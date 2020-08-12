В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом к интернету
После выборов президента в Беларуси происходят массовые сбои в работе интернета. Не работает мобильный интернет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NEXTA.
В частности, сбои в работе интернета наблюдаются в столице страны Минске.
"В Минске, как и по всей стране, по-прежнему серьёзные проблемы с доступом через мобильный интернет. Фото и видео не грузятся", - говорится в сообщении.
Напоминаем, в Минске и других городах Беларуси третий день продолжаются протесты. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За двое суток задержали около пяти тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом к
В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом
В Беларуси снова сообщают о проблемах с
В Беларуси снова сообщают о проблемах
В Беларуси снова сообщают о
В Беларуси снова сообщают
В Беларуси снова
В Беларуси
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А далі почнеться непередбачуваний розвиток подій.
Тут пародия на Аугусто ...
И армия в Беларуси рекрутская .
И уровень интеллекта колхозная !
1. Он использовал похожие преступные, насильственные методы для проведения своей воли, но осуществлял диаметрально противоположную внешнеполитическую и экономическую политику, что в общем-то и обеспечило его успех в руководстве страной. При Лукашенко страна исчерпала свой потенциал, влезла в долги и оказалась "в кольце врагов".
2. Пиночет прибегал к террору на самом раннем этапе, для захвата власти, а потом постепенно сознательно либерализовался и даже, о чудо! ушел после выборов, хотя и не очень-то был этим доволен. Лукашенко тут больше похож на скатившегося наркомана в полушаге от финиша, когда тому перестает хватать даже самой крупной дозы. Это агония, но плохо будет всем нам.
Первое , что бросается в глаза это некий комуняка , на которого поменяли "хулигана" Буковского , т.е. кто помнит
"Обменяли хулигана
На Луиса Карвалана
Где бы взять таку лядь,
Чтобы Брежнева сменять !"
Так вот "хулиган" Буковский сидел в психушках , в "усиленном режиме" софкоидных лагерей .
А Карвалол Луис в вип-камере , а его родные получали "сенаторские" пару-тройку тысяч баксов ...
Так вот , после обмена коммуняка Карвалол короткое время повояжировал по Совдепии , а потом заселился у Париже и жил на широкую ногу , получая гранты как полит эммигрант от разных левых "правозащитников" , а так же , внимание - до дня его смерти -- всё те же "сенаторские" от "кровавого режима" ...
Причём замечу , настоящий кровавый режим в Юж. Америке таки был и рядом совсем , но не на тихоокенском побережье , а на атлантическом и т.н. Патагонии , т.е. в Аргентине . Но там был не один генерал , а целая бригада диктаторов ... Первый из которых Хосе Виделла .
Так вот , Пиночет хоть и сверг социалиста Альенде и даже погиб президент от шальной пули . Причём его долго "кровавый Аугусто" упрашивал и предлагал мирную депортации ! Но ведь путч-то военных начался как поддержка забостовки водителей трейлеров ... Пиночет защищал иностранные инвестиции от национализации . И только . В экономике он не поддерживал диких рынок и поскольку его поддреживали разные слои населения , в том числе и слабо-защищенные , то реформы у него были очень и очень магкие и на европейский манер . Потому после Пиночета пришли социал-демократы , настала полная свобода и в Чили не было и близко того, что устроил Виделла в Аргентине с его действительно кровавой кликой и ульта-либеральной , т.е. монопольно-олигархической экономикой . В Чили армия не воевала с соседями , не подавляла инакомыслие, бо режим после событий на стадионе "Сантьяго де Чили" очень умело предотвращал саму причину социальных недовольств . А именно через отказ от абсолютного либерализма - все обвинения Аугосто это первый месяц путча из 20 лет . Виделла й банда насиловала Аргентину почти 15 лет . Заварили войнушку с Британией - молнееностно прослали . Отменили любые социальные гарантии и поощряли рыночный монополизм ... В результате 6 семей стали владеть 95% земли и пастбищ . Т.е. классический компрадор и олигархат . Аргентинских военных того времени и Виделлу лично обвиняют в 10-50 тысячах политических убийств . Причём убивали очень целенаправленно . Убивали левую интеллигенцию : университетских профессоров , режисёров театральных , журналистов и писателей . После краха хунты генералов Аргентина пережила 4 дефолта и её экономику колбасит в разные стороны . При том , что ВВП Аргентины выше Чилийского и даже удельный , но из-за того , что это ВВП концентрируется у кучки олигархов и его прислуги , все эти дефолты , а так же разница между супер-бедными и супер богатыми на порядок выше , чем в Чили . Чили по уровню медобслуживания вообще когда-то было мировых лидерах ... И по показатилю "счастья" .
Почему так софкоиды ненавидели Пиночета , и поддержали аргентинскую хунту в её агрессии против Британии (а до этого не замечали хунту в Аргентине) - понять можно , Альенде и Карвалол были прософейские , а социал-демократы в Аргентине были про-европейские ...
Кстати, при нелюбви к Пиночету Сов.Союз поставлял в Чили Лады.
Значит они не должны работать. Значит всеобщая ЗАБАСТОВКА до полного изгнания усатого шизика. Психиатры про Бацьку:-
https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Помнится, один плешивый и усатый тип в самое горячее время вещал, что он не станет (и не стал) вводить карантин из-за коронавируса, потому что это, дескать, убьет экономику.
и хрен кто пойдёт в штрейхбрехеры боясь, что битые ментами граждане за предательство рыло начистят
Так о каких там 80% может быть речь?
Мероприятия препятствия доступу к сети Интернет в Беларуси осуществляет специальная группа специалистов "Национального центра обмена трафиком" с использованием оборудования полного анализа сетевых пакетов (DPI, Deep Packet Inspection). Первая партия этого оборудования была установлена в Беларуси в августе 2019 года.