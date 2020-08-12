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Новини Революція в Білорусі
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У Білорусі знову повідомляють про проблеми з доступом до інтернету

У Білорусі знову повідомляють про проблеми з доступом до інтернету

Після виборів президента в Білорусі відбуваються масові збої в роботі інтернету. Не працює мобільний інтернет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє NEXTA.

Зокрема, збої в роботі інтернету спостерігаються в столиці країни Мінську.

"У Мінську, як і по всій країні, як і раніше, серйозні проблеми з доступом через мобільний інтернет. Фото і відео не вантажаться", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Другий день поспіль у Білорусі проблеми з інтернетом

Нагадуємо, в Мінську та інших містах Білорусі третій день тривають протести. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ та кийки.

За дві доби затримали близько п'яти тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Дивіться також: ОМОН у Мінську розігнав людей, які принесли квіти до місця загибелі протестувальника. ФОТО

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) інтернет (2033) Лукашенко Олександр (2668) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+7
Есть существенная разница - Пиночет был авторитетным генералом-интеллектуалом абсолютно профессиональной и наёмной армии и имел там поддержку даже на уровне рявового й и серджантского состава ... Оне там защищали свой кровный пайёк и привелегии .
Тут пародия на Аугусто ...
И армия в Беларуси рекрутская .
И уровень интеллекта колхозная !
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12.08.2020 02:39 Відповісти
+4
В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом к интернету
В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом к
В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом
В Беларуси снова сообщают о проблемах с
В Беларуси снова сообщают о проблемах
В Беларуси снова сообщают о
В Беларуси снова сообщают
В Беларуси снова
В Беларуси
В

...
А далі почнеться непередбачуваний розвиток подій.
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12.08.2020 01:38 Відповісти
+4
Проблемы с интернетом? Значит предприятия не могут совершать банковские операции.
Значит они не должны работать. Значит всеобщая ЗАБАСТОВКА до полного изгнания усатого шизика. Психиатры про Бацьку:-
https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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12.08.2020 02:05 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=ZXLJ_8Sn6UE Почта, телефон, телеграф.
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12.08.2020 01:32 Відповісти
Накрылась лавочка, кина не будет!
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12.08.2020 01:35 Відповісти
В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом к интернету
В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом к
В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом
В Беларуси снова сообщают о проблемах с
В Беларуси снова сообщают о проблемах
В Беларуси снова сообщают о
В Беларуси снова сообщают
В Беларуси снова
В Беларуси
В

...
А далі почнеться непередбачуваний розвиток подій.
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12.08.2020 01:38 Відповісти
Не порядок ... но зато хоть проблем к доступу к автозакам Лука не закрыл...
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12.08.2020 01:44 Відповісти
Совет ; - Белорусы, переходите в партизанский режим свержения лукашенко, потому как в открытом бою, без лидера, плана действий, координации , финансирования, у Вас, увы, никуя не получится.. это видно уже сейчас - пострадают Все !!! И не винные тоже !!! ВСЕ !!!... Удачи..
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12.08.2020 01:52 Відповісти
Лука буквально за считанные дни превратился в вариант «восточно-европейского Пиночета» - крайне правую, фашистскую хунту. Весь лоск «советского директора совхоза» с него увы сошел. (с)
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12.08.2020 02:06 Відповісти
Есть существенная разница - Пиночет был авторитетным генералом-интеллектуалом абсолютно профессиональной и наёмной армии и имел там поддержку даже на уровне рявового й и серджантского состава ... Оне там защищали свой кровный пайёк и привелегии .
Тут пародия на Аугусто ...
И армия в Беларуси рекрутская .
И уровень интеллекта колхозная !
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12.08.2020 02:39 Відповісти
Полностью согласен. Не позорьте Пиночета.

1. Он использовал похожие преступные, насильственные методы для проведения своей воли, но осуществлял диаметрально противоположную внешнеполитическую и экономическую политику, что в общем-то и обеспечило его успех в руководстве страной. При Лукашенко страна исчерпала свой потенциал, влезла в долги и оказалась "в кольце врагов".

