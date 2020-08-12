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В Україні 1433 нові випадки коронавірусу за добу
За минулу добу, 11 серпня, в Україні виявили 1433 нові випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Померли від коронавірусної інфекції 19 пацієнтів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради нацбезпеки та оборони.
Загальна кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні досягла 84 548. Найбільше нових випадків за добу виявили в Києві (182), Львівській (166), Харківській (139), Івано-Франківській (128) та Чернівецькій (113) областях.
Одужали від захворювання на коронавірус уже 45 686 українців, з них за останню добу - 752. Водночас хворіють на коронавірусну хворобу 36 892 українці, що на 662 особи більше, ніж добою раніше.
Топ коментарі
+7 Вова Кис
показати весь коментар12.08.2020 08:57 Відповісти Посилання
+6 финансист
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+6 финансист
показати весь коментар12.08.2020 10:59 Відповісти Посилання
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Осінь у нас буде весела, якщо до нас прийде новий штамп..
https://censor.net/resonance/3213183/kak_ya_vylechilsya_ot_koronavirusa/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74394006
Это результат реформ от Порошенко, или Зеленский тоже к этому приложился и это результат их совместной деятельности?
Хоть кол теши на голове этих людей. Они настолько тупые, что не могут освоить простой вещи - как правильно носить маску. Пока этих людей не начнут штрафовать и садить на 15 суток, ничего не изменится.
МОЗ и ВООЗ требуют носить маски в местах большого скопления людей. И это правильно. Маска - это единственное, что может спасти вам жизнь. Но разве нашим людям МОЗ и ВООЗ указ? Они сами себе академики. Мне не жалко этих академиков. Пусть дохнут. Своей смертью вы улучшаете генотип землян.
Далее вирусы в тёплой и влажной среде начинают быстро размножатся и распространятся. Чтобы этого не произошло маску надо менять очень часто. Но у многих одна маска на неделю, а у некоторых на месяц. Итог один заболеют почти все.
А таких як ви треба банити в мене родичка постила повсюду що це фейк вірус а коли того тижня схватила з чоловіком пневмонію одразу двоє побігли в лікарню, лікувати фейк вірус, якщо у вас і ваших родичів немає то і слава богу але не треба цю х... всю постити про те що ви не знаєте
Есть придурки, которые даже сами попав в реанимацию, все равно никогда не признают что они не правы. Да и х*й с ними, но ведь они заражают своих близких, друзей и всецело способствуют распостранению инфекции в Украине.
Ну, поки вони все це тільки запроваджують, статистика виглядає так:
Як бачимо, подібними методами почала боротися з епідемією і Швеція, якій, незважаючи на всі жертви серед мирного населення, одними лиш ліберальними методами не вдалося ні стадного імунітету в країні виробити, ні економіку від падіння вберегти...