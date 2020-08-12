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Тихановская записывала видеообращения не в Литве, - глава МИД Линкявичюс

Тихановская записывала видеообращения не в Литве, - глава МИД Линкявичюс

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая выехала из страны, записывала свои видеообращения не в Литве.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, сказанные Тихановской слова под давлением не могут быть восприняты буквально, а Литва предоставила ей убежище, поскольку был "элемент опасности".

"Мы можем только судить, что она не имела много выбора: либо покинуть страну, либо последствия не были бы хорошими", - добавил министр.

Читайте также: Линкявичюс: Тихановская настроена позитивно и скоро выступит по ситуации в Беларуси

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) Линкявичюс Линас (214) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+14
Тихановская записывала видеообращения не в Литве, - глава МИД Линкявичюс - Цензор.НЕТ 9374

...
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12.08.2020 12:32 Ответить
+8
Так скорее всего и было...
КГБ умеет убеждать...
Но диванным экспертам конечно виднее
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12.08.2020 12:33 Ответить
+7
100% писали в КГБ перед тем как отпустить во свояси...
А чем угрожали сам Бог знает...
Может детям угроза была? Может мужа обещали убить...
Время все расставит поместам
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12.08.2020 12:31 Ответить
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В кремле.
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12.08.2020 12:29 Ответить
100% писали в КГБ перед тем как отпустить во свояси...
А чем угрожали сам Бог знает...
Может детям угроза была? Может мужа обещали убить...
Время все расставит поместам
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12.08.2020 12:31 Ответить
а не пора ли забыть про эту перепуганную домохозяйку на зп кремля? она точно не тянет на образ Ленина в Шушенском)
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12.08.2020 12:31 Ответить
Скорее , выслали из страны, как Ленина в Швейцарию.
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12.08.2020 12:45 Ответить
Тихановская записывала видеообращения не в Литве, - глава МИД Линкявичюс - Цензор.НЕТ 9374

...
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12.08.2020 12:32 Ответить
Так скорее всего и было...
КГБ умеет убеждать...
Но диванным экспертам конечно виднее
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12.08.2020 12:33 Ответить
и не только диванным экспертам, но и паркетным генералам... да и универсальным аналитикам и теоретикам (таксистам и парихмахершам)
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12.08.2020 12:40 Ответить
Но диванчик-то остался...
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12.08.2020 12:42 Ответить
а как без диванчика ??? )))) не всем же кресло кожаное на вооружение досталось ))))
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12.08.2020 12:56 Ответить
еге, не в Литві, а в кабінеті хабалки Єрмошиної
у московитських соцмережах інтер'єрчик його упізнали й обговорили афронт аватари іще вчєрась
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12.08.2020 12:33 Ответить
https://twitter.com/PostersAsh
https://twitter.com/PostersAsh
https://twitter.com/PostersAsh Имя https://twitter.com/PostersAsh может быть пустым https://twitter.com/PostersAsh @PostersAsh https://twitter.com/PostersAsh/status/1293143534246285313 23 ч

Так. Друзья. У меня крошечная аудитория, но это, кажется, добавляет ада ситуации. Обращение Тихановской записано в кабинете главы ЦИК РБ Ермошиной.
Фото с таким же диваном, жалюзи и подоконником

Тіхановська записувала відеозвернення не в Литві, - глава МЗС Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 1521
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12.08.2020 13:35 Ответить
В Москві?
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12.08.2020 12:36 Ответить
Всюди якась брехня.
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12.08.2020 12:38 Ответить
В ЦИК Беларуси судя по всему. А после этого видео её отпустили.
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12.08.2020 12:42 Ответить
Бедный бацька
Попал как кур в ощип.
Один сплошной цуцванг
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12.08.2020 12:43 Ответить
А чаму бедны ?
Бо дурны
https://www.youtube.com/watch?v=jIrWPebRylk
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12.08.2020 13:06 Ответить
Эт точно
это прислів'я произнес порох на заре своего вхождения
и обобрал украинцев трехкратной инфляцией
умный.
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12.08.2020 14:02 Ответить
Тіхановська записувала відеозвернення не в Литві, - глава МЗС Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 5625
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12.08.2020 12:53 Ответить
Литовцы ,да выкиньте нафиг Тихановскую , эта ФСБшная подсадная утка предала беларусов и вас подставит !
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12.08.2020 13:29 Ответить
https://twitter.com/UkrainNEWS

https://twitter.com/UkrainNEWS Ukraine https://twitter.com/UkrainNEWS @UkrainNEWS

Походу дамочка была засланным козачком.
Сам процесс начинает выходить из-под контроля.
Скорее всего улица породит новых лидеров, которые будут свободны от обязательств перед ФСБ.
И вот тут начнется самое интересное...
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12.08.2020 13:33 Ответить
Пиши, дура, в "Спортлото". Ты надежды народа уже продала за личную выгоду. Теперь ты просто завонявшаяся кремлевская консерва, от которой путин хочет получить максимум.
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12.08.2020 18:05 Ответить
 
 