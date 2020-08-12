В Україні 1433 нові випадки коронавірусу за добу

За минулу добу, 11 серпня, в Україні виявили 1433 нові випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Померли від коронавірусної інфекції 19 пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради нацбезпеки та оборони.

Загальна кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні досягла 84 548. Найбільше нових випадків за добу виявили в Києві (182), Львівській (166), Харківській (139), Івано-Франківській (128) та Чернівецькій (113) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 20,5 млн, жертв - 745,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Одужали від захворювання на коронавірус уже 45 686 українців, з них за останню добу - 752. Водночас хворіють на коронавірусну хворобу 36 892 українці, що на 662 особи більше, ніж добою раніше.















