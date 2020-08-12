Тихановская записывала видеообращения не в Литве, - глава МИД Линкявичюс

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая выехала из страны, записывала свои видеообращения не в Литве.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, сказанные Тихановской слова под давлением не могут быть восприняты буквально, а Литва предоставила ей убежище, поскольку был "элемент опасности".

"Мы можем только судить, что она не имела много выбора: либо покинуть страну, либо последствия не были бы хорошими", - добавил министр.

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Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".