Ексміністра Кожару, підозрюваного у вбивстві людини, залишили в СІЗО

Київський апеляційний суд виніс рішення про зміну запобіжного заходу колишньому міністру закордонних справ Леоніду Кожарі, якого підозрюють у вбивстві Сергія Старицького. Його знову відправили під варту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомила дочка загиблого ексголови телеканалу "Інтер" Катерина Старицька.

Вона зазначила: "Кожару знову залишили в СІЗО, що вже дає нам реальну надію вірити, що наша судова система може все-таки бути справедливою і прозорою.

Маю велику надію, що чергова маленька перемога складеться в одну велику".

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Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

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Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у 14 млн 83 тис. 400 грн. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.