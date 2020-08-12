У липні в Україні офіційно зареєстрували 1530 випадків туберкульозу, - ЦГЗ

У липні цього року в Україні зареєстровано 1530 випадків туберкульозу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ в Facebook.

Так, зареєстровано 1530 випадків туберкульозу, а саме:

◾️1 256 нових випадків захворювання;

◾️2 випадки з невідомою історією попереднього лікування;

◾️274 пацієнти з рецидивом;

◾️34 пацієнти, які відновили лікування після перерви;

◾️95 пацієнтів, які розпочали повторне лікування;

◾️74 інші випадки.

Також читайте: У липні в Україні офіційно зареєстрували понад 1,3 тис. нових випадків ВІЛ-інфекції, - ЦГЗ

Всього в липні 2020 від туберкульозу лікувалися 15 219 осіб.

У ЦГЗ нагадали, що лікування від туберкульозу в Україні безкоштовне.

Під час амбулаторного лікування хворий отримує препарати за місцем лікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в Украине зафиксированы 40 случаев ботулизма, - ЦОЗ