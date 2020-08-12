Тіхановська записувала відеозвернення не в Литві, - глава МЗС Лінкявічюс

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська, яка виїхала з країни, записувала свої відеозвернення не в Литві.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, сказані слова під тиском не можуть бути сприйняті буквально, а Литва надала їй притулок, оскільки був "елемент небезпеки".

"Ми можемо тільки судити, що вона не мала багато вибору: або залишити країну, або наслідки не були б хорошими", - додав міністр.

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Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонент Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Наразі вона перебуває в Литві.

У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".