У Білорусі знову повідомляють про проблеми з доступом до інтернету

Після виборів президента в Білорусі відбуваються масові збої в роботі інтернету. Не працює мобільний інтернет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє NEXTA.

Зокрема, збої в роботі інтернету спостерігаються в столиці країни Мінську.

"У Мінську, як і по всій країні, як і раніше, серйозні проблеми з доступом через мобільний інтернет. Фото і відео не вантажаться", - йдеться в повідомленні.

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Нагадуємо, в Мінську та інших містах Білорусі третій день тривають протести. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ та кийки.

За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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