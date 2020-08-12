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Новости Революция в Беларуси
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В разных районах Минска проходят стычки силовиков с протестующими

В разных районах Минска проходят стычки силовиков с протестующими

В столице Беларуси Минске третий вечер подряд проходят акции протеста в разных частях города, СМИ сообщают о новых задержаниях. Основными местами несанкционированных акций стали микрорайоны Серебрянка, Каменная горка, Уручье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В Каменной горке (юго-запад Минска) протестующие делают около метро баррикады из мусорных контейнеров, уличных ваз с цветами и прочих крупных предметов. Движение транспорта частично остановлено. Правоохранительные органы используют против протестующих светошумовые гранаты, в них в ответ бросают петарды и фейерверки. Проводятся задержания. Также сообщается, что десятки людей заблокированы в местном магазине, по улице пустили слезоточивый газ.

В Серебрянке (юго-восток Минска) проводятся массовые задержания протестующих. Также используются светошумовые гранаты. ОМОН врывается в подъезды, где могут прятаться участники акций. Те оказывают сопротивление. Люди сообщают о потерпевших в стычках с ОМОНом.

Смотрите: Что сейчас происходит в Беларуси. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ФОТО

Кроме того, СМИ сообщают, что в микрорайоне Уручье (восток города) собралось порядка тысячи протестующих. О серьезных стычках пока не сообщается, однако туда выдвинулись подразделения правоохранительных органов.

Акции протеста проходят также и в ряде других белорусских городов.

Смотрите также: Мужчина перекрыл движение метро в Минске, стоя с плакатом "Прекратите калечить и убивать людей". ВИДЕО

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

Читайте: ОМОН в Минске разогнал людей, которые принесли цветы к месту гибели протестующего. ФОТО

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+24
Не получится так как у нас, а как получится посмотрим ....
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12.08.2020 00:07 Ответить
+18
Что-то подсказывает, что при такой интенсивности силёнок у омона на неделю хватит максимум.
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12.08.2020 00:04 Ответить
+16
только кацапская **** может желать беларускому народу совковое рабство
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12.08.2020 00:17 Ответить
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Страница 3 из 3
Есть одна небольшая мелочь - на душу населения ВВП Беларуси в два раза больше, чем в Украине...
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12.08.2020 01:13 Ответить
Есть одна небольшая мелочь - Беларусь не тратит ресурсы последние шесть с половиной лет на войну с кацапами.
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12.08.2020 02:12 Ответить
Есть еще мелочи, белорусы годами находятся под санкциями и не получают миллиардные кредиты от МВФ!
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12.08.2020 02:21 Ответить
Про санкции поподробнее можно?

Паре уже не действующих чиновников въезд запретили.
А так - Роися кормит, Роися трахает. Вот и весь секрет успеха.
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12.08.2020 02:26 Ответить
А может все намного проще? Там просто не воруют, а судьи не строят себе себе и своим детям трехэтажные особнячки?
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12.08.2020 02:42 Ответить
Ты про санкции пиши, а не свои домыслы.

