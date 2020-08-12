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Новости Революция в Беларуси
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В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом к интернету

В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом к интернету

После выборов президента в Беларуси происходят массовые сбои в работе интернета. Не работает мобильный интернет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NEXTA.

В частности, сбои в работе интернета наблюдаются в столице страны Минске.

"В Минске, как и по всей стране, по-прежнему серьёзные проблемы с доступом через мобильный интернет. Фото и видео не грузятся", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третий день протестов в Беларуси: вечером 11 августа граждане снова вышли на улицы, силовики хватают людей. ФОТОрепортаж

Напоминаем, в Минске и других городах Беларуси третий день продолжаются протесты. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За двое суток задержали около пяти тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Смотрите также: ОМОН в Минске разогнал людей, которые принесли цветы к месту гибели протестующего. ФОТО

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) интернет (1710) Лукашенко Александр (3625) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+7
Есть существенная разница - Пиночет был авторитетным генералом-интеллектуалом абсолютно профессиональной и наёмной армии и имел там поддержку даже на уровне рявового й и серджантского состава ... Оне там защищали свой кровный пайёк и привелегии .
Тут пародия на Аугусто ...
И армия в Беларуси рекрутская .
И уровень интеллекта колхозная !
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12.08.2020 02:39 Ответить
+4
В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом к интернету
В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом к
В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом
В Беларуси снова сообщают о проблемах с
В Беларуси снова сообщают о проблемах
В Беларуси снова сообщают о
В Беларуси снова сообщают
В Беларуси снова
В Беларуси
В

...
А далі почнеться непередбачуваний розвиток подій.
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12.08.2020 01:38 Ответить
+4
Проблемы с интернетом? Значит предприятия не могут совершать банковские операции.
Значит они не должны работать. Значит всеобщая ЗАБАСТОВКА до полного изгнания усатого шизика. Психиатры про Бацьку:-
https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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12.08.2020 02:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=ZXLJ_8Sn6UE Почта, телефон, телеграф.
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12.08.2020 01:32 Ответить
Накрылась лавочка, кина не будет!
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12.08.2020 01:35 Ответить
В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом к интернету
В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом к
В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом
В Беларуси снова сообщают о проблемах с
В Беларуси снова сообщают о проблемах
В Беларуси снова сообщают о
В Беларуси снова сообщают
В Беларуси снова
В Беларуси
В

...
А далі почнеться непередбачуваний розвиток подій.
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12.08.2020 01:38 Ответить
Не порядок ... но зато хоть проблем к доступу к автозакам Лука не закрыл...
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12.08.2020 01:44 Ответить
Совет ; - Белорусы, переходите в партизанский режим свержения лукашенко, потому как в открытом бою, без лидера, плана действий, координации , финансирования, у Вас, увы, никуя не получится.. это видно уже сейчас - пострадают Все !!! И не винные тоже !!! ВСЕ !!!... Удачи..
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12.08.2020 01:52 Ответить
Лука буквально за считанные дни превратился в вариант «восточно-европейского Пиночета» - крайне правую, фашистскую хунту. Весь лоск «советского директора совхоза» с него увы сошел. (с)
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12.08.2020 02:06 Ответить
Есть существенная разница - Пиночет был авторитетным генералом-интеллектуалом абсолютно профессиональной и наёмной армии и имел там поддержку даже на уровне рявового й и серджантского состава ... Оне там защищали свой кровный пайёк и привелегии .
Тут пародия на Аугусто ...
И армия в Беларуси рекрутская .
И уровень интеллекта колхозная !
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12.08.2020 02:39 Ответить
Полностью согласен. Не позорьте Пиночета.

1. Он использовал похожие преступные, насильственные методы для проведения своей воли, но осуществлял диаметрально противоположную внешнеполитическую и экономическую политику, что в общем-то и обеспечило его успех в руководстве страной. При Лукашенко страна исчерпала свой потенциал, влезла в долги и оказалась "в кольце врагов".

