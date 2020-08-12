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В июле в Украине официально зарегистрировали 1530 случаев туберкулеза, - ЦОЗ

В июле в Украине официально зарегистрировали 1530 случаев туберкулеза, - ЦОЗ

В июле этого года в Украине зарегистрировано 1530 случаев туберкулеза.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

Так, зарегистрировано 1530 случаев туберкулеза, а именно:

- 1 256 новых случаев заболевания;
- 2 случая с неизвестной историей предыдущего лечения;
- 274 пациента с рецидивом;
- 34 пациента, которые возобновили лечение после перерыва;
- 95 пациентов, которые начали повторное лечение после неудачного;
- 74 других случая.

Всего в июле 2020 от туберкулеза лечились 15 219 человек.

В ЦОЗ напомнили, что лечение от туберкулеза в Украине бесплатное.

Во время амбулаторного лечения больной получает препараты по месту лечения.

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В июле в Украине официально зарегистрировали 1530 случаев туберкулеза, - ЦОЗ 01

В июле в Украине официально зарегистрировали 1530 случаев туберкулеза, - ЦОЗ 02

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Минздрав (4906) туберкулез (82) ВИЧ (112) ЦОЗ (269)


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Топ комментарии
+4
Ну нафиг, кроме каронавируса никаких болезней нет.
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12.08.2020 12:29 Ответить
+3
а с ВИЧ, а с гепатитами, с корью, та и с гриппами
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12.08.2020 12:36 Ответить
+3
Туберкулёз попутчик нищеты.
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12.08.2020 12:47 Ответить
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Ну нафиг, кроме каронавируса никаких болезней нет.
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12.08.2020 12:29 Ответить
Ага. Знач готовят к тому что с ковидом можно жить...
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12.08.2020 12:30 Ответить
И амбулаторно лечиться, а еще лучше за свой счет и дома.
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12.08.2020 12:37 Ответить
а с ВИЧ, а с гепатитами, с корью, та и с гриппами
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12.08.2020 12:36 Ответить
В Европе туберкулёзных больниц нет. А в Украине есть. Поэтому и туберкулёза будет больше.
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12.08.2020 12:44 Ответить
Туберкулёз попутчик нищеты.
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12.08.2020 12:47 Ответить
Потому и нищие что тратят деньги на то что не нужно. В Европе туберкулёз лечится в домашних условиях, а Украина выкидывает деньги на тубдиспансеры.
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12.08.2020 13:26 Ответить
в Австралии усиленным питанием уменьшили туберкулёз сразу в двое после 2 мировой
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12.08.2020 13:53 Ответить
https://censor.net/user/439819 Не пиши фигни. Дома лечат легкие формы туберкулеза и у нас. А вот запущенные, которых у нас много, в отличие от Европы, надо лечить под наблюдением, в стационаре.
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12.08.2020 14:09 Ответить
Так ведь заразные.
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12.08.2020 12:51 Ответить
побільше жахливої статистики, ковідом вже так не залякати?
Тарифний геноцид, пів вареника, борщовий набір - прошу теж повернути...
Та на весь екран жертв аварій, побиття та т.п.- народ повинен носити памперси.
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12.08.2020 12:56 Ответить
Та шо тот туберкулез.
На нем много не заработаешь!
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12.08.2020 12:56 Ответить
Форумчани гигикають. А летальність туберкульозу (за 2017 рік) - біля десяти відсотків!!!. Тобто кожен десятий захворівший гарантовано помре. А це півтори тисячі чоловік. Що приблизно ж стільки, як померло за півроку від ковіду. Ви хіба чули вселенський плач степашки-ляшка про небезпеку туберкульзу? Але найбільше вмирає від інфарктів і інсультів. Ви чули від влади якусь тривогу з цього приводу? Чому питається кошти виділені на боротьбу з епідемією не направити якраз на лікуваня отих нещасних?
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12.08.2020 13:23 Ответить
 
 