Белорусский политик Цепкало заявил о создании "Фронта национального спасения Беларуси"

Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало заявил о формировании Фронта национального спасения Беларуси для мобилизации народа против Александра Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме политика.

В обращении отмечается: "Я объявляю о формировании ФРОНТА НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.

ЦЕЛИ ФРОНТА:

1. Мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения Конституции Республики Беларусь и насильственного захвата государственной власти Лукашенко А. Г.;

2. Борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Республики Беларусь;



3. Защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей"

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".