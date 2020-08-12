В разных районах Минска проходят стычки силовиков с протестующими
В столице Беларуси Минске третий вечер подряд проходят акции протеста в разных частях города, СМИ сообщают о новых задержаниях. Основными местами несанкционированных акций стали микрорайоны Серебрянка, Каменная горка, Уручье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В Каменной горке (юго-запад Минска) протестующие делают около метро баррикады из мусорных контейнеров, уличных ваз с цветами и прочих крупных предметов. Движение транспорта частично остановлено. Правоохранительные органы используют против протестующих светошумовые гранаты, в них в ответ бросают петарды и фейерверки. Проводятся задержания. Также сообщается, что десятки людей заблокированы в местном магазине, по улице пустили слезоточивый газ.
В Серебрянке (юго-восток Минска) проводятся массовые задержания протестующих. Также используются светошумовые гранаты. ОМОН врывается в подъезды, где могут прятаться участники акций. Те оказывают сопротивление. Люди сообщают о потерпевших в стычках с ОМОНом.
Кроме того, СМИ сообщают, что в микрорайоне Уручье (восток города) собралось порядка тысячи протестующих. О серьезных стычках пока не сообщается, однако туда выдвинулись подразделения правоохранительных органов.
Акции протеста проходят также и в ряде других белорусских городов.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.
В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".
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Паре уже не действующих чиновников въезд запретили.
А так - Роися кормит, Роися трахает. Вот и весь секрет успеха.
В БССР воруют так же, как воровали в СССР - просто это занятие не для всех.
Ми тут з своєї колокольні всі події сприймаємо,а по факту,там здається ,зовсім не те,про що ми думаємо.Зовсім інші інтереси у білорусів.То їхні справи звісно
прозрачные выборы пусть даже за про-российского кандидата важнее диктатуры
Хто сь бачить тут незалежну краiну ?
Відповідно збільшення довжини кордону для паРаші, який прийдеться обладнувати відповідним чином.
Ну і звичайно - відстань до кремля зменшиться длякрилатих ракет
Хотя молодцы, что борятся с фальсификацией выборов. Это потолок. Нет ни национальной идеи, ни стремления к цивилизации. Есть ПаРаша, таёжный союз, чучела ленина, колорадские ленточки и гены рабов. Исход очевиден. Рожденный ползать летать не может.