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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 1433 нові випадки коронавірусу за добу

В Україні 1433 нові випадки коронавірусу за добу

За минулу добу, 11 серпня, в Україні виявили 1433 нові випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Померли від коронавірусної інфекції 19 пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради нацбезпеки та оборони.

Загальна кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні досягла 84 548. Найбільше нових випадків за добу виявили в Києві (182), Львівській (166), Харківській (139), Івано-Франківській (128) та Чернівецькій (113) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 20,5 млн, жертв - 745,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Одужали від захворювання на коронавірус уже 45 686 українців, з них за останню добу - 752. Водночас хворіють на коронавірусну хворобу 36 892 українці, що на 662 особи більше, ніж добою раніше.

В Україні 1433 нові випадки коронавірусу за добу 01
В Україні 1433 нові випадки коронавірусу за добу 02
В Україні 1433 нові випадки коронавірусу за добу 03
В Україні 1433 нові випадки коронавірусу за добу 04
В Україні 1433 нові випадки коронавірусу за добу 05
В Україні 1433 нові випадки коронавірусу за добу 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Я извиняюсь, а в США и других странах тоже зелёные сатанисты? Во всем мире уже более 20 млн подтвержденных случаев заражения, это все зелёные сатанисты приписали?
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12.08.2020 08:57 Відповісти
+6
То, что вы написали - это чушь и идиотизм. Это демонстрирует ваше безумие. Вирусы не умеют летать. У них нет крыльев. Они распространяются вместе с мелкими каплями жидкости, которые вылетают при разговоре или дыхании. Маска задерживает эти капли жидкости и они не попадают в организм другого человека.

МОЗ и ВООЗ требуют носить маски в местах большого скопления людей. И это правильно. Маска - это единственное, что может спасти вам жизнь. Но разве нашим людям МОЗ и ВООЗ указ? Они сами себе академики. Мне не жалко этих академиков. Пусть дохнут. Своей смертью вы улучшаете генотип землян.
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12.08.2020 10:44 Відповісти
+6
Не треба нічого закривати. Треба просто примусити довбойобів правильно вдягати маски в місцях великого скупчення людей. Висунув носа над маскою - отримав штраф і 15 діб арешту. І епідемія піде на спад.
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12.08.2020 10:59 Відповісти
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Я извиняюсь, а в США и других странах тоже зелёные сатанисты? Во всем мире уже более 20 млн подтвержденных случаев заражения, это все зелёные сатанисты приписали?
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12.08.2020 08:57 Відповісти
Восени щодня буде під 3000.
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12.08.2020 08:55 Відповісти
Пакращення крокує по країні.
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12.08.2020 09:03 Відповісти
Почему так мало вроде говорили к 2000 готовятся или то на следующий неделе?,чтоб вошли в 10 тку
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12.08.2020 09:07 Відповісти
У нас в двох районах масово хворіють але щоб не попасти в червону зону, райони малюють статистику, а хворі на корону не те що не сидять дома а із температурою шастають по весіллях і похоронах, мотивація що не можу не піти і скривають від всіх що хворі, власникам кабаків взагалі на все л.. ніхто нічого не провіряє, ще навіть столи позсували поблище щоб більше людей напхати і відбити простой... Фіксують тільки тих кому реально зле, тобто кого госпіталізують..
Осінь у нас буде весела, якщо до нас прийде новий штамп..
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12.08.2020 09:10 Відповісти
І штемп
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12.08.2020 12:05 Відповісти
Опять вверх скакнула, хотя веры этим данным уже никакой нет.
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12.08.2020 09:17 Відповісти
В березні всі сиділи по домівках і додавалося по 10 нових хворих на добу, а зараз все всім дозволили і додається по 1500 хворих... То де саме ви бачите невідповідність?
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12.08.2020 13:10 Відповісти
В марте просто ПЦР не делали
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12.08.2020 18:14 Відповісти
Наверное, пока не переболеет хотя бы половина населения этой муйней, люди не станут принимать рекомендуемые меры предосторожности. Хожу в наморднике, так как вхожу в группу риска, несколько лет до пенсии и здоровьем не могу похвастаться, не хочу попасть в больницу, но что я вижу вокруг, все ходят без них, разве что пенсионеры спускают на шею или опускают ниже носа, а это всеравно, что намордников нет. И к магазинам присобачились, перед входом одевают, после выхода повязки или выбрасывают, или суют в карман. Таков наш менталитет и культура, вроде, не знаю как с другими, а меня это не коснется и я проскочу мимо (ковида).
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12.08.2020 09:29 Відповісти
До первого сентября Зеленский будет праздновать первых 100 000 заражённых.
https://censor.net/resonance/3213183/kak_ya_vylechilsya_ot_koronavirusa/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74394006

Это результат реформ от Порошенко, или Зеленский тоже к этому приложился и это результат их совместной деятельности?
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12.08.2020 09:43 Відповісти
Вчера в вагоне метро 4 чел. совсем без масок, 5 чел. с масками на бороде, больше половины вагона с носами, торчащими над масками.

