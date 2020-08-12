Тіхановська записувала відеозвернення не в Литві, - глава МЗС Лінкявічюс
Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська, яка виїхала з країни, записувала свої відеозвернення не в Литві.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
За його словами, сказані слова під тиском не можуть бути сприйняті буквально, а Литва надала їй притулок, оскільки був "елемент небезпеки".
"Ми можемо тільки судити, що вона не мала багато вибору: або залишити країну, або наслідки не були б хорошими", - додав міністр.
Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
У ніч на 11 серпня опонент Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Наразі вона перебуває в Литві.
У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".
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А чем угрожали сам Бог знает...
Может детям угроза была? Может мужа обещали убить...
Время все расставит поместам
...
КГБ умеет убеждать...
Но диванным экспертам конечно виднее
у московитських соцмережах інтер'єрчик його упізнали й обговорили афронт аватари іще вчєрась
https://twitter.com/PostersAsh
https://twitter.com/PostersAsh Имя https://twitter.com/PostersAsh может быть пустым https://twitter.com/PostersAsh @PostersAsh https://twitter.com/PostersAsh/status/1293143534246285313 23 ч
Так. Друзья. У меня крошечная аудитория, но это, кажется, добавляет ада ситуации. Обращение Тихановской записано в кабинете главы ЦИК РБ Ермошиной.
Фото с таким же диваном, жалюзи и подоконником
Попал как кур в ощип.
Один сплошной цуцванг
Бо дурны
https://www.youtube.com/watch?v=jIrWPebRylk
это прислів'я произнес порох на заре своего вхождения
и обобрал украинцев трехкратной инфляцией
умный.
https://twitter.com/UkrainNEWS Ukraine https://twitter.com/UkrainNEWS @UkrainNEWS
Походу дамочка была засланным козачком.
Сам процесс начинает выходить из-под контроля.
Скорее всего улица породит новых лидеров, которые будут свободны от обязательств перед ФСБ.
И вот тут начнется самое интересное...