Тихановская записывала видеообращения не в Литве, - глава МИД Линкявичюс
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая выехала из страны, записывала свои видеообращения не в Литве.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
По его словам, сказанные Тихановской слова под давлением не могут быть восприняты буквально, а Литва предоставила ей убежище, поскольку был "элемент опасности".
"Мы можем только судить, что она не имела много выбора: либо покинуть страну, либо последствия не были бы хорошими", - добавил министр.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.
В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".
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А чем угрожали сам Бог знает...
Может детям угроза была? Может мужа обещали убить...
Время все расставит поместам
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КГБ умеет убеждать...
Но диванным экспертам конечно виднее
у московитських соцмережах інтер'єрчик його упізнали й обговорили афронт аватари іще вчєрась
https://twitter.com/PostersAsh
https://twitter.com/PostersAsh Имя https://twitter.com/PostersAsh может быть пустым https://twitter.com/PostersAsh @PostersAsh https://twitter.com/PostersAsh/status/1293143534246285313 23 ч
Так. Друзья. У меня крошечная аудитория, но это, кажется, добавляет ада ситуации. Обращение Тихановской записано в кабинете главы ЦИК РБ Ермошиной.
Фото с таким же диваном, жалюзи и подоконником
Попал как кур в ощип.
Один сплошной цуцванг
Бо дурны
https://www.youtube.com/watch?v=jIrWPebRylk
это прислів'я произнес порох на заре своего вхождения
и обобрал украинцев трехкратной инфляцией
умный.
https://twitter.com/UkrainNEWS Ukraine https://twitter.com/UkrainNEWS @UkrainNEWS
Походу дамочка была засланным козачком.
Сам процесс начинает выходить из-под контроля.
Скорее всего улица породит новых лидеров, которые будут свободны от обязательств перед ФСБ.
И вот тут начнется самое интересное...