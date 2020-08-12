РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9962 посетителя онлайн
Новости Революция в Беларуси
9 564 61

Белорусский политик Цепкало заявил о создании "Фронта национального спасения Беларуси"

Белорусский политик Цепкало заявил о создании

Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало заявил о формировании Фронта национального спасения Беларуси для мобилизации народа против Александра Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме политика.

В обращении отмечается: "Я объявляю о формировании ФРОНТА НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.

ЦЕЛИ ФРОНТА:
1. Мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения Конституции Республики Беларусь и насильственного захвата государственной власти Лукашенко А. Г.;

2. Борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Республики Беларусь;


3. Защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей"

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Тихановская Светлана (390) Цепкало Валерий (18)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+45
Знаем, знаем...
Фронт спасения Беларуси им. В. Путина.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:31 Ответить
+26
Вот-вот-вот. Пророссийская мразь создала "фронт национального спасения Беларуси". Задача фронта - подмахивать путину. Задача путина - возглавить протест, превратить протест в хаос, дискредитировать протест, ввести войска, уничтожить Беларусь.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:36 Ответить
+25
Белорусский политик Цепкало заявил о создании "Фронта национального спасения Беларуси" - Цензор.НЕТ 8827
показать весь комментарий
12.08.2020 14:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знаем, знаем...
Фронт спасения Беларуси им. В. Путина.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:31 Ответить
Вот-вот-вот. Пророссийская мразь создала "фронт национального спасения Беларуси". Задача фронта - подмахивать путину. Задача путина - возглавить протест, превратить протест в хаос, дискредитировать протест, ввести войска, уничтожить Беларусь.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:36 Ответить
Напомнило.

Білоруський політик Цепкало заявив про створення "Фронту національного порятунку Білорусі" - Цензор.НЕТ 6705
показать весь комментарий
12.08.2020 15:07 Ответить
Ага, "Фронт национального спасения Беларуси" под управлением путина. Цепкало сидя в москве "создал фронт". И денежек небось нашел, из тех, что не пахнут. Слизь и мразь.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:32 Ответить
він зараз в Києві сидить. Отримав від пуціна путівку підставити під удар Україну
показать весь комментарий
12.08.2020 14:35 Ответить
Уже в москве. Путешественник, блд. Тихановский (муж этой курицы) - тоже в москве.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:41 Ответить
разве не в тюрьме?
показать весь комментарий
12.08.2020 14:46 Ответить
А как меня спамили,когда я говорил,что Тихановская-проэкт кремля!!!
показать весь комментарий
12.08.2020 14:47 Ответить
Хай на вулицю вийде, та "спасає!" А то примазався тут!
показать весь комментарий
12.08.2020 14:32 Ответить
там жеж писты могут дать и не факт что теплой и мягкой
показать весь комментарий
12.08.2020 14:34 Ответить
"24 липня Цепкало виїхав з Білорусі до Росії та вивіз із собою дітей."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

