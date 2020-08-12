Минздрав решил изменить критерии распределения регионов Украины на карантинные зоны, - Степанов
Министерство здравоохранения предложило Кабинету министров изменить критерии распределения регионов на четыре зоны по COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга в Киеве в среду.
"Проанализировав все показатели, мы решили сделать понятнее и удобнее то, по каким критериям мы определяем отнесение к тому или иному уровню опасности (зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны). Мы решили объединить динамику и количество заболеваемости в один показатель и считать исходя из количества новых больных на 100 тыс. населения на протяжении 14 дней. Это будет более понятный показатель для всех граждан. Кроме того мы более четко определили показатель загруженности коек. У нас разная ситуация на западе и востоке страны, поэтому мы учли маленькие районы и города, областные центры и внедрили соответствующие коэффициенты. Внесли соответствующие документы в Кабмин для внедрения изменений в постановления", - сказал он.
Как сообщалось ранее, в Украине вторая волна коронавируса ожидалась в конце осени. Она будет совмещена с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре.
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Кстати, а такие решения разве не требуют утверждения в парламенте и в КС ? Ведь они прямо противоречат конституционным правам граждан, включая свободу передвижения по территории страны.
Ну, рвань зелебобная, напишите здесь: "Аби не Порох. Гiрше не буде".
Кручу-верчу, нае.... хочу."
"Соціопатів у суспільстві дуже легко розпізнати, завдяки яскраво вираженим рисам характеру. Такі люди схильні до компульсивної ( постійної ) брехні та частих маніпуляцій оточуючими. Також соціопати є нарцистичними особистостями. Вони емоційно відсторонені від людства, тому не мають жодного бажання спілкуватися з іншими, в більшості випадків вони - інтроверти. Для них не існує моральних установ, через це соціопати безрозсудно та необдумано ставляться до свого життя. Їх дуже легко розгнівати невинною для простої людини фразою чи дією, агресія проявляється бурхливо та нестримно, тому у спілкуванні із соціопатами краще поводитись обережно. Вони бувають не розбірливі у друзях, і часто їх змінюють."
А всі реготали - А он прікольний!
А может проще дать один раз пи.ды !? Что бы ОН бы "обежным" !?