2. Пиночет прибегал к террору на самом раннем этапе, для захвата власти, а потом постепенно сознательно либерализовался и даже, о чудо! ушел после выборов, хотя и не очень-то был этим доволен. Лукашенко тут больше похож на скатившегося наркомана в полушаге от финиша, когда тому перестает хватать даже самой крупной дозы. Это агония, но плохо будет всем нам.
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12.08.2020 03:17 Ответить
Небольшая забавная деталька к образу кровавого "диктатора" Аугусто ...
Первое , что бросается в глаза это некий комуняка , на которого поменяли "хулигана" Буковского , т.е. кто помнит
"Обменяли хулигана
На Луиса Карвалана
Где бы взять таку лядь,
Чтобы Брежнева сменять !"
Так вот "хулиган" Буковский сидел в психушках , в "усиленном режиме" софкоидных лагерей .
А Карвалол Луис в вип-камере , а его родные получали "сенаторские" пару-тройку тысяч баксов ...
Так вот , после обмена коммуняка Карвалол короткое время повояжировал по Совдепии , а потом заселился у Париже и жил на широкую ногу , получая гранты как полит эммигрант от разных левых "правозащитников" , а так же , внимание - до дня его смерти -- всё те же "сенаторские" от "кровавого режима" ...

Причём замечу , настоящий кровавый режим в Юж. Америке таки был и рядом совсем , но не на тихоокенском побережье , а на атлантическом и т.н. Патагонии , т.е. в Аргентине . Но там был не один генерал , а целая бригада диктаторов ... Первый из которых Хосе Виделла .
Так вот , Пиночет хоть и сверг социалиста Альенде и даже погиб президент от шальной пули . Причём его долго "кровавый Аугусто" упрашивал и предлагал мирную депортации ! Но ведь путч-то военных начался как поддержка забостовки водителей трейлеров ... Пиночет защищал иностранные инвестиции от национализации . И только . В экономике он не поддерживал диких рынок и поскольку его поддреживали разные слои населения , в том числе и слабо-защищенные , то реформы у него были очень и очень магкие и на европейский манер . Потому после Пиночета пришли социал-демократы , настала полная свобода и в Чили не было и близко того, что устроил Виделла в Аргентине с его действительно кровавой кликой и ульта-либеральной , т.е. монопольно-олигархической экономикой . В Чили армия не воевала с соседями , не подавляла инакомыслие, бо режим после событий на стадионе "Сантьяго де Чили" очень умело предотвращал саму причину социальных недовольств . А именно через отказ от абсолютного либерализма - все обвинения Аугосто это первый месяц путча из 20 лет . Виделла й банда насиловала Аргентину почти 15 лет . Заварили войнушку с Британией - молнееностно прослали . Отменили любые социальные гарантии и поощряли рыночный монополизм ... В результате 6 семей стали владеть 95% земли и пастбищ . Т.е. классический компрадор и олигархат . Аргентинских военных того времени и Виделлу лично обвиняют в 10-50 тысячах политических убийств . Причём убивали очень целенаправленно . Убивали левую интеллигенцию : университетских профессоров , режисёров театральных , журналистов и писателей . После краха хунты генералов Аргентина пережила 4 дефолта и её экономику колбасит в разные стороны . При том , что ВВП Аргентины выше Чилийского и даже удельный , но из-за того , что это ВВП концентрируется у кучки олигархов и его прислуги , все эти дефолты , а так же разница между супер-бедными и супер богатыми на порядок выше , чем в Чили . Чили по уровню медобслуживания вообще когда-то было мировых лидерах ... И по показатилю "счастья" .
Почему так софкоиды ненавидели Пиночета , и поддержали аргентинскую хунту в её агрессии против Британии (а до этого не замечали хунту в Аргентине) - понять можно , Альенде и Карвалол были прософейские , а социал-демократы в Аргентине были про-европейские ...
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12.08.2020 04:33 Ответить
При Альенде экономика рухнула. Я помню по ТВ марши пустых кастрюль.
Кстати, при нелюбви к Пиночету Сов.Союз поставлял в Чили Лады.
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12.08.2020 08:13 Ответить
Проблемы с интернетом? Значит предприятия не могут совершать банковские операции.
Значит они не должны работать. Значит всеобщая ЗАБАСТОВКА до полного изгнания усатого шизика. Психиатры про Бацьку:-
https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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12.08.2020 02:05 Ответить
Лукашенко впервые попал в поле зрения психиатров, когда явился на прием к первому секретарю Могилевского обкома партии и потребовал назначить его председателем колхоза.Согласно заведенной тогда амбулаторной карте, этот диагноз был подтвержден в 1982 году, когда Лукашенко был комиссован из армии по статье 7б с диагнозом «мозаичная психопатия» с должности замполита военной части 04104.Ахренеть сколько это дебильное страной правило
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12.08.2020 02:14 Ответить
Ориентировочная стоимость ущерба от 1 (одного) дня блокировок интернета.

