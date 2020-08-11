Экс-министра Кожару, подозреваемого в убийстве человека, оставили в СИЗО

Киевский апелляционный суд принял решение об изменении меры пресечения бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре, которого подозревают в убийстве Сергея Старицкого. Его снова отправили под стражу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила дочь погибшего экс-главы телеканала "Интер" Екатерина Старицкая.

Она отметила: "Кожару опят оставили в СИЗО, что уже даёт нам реальную надежду верить, что наша судебная система может всё-таки быть справедливой и прозрачной

Очень надеюсь, что очередная маленькая победа сложится в одну большую".







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Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министра иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержали правоохранители.

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Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.

10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.