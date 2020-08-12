Минздрав решил изменить критерии распределения регионов Украины на карантинные зоны, - Степанов

Министерство здравоохранения предложило Кабинету министров изменить критерии распределения регионов на четыре зоны по COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга в Киеве в среду.

"Проанализировав все показатели, мы решили сделать понятнее и удобнее то, по каким критериям мы определяем отнесение к тому или иному уровню опасности (зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны). Мы решили объединить динамику и количество заболеваемости в один показатель и считать исходя из количества новых больных на 100 тыс. населения на протяжении 14 дней. Это будет более понятный показатель для всех граждан. Кроме того мы более четко определили показатель загруженности коек. У нас разная ситуация на западе и востоке страны, поэтому мы учли маленькие районы и города, областные центры и внедрили соответствующие коэффициенты. Внесли соответствующие документы в Кабмин для внедрения изменений в постановления", - сказал он.

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Как сообщалось ранее, в Украине вторая волна коронавируса ожидалась в конце осени. Она будет совмещена с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре.