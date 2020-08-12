УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7269 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 018 20

МОЗ вирішило змінити критерії розподілу регіонів України на карантинні зони, - Степанов

МОЗ вирішило змінити критерії розподілу регіонів України на карантинні зони, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я запропонувало Кабінету міністрів змінити критерії розподілу регіонів на чотири зони по COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході брифінгу в Києві в середу.

"Проаналізувавши всі показники, ми вирішили зробити зрозумілішим і зручнішим те, за якими критеріями ми визначаємо віднесення до того чи іншого рівня небезпеки (зелена, жовта, помаранчева і червона зони). Ми вирішили об'єднати динаміку і кількість захворюваності в один показник і вважати виходячи з кількості нових хворих на 100 тис. населення протягом 14 днів. Це буде більш зрозумілий показник для всіх громадян. Крім того, ми більш чітко визначили показник завантаженості ліжок. У нас різна ситуація на заході і сході країни, тому ми врахували маленькі райони і міста, обласні центри та впровадили відповідні коефіцієнти. Внесли відповідні документи в Кабмін для впровадження змін до постанов", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, в Україні друга хвиля коронавірусу очікувалася в кінці осені. Вона буде поєднана з епідемією грипу, яка починається в жовтні.

Також читайте: ЄС надасть макрофінансову допомогу сусідам для подолання наслідків пандемії: для України передбачено 1,2 млрд євро, - Домбровскіс

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Научный подход к подсчету количества коров -- Подсчитывать количество коровьих ног и делить на четыре.
показати весь коментар
12.08.2020 09:56 Відповісти
+6
В советское время это был анекдот, но зеленые делают его явью.
показати весь коментар
12.08.2020 10:03 Відповісти
+5
напёрсточники ... всё играются ...
показати весь коментар
12.08.2020 10:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Научный подход к подсчету количества коров -- Подсчитывать количество коровьих ног и делить на четыре.
показати весь коментар
12.08.2020 09:56 Відповісти
В советское время это был анекдот, но зеленые делают его явью.
показати весь коментар
12.08.2020 10:03 Відповісти
Минздрав решил изменить критерии распределения регионов Украины на карантинные зоны, - Степанов - Цензор.НЕТ 2250
показати весь коментар
12.08.2020 10:02 Відповісти
ЖораКлючник-говноед продолжает пачкать бумагу. А что, Жоре насмехаться в своей мазне над Томосом и Порошенко уже нет желания??
показати весь коментар
12.08.2020 10:13 Відповісти
Президент Степанов рулит !

Кстати, а такие решения разве не требуют утверждения в парламенте и в КС ? Ведь они прямо противоречат конституционным правам граждан, включая свободу передвижения по территории страны.

Ну, рвань зелебобная, напишите здесь: "Аби не Порох. Гiрше не буде".
показати весь коментар
12.08.2020 10:03 Відповісти
Минздрав решил изменить критерии распределения регионов Украины на карантинные зоны, - Степанов - Цензор.НЕТ 3387
показати весь коментар
12.08.2020 10:05 Відповісти
"
Кручу-верчу, нае.... хочу."
показати весь коментар
12.08.2020 10:07 Відповісти
Серед показників як мінімум має бути кількість активних хворих на 100 тис. населення регіону, а також його динаміка за певний період (7-14) днів. Оскільки нові випадки можуть і зменшитись, і динаміка буде падати, але це не означає що можна переводити регіон у зону з більшим послабленням, оскільки якщо у цьому регіоні велика кількість активних хворих, і їх динаміка росте або не змінна, то це є великий ризик розповсюдження зараження у майбутньому. Потрібно встановити допустимі показники кількість хворих для кожної карантинної зони.
показати весь коментар
12.08.2020 10:07 Відповісти
Не підказуйте, бо будуть міняти 7 разів на тиждень.
показати весь коментар
12.08.2020 10:19 Відповісти
Зеленському таке оцінювання не підходить. Бо Київ може потрапити в червону зону. Зеленський боїться людей.
показати весь коментар
12.08.2020 10:28 Відповісти
А в 2019-му всім казали, Зеленський - соціопат!
"Соціопатів у суспільстві дуже легко розпізнати, завдяки яскраво вираженим рисам характеру. Такі люди схильні до компульсивної ( постійної ) брехні та частих маніпуляцій оточуючими. Також соціопати є нарцистичними особистостями. Вони емоційно відсторонені від людства, тому не мають жодного бажання спілкуватися з іншими, в більшості випадків вони - інтроверти. Для них не існує моральних установ, через це соціопати безрозсудно та необдумано ставляться до свого життя. Їх дуже легко розгнівати невинною для простої людини фразою чи дією, агресія проявляється бурхливо та нестримно, тому у спілкуванні із соціопатами краще поводитись обережно. Вони бувають не розбірливі у друзях, і часто їх змінюють."
А всі реготали - А он прікольний!
показати весь коментар
12.08.2020 12:51 Відповісти
"Їх дуже легко розгнівати невинною для простої людини фразою чи дією, агресія проявляється бурхливо та нестримно, тому у спілкуванні із соціопатами краще поводитись обережно." -

А может проще дать один раз пи.ды !? Что бы ОН бы "обежным" !?
показати весь коментар
12.08.2020 13:12 Відповісти
Зрозуміло, що на Вікі такого не напишуть.
показати весь коментар
12.08.2020 13:16 Відповісти
Реально похер уже давно на весь этот бред!
показати весь коментар
12.08.2020 10:13 Відповісти
напёрсточники ... всё играются ...
показати весь коментар
12.08.2020 10:14 Відповісти
Зеленский боится закрывать Львов, Киев, Харьков. Вот и придумывают всё новые правила чтобы эти города не попали в красную зону.
показати весь коментар
12.08.2020 10:21 Відповісти
Как я и говорил неоднократно , будут меняться критерии по ходу ухудшения ситуации что бы вывести из под "удара" Киев ( что бы он не попал в не "зеленую" зону.)
показати весь коментар
12.08.2020 10:24 Відповісти
Мы решили... От ваших решений сумма слогаемых не меняется. А к людям выйти посоветоваться,послушать, по отвечать на вопросы слабо?. Решалы распила хреновы вот ваше сущность.
показати весь коментар
12.08.2020 10:28 Відповісти
Чем у нас занимается Минздрав? Когда не почитаешь они проводят то брифинги то совещания, а то и банкеты (пир во время чумы). А люди после их реформ всё чаще умирают без медпомощи. Это же не минздраВ, а Минкладбище за деньги покойников.
показати весь коментар
12.08.2020 10:37 Відповісти
Степанов - министр по делам ковида. Ну и, заодно, де-факто президент.
показати весь коментар
12.08.2020 11:33 Відповісти
 
 