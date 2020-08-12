В Украине 1 433 новых случая коронавируса за сутки

За минувшие сутки, 11 августа, в Украине обнаружили 1 433 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Умерли от коронавирусной инфекции 19 пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Общее количество случаев инфицирования коронавируса в Украине достигло 84 548. Больше всего новых случаев за сутки выявили в Киеве (182), Львовской (166), Харьковской (139), Ивано-Франковской (128) и Черновицкой (113) областях.

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Выздоровели от заболевания коронавирус уже 45 686 украинцев, из них за последние сутки - 752. Вместе с тем, болеют коронавирусной болезнью 36 892 украинца, что на 662 человека больше, чем сутками ранее.















