У різних районах Мінська відбуваються сутички силовиків з протестувальниками

У столиці Білорусі Мінську третій вечір поспіль відбуваються акції протесту в різних частинах міста, ЗМІ повідомляють про нові затримання. Основними місцями несанкціонованих акцій стали мікрорайони Серебрянка, Кам'яна гірка, Уруччя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У Кам'яній гірці (південний захід міста) протестувальники роблять біля метро барикади зі сміттєвих контейнерів, вуличних ваз з квітами та інших великих предметів. Рух транспорту частково зупинено. Правоохоронні органи використовують проти протестувальників світлошумові гранати, в них у відповідь кидають петарди і феєрверки. Відбуваються затримання. Також повідомляється, що десятки людей заблоковані в місцевому магазині, вулицею пустили сльозогінний газ.

У Серебрянці (південний схід Мінська) проводяться масові затримання учасників протесту. Також використовуються світлошумові гранати. ОМОН вривається в під'їзди, де можуть ховатися учасники акцій. Ті чинять опір. Люди повідомляють про потерпілих у сутичках з ОМОНом.

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Крім того, ЗМІ повідомляють, що в мікрорайоні Уруччя (схід міста) зібралося близько тисячі протестувальників. Про серйозні сутички поки не повідомляється, проте туди висунулися підрозділи правоохоронних органів.

Акції протесту відбуваються також і в низці інших білоруських міст.

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Нагадаємо,9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонент Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Наразі вона перебуває в Литві.

У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".

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