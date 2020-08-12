В июле в Украине официально зарегистрировали 1530 случаев туберкулеза, - ЦОЗ
В июле этого года в Украине зарегистрировано 1530 случаев туберкулеза.
Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.
Так, зарегистрировано 1530 случаев туберкулеза, а именно:
- 1 256 новых случаев заболевания;
- 2 случая с неизвестной историей предыдущего лечения;
- 274 пациента с рецидивом;
- 34 пациента, которые возобновили лечение после перерыва;
- 95 пациентов, которые начали повторное лечение после неудачного;
- 74 других случая.
Всего в июле 2020 от туберкулеза лечились 15 219 человек.
В ЦОЗ напомнили, что лечение от туберкулеза в Украине бесплатное.
Во время амбулаторного лечения больной получает препараты по месту лечения.
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Тарифний геноцид, пів вареника, борщовий набір - прошу теж повернути...
Та на весь екран жертв аварій, побиття та т.п.- народ повинен носити памперси.
На нем много не заработаешь!