В БССР воруют так же, как воровали в СССР - просто это занятие не для всех.
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12.08.2020 08:58 Ответить
Есть еще одна небольшая мелочь. Такое же соотношение ВВП на душу населения между Украиной и Беларусью, с явным преимуществом Беларуси, было и до войны.
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12.08.2020 08:28 Ответить
Это не ВВП, это привязанная к дешманскому русскому газу и нефти экономика, чем и держат Луку за кокки
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12.08.2020 07:38 Ответить
белорусы перешли на гонконгскую методику протестов и ввели новый план
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12.08.2020 00:56 Ответить
За что они протестуют непонятно.Покажите хоть один проевропейский плакат?Может они наоборот хотят скинуть батьку из-за того что тот тормозит процесс объединения с рашобратушками?
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12.08.2020 01:12 Ответить
там протестует только городская интеллигенция и молодежь. Остальных все устраивает. Потому что нет объединяющей идеи.
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12.08.2020 01:14 Ответить
Там не городская интеллигенция, а молодежь. От 18 до 25 лет. Как раз такой возраст, как у нас наиболее активно голосовали за клоуна.
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12.08.2020 08:34 Ответить
Я так розумію,що "бацька" вже в печінках сидить,тому хочуть вигнати і посадити на трон перелякану "мамку",а там хоч потоп.Про зміну системи чи курсу країни ні слова.Навіть національної символіки нема.Та й опозиція взасос з "братушками" кацапськмим цілується і клянеться в братській любові.
Ми тут з своєї колокольні всі події сприймаємо,а по факту,там здається ,зовсім не те,про що ми думаємо.Зовсім інші інтереси у білорусів.То їхні справи звісно
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12.08.2020 01:44 Ответить
они протестуют против непрозрачного подсчёта голосов
прозрачные выборы пусть даже за про-российского кандидата важнее диктатуры
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12.08.2020 04:01 Ответить
Наташа, что Вы предлагаете? Принять закон против олигархов, вернуть социализм?
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12.08.2020 10:30 Ответить
Я думал сегодня белорусы сильнее будут а на всех видео только и видно что мусоров больше чем людей ,у ментов новая тактика прячутся по дворам и херачат всех и начали машины останавливать .останавливают и лупашут водителей жесть ...
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12.08.2020 01:13 Ответить
https://censor.net/user/421946 вот вот после того как они накануне избивали одного в десятером,жестокость, шумовыми гранатами резиновыми пулями одного убили шумовой гранатой хотя сказали что сам взорвался просто прохожих били девушек подростков это все было показательно запугать показать что вы никто но беларусов это мало зацепило получается раз считай не вышли всем городом и от президента обзывания овцами, вышел бы весь Киев у нас в таком случаи, у нас побили студентов под стелой только но такого беспредела и унижения народа ментами два дня не было, что ж получается терпилы как в россии? у них днем транспорт работал все тихо как ни в чем не бывало все таки Беларусь по ментальности ближе к россии их это не задело хотя больше 3 тысяч запаковано
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12.08.2020 07:14 Ответить
В Украине ужеб таких мусоров с такой тактикой из каждого окна подъезда отстреливалиб.
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12.08.2020 01:19 Ответить
жиденькая какая то революция в белорусов, у нас можно посмотреть на видео какие там заворушки были ухххх, а тут как то все по простому,детский лепет короче, не видать белорусам успеха с таким подходом увы
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12.08.2020 01:59 Ответить
Слава Богу что без массовых жертв.. думаю еще пометелят друг друга денек другой и успокоятся.
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12.08.2020 02:08 Ответить
В разных районах Минска проходят стычки силовиков с протестующими - Цензор.НЕТ 8305
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12.08.2020 06:31 Ответить
да... Украина не Беларусь, вчера даже днем показывали что центр очистили все ходят как ни вчем не бывало, ходит транспорт, ничего не напоминало о тяжелом вечере, у нас тогда центр был блокирован активистами было очень много народу но Минск тоже не маленький 2млн все таки вчера омон ходил по дворах по беспределу как бандиты избивали просто так людей выламували подьезды били обычные машины и людей, гаи на дорогах избивал людей, подростков женщин, вот показательное видео даже над 15 летним и это разве не бандиты легализованыев форме?https://www.youtube.com/watch?v=_EEmJt342R4 ОМОНовец угрожает гранатой при задержании БЕЛАРУСЬ
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12.08.2020 07:04 Ответить
ну і що, той управляємий олігархами активізм приніс народу народу користі?
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12.08.2020 08:08 Ответить
Принес. Страна не в таком ярме. А если бы оставили Овода, вот такие картинки .вот бы у нас на его лигитимных выборах. Свобода это главный актив. Набутыльникам не понять.
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12.08.2020 12:05 Ответить
"Страна не в таком ярме" - ти правий, ще в гіршому, уже дійшло діло до продажу землі....далі органи ще залишилось продавати....
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15.08.2020 13:46 Ответить
Бедося какая? И много земли продавать придется?
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15.08.2020 23:19 Ответить
думаю всю приберуть спритні руки....
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16.08.2020 01:24 Ответить
Сильно расстроитесь? Без бурячков да картопли останетесь?
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16.08.2020 12:42 Ответить
Бедняжка. А сейчас в турме макароны. Нет желания в Мекку совков переехать?
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16.08.2020 14:11 Ответить
Адин изик , адна вера, адин день Пабеди ,адин бесконечний руски сериал , один руски шансон. Границ ваабще нет .
Хто сь бачить тут незалежну краiну ?
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12.08.2020 07:10 Ответить
Перш за все, незалежна країна повинна бути в головах переважної більшості народу. А все інше появиться
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12.08.2020 07:22 Ответить
Кому потрібна КНДР в центрі Європи?

Відповідно збільшення довжини кордону для паРаші, який прийдеться обладнувати відповідним чином.
Ну і звичайно - відстань до кремля зменшиться длякрилатих ракет
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12.08.2020 07:17 Ответить
У різних районах Мінська відбуваються сутички силовиків з протестувальниками - Цензор.НЕТ 5735У різних районах Мінська відбуваються сутички силовиків з протестувальниками - Цензор.НЕТ 936У різних районах Мінська відбуваються сутички силовиків з протестувальниками - Цензор.НЕТ 9933
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12.08.2020 07:46 Ответить
ПС ))))....Ось ...Майдан . ..Але мабуть у белорусів так не буде .
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12.08.2020 07:48 Ответить
С нацией, лишенной языка, веры и истории (читай быдлом) можно делать все, что хочешь.
Хотя молодцы, что борятся с фальсификацией выборов. Это потолок. Нет ни национальной идеи, ни стремления к цивилизации. Есть ПаРаша, таёжный союз, чучела ленина, колорадские ленточки и гены рабов. Исход очевиден. Рожденный ползать летать не может.
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12.08.2020 08:50 Ответить
При розвалу диктатури - олігархат дуже швидко знайдеться...
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12.08.2020 11:11 Ответить
Зараз вся ригівська нечисть повилазила в Україні смакувати дії омонівських собак.Умиєтися кров'ю, нащадки сталінських вертухаїв ! Живе Беларусь !
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12.08.2020 09:00 Ответить
В любом случае белорусы молодцы , что проснулись и показали ,что тоже ценят свободу .
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12.08.2020 09:11 Ответить
Если горожане не поддержат активистов - ничего не выйдет...
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12.08.2020 09:56 Ответить
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