 80 тисяч доларів. Платити треба представникам бойовиків, після сплати грошей Кузнецов включає цього бізнесмена або колишнього бойовика в список на обмін, а Єрмак, зі свого боку, звільняє осіб, які утримуються на підконтрольній території й становлять інтерес для окупаційної влади. Наприклад - колишніх співробітників міліцейського спецпідрозділу «Беркут», яких судили по обвинуваченню у вбивстві 39 беззбройних учасників акцій протесту в лютому 2014 року.
Наскільки прибутковим є цей бізнес, можна судити по маєтку Кузнецова на столичних «Осокорках», на самісінькому березі Дніпра, який начальник штабу АТЦ при СБУ спорудив завдяки участі в «обміні полоненими». Фотографія зроблена 6 серпня 2020 року невдовзі по тому, як Геннадій Іванович завершив споруджувати в своєму маєтку басейн.
- В чём разница между Путиным и Зеленским?
- В «секретарях»… Если Песков - «тень» Путина, то Зеленский - «тень» Ермака…
10.08.2020 22:17 | https://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/#comments 31 комментарий
Пожалуй, еще никогда Андрей Ермак не был так близок к провалу. Телеграмм-канал «https://t.me/ochkobakanova Очки Баканова » пишет о том, как Ермак сорвал сложнейшую операцию СБУ. В результате чего Украина понесла серьезные репутационные потери, а сам Зеленский - еще и очередной удар по профессиональной пригодности. Цитируем: «Крайне нехорошая история вышла с белорусскими "вагнеровцами" . Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ "набирал" людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, в оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа". В результате операции международное сообщество получило бы очередные веские доказательства террористической деятельности РФ, Украина получила бы «обменный фонд», задокументированные показания наемников и большие массивы информации, которые можно было бы получить в ходе допросов. Но, в последний момент операции произошло предательство.
В этот день заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывал Президенту Зеленскому о финальной фазе операции. При докладе присутствовал Андрей Ермак. Когда доклад был закончен, уже вне кабинета Президента, Ермак начал орать на Баранецкого и обвинять его в том, что арест боевиков сорвет ему обмен пленными, который вот-вот якобы должен произойти. Ермак требовал остановить операцию до обмена. Баранецкий докладывал, что это уже невозможно. В конце концов Ермак приказал Баранецкому отложить вылет боевиков в Венесуэлу на 4 дня. Баранецкий был вынужден подчиниться. И через два дня боевиков задержал белорусский КГБ. По наводке председателя ФСБ. ФСБ таким образом минимизировала свои потери. Боевиков Украине не выдадут. Весь остальной шум - просто дымовая завеса. Кроме того, ФСБ тут же начала пытаться использовать ситуацию в своих целях. В российских СМИ тиражируется информация о том, что СБУ специально заманила боевиков в Беларусь, чтобы испортить отношения РФ и Беларуси. Хотя, цель, как мы писали выше - была совершенно иной. Вывод. Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял.»
Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно, или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену или в заложниках у Ермака.