Хоть кол теши на голове этих людей. Они настолько тупые, что не могут освоить простой вещи - как правильно носить маску. Пока этих людей не начнут штрафовать и садить на 15 суток, ничего не изменится.
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12.08.2020 09:56 Відповісти
маски не помогают от вируса, а приносят вред из-за влажной среды и ограничения дыхания
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12.08.2020 10:01 Відповісти
То, что вы написали - это чушь и идиотизм. Это демонстрирует ваше безумие. Вирусы не умеют летать. У них нет крыльев. Они распространяются вместе с мелкими каплями жидкости, которые вылетают при разговоре или дыхании. Маска задерживает эти капли жидкости и они не попадают в организм другого человека.

МОЗ и ВООЗ требуют носить маски в местах большого скопления людей. И это правильно. Маска - это единственное, что может спасти вам жизнь. Но разве нашим людям МОЗ и ВООЗ указ? Они сами себе академики. Мне не жалко этих академиков. Пусть дохнут. Своей смертью вы улучшаете генотип землян.
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12.08.2020 10:44 Відповісти
"Вирусы не умеют летать. У них нет крыльев. Они распространяются вместе с мелкими каплями жидкости, которые вылетают при разговоре или дыхании. Маска задерживает эти капли жидкости и они не попадают в организм другого человека."

Далее вирусы в тёплой и влажной среде начинают быстро размножатся и распространятся. Чтобы этого не произошло маску надо менять очень часто. Но у многих одна маска на неделю, а у некоторых на месяц. Итог один заболеют почти все.
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12.08.2020 11:17 Відповісти
Что за бред? Вирусы - не бактерии, и размножаются в клетках-мишенях, а не в любой влажной среде
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12.08.2020 12:18 Відповісти
Сглупил, проблема усложняется, размножаются бактерии а в них бактериофаги.
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12.08.2020 13:12 Відповісти
Маска от переноса вирусов так же полезна, как амулет на шее. Даже если инфицированный будет чихать или кашлять в согнутый локоть вирусная инфекция не распространяется на здоровых. Это результат исследований и мнение ВОЗ.
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12.08.2020 18:20 Відповісти
Так я ж писал не о полезности/бесполезности маски, а о размножении вирусов
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12.08.2020 20:08 Відповісти
Это не Вам отвечал. Извиняюсь, просто автоматически нажал кнопку ответить.
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12.08.2020 22:56 Відповісти
Фейковирус продолжается? уже никто не верит, а СМИ все топят и топят! Вам скоро народ вашу статистику в опу засунет! Шкуры продажные, понимаете?! Ещё комментарий удалите этот, вы же этим ещё больше людей против себя настраиваете!
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12.08.2020 10:32 Відповісти
Вірус є але вже не такий тяжкий як був на початку але люди дальше вмирають від нього хто затягне від походу до лікаря..
А таких як ви треба банити в мене родичка постила повсюду що це фейк вірус а коли того тижня схватила з чоловіком пневмонію одразу двоє побігли в лікарню, лікувати фейк вірус, якщо у вас і ваших родичів немає то і слава богу але не треба цю х... всю постити про те що ви не знаєте
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12.08.2020 12:16 Відповісти
Треба терміново закривати на карантин усі соц. структури... Школи, центри соціальної допомоги, ірц, центри зайнятості. Інакше все буде дуже плачевно. Тре зупинити цей вірус.
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12.08.2020 10:36 Відповісти
Не треба нічого закривати. Треба просто примусити довбойобів правильно вдягати маски в місцях великого скупчення людей. Висунув носа над маскою - отримав штраф і 15 діб арешту. І епідемія піде на спад.
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12.08.2020 10:59 Відповісти
А що маски поможуть якщо в кабаках всі без масок їх там просто не реально одіти..
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12.08.2020 12:17 Відповісти
интересно, сколько в день должно умирать больных от ковид19, что бы эти скептики заткнули свои рты ? Вижу что 20 чел в день не убеждают. Сколько 50 , 100 ?

Есть придурки, которые даже сами попав в реанимацию, все равно никогда не признают что они не правы. Да и х*й с ними, но ведь они заражают своих близких, друзей и всецело способствуют распостранению инфекции в Украине.
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12.08.2020 12:51 Відповісти
Безграмотные придурки воспринимают происходящее только в трактовке из телеящика, в результате запуганно разгоняют панику и стараются поддерживать друг у друга животное чувство страха.
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12.08.2020 18:28 Відповісти
Наші недовідреформовані санепідеміолгм готуються запровадити нові методи боротьби з епідемією - статистичні.

В Україні 1433 нові випадки коронавірусу за добу - Цензор.НЕТ 4576

Ну, поки вони все це тільки запроваджують, статистика виглядає так:

В Україні 1433 нові випадки коронавірусу за добу - Цензор.НЕТ 740
Як бачимо, подібними методами почала боротися з епідемією і Швеція, якій, незважаючи на всі жертви серед мирного населення, одними лиш ліберальними методами не вдалося ні стадного імунітету в країні виробити, ні економіку від падіння вберегти...
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12.08.2020 14:58 Відповісти
боже как вы задрали своим фейковирусом
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12.08.2020 20:27 Відповісти
Скорее не фейковирусом, которые известны уже десятки лет, а его конъюктурной и дремучей интерпретацией.
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12.08.2020 22:59 Відповісти
 
 