В июле в Украине официально зарегистрировали 1530 случаев туберкулеза, - ЦОЗ

В июле этого года в Украине зарегистрировано 1530 случаев туберкулеза.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

Так, зарегистрировано 1530 случаев туберкулеза, а именно:

- 1 256 новых случаев заболевания;

- 2 случая с неизвестной историей предыдущего лечения;

- 274 пациента с рецидивом;

- 34 пациента, которые возобновили лечение после перерыва;

- 95 пациентов, которые начали повторное лечение после неудачного;

- 74 других случая.

Всего в июле 2020 от туберкулеза лечились 15 219 человек.

В ЦОЗ напомнили, что лечение от туберкулеза в Украине бесплатное.

Во время амбулаторного лечения больной получает препараты по месту лечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В июле в Украине официально зарегистрировали более 1,3 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции, - ЦОЗ

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в Украине зафиксированы 40 случаев ботулизма, - ЦОЗ