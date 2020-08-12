В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом к интернету

После выборов президента в Беларуси происходят массовые сбои в работе интернета. Не работает мобильный интернет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NEXTA.

В частности, сбои в работе интернета наблюдаются в столице страны Минске.

"В Минске, как и по всей стране, по-прежнему серьёзные проблемы с доступом через мобильный интернет. Фото и видео не грузятся", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третий день протестов в Беларуси: вечером 11 августа граждане снова вышли на улицы, силовики хватают людей. ФОТОрепортаж

Напоминаем, в Минске и других городах Беларуси третий день продолжаются протесты. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За двое суток задержали около пяти тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Смотрите также: ОМОН в Минске разогнал людей, которые принесли цветы к месту гибели протестующего. ФОТО