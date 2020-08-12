Белорусский политик Цепкало заявил о создании "Фронта национального спасения Беларуси"
Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало заявил о формировании Фронта национального спасения Беларуси для мобилизации народа против Александра Лукашенко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме политика.
В обращении отмечается: "Я объявляю о формировании ФРОНТА НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.
ЦЕЛИ ФРОНТА:
1. Мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения Конституции Республики Беларусь и насильственного захвата государственной власти Лукашенко А. Г.;
2. Борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Республики Беларусь;
3. Защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей"
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.
В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".
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Фронт спасения Беларуси им. В. Путина.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
якось насторожує..
«Я объехал Россию, Украину, Польшу. Сейчас я снова нахожусь в Украине. Мы общались с белорусскими диаспорами во всех этих странах. Конечно, дальше мы поедем в Литву и Латвию. Они выражали колоссальную заинтересованность в создании Фронта национального спасения», - заявил он.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/world/protesty-v-belarusi-cepkalo-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-iz-ukrainy-video-novosti-mira-11110088.html
насторожує, що тікав не на захід, а на орду..
Нехай вата на росію їде.
🤔
Та таки так!!))
Вряд ли сам усатый придумал. Главная ЦИКовша, Ермошина, со свой кликой наверняка сообразила, как у хозяина лизнуть понежнее. Она в этом знает толк, за столько-то лет.
Цепкало написав лист Путіну і попросив його підтримати вільні вибори в Білорусі.
У своєму листі до президента Росії Володимира Путіна білоруський дипломат Валерій Цепкало заявляє, що у президента Білорусі Олександра Лукашенка ніколи не було бажання будувати з Росією "чесні, шанобливі і збалансовані взаємовідносини, які б ураховували інтереси російської держави".
https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/tsepkalo-napisav-lista-putinu-i-poprosiv-jogo-pidtrimati-vilni-vibori-v-bilorusi-1512370.html
😷
Работает чувак.
У самих война и ЗЕленое ***** в президентах, а вы вдохновляетесь борьбой ватников за власть...
Задачи путина простые:
1. Выбить руками луки активную часть населения
2. Завести грушников, устроить хаос, дискредититровать т.обр. саму идею масовых протестов
3. Убрать (убить) луку.
4. Ввести войска, добить - по спискам луки - недобитых лукой активистов.
Так ото ж...
Беларусь сегодня
Беларусь (ультрас) в 2013
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хтож тебе поверит цекало?