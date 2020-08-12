УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9103 відвідувача онлайн
Новини Революція в Білорусі
24 096 247

У різних районах Мінська відбуваються сутички силовиків з протестувальниками

У різних районах Мінська відбуваються сутички силовиків з протестувальниками

У столиці Білорусі Мінську третій вечір поспіль відбуваються акції протесту в різних частинах міста, ЗМІ повідомляють про нові затримання. Основними місцями несанкціонованих акцій стали мікрорайони Серебрянка, Кам'яна гірка, Уруччя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У Кам'яній гірці (південний захід міста) протестувальники роблять біля метро барикади зі сміттєвих контейнерів, вуличних ваз з квітами та інших великих предметів. Рух транспорту частково зупинено. Правоохоронні органи використовують проти протестувальників світлошумові гранати, в них у відповідь кидають петарди і феєрверки. Відбуваються затримання. Також повідомляється, що десятки людей заблоковані в місцевому магазині, вулицею пустили сльозогінний газ.

У Серебрянці (південний схід Мінська) проводяться масові затримання учасників протесту. Також використовуються світлошумові гранати. ОМОН вривається в під'їзди, де можуть ховатися учасники акцій. Ті чинять опір. Люди повідомляють про потерпілих у сутичках з ОМОНом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Що зараз відбувається в Білорусі. ВРАЖАЮЧЕ ФОТО

Крім того, ЗМІ повідомляють, що в мікрорайоні Уруччя (схід міста) зібралося близько тисячі протестувальників. Про серйозні сутички поки не повідомляється, проте туди висунулися підрозділи правоохоронних органів.

Акції протесту відбуваються також і в низці інших білоруських міст.

Дивіться: Чоловік перекрив рух метро в Мінську, стоячи з плакатом "Припиніть калічити і вбивати людей". ВІДЕО

Нагадаємо,9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонент Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Наразі вона перебуває в Литві.

У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".

Читайте: ОМОН в Минске разогнал людей, которые принесли цветы к месту гибели протестующего. ФОТО

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) Тіхановська Світлана (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
Не получится так как у нас, а как получится посмотрим ....
показати весь коментар
12.08.2020 00:07 Відповісти
+18
Что-то подсказывает, что при такой интенсивности силёнок у омона на неделю хватит максимум.
показати весь коментар
12.08.2020 00:04 Відповісти
+16
только кацапская **** может желать беларускому народу совковое рабство
показати весь коментар
12.08.2020 00:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Есть одна небольшая мелочь - на душу населения ВВП Беларуси в два раза больше, чем в Украине...
показати весь коментар
12.08.2020 01:13 Відповісти
Есть одна небольшая мелочь - Беларусь не тратит ресурсы последние шесть с половиной лет на войну с кацапами.
показати весь коментар
12.08.2020 02:12 Відповісти
Есть еще мелочи, белорусы годами находятся под санкциями и не получают миллиардные кредиты от МВФ!
показати весь коментар
12.08.2020 02:21 Відповісти
Про санкции поподробнее можно?

Паре уже не действующих чиновников въезд запретили.
А так - Роися кормит, Роися трахает. Вот и весь секрет успеха.
показати весь коментар
12.08.2020 02:26 Відповісти
А может все намного проще? Там просто не воруют, а судьи не строят себе себе и своим детям трехэтажные особнячки?
показати весь коментар
12.08.2020 02:42 Відповісти
Ты про санкции пиши, а не свои домыслы.

