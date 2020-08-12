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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Тіхановська записувала відеозвернення не в Литві, - глава МЗС Лінкявічюс

Тіхановська записувала відеозвернення не в Литві, - глава МЗС Лінкявічюс

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська, яка виїхала з країни, записувала свої відеозвернення не в Литві.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, сказані слова під тиском не можуть бути сприйняті буквально, а Литва надала їй притулок, оскільки був "елемент небезпеки".

"Ми можемо тільки судити, що вона не мала багато вибору: або залишити країну, або наслідки не були б хорошими", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лінкявічус: Тіхановська налаштована позитивно і скоро виступить щодо ситуації в Білорусі

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

У ніч на 11 серпня опонент Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська залишила Білорусь. Наразі вона перебуває в Литві.

У своєму першому відеозверненні, де Тіхановська пояснювала свій від'їзд із Білорусі, вона заявила, що "прийняла дуже важливе рішення", додавши, що "діти - найважливіше, що є в нашому житті".

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) Лінкявічюс Лінас (182) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+14
Тихановская записывала видеообращения не в Литве, - глава МИД Линкявичюс - Цензор.НЕТ 9374

...
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12.08.2020 12:32 Відповісти
+8
Так скорее всего и было...
КГБ умеет убеждать...
Но диванным экспертам конечно виднее
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12.08.2020 12:33 Відповісти
+7
100% писали в КГБ перед тем как отпустить во свояси...
А чем угрожали сам Бог знает...
Может детям угроза была? Может мужа обещали убить...
Время все расставит поместам
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12.08.2020 12:31 Відповісти
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В кремле.
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12.08.2020 12:29 Відповісти
100% писали в КГБ перед тем как отпустить во свояси...
А чем угрожали сам Бог знает...
Может детям угроза была? Может мужа обещали убить...
Время все расставит поместам
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12.08.2020 12:31 Відповісти
а не пора ли забыть про эту перепуганную домохозяйку на зп кремля? она точно не тянет на образ Ленина в Шушенском)
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12.08.2020 12:31 Відповісти
Скорее , выслали из страны, как Ленина в Швейцарию.
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12.08.2020 12:45 Відповісти
Тихановская записывала видеообращения не в Литве, - глава МИД Линкявичюс - Цензор.НЕТ 9374

...
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12.08.2020 12:32 Відповісти
Так скорее всего и было...
КГБ умеет убеждать...
Но диванным экспертам конечно виднее
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12.08.2020 12:33 Відповісти
и не только диванным экспертам, но и паркетным генералам... да и универсальным аналитикам и теоретикам (таксистам и парихмахершам)
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12.08.2020 12:40 Відповісти
Но диванчик-то остался...
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12.08.2020 12:42 Відповісти
а как без диванчика ??? )))) не всем же кресло кожаное на вооружение досталось ))))
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12.08.2020 12:56 Відповісти
еге, не в Литві, а в кабінеті хабалки Єрмошиної
у московитських соцмережах інтер'єрчик його упізнали й обговорили афронт аватари іще вчєрась
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12.08.2020 12:33 Відповісти
https://twitter.com/PostersAsh
https://twitter.com/PostersAsh
https://twitter.com/PostersAsh Имя https://twitter.com/PostersAsh может быть пустым https://twitter.com/PostersAsh @PostersAsh https://twitter.com/PostersAsh/status/1293143534246285313 23 ч

Так. Друзья. У меня крошечная аудитория, но это, кажется, добавляет ада ситуации. Обращение Тихановской записано в кабинете главы ЦИК РБ Ермошиной.
Фото с таким же диваном, жалюзи и подоконником

Тіхановська записувала відеозвернення не в Литві, - глава МЗС Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 1521
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12.08.2020 13:35 Відповісти
В Москві?
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12.08.2020 12:36 Відповісти
Всюди якась брехня.
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12.08.2020 12:38 Відповісти
В ЦИК Беларуси судя по всему. А после этого видео её отпустили.
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12.08.2020 12:42 Відповісти
Бедный бацька
Попал как кур в ощип.
Один сплошной цуцванг
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12.08.2020 12:43 Відповісти
А чаму бедны ?
Бо дурны
https://www.youtube.com/watch?v=jIrWPebRylk
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12.08.2020 13:06 Відповісти
Эт точно
это прислів'я произнес порох на заре своего вхождения
и обобрал украинцев трехкратной инфляцией
умный.
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12.08.2020 14:02 Відповісти
Тіхановська записувала відеозвернення не в Литві, - глава МЗС Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 5625
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12.08.2020 12:53 Відповісти
Литовцы ,да выкиньте нафиг Тихановскую , эта ФСБшная подсадная утка предала беларусов и вас подставит !
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12.08.2020 13:29 Відповісти
https://twitter.com/UkrainNEWS

https://twitter.com/UkrainNEWS Ukraine https://twitter.com/UkrainNEWS @UkrainNEWS

Походу дамочка была засланным козачком.
Сам процесс начинает выходить из-под контроля.
Скорее всего улица породит новых лидеров, которые будут свободны от обязательств перед ФСБ.
И вот тут начнется самое интересное...
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12.08.2020 13:33 Відповісти
Пиши, дура, в "Спортлото". Ты надежды народа уже продала за личную выгоду. Теперь ты просто завонявшаяся кремлевская консерва, от которой путин хочет получить максимум.
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12.08.2020 18:05 Відповісти
 
 