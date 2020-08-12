У липні в Україні офіційно зареєстрували 1530 випадків туберкульозу, - ЦГЗ
У липні цього року в Україні зареєстровано 1530 випадків туберкульозу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ в Facebook.
Так, зареєстровано 1530 випадків туберкульозу, а саме:
◾️1 256 нових випадків захворювання;
◾️2 випадки з невідомою історією попереднього лікування;
◾️274 пацієнти з рецидивом;
◾️34 пацієнти, які відновили лікування після перерви;
◾️95 пацієнтів, які розпочали повторне лікування;
◾️74 інші випадки.
Всього в липні 2020 від туберкульозу лікувалися 15 219 осіб.
У ЦГЗ нагадали, що лікування від туберкульозу в Україні безкоштовне.
Під час амбулаторного лікування хворий отримує препарати за місцем лікування.
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