В БССР воруют так же, как воровали в СССР - просто это занятие не для всех.
показати весь коментар
12.08.2020 08:58 Відповісти
Есть еще одна небольшая мелочь. Такое же соотношение ВВП на душу населения между Украиной и Беларусью, с явным преимуществом Беларуси, было и до войны.
показати весь коментар
12.08.2020 08:28 Відповісти
Это не ВВП, это привязанная к дешманскому русскому газу и нефти экономика, чем и держат Луку за кокки
показати весь коментар
12.08.2020 07:38 Відповісти
белорусы перешли на гонконгскую методику протестов и ввели новый план
показати весь коментар
12.08.2020 00:56 Відповісти
За что они протестуют непонятно.Покажите хоть один проевропейский плакат?Может они наоборот хотят скинуть батьку из-за того что тот тормозит процесс объединения с рашобратушками?
показати весь коментар
12.08.2020 01:12 Відповісти
там протестует только городская интеллигенция и молодежь. Остальных все устраивает. Потому что нет объединяющей идеи.
показати весь коментар
12.08.2020 01:14 Відповісти
Там не городская интеллигенция, а молодежь. От 18 до 25 лет. Как раз такой возраст, как у нас наиболее активно голосовали за клоуна.
показати весь коментар
12.08.2020 08:34 Відповісти
Я так розумію,що "бацька" вже в печінках сидить,тому хочуть вигнати і посадити на трон перелякану "мамку",а там хоч потоп.Про зміну системи чи курсу країни ні слова.Навіть національної символіки нема.Та й опозиція взасос з "братушками" кацапськмим цілується і клянеться в братській любові.
Ми тут з своєї колокольні всі події сприймаємо,а по факту,там здається ,зовсім не те,про що ми думаємо.Зовсім інші інтереси у білорусів.То їхні справи звісно
показати весь коментар
12.08.2020 01:44 Відповісти
они протестуют против непрозрачного подсчёта голосов
прозрачные выборы пусть даже за про-российского кандидата важнее диктатуры
показати весь коментар
12.08.2020 04:01 Відповісти
Наташа, что Вы предлагаете? Принять закон против олигархов, вернуть социализм?
показати весь коментар
12.08.2020 10:30 Відповісти
Я думал сегодня белорусы сильнее будут а на всех видео только и видно что мусоров больше чем людей ,у ментов новая тактика прячутся по дворам и херачат всех и начали машины останавливать .останавливают и лупашут водителей жесть ...
показати весь коментар
12.08.2020 01:13 Відповісти
https://censor.net/user/421946 вот вот после того как они накануне избивали одного в десятером,жестокость, шумовыми гранатами резиновыми пулями одного убили шумовой гранатой хотя сказали что сам взорвался просто прохожих били девушек подростков это все было показательно запугать показать что вы никто но беларусов это мало зацепило получается раз считай не вышли всем городом и от президента обзывания овцами, вышел бы весь Киев у нас в таком случаи, у нас побили студентов под стелой только но такого беспредела и унижения народа ментами два дня не было, что ж получается терпилы как в россии? у них днем транспорт работал все тихо как ни в чем не бывало все таки Беларусь по ментальности ближе к россии их это не задело хотя больше 3 тысяч запаковано
показати весь коментар
12.08.2020 07:14 Відповісти
В Украине ужеб таких мусоров с такой тактикой из каждого окна подъезда отстреливалиб.
показати весь коментар
12.08.2020 01:19 Відповісти
жиденькая какая то революция в белорусов, у нас можно посмотреть на видео какие там заворушки были ухххх, а тут как то все по простому,детский лепет короче, не видать белорусам успеха с таким подходом увы
показати весь коментар
12.08.2020 01:59 Відповісти
Слава Богу что без массовых жертв.. думаю еще пометелят друг друга денек другой и успокоятся.
показати весь коментар
12.08.2020 02:08 Відповісти
В разных районах Минска проходят стычки силовиков с протестующими - Цензор.НЕТ 8305
показати весь коментар
12.08.2020 06:31 Відповісти
да... Украина не Беларусь, вчера даже днем показывали что центр очистили все ходят как ни вчем не бывало, ходит транспорт, ничего не напоминало о тяжелом вечере, у нас тогда центр был блокирован активистами было очень много народу но Минск тоже не маленький 2млн все таки вчера омон ходил по дворах по беспределу как бандиты избивали просто так людей выламували подьезды били обычные машины и людей, гаи на дорогах избивал людей, подростков женщин, вот показательное видео даже над 15 летним и это разве не бандиты легализованыев форме?https://www.youtube.com/watch?v=_EEmJt342R4 ОМОНовец угрожает гранатой при задержании БЕЛАРУСЬ
показати весь коментар
12.08.2020 07:04 Відповісти
ну і що, той управляємий олігархами активізм приніс народу народу користі?
показати весь коментар
12.08.2020 08:08 Відповісти
Принес. Страна не в таком ярме. А если бы оставили Овода, вот такие картинки .вот бы у нас на его лигитимных выборах. Свобода это главный актив. Набутыльникам не понять.
показати весь коментар
12.08.2020 12:05 Відповісти
"Страна не в таком ярме" - ти правий, ще в гіршому, уже дійшло діло до продажу землі....далі органи ще залишилось продавати....
показати весь коментар
15.08.2020 13:46 Відповісти
Бедося какая? И много земли продавать придется?
показати весь коментар
15.08.2020 23:19 Відповісти
думаю всю приберуть спритні руки....
показати весь коментар
16.08.2020 01:24 Відповісти
Сильно расстроитесь? Без бурячков да картопли останетесь?
показати весь коментар
16.08.2020 12:42 Відповісти
Бедняжка. А сейчас в турме макароны. Нет желания в Мекку совков переехать?
показати весь коментар
16.08.2020 14:11 Відповісти
Адин изик , адна вера, адин день Пабеди ,адин бесконечний руски сериал , один руски шансон. Границ ваабще нет .
Хто сь бачить тут незалежну краiну ?
показати весь коментар
12.08.2020 07:10 Відповісти
Перш за все, незалежна країна повинна бути в головах переважної більшості народу. А все інше появиться
показати весь коментар
12.08.2020 07:22 Відповісти
Кому потрібна КНДР в центрі Європи?