2. Пиночет прибегал к террору на самом раннем этапе, для захвата власти, а потом постепенно сознательно либерализовался и даже, о чудо! ушел после выборов, хотя и не очень-то был этим доволен. Лукашенко тут больше похож на скатившегося наркомана в полушаге от финиша, когда тому перестает хватать даже самой крупной дозы. Это агония, но плохо будет всем нам.
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12.08.2020 03:17 Відповісти
Небольшая забавная деталька к образу кровавого "диктатора" Аугусто ...
Первое , что бросается в глаза это некий комуняка , на которого поменяли "хулигана" Буковского , т.е. кто помнит
"Обменяли хулигана
На Луиса Карвалана
Где бы взять таку лядь,
Чтобы Брежнева сменять !"
Так вот "хулиган" Буковский сидел в психушках , в "усиленном режиме" софкоидных лагерей .
А Карвалол Луис в вип-камере , а его родные получали "сенаторские" пару-тройку тысяч баксов ...
Так вот , после обмена коммуняка Карвалол короткое время повояжировал по Совдепии , а потом заселился у Париже и жил на широкую ногу , получая гранты как полит эммигрант от разных левых "правозащитников" , а так же , внимание - до дня его смерти -- всё те же "сенаторские" от "кровавого режима" ...

Причём замечу , настоящий кровавый режим в Юж. Америке таки был и рядом совсем , но не на тихоокенском побережье , а на атлантическом и т.н. Патагонии , т.е. в Аргентине . Но там был не один генерал , а целая бригада диктаторов ... Первый из которых Хосе Виделла .
Так вот , Пиночет хоть и сверг социалиста Альенде и даже погиб президент от шальной пули . Причём его долго "кровавый Аугусто" упрашивал и предлагал мирную депортации ! Но ведь путч-то военных начался как поддержка забостовки водителей трейлеров ... Пиночет защищал иностранные инвестиции от национализации . И только . В экономике он не поддерживал диких рынок и поскольку его поддреживали разные слои населения , в том числе и слабо-защищенные , то реформы у него были очень и очень магкие и на европейский манер . Потому после Пиночета пришли социал-демократы , настала полная свобода и в Чили не было и близко того, что устроил Виделла в Аргентине с его действительно кровавой кликой и ульта-либеральной , т.е. монопольно-олигархической экономикой . В Чили армия не воевала с соседями , не подавляла инакомыслие, бо режим после событий на стадионе "Сантьяго де Чили" очень умело предотвращал саму причину социальных недовольств . А именно через отказ от абсолютного либерализма - все обвинения Аугосто это первый месяц путча из 20 лет . Виделла й банда насиловала Аргентину почти 15 лет . Заварили войнушку с Британией - молнееностно прослали . Отменили любые социальные гарантии и поощряли рыночный монополизм ... В результате 6 семей стали владеть 95% земли и пастбищ . Т.е. классический компрадор и олигархат . Аргентинских военных того времени и Виделлу лично обвиняют в 10-50 тысячах политических убийств . Причём убивали очень целенаправленно . Убивали левую интеллигенцию : университетских профессоров , режисёров театральных , журналистов и писателей . После краха хунты генералов Аргентина пережила 4 дефолта и её экономику колбасит в разные стороны . При том , что ВВП Аргентины выше Чилийского и даже удельный , но из-за того , что это ВВП концентрируется у кучки олигархов и его прислуги , все эти дефолты , а так же разница между супер-бедными и супер богатыми на порядок выше , чем в Чили . Чили по уровню медобслуживания вообще когда-то было мировых лидерах ... И по показатилю "счастья" .
Почему так софкоиды ненавидели Пиночета , и поддержали аргентинскую хунту в её агрессии против Британии (а до этого не замечали хунту в Аргентине) - понять можно , Альенде и Карвалол были прософейские , а социал-демократы в Аргентине были про-европейские ...
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12.08.2020 04:33 Відповісти
При Альенде экономика рухнула. Я помню по ТВ марши пустых кастрюль.
Кстати, при нелюбви к Пиночету Сов.Союз поставлял в Чили Лады.
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12.08.2020 08:13 Відповісти
Проблемы с интернетом? Значит предприятия не могут совершать банковские операции.
Значит они не должны работать. Значит всеобщая ЗАБАСТОВКА до полного изгнания усатого шизика. Психиатры про Бацьку:-
https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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12.08.2020 02:05 Відповісти
Лукашенко впервые попал в поле зрения психиатров, когда явился на прием к первому секретарю Могилевского обкома партии и потребовал назначить его председателем колхоза.Согласно заведенной тогда амбулаторной карте, этот диагноз был подтвержден в 1982 году, когда Лукашенко был комиссован из армии по статье 7б с диагнозом «мозаичная психопатия» с должности замполита военной части 04104.Ахренеть сколько это дебильное страной правило
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12.08.2020 02:14 Відповісти
Ориентировочная стоимость ущерба от 1 (одного) дня блокировок интернета.

