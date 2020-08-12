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У липні в Україні офіційно зареєстрували 1530 випадків туберкульозу, - ЦГЗ

У липні в Україні офіційно зареєстрували 1530 випадків туберкульозу, - ЦГЗ

У липні цього року в Україні зареєстровано 1530 випадків туберкульозу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ в Facebook.

Так, зареєстровано 1530 випадків туберкульозу, а саме:

◾️1 256 нових випадків захворювання;
◾️2 випадки з невідомою історією попереднього лікування;
◾️274 пацієнти з рецидивом;
◾️34 пацієнти, які відновили лікування після перерви;
◾️95 пацієнтів, які розпочали повторне лікування;
◾️74 інші випадки.

Також читайте: У липні в Україні офіційно зареєстрували понад 1,3 тис. нових випадків ВІЛ-інфекції, - ЦГЗ

Всього в липні 2020 від туберкульозу лікувалися 15 219 осіб.

У ЦГЗ нагадали, що лікування від туберкульозу в Україні безкоштовне.

Під час амбулаторного лікування хворий отримує препарати за місцем лікування.

У липні в Україні офіційно зареєстрували 1530 випадків туберкульозу, - ЦГЗ 01

У липні в Україні офіційно зареєстрували 1530 випадків туберкульозу, - ЦГЗ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в Украине зафиксированы 40 случаев ботулизма, - ЦОЗ

Автор: 

МОЗ (5406) туберкульоз (49) ВІЛ (51) ЦГЗ (264)


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Топ коментарі
+4
Ну нафиг, кроме каронавируса никаких болезней нет.
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12.08.2020 12:29 Відповісти
+3
а с ВИЧ, а с гепатитами, с корью, та и с гриппами
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12.08.2020 12:36 Відповісти
+3
Туберкулёз попутчик нищеты.
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12.08.2020 12:47 Відповісти
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Ну нафиг, кроме каронавируса никаких болезней нет.
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12.08.2020 12:29 Відповісти
Ага. Знач готовят к тому что с ковидом можно жить...
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12.08.2020 12:30 Відповісти
И амбулаторно лечиться, а еще лучше за свой счет и дома.
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12.08.2020 12:37 Відповісти
а с ВИЧ, а с гепатитами, с корью, та и с гриппами
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12.08.2020 12:36 Відповісти
В Европе туберкулёзных больниц нет. А в Украине есть. Поэтому и туберкулёза будет больше.
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12.08.2020 12:44 Відповісти
Туберкулёз попутчик нищеты.
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12.08.2020 12:47 Відповісти
Потому и нищие что тратят деньги на то что не нужно. В Европе туберкулёз лечится в домашних условиях, а Украина выкидывает деньги на тубдиспансеры.
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12.08.2020 13:26 Відповісти
в Австралии усиленным питанием уменьшили туберкулёз сразу в двое после 2 мировой
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12.08.2020 13:53 Відповісти
https://censor.net/user/439819 Не пиши фигни. Дома лечат легкие формы туберкулеза и у нас. А вот запущенные, которых у нас много, в отличие от Европы, надо лечить под наблюдением, в стационаре.
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12.08.2020 14:09 Відповісти
Так ведь заразные.
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12.08.2020 12:51 Відповісти
побільше жахливої статистики, ковідом вже так не залякати?
Тарифний геноцид, пів вареника, борщовий набір - прошу теж повернути...
Та на весь екран жертв аварій, побиття та т.п.- народ повинен носити памперси.
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12.08.2020 12:56 Відповісти
Та шо тот туберкулез.
На нем много не заработаешь!
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12.08.2020 12:56 Відповісти
Форумчани гигикають. А летальність туберкульозу (за 2017 рік) - біля десяти відсотків!!!. Тобто кожен десятий захворівший гарантовано помре. А це півтори тисячі чоловік. Що приблизно ж стільки, як померло за півроку від ковіду. Ви хіба чули вселенський плач степашки-ляшка про небезпеку туберкульзу? Але найбільше вмирає від інфарктів і інсультів. Ви чули від влади якусь тривогу з цього приводу? Чому питається кошти виділені на боротьбу з епідемією не направити якраз на лікуваня отих нещасних?
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12.08.2020 13:23 Відповісти
 
 