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ЕС предоставит макрофинансовую помощь соседям для преодоления последствий пандемии: для Украины предусмотрены 1,2 млрд евро, - Домбровскис

ЕС предоставит макрофинансовую помощь соседям для преодоления последствий пандемии: для Украины предусмотрены 1,2 млрд евро, - Домбровскис

Европейский союз предоставит макрофинансовую помощь в EUR3 млрд соседним странам-партнерам на смягчение экономических последствий пандемии коронавируса, сообщили в Еврокомиссии во вторник.

"Эти программы макроэкономической поддержки будут предоставляться на выгодных условиях на основе подписанных меморандумов о взаимопонимании, в которых излагаются конкретные обязательства по проведению реформ", - заявил Валдис Домбровскис, зампред Еврокомиссии, курирующий экономический блок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Меморандумы о взаимопонимании уже согласованы с Албанией, Грузией, Иорданией, Косово, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией и Украиной. Переговоры с оставшимися двумя странами этой десятки - Боснией и Герцеговиной и Тунисом - продолжаются.

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Выплата средств в рамках этих программ зависит от выполнения предварительных политических условий, включая уважение демократических принципов, прав человека и верховенства права.

Для каждого бенифициара предусмотрен свой набор политических условий.

Например, для Грузии, которая должна получить EUR150 млн, - это улучшение управления государственными финансами, совершенствование администрации, секторальные реформы и политика на рынке труда.

Для Украины, которая получит самый большой пакет макроэкономической помощи ЕС (EUR1,2 млрд), политические условия охватывают более широкий спектр направлений и касаются управления государственными финансами, укрепления администрации и верховенства права, реформы судебной системы, конкуренции на газовом рынке, улучшения делового климата и управления государственными предприятиями.

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Решение о предоставлении макрофинансовой помощи 10 партнерам в контексте пандемии COVID-19 было предложено Еврокомиссией 22 апреля, принято Европарламентом и Советом ЕС 25 мая 2020 года.

Автор: 

Домбровскис Валдис (78) карантин (16729) помощь (7905) Евросоюз (17341) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Зелень змащує пилораму і готує її до роботи.
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12.08.2020 08:49 Ответить
+5
ой дурные... слуги народа их освоят быстренько по своим карманам
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12.08.2020 08:52 Ответить
+3
О, наши сатанисты сразу растянут эту помощь по карманам, предыдущую уже растянули. Вместо обещанного Степановым бесплатного лечения короны, эти денежки отмыли, дезинфицируя улицы и подъезды водой из-под крана,и гудбай помощь.
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12.08.2020 08:49 Ответить
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Зелень змащує пилораму і готує її до роботи.
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12.08.2020 08:49 Ответить
То так , чергова партія дров на підході !!))
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12.08.2020 08:55 Ответить
О, наши сатанисты сразу растянут эту помощь по карманам, предыдущую уже растянули. Вместо обещанного Степановым бесплатного лечения короны, эти денежки отмыли, дезинфицируя улицы и подъезды водой из-под крана,и гудбай помощь.
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12.08.2020 08:49 Ответить
точно

помощь или кредит?
нах ер эти красивые слова

европейцы реально тупые
наш быдляк все распиз ит, а нам нариду отдавать
эуропэйцы вы нас закапываете
хотите спасти - ничего не давайте
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12.08.2020 10:35 Ответить
ой дурные... слуги народа их освоят быстренько по своим карманам
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12.08.2020 08:52 Ответить
Братья дерьмаки 🐽👹👿 уже распределили , а 🤢🐏🐐 мелким зебуинам -. «держать карман шире «
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12.08.2020 09:04 Ответить
кРадуцкий уже на низком старте, присылайте помощь немедленно
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12.08.2020 08:56 Ответить
Не дражніть Каламойськага передчасно, а то він слиною вдавиться.
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12.08.2020 09:04 Ответить
Ну вот и объясненьице нашей статистики по коронавирусу. Сладенький шматочек от ЕС покоя не дает. В больницах лекарства у людей все за свой счет. А вот эти денежки уйдут типа на бесплатные лекарства.
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12.08.2020 09:18 Ответить
їм не дає спокійно спати оце------ За деякими дослідженнями, тільки у жовтні 2009 року український фармринок отримав від населення за антивірусні медикаменти 1,5 млрд грн.
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12.08.2020 09:33 Ответить
ох, пожируют чиновники....
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12.08.2020 10:23 Ответить
65 млрд. только сожрали и опять такой гешефт. Зебилы должны страдать!
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12.08.2020 11:17 Ответить
 
 