якось насторожує..
показать весь комментарий
12.08.2020 14:33 Ответить
Він в Україні. Це Вас не насторожує?
«Я объехал Россию, Украину, Польшу. Сейчас я снова нахожусь в Украине. Мы общались с белорусскими диаспорами во всех этих странах. Конечно, дальше мы поедем в Литву и Латвию. Они выражали колоссальную заинтересованность в создании Фронта национального спасения», - заявил он.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/world/protesty-v-belarusi-cepkalo-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-iz-ukrainy-video-novosti-mira-11110088.html
показать весь комментарий
12.08.2020 16:13 Ответить
А далі поїде у Литву і Латвію..
насторожує, що тікав не на захід, а на орду..
показать весь комментарий
12.08.2020 16:23 Ответить
Вот и политиканы начали подгребать на шум, чем больше будет шум, тем больше желающих это возглавить
показать весь комментарий
12.08.2020 14:33 Ответить
Он еще в Киеве, этот "спаситель"? Или уже выперли к родному ему *****?
показать весь комментарий
12.08.2020 14:33 Ответить
Революция с московским привкусом...Вот и появились "истинные" революционеры...
показать весь комментарий
12.08.2020 14:33 Ответить
пшол нахєр з території України - і очолюй хоч лігу сексуальних меншинств
показать весь комментарий
12.08.2020 14:34 Ответить
Він же в Україні ?
Нехай вата на росію їде.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:34 Ответить
Під керівництвом *****.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:35 Ответить
Белорусский политик Цепкало заявил о создании "Фронта национального спасения Беларуси" - Цензор.НЕТ 8827
показать весь комментарий
12.08.2020 14:35 Ответить
Белорусский политик Цепкало заявил о создании "Фронта национального спасения Беларуси" - Цензор.НЕТ 9088
показать весь комментарий
12.08.2020 14:38 Ответить
За таку футболку і у нас би йому вломили)))
показать весь комментарий
12.08.2020 14:43 Ответить
Омоно-бандерівці...
показать весь комментарий
12.08.2020 14:53 Ответить
В цьому , конкретному , випадку , дії мусорів вірні . .
показать весь комментарий
12.08.2020 15:00 Ответить
Я уже говорил,что все события в Беларуси срежиссированы в Мацкве!!!
показать весь комментарий
12.08.2020 14:36 Ответить
Лапа Мацквы, не??
🤔
показать весь комментарий
12.08.2020 14:36 Ответить
А шо нет?
показать весь комментарий
12.08.2020 14:39 Ответить
Вас терзают смутныя самненья,не?
Та таки так!!))
показать весь комментарий
12.08.2020 14:43 Ответить
Не розумію одного - ну для чого хитрозачесаному так були потрібні ті брехливі міфічні 80-ть відсотків підтримки на виборах, котрі оприлюднив ЦВК Білорусі? Більш ніж впевнений , необхідні 51-55 відсотків у нього б були і без фальсифікацій. Навіщо наступати самому собі на яйця і заганяти себе в цугцванг?
показать весь комментарий
12.08.2020 14:40 Ответить
Боюсь,тут Луку самого "трошки накололи" мож выслужиться хотели,может спецом ...
показать весь комментарий
12.08.2020 14:44 Ответить
Путин обнулился на 78%. Тут замшелая совковая дипломатия с БДСМ-играми в субординацию. Написать меньше, чем у Путина, значит, признать меньшую легитимность, а следовательно слабость Лукашенко. Написать столько же, не прокатит, во-первых, слишком палевно, во-вторых радости никакой. Вот пару процентов накинуть - в самый раз. Вроде бы и победил в соревновании, обошел "старшего брата", но не намного, чтобы Путин не обиделся.
Вряд ли сам усатый придумал. Главная ЦИКовша, Ермошина, со свой кликой наверняка сообразила, как у хозяина лизнуть понежнее. Она в этом знает толк, за столько-то лет.
показать весь комментарий
12.08.2020 15:04 Ответить
Мерялся с ****** размерами, слегка заврался
показать весь комментарий
12.08.2020 16:37 Ответить
Как членин в Цюрихе: "Душой я с Вами на каторге, а телом вынужден "мучаться" в Швейцарии"
показать весь комментарий
12.08.2020 14:40 Ответить
Украинцы по заявлениям некоторых идиотов должны вот это поддерживать...

Цепкало написав лист Путіну і попросив його підтримати вільні вибори в Білорусі.

У своєму листі до президента Росії Володимира Путіна білоруський дипломат Валерій Цепкало заявляє, що у президента Білорусі Олександра Лукашенка ніколи не було бажання будувати з Росією "чесні, шанобливі і збалансовані взаємовідносини, які б ураховували інтереси російської держави".


https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/tsepkalo-napisav-lista-putinu-i-poprosiv-jogo-pidtrimati-vilni-vibori-v-bilorusi-1512370.html


показать весь комментарий
12.08.2020 14:40 Ответить
Из москвабада-заявил?
показать весь комментарий
12.08.2020 14:41 Ответить
из Киева.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:43 Ответить
Чета обосцанными лаптями завоняло..
😷
показать весь комментарий
12.08.2020 14:46 Ответить
смени обувь. А потом погугли - он действительно сейчас в Киеве.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:48 Ответить
Уже говорят в Мацкве.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:52 Ответить
Он там уже был, получил инструкции и приехал под крыло Зе.
Работает чувак.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:44 Ответить
Белорусский политик на поводке у Кремля. У него даже рожа стрёмная, продажная на вид
показать весь комментарий
12.08.2020 14:44 Ответить
А вы давайте переживайте за сябров, а не за себя.

