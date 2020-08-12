МОЗ вирішило змінити критерії розподілу регіонів України на карантинні зони, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я запропонувало Кабінету міністрів змінити критерії розподілу регіонів на чотири зони по COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході брифінгу в Києві в середу.

"Проаналізувавши всі показники, ми вирішили зробити зрозумілішим і зручнішим те, за якими критеріями ми визначаємо віднесення до того чи іншого рівня небезпеки (зелена, жовта, помаранчева і червона зони). Ми вирішили об'єднати динаміку і кількість захворюваності в один показник і вважати виходячи з кількості нових хворих на 100 тис. населення протягом 14 днів. Це буде більш зрозумілий показник для всіх громадян. Крім того, ми більш чітко визначили показник завантаженості ліжок. У нас різна ситуація на заході і сході країни, тому ми врахували маленькі райони і міста, обласні центри та впровадили відповідні коефіцієнти. Внесли відповідні документи в Кабмін для впровадження змін до постанов", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, в Україні друга хвиля коронавірусу очікувалася в кінці осені. Вона буде поєднана з епідемією грипу, яка починається в жовтні.

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