У Білорусі знову повідомляють про проблеми з доступом до інтернету
Після виборів президента в Білорусі відбуваються масові збої в роботі інтернету. Не працює мобільний інтернет.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє NEXTA.
Зокрема, збої в роботі інтернету спостерігаються в столиці країни Мінську.
"У Мінську, як і по всій країні, як і раніше, серйозні проблеми з доступом через мобільний інтернет. Фото і відео не вантажаться", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, в Мінську та інших містах Білорусі третій день тривають протести. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ та кийки.
За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом к
В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом
В Беларуси снова сообщают о проблемах с
В Беларуси снова сообщают о проблемах
В Беларуси снова сообщают о
В Беларуси снова сообщают
В Беларуси снова
В Беларуси
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А далі почнеться непередбачуваний розвиток подій.
Тут пародия на Аугусто ...
И армия в Беларуси рекрутская .
И уровень интеллекта колхозная !
1. Он использовал похожие преступные, насильственные методы для проведения своей воли, но осуществлял диаметрально противоположную внешнеполитическую и экономическую политику, что в общем-то и обеспечило его успех в руководстве страной. При Лукашенко страна исчерпала свой потенциал, влезла в долги и оказалась "в кольце врагов".
2. Пиночет прибегал к террору на самом раннем этапе, для захвата власти, а потом постепенно сознательно либерализовался и даже, о чудо! ушел после выборов, хотя и не очень-то был этим доволен. Лукашенко тут больше похож на скатившегося наркомана в полушаге от финиша, когда тому перестает хватать даже самой крупной дозы. Это агония, но плохо будет всем нам.
Первое , что бросается в глаза это некий комуняка , на которого поменяли "хулигана" Буковского , т.е. кто помнит
"Обменяли хулигана
На Луиса Карвалана
Где бы взять таку лядь,
Чтобы Брежнева сменять !"
Так вот "хулиган" Буковский сидел в психушках , в "усиленном режиме" софкоидных лагерей .
А Карвалол Луис в вип-камере , а его родные получали "сенаторские" пару-тройку тысяч баксов ...
Так вот , после обмена коммуняка Карвалол короткое время повояжировал по Совдепии , а потом заселился у Париже и жил на широкую ногу , получая гранты как полит эммигрант от разных левых "правозащитников" , а так же , внимание - до дня его смерти -- всё те же "сенаторские" от "кровавого режима" ...
Причём замечу , настоящий кровавый режим в Юж. Америке таки был и рядом совсем , но не на тихоокенском побережье , а на атлантическом и т.н. Патагонии , т.е. в Аргентине . Но там был не один генерал , а целая бригада диктаторов ... Первый из которых Хосе Виделла .
Так вот , Пиночет хоть и сверг социалиста Альенде и даже погиб президент от шальной пули . Причём его долго "кровавый Аугусто" упрашивал и предлагал мирную депортации ! Но ведь путч-то военных начался как поддержка забостовки водителей трейлеров ... Пиночет защищал иностранные инвестиции от национализации . И только . В экономике он не поддерживал диких рынок и поскольку его поддреживали разные слои населения , в том числе и слабо-защищенные , то реформы у него были очень и очень магкие и на европейский манер . Потому после Пиночета пришли социал-демократы , настала полная свобода и в Чили не было и близко того, что устроил Виделла в Аргентине с его действительно кровавой кликой и ульта-либеральной , т.е. монопольно-олигархической экономикой . В Чили армия не воевала с соседями , не подавляла инакомыслие, бо режим после событий на стадионе "Сантьяго де Чили" очень умело предотвращал саму причину социальных недовольств . А именно через отказ от абсолютного либерализма - все обвинения Аугосто это первый месяц путча из 20 лет . Виделла й банда насиловала Аргентину почти 15 лет . Заварили войнушку с Британией - молнееностно прослали . Отменили любые социальные гарантии и поощряли рыночный монополизм ... В результате 6 семей стали владеть 95% земли и пастбищ . Т.е. классический компрадор и олигархат . Аргентинских военных того времени и Виделлу лично обвиняют в 10-50 тысячах политических убийств . Причём убивали очень целенаправленно . Убивали левую интеллигенцию : университетских профессоров , режисёров театральных , журналистов и писателей . После краха хунты генералов Аргентина пережила 4 дефолта и её экономику колбасит в разные стороны . При том , что ВВП Аргентины выше Чилийского и даже удельный , но из-за того , что это ВВП концентрируется у кучки олигархов и его прислуги , все эти дефолты , а так же разница между супер-бедными и супер богатыми на порядок выше , чем в Чили . Чили по уровню медобслуживания вообще когда-то было мировых лидерах ... И по показатилю "счастья" .
Почему так софкоиды ненавидели Пиночета , и поддержали аргентинскую хунту в её агрессии против Британии (а до этого не замечали хунту в Аргентине) - понять можно , Альенде и Карвалол были прософейские , а социал-демократы в Аргентине были про-европейские ...
Кстати, при нелюбви к Пиночету Сов.Союз поставлял в Чили Лады.
Значит они не должны работать. Значит всеобщая ЗАБАСТОВКА до полного изгнания усатого шизика. Психиатры про Бацьку:-
https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Помнится, один плешивый и усатый тип в самое горячее время вещал, что он не станет (и не стал) вводить карантин из-за коронавируса, потому что это, дескать, убьет экономику.
и хрен кто пойдёт в штрейхбрехеры боясь, что битые ментами граждане за предательство рыло начистят
Так о каких там 80% может быть речь?
Мероприятия препятствия доступу к сети Интернет в Беларуси осуществляет специальная группа специалистов "Национального центра обмена трафиком" с использованием оборудования полного анализа сетевых пакетов (DPI, Deep Packet Inspection). Первая партия этого оборудования была установлена в Беларуси в августе 2019 года.