У самих война и ЗЕленое ***** в президентах, а вы вдохновляетесь борьбой ватников за власть...
показать весь комментарий
12.08.2020 14:45 Ответить
кацап детектед
показать весь комментарий
12.08.2020 15:28 Ответить
Заявления против всего плохого и за всё хорошее это конечно интересно. Но как минимум есть есть вопрос: а каким образом данный человек собирается исполнить то, о чём заявляет?
показать весь комментарий
12.08.2020 14:47 Ответить
У Кремля есть чувство юмора. В этом им не откажешь.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:49 Ответить
Битва гадюки и удава на канале ANIMAL PLANET))).... Когда удав задушит гадюку и сам здрыснет от ее укуса, тогда КРЕМЛЕВСКИЙ СТЕРВЯТНИК прилетит доедать трупнину обеих...
показать весь комментарий
12.08.2020 14:50 Ответить
Война гитлера простив сталина. Один грязный диктатор поглощает второго. Путин съедает луку.

Задачи путина простые:
1. Выбить руками луки активную часть населения
2. Завести грушников, устроить хаос, дискредититровать т.обр. саму идею масовых протестов
3. Убрать (убить) луку.
4. Ввести войска, добить - по спискам луки - недобитых лукой активистов.
показать весь комментарий
12.08.2020 15:54 Ответить
Фронт порятунку Білорусі у Москві створив?
Так ото ж...
показать весь комментарий
12.08.2020 14:50 Ответить
Что то все забыли слова луки, если будет угроза национальной безопасности, каждому Беларусу дам по автомату.Ну давай , мы ждём.Судя по вою лукоботов это время наступило.А мы уже сами разберёмся кого первого валить.Хватит уже бред нести со своим пророссийским следом.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:53 Ответить
что следует переводить как "дайте денех!"
показать весь комментарий
12.08.2020 14:54 Ответить
вата против совка. даже не знаю за кого глорить)). надеюсь, белорусы сами разберутся, что они оба им враги.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:57 Ответить
Белорусский политик Цепкало заявил о создании "Фронта национального спасения Беларуси" - Цензор.НЕТ 1125
показать весь комментарий
12.08.2020 15:02 Ответить
Статья есть скрытый тест на ватность, агенты кремля сразу спалились поголовно за редким исключением патриотов Украины и Беларуси. По комментариям и лайкам все четко просматривается.
показать весь комментарий
12.08.2020 15:03 Ответить
Білоруський політик Цепкало заявив про створення "Фронту національного порятунку Білорусі" - Цензор.НЕТ 1105

Беларусь сегодня
Беларусь (ультрас) в 2013
Білоруський політик Цепкало заявив про створення "Фронту національного порятунку Білорусі" - Цензор.НЕТ 1932

...
показать весь комментарий
12.08.2020 15:07 Ответить
последнего диктатора Европы нужно повесить, а лучше - отрубить голову, как в лучших домах Парижа
показать весь комментарий
12.08.2020 15:26 Ответить
у Фронта спасения Беларуси даже аббревиатура ФСБ
хтож тебе поверит цекало?
показать весь комментарий
12.08.2020 15:31 Ответить
Жесть. Один кацапский подсосник "спасает" страну от другого.
показать весь комментарий
12.08.2020 15:35 Ответить
Сплагиатил название "фронта" у Юлии Владимировны. Результат будет таким же.
показать весь комментарий
12.08.2020 16:56 Ответить
що наразі відбувається?? Це так, якби зараз в Україні одні українці виходили за зелену плісняву, а інші за "за жиддя".. Обидва - проросійський непотріб. І, як завжди, пересічні стають інструментом в брудних руках претендентів в цій міжусобній війні. Наскільки я розумію, що та тихановська, що лукашенко з одного дерева яблучка. То що вони ділять? І за що там зараз протестує народ? Розкажіть, люди добрі, я щось остаточно розгубився у тому, що відбувається в Білорусі..
показать весь комментарий
12.08.2020 17:04 Ответить
Путин не послушал Цепкало и войска не ввел, теперь "опозиционеры" создают липовый фронт для выпуска пара в трубу.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:52 Ответить
я б ему денег не дал, харя стрёмная
показать весь комментарий
12.08.2020 19:41 Ответить
 
 