Відповідно збільшення довжини кордону для паРаші, який прийдеться обладнувати відповідним чином.
Ну і звичайно - відстань до кремля зменшиться длякрилатих ракет
показати весь коментар
12.08.2020 07:17 Відповісти
У різних районах Мінська відбуваються сутички силовиків з протестувальниками - Цензор.НЕТ 5735У різних районах Мінська відбуваються сутички силовиків з протестувальниками - Цензор.НЕТ 936У різних районах Мінська відбуваються сутички силовиків з протестувальниками - Цензор.НЕТ 9933
показати весь коментар
12.08.2020 07:46 Відповісти
ПС ))))....Ось ...Майдан . ..Але мабуть у белорусів так не буде .
показати весь коментар
12.08.2020 07:48 Відповісти
С нацией, лишенной языка, веры и истории (читай быдлом) можно делать все, что хочешь.
Хотя молодцы, что борятся с фальсификацией выборов. Это потолок. Нет ни национальной идеи, ни стремления к цивилизации. Есть ПаРаша, таёжный союз, чучела ленина, колорадские ленточки и гены рабов. Исход очевиден. Рожденный ползать летать не может.
показати весь коментар
12.08.2020 08:50 Відповісти
При розвалу диктатури - олігархат дуже швидко знайдеться...
показати весь коментар
12.08.2020 11:11 Відповісти
Зараз вся ригівська нечисть повилазила в Україні смакувати дії омонівських собак.Умиєтися кров'ю, нащадки сталінських вертухаїв ! Живе Беларусь !
показати весь коментар
12.08.2020 09:00 Відповісти
В любом случае белорусы молодцы , что проснулись и показали ,что тоже ценят свободу .
показати весь коментар
12.08.2020 09:11 Відповісти
Если горожане не поддержат активистов - ничего не выйдет...
показати весь коментар
12.08.2020 09:56 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 