В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом к интернету - Цензор.НЕТ 7330

Помнится, один плешивый и усатый тип в самое горячее время вещал, что он не станет (и не стал) вводить карантин из-за коронавируса, потому что это, дескать, убьет экономику.
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12.08.2020 03:05 Ответить
Як тобі такоє, Ілон Маск? Треба ж якось допомогти людям в боротьбі з диктатурою.
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12.08.2020 02:21 Ответить
Теперь экономика убьёт его...
и хрен кто пойдёт в штрейхбрехеры боясь, что битые ментами граждане за предательство рыло начистят
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12.08.2020 06:37 Ответить
и чего это я еГГо не переживу?
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12.08.2020 07:05 Ответить
Мне было Явление Святаго Путина !!!
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12.08.2020 07:30 Ответить
одетый или голый явился?
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12.08.2020 10:47 Ответить
Нафига картошке интернет, если они даже альтернативу найти для себя не могут...
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12.08.2020 02:37 Ответить
козёл
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12.08.2020 06:38 Ответить
Нашел расследования журналистов оказывается Лукашеску с 1999 года устранял своих опонентов просто и оригинально ...Все опоненты с 1999 года Гончар Захарук Красовский считаются безвести пропавшими с 1999 года ..Тихановская это поняла представляю перед каким выбором ее поставили
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12.08.2020 02:52 Ответить
Просто намекнули , шо муж если выйдет из тюряги , то либо вперёд ногами , либо с отбитыми внутренними органами . Может спросили тупо , мол как здоровье у дочки и сына ... Или мол родаки здоровы , как у них с "Короновирусом" ?!
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12.08.2020 03:14 Ответить
Северная Корея -2 .Считаю Беларусь должны вообще запретить вьезд выезд онраничить полностью торговлю
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12.08.2020 02:53 Ответить
Лукашенко кровавый монстр непонимаю как Порошенко согласился езать в Минск к этому дьяволу и пожимать ему руку ...
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12.08.2020 02:57 Ответить
Ключевое слово твоём высере это "Порошенко", я так понимаю.
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12.08.2020 07:19 Ответить
Мирные акции ничего не дадут не хотят белорусы мочить армию мусоров пусть терпят дальше
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12.08.2020 03:06 Ответить
Какие "снова" , так будет всегда пока кровавый-Таракан на троне ...
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12.08.2020 03:08 Ответить
Лука перетворив Бєларусь на БНДР🥺
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12.08.2020 03:17 Ответить
Я уверен что там и 1000 людей расстреляют ,потом он выйдет и скажет что спас Беларусь от Майдана ..Хотя причем тут Майдан это чисто наша тема а они ее боятся потому как хотят быть властелинами
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12.08.2020 03:45 Ответить
Диктатор хочет зделать хунту какую то
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12.08.2020 04:38 Ответить
В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом к интернету - Цензор.НЕТ 9163
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12.08.2020 06:39 Ответить
Если Лукашенко поддерживает , по версии, которую он себе нарисовал, 80% белорусов, то где они все? На какой площади собрались ? Или это у него ОМОНа столько?
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12.08.2020 06:51 Ответить
Лукашенко перешёл красную черту воюя за власть с собственным народом.
Так о каких там 80% может быть речь?
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12.08.2020 07:07 Ответить
11.08.2020 г.

Мероприятия препятствия доступу к сети Интернет в Беларуси осуществляет специальная группа специалистов "Национального центра обмена трафиком" с использованием оборудования полного анализа сетевых пакетов (DPI, Deep Packet Inspection). Первая партия этого оборудования была установлена в Беларуси в августе 2019 года.
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12.08.2020 07:09 Ответить
******* вцепились мертвой хваткой, грядет белорусское ордло.
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12.08.2020 07:19 Ответить
 
 