В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом к интернету - Цензор.НЕТ 7330

Помнится, один плешивый и усатый тип в самое горячее время вещал, что он не станет (и не стал) вводить карантин из-за коронавируса, потому что это, дескать, убьет экономику.
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12.08.2020 03:05 Відповісти
Як тобі такоє, Ілон Маск? Треба ж якось допомогти людям в боротьбі з диктатурою.
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12.08.2020 02:21 Відповісти
Теперь экономика убьёт его...
и хрен кто пойдёт в штрейхбрехеры боясь, что битые ментами граждане за предательство рыло начистят
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12.08.2020 06:37 Відповісти
и чего это я еГГо не переживу?
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12.08.2020 07:05 Відповісти
Мне было Явление Святаго Путина !!!
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12.08.2020 07:30 Відповісти
одетый или голый явился?
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12.08.2020 10:47 Відповісти
Нафига картошке интернет, если они даже альтернативу найти для себя не могут...
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12.08.2020 02:37 Відповісти
козёл
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12.08.2020 06:38 Відповісти
Нашел расследования журналистов оказывается Лукашеску с 1999 года устранял своих опонентов просто и оригинально ...Все опоненты с 1999 года Гончар Захарук Красовский считаются безвести пропавшими с 1999 года ..Тихановская это поняла представляю перед каким выбором ее поставили
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12.08.2020 02:52 Відповісти
Просто намекнули , шо муж если выйдет из тюряги , то либо вперёд ногами , либо с отбитыми внутренними органами . Может спросили тупо , мол как здоровье у дочки и сына ... Или мол родаки здоровы , как у них с "Короновирусом" ?!
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12.08.2020 03:14 Відповісти
Северная Корея -2 .Считаю Беларусь должны вообще запретить вьезд выезд онраничить полностью торговлю
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12.08.2020 02:53 Відповісти
Лукашенко кровавый монстр непонимаю как Порошенко согласился езать в Минск к этому дьяволу и пожимать ему руку ...
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12.08.2020 02:57 Відповісти
Ключевое слово твоём высере это "Порошенко", я так понимаю.
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12.08.2020 07:19 Відповісти
Мирные акции ничего не дадут не хотят белорусы мочить армию мусоров пусть терпят дальше
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12.08.2020 03:06 Відповісти
Какие "снова" , так будет всегда пока кровавый-Таракан на троне ...
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12.08.2020 03:08 Відповісти
Лука перетворив Бєларусь на БНДР🥺
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12.08.2020 03:17 Відповісти
Я уверен что там и 1000 людей расстреляют ,потом он выйдет и скажет что спас Беларусь от Майдана ..Хотя причем тут Майдан это чисто наша тема а они ее боятся потому как хотят быть властелинами
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12.08.2020 03:45 Відповісти
Диктатор хочет зделать хунту какую то
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12.08.2020 04:38 Відповісти
В Беларуси снова сообщают о проблемах с доступом к интернету - Цензор.НЕТ 9163
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12.08.2020 06:39 Відповісти
Если Лукашенко поддерживает , по версии, которую он себе нарисовал, 80% белорусов, то где они все? На какой площади собрались ? Или это у него ОМОНа столько?
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12.08.2020 06:51 Відповісти
Лукашенко перешёл красную черту воюя за власть с собственным народом.
Так о каких там 80% может быть речь?
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12.08.2020 07:07 Відповісти
11.08.2020 г.

Мероприятия препятствия доступу к сети Интернет в Беларуси осуществляет специальная группа специалистов "Национального центра обмена трафиком" с использованием оборудования полного анализа сетевых пакетов (DPI, Deep Packet Inspection). Первая партия этого оборудования была установлена в Беларуси в августе 2019 года.
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12.08.2020 07:09 Відповісти
******* вцепились мертвой хваткой, грядет белорусское ордло.
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12.08.2020 07:19 Відповісти
 
 