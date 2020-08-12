МОЗ вирішило змінити критерії розподілу регіонів України на карантинні зони, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я запропонувало Кабінету міністрів змінити критерії розподілу регіонів на чотири зони по COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході брифінгу в Києві в середу.
"Проаналізувавши всі показники, ми вирішили зробити зрозумілішим і зручнішим те, за якими критеріями ми визначаємо віднесення до того чи іншого рівня небезпеки (зелена, жовта, помаранчева і червона зони). Ми вирішили об'єднати динаміку і кількість захворюваності в один показник і вважати виходячи з кількості нових хворих на 100 тис. населення протягом 14 днів. Це буде більш зрозумілий показник для всіх громадян. Крім того, ми більш чітко визначили показник завантаженості ліжок. У нас різна ситуація на заході і сході країни, тому ми врахували маленькі райони і міста, обласні центри та впровадили відповідні коефіцієнти. Внесли відповідні документи в Кабмін для впровадження змін до постанов", - сказав він.
Як повідомлялося раніше, в Україні друга хвиля коронавірусу очікувалася в кінці осені. Вона буде поєднана з епідемією грипу, яка починається в жовтні.
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Кстати, а такие решения разве не требуют утверждения в парламенте и в КС ? Ведь они прямо противоречат конституционным правам граждан, включая свободу передвижения по территории страны.
Ну, рвань зелебобная, напишите здесь: "Аби не Порох. Гiрше не буде".
Кручу-верчу, нае.... хочу."
"Соціопатів у суспільстві дуже легко розпізнати, завдяки яскраво вираженим рисам характеру. Такі люди схильні до компульсивної ( постійної ) брехні та частих маніпуляцій оточуючими. Також соціопати є нарцистичними особистостями. Вони емоційно відсторонені від людства, тому не мають жодного бажання спілкуватися з іншими, в більшості випадків вони - інтроверти. Для них не існує моральних установ, через це соціопати безрозсудно та необдумано ставляться до свого життя. Їх дуже легко розгнівати невинною для простої людини фразою чи дією, агресія проявляється бурхливо та нестримно, тому у спілкуванні із соціопатами краще поводитись обережно. Вони бувають не розбірливі у друзях, і часто їх змінюють."
А всі реготали - А он прікольний!
А может проще дать один раз пи.ды !? Что бы ОН бы "обежным" !?