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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав решил изменить критерии распределения регионов Украины на карантинные зоны, - Степанов

Минздрав решил изменить критерии распределения регионов Украины на карантинные зоны, - Степанов

Министерство здравоохранения предложило Кабинету министров изменить критерии распределения регионов на четыре зоны по COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга в Киеве в среду.

"Проанализировав все показатели, мы решили сделать понятнее и удобнее то, по каким критериям мы определяем отнесение к тому или иному уровню опасности (зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны). Мы решили объединить динамику и количество заболеваемости в один показатель и считать исходя из количества новых больных на 100 тыс. населения на протяжении 14 дней. Это будет более понятный показатель для всех граждан. Кроме того мы более четко определили показатель загруженности коек. У нас разная ситуация на западе и востоке страны, поэтому мы учли маленькие районы и города, областные центры и внедрили соответствующие коэффициенты. Внесли соответствующие документы в Кабмин для внедрения изменений в постановления", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 1 433 новых случая коронавируса за сутки

Как сообщалось ранее, в Украине вторая волна коронавируса ожидалась в конце осени. Она будет совмещена с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре.

карантин (16729) Минздрав (4906) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Научный подход к подсчету количества коров -- Подсчитывать количество коровьих ног и делить на четыре.
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12.08.2020 09:56 Ответить
+6
В советское время это был анекдот, но зеленые делают его явью.
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12.08.2020 10:03 Ответить
+5
напёрсточники ... всё играются ...
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12.08.2020 10:14 Ответить
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Научный подход к подсчету количества коров -- Подсчитывать количество коровьих ног и делить на четыре.
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12.08.2020 09:56 Ответить
В советское время это был анекдот, но зеленые делают его явью.
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12.08.2020 10:03 Ответить
Минздрав решил изменить критерии распределения регионов Украины на карантинные зоны, - Степанов - Цензор.НЕТ 2250
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12.08.2020 10:02 Ответить
ЖораКлючник-говноед продолжает пачкать бумагу. А что, Жоре насмехаться в своей мазне над Томосом и Порошенко уже нет желания??
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12.08.2020 10:13 Ответить
Президент Степанов рулит !

Кстати, а такие решения разве не требуют утверждения в парламенте и в КС ? Ведь они прямо противоречат конституционным правам граждан, включая свободу передвижения по территории страны.

Ну, рвань зелебобная, напишите здесь: "Аби не Порох. Гiрше не буде".
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12.08.2020 10:03 Ответить
Минздрав решил изменить критерии распределения регионов Украины на карантинные зоны, - Степанов - Цензор.НЕТ 3387
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12.08.2020 10:05 Ответить
"
Кручу-верчу, нае.... хочу."
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12.08.2020 10:07 Ответить
Серед показників як мінімум має бути кількість активних хворих на 100 тис. населення регіону, а також його динаміка за певний період (7-14) днів. Оскільки нові випадки можуть і зменшитись, і динаміка буде падати, але це не означає що можна переводити регіон у зону з більшим послабленням, оскільки якщо у цьому регіоні велика кількість активних хворих, і їх динаміка росте або не змінна, то це є великий ризик розповсюдження зараження у майбутньому. Потрібно встановити допустимі показники кількість хворих для кожної карантинної зони.
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12.08.2020 10:07 Ответить
Не підказуйте, бо будуть міняти 7 разів на тиждень.
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12.08.2020 10:19 Ответить
Зеленському таке оцінювання не підходить. Бо Київ може потрапити в червону зону. Зеленський боїться людей.
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12.08.2020 10:28 Ответить
А в 2019-му всім казали, Зеленський - соціопат!
"Соціопатів у суспільстві дуже легко розпізнати, завдяки яскраво вираженим рисам характеру. Такі люди схильні до компульсивної ( постійної ) брехні та частих маніпуляцій оточуючими. Також соціопати є нарцистичними особистостями. Вони емоційно відсторонені від людства, тому не мають жодного бажання спілкуватися з іншими, в більшості випадків вони - інтроверти. Для них не існує моральних установ, через це соціопати безрозсудно та необдумано ставляться до свого життя. Їх дуже легко розгнівати невинною для простої людини фразою чи дією, агресія проявляється бурхливо та нестримно, тому у спілкуванні із соціопатами краще поводитись обережно. Вони бувають не розбірливі у друзях, і часто їх змінюють."
А всі реготали - А он прікольний!
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12.08.2020 12:51 Ответить
"Їх дуже легко розгнівати невинною для простої людини фразою чи дією, агресія проявляється бурхливо та нестримно, тому у спілкуванні із соціопатами краще поводитись обережно." -

А может проще дать один раз пи.ды !? Что бы ОН бы "обежным" !?
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12.08.2020 13:12 Ответить
Зрозуміло, що на Вікі такого не напишуть.
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12.08.2020 13:16 Ответить
Реально похер уже давно на весь этот бред!
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12.08.2020 10:13 Ответить
напёрсточники ... всё играются ...
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12.08.2020 10:14 Ответить
Зеленский боится закрывать Львов, Киев, Харьков. Вот и придумывают всё новые правила чтобы эти города не попали в красную зону.
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12.08.2020 10:21 Ответить
Как я и говорил неоднократно , будут меняться критерии по ходу ухудшения ситуации что бы вывести из под "удара" Киев ( что бы он не попал в не "зеленую" зону.)
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12.08.2020 10:24 Ответить
Мы решили... От ваших решений сумма слогаемых не меняется. А к людям выйти посоветоваться,послушать, по отвечать на вопросы слабо?. Решалы распила хреновы вот ваше сущность.
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12.08.2020 10:28 Ответить
Чем у нас занимается Минздрав? Когда не почитаешь они проводят то брифинги то совещания, а то и банкеты (пир во время чумы). А люди после их реформ всё чаще умирают без медпомощи. Это же не минздраВ, а Минкладбище за деньги покойников.
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12.08.2020 10:37 Ответить
Степанов - министр по делам ковида. Ну и, заодно, де-факто президент.
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12.08.2020 11:33